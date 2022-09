Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou?

1. 300.000 nestatočných

Mobilizácia bude iba čiastočná, bude sa týkať 300.000 mužov a údajne len tých, ktorí majú nejakú vojenskú skúsenosť. Putin urobil tento krok vlastne už v predvečer mobilizácie, kedy výnosom zakázal vycestovať mužom v aktívnom veku mimo hranice krajiny. Už vtedy mi zasvietila kontrolka – Putin ide vyhlásiť všeobecnú mobilizáciu! Putinov prejav mal byť o desiatej večer nášho času, ale z neznámeho dôvodu (podľa mňa nestihol do ulíc dostatočne rýchlo mobilizovať OMON a zabezpečiť letiská, avšak dôvod mohol byť aj iný) prehodil prejav až na ráno. Namiesto večerného príhovoru televízia pustila balet Labutie jazero, čo iba dokazuje katastrofálnu situáciu v Rusku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Avšak nedoplo to iba mne, doplo to aj mladým Rusom. Vraví sa, že zbytočne sa pýtate voličov na názor, volič hlasuje nohami. V tomto prípade doslova a do písmena, pretože okamžite radikálne stúpli ceny leteniek do Jerevanu, Baku, Turecka a prakticky kamkoľvek, kam Rusi ešte môžu lietať. Lístky boli zásadne jednosmerné a ich cena dosahovala viac ako desaťnásobok pôvodných hodnôt. Na gruzínskych a fínskych hraniciach sa vytvorili šóry ako pred reštauráciou MacDonalds tridsať rokov nazad.

Práve toto som rozoberal v dvoch z mojich blogov: Rusi vo všeobecnosti nechcú vojnu a nepodporujú Putina. Prieskum na ulici v krajine, kde neviete, či anketár je skutočným novinárom alebo tajným policajtom a že či za „nesprávnu“ odpoveď dostanete súhlasné mrknutie alebo desať rokov niekde za Uralom, nie je prieskumom ako skôr maskírovkou a hrou nervov. „Ste za Putina?“ môže byť nevinná otázka ale aj predplatné na wellness s desiatimi potetovanými recidivistami v jednej cele.

Takže rôzne prieskumy verejnej mienky, že či súhlasíte s Putinovou politikou alebo ste proti nej, vychádzali tak jednoznačne, že aj v šaštínskom kostole by sme ťažko hľadali väčšiu zhodu. Ale ja som to videl od začiatku inak, pretože ako vravím, v diktatúre prieskum verejnej mienky je nonsensom z podstaty veci. A dôkaz sme videli na stránkach flight radaru včera. Ľudia nelietali len von, zvýšená premávka bola zaznamenaná aj za Ural, pravdepodobne do nejakých dedinských dáč alebo do rodných dedín starých rodičov, kde ma OMON alebo rôzne byrokratické hyeny z ministerstva obrany hľadať nebudú.

A nakoniec som sa ja aj chudáci Rusi dočkali Putinovho prejavu. Okrem tradičných blábolov o tom, ako je ohrozovaný Západom a jeho štváčmi (len neviem prečo v hĺbke ukrajinského územia) som počul novú frázu (vždy sa teším na latinčinu, keď počúvam kremeľským debilkov: špeciálna vojenská operácia, stiahnutie sa na vopred pripravené pozície) – teraz to bolo krásne zariekadlo „Naše ozbrojené sily dnes operujú na línii dotyku, ktorá presahuje tisíc kilometrov a čelí nielen neonacistickým formáciám, ale v podstate celej mašinérii kolektívneho Západu.“ Koniec citátu.

Preložým do to stavu, abi to aj slovenskí dezolát rozumel normálne: Rusi neoperujú na línii dotyku, Rusi okupujú kus Ukrajiny. Línia dotyku do februára, presnejšie do roku 2014, nebola nikde, vznikla samotnou vojnou. Neviem aké neonacistické formácie ten kôň poník z Kremľa myslel, ale pri ruskej mantre „sme my, naši vazali a ostatní sú fašisti“ proste považuje za fašistu/nacistu kohokoľvek, kto s ním nesúhlasí. Dementná hlava by bola schopná chrstnúť slovo fašista aj vrchnému rabínovi z Tel Avivu alebo Matke Tereze, keby mu dohovárali vraždenie na Ukrajine. No „mašinéria celého Západu“ je pre mňa novotvar tak neuchopiteľný, že vlastne zaň môžete dosadiť čokoľvek, aj keď pošlete obrancom Charkova na front ponožky alebo liter malinového džúsu. Čo ma pobavilo o to viac, že „HIMARSy nefungujú a je ich príliš málo nato, aby niečo rozhodli,“ ale potom je z nich „mašinéria kolektívneho Západu.“ Chorošó, Voloďa, mám do svojej pripravovanej knihy ďalšiu hovadinu z jazyka elfov. Už aj viem, do ktorej kapitoly toto použijem.

No a teda Putinov príhovor ešte ani nezačal a už stihol spôsobiť paniku a jednu reprízu baletu. A potom prebehol a skončil presne tak, ako sme ho čakali. Ďalšou panikou. Ruské burzy zareagovali tak, ako sa dalo čakať, teda prepadli ešte hlbšie, a ťažko skúšané akcie trebárs Novateku alebo Gaspromu prerazili dno rovnako Elán s každým novým CD. A nespokojní Rusi KONEČNE vyšli do ulíc.

A práve pre toto hovorím, že mobilizácia je skvelou správou. Odteraz nie je pre bežného Rusa v Petrohrade či Čeľjabinsku vzdialenou udalosťou, kde my pomáhame krajine s neonacistickým, sfetovaným vedením. Oddnes je to naša vojna, nie špeciálna operácia, nie intervencia na pomoc utláčaných Rusov niekde na Kryme a Donbase, ale NAŠA + VOJNA. Je ľahké byť vlastencom s pukancami a stachanom vojny pred telkou, je ľahké povedať v práci „Krym naš!“ a „Vsje budet Rossija!“, keď tam nebojuje tvoj syn, synovec, manžel alebo brat. Áno, dnes už sa môže stať, že Vsje budet Rossija, ale zároveň Moj syn užé nebudet!, pretože ten sakramentský HIMARS napriek propagande skutočne funguje a môjmu synovi druhá armáda sveta nemohla zohnať ani topánky rovnakej veľkosti.

Vo februári zatkol OMON tisícky protestujúcich, no prevažne to boli mladí protestujúci, ktorých doma asi po prepustení z basy čakal zarach a pár faciek. Teraz to bude o inom, pretože teraz nepôjdu von mladí aktivisti, teraz pôjdu von vdovy, osirelé deti a matky, ktorým jediný syn leží rozštvrtený v čiernom sáčku. To už bude horšie.

2. Rusi vyšli do ulíc. Zatiaľ málo.

Tisíce Rusov vyšli do ulíc protestovať nielen proti mobilizácii ale už aj proti vojne samotnej, ba dokonca proti Putinovi. OMON a podobné svorky už boli pripravené a hovorí sa o viac ako 1200 zatknutých vrátane mladých mužov, ktorí v zinscenovanom procese asi budú odsúdení na milión rokov v tretej nápravnovýchovnej a teda pobytu na fronte. Prigožin bude teraz regrutovať ako žhavý, pretože priamo Putin mu vytvorí doslova inkubátor „dobrovoľníkov.“ Na druhej strane Putinovmu režimu zvonia do hrobu, takže mladík, ktorý si toto uvedomí a nenechá sa nejakou odvodovou komisiou zlomiť, v base dlho nepobudne.

Ale podstatné je, že Rusi vyšli do ulíc. História pozná malé vzbury, ktoré skončili gilotínou kráľa alebo vyvraždením celej cárskej rodiny. Ľudovít XVI. Alebo Mikuláš II. mali v zahraničí spojencov a skrátka len smolu, že neboli v tom zlom čase na inom mieste. Putin nemá de facto nikoho, takže kam pôjde, Kimovi do Pchjongjangu? Mobilizácia ešte nestihla prebehnúť a otras je príliš čerstvý, no tipujem nárast rebélií a brutalizáciu protestov.

Žeby som si stavil aj na výstrel z Aurory?

3. Čo to znamená pre Ukrajinu?

Ako som písal už skôr, nič. 300.000 otrhaných brancov, niektorí z nich podľa videí čerství dvadsiatnici, podľa Putinových slov záložáci s vojenskými skúsenosťami (ruská armáda mala posledné normálne vojenské skúsenosti v Čečensku, teda 22 rokov nazad!) sú vojskom duchov. Nebude sa bojovať pri Argentorate, Nikopoli alebo Stalingrade, kde rozhodla veľkosť armády nad veľkosťou inej, no technologicky plus mínus rovnako vyspelej. Otrhanec od Play Stationu z dvanásteho poschodia moskovskej štvrte, ktorý si odslúžil rok niekde v kasárňach, v blate Donbasu nebude mať dlhú životnosť. Ukrajinský front sa nemusí obávať prielomu. Rusko nových brancov nevyzbrojí novými tankami (a pravdepodobne už ani starými), nedá im nové PL systémy (a staré detto), nové stíhačky (skúste z takýchto brancov vycvičiť nové letecké vojsko! Časy, kedy ste jazdca na koni zaučili na dvojplošník za dva mesiace sú 107 rokov preč), a čo som si stopercentne istý, nebude mať pre nich ani dostatok kvalitných pechotných zbraní. Za dobrú zbraň v rukách narýchlo zmobilizovaných vojakov totiž nepovažujem Kalacha – ten je vhodným niekde pri medzikmeňových prestrelkách v Kamerune alebo Jemene, nie ale na horúce high-tech bojisko Ukrajiny.

Ruská federácia je počtom obyvateľov cca 3,5x väčšia ako Ukrajina. Ľudovo povedané, tých tristotisíc brancov by muselo štatisticky zahlušiť 3,5-násobne menší počet Ukrajincov nato, aby malo zmysel vykrvácať na poli. Ukrajina má rádovo niekde okolo 10.000 mŕtvych po siedmych mesiacoch vojny s elitou ruskej armády. Skutočne banda 40-ročných veteránov z Čečenska s Kalašnikovmi v ruke alebo –násťročných hiphoperov príde na Donbas a zlikviduje 80.000 Ukrajincov? Tomu neverí ani Putin, ani branci samotní, ani kompletný svet. Možno slovenský dezolát dostal po siedmych mesiacoch erekciu a vidí, ako geroji s melírom na hlave a adidaskových šušťákoch skáču po Zelenského mŕtvole – no nebojte sa, borovička do rána z krvi opadne a tak opadne aj erekcia z prerodu ruskej armády.

4. Čo to znamená pre Rusko?

Okrem vyššie spomenutých protestov, ktoré budú rásť, to má ďalšie konzekvencie. Poprvé: Rusko si z pracovného trhu odstráni 300.000 najvýkonnejších ľudí. Nechcem dehonestovať ženy ani mužov 50+, ale proste dvadsiatnici a tridsiatnici vo veľkej miere trh a ekonomiku ťahajú. Učiteľka v MŠ nemá taký prínos pre hospodárstvo ako 25-ročný programátor alebo 55-ročný taxikár. HDP Ruska sa možno neveľmi, ale predsa zatrasie.

Podruhé: vycvičenie oných tristo tisíc nešťastníkov niečo potrvá. Na Západe sa hovorí, že vojak je vojakom po šiestich mesiacoch výcviku (ak som dobre pochopil, nejednalo sa o bežné vycvičenie ako klikovanie, behanie so sapíkom po blate a podobne, ako skôr výcvik na konkrétny typ vojska, napríklad delostrelca alebo raketometčíka). Aj keby Putin chcel z týchto vojakov len mäso do mlynčeka, neurobí to skôr ako do troch mesiacov (možno kratšie v prípade, že daný odvedenec skutočne bol niekde v Čečensku alebo absolvoval vojenskú službu nedávno). Tri mesiace odteraz je január, obdobie najväčších mrazov a najtvrdšej pôdy – zásah „zmrazkom“ je podobný zásahu šrapnelu a ochranná výbava ruských vojakov aj v prvých mesiacoch vojny bola na smiech. Kde bude pri tomto tempe ukrajinská armáda o tri mesiace? Stále bojovať pri Chersone a Lysyčansku, alebo už bude Rusov tlačiť uprostred Krymu? (nebodaj pred Moskvou?).

Potretie: Rusi budú mať o tri mesiace MENEJ zbraní a MENEJ munície. Ukrajinci naopak, ďalšia a ďalšia pomoc je ohlasovaná každým dňom. Tých 300.000 odvedencov by malo žiadať svoj Kalašnikov čím skôr, pretože o tri mesiace na jedného vojaka pripadne hlaveň a na druhého pažba. Už dnes Ukrajinci zajali ruské tanky T-62, čo bude o tri mesiace, T-34 z Duklianskeho pomníka? Či niečo ešte staršie?

Poštvrté: ruská ekonomika do januára utŕži ďalšie a ďalšie prepady. Plynové zásobníky sú takmer plné, Putinov vabank (ako vždy) nevyšiel. Ak nebude supertuhá zima (čo asi nebude), žiaden Armageddon sa konať nenastane. Sklady západných vecí sa vyčerpajú, menší nákup fosílnych palív zo Sibíri oklieštia rozpočet ešte viac. Dokonca aj základné vojenské potreby ako strava, spodné prádlo či hygienické potreby budú ešte väčším problémom ako sú teraz, keď ekonomika ešte ako tak funguje a sklady nie sú na dne.

Popiate: z tých 300.000 odvedencov, aj keby išli na front už teraz, sa veľké množstvo začne vracať nazad v čiernych vreciach už čoskoro. A vo veľkej miere. Na začiatku vojny, keď sa bojovalo všade a Bayraktary ostreľovali legendárnu 60 kilometrovú kolónu pred Kyjevom ako na bežiacom páse, mali Rusi straty v stovkách mužov denne. Počas statických bojov to kleslo na vyššie desiatky (s momentálny spikeami, ako napríklad pri rozstrieľaní ruských pontoňákov alebo potopení Moskvy). Dnes, počas fenomenálnej ofenzívy na východe, Ukrajinci zabíjajú stovky Rusákov denne a ďalšie stovky padali do zajatia. Po nasadení regrútov zo včera to narastie na tisícky denne, pretože masa nevycvičených, nevyzbrojených pubertiakov a paprdov nemôže proti ultramodernej, skúsenej, zocelenej a supermotivovanej armáde Ukrajiny skončiť inak.

Nastal čas zachrániť Rusov pred Putinom...

Ruské matky, manželky, deti čoskoro budú mať iný problém ako to, že zavreli IKEA a MacDonalds. A nepkoje budú rásť, Voloďa. Zase si to naplánoval geniálne...

A šiesty bod tejto časti: Rusko tými neborákmi nezvráti nič. Nedokáže nielen vyhrať vojnu, to ani pri sfetovanosti nemôže nikomu napadnúť. Rusko tým ani len nezastaví znovuoslobodenie okupovaných častí Ukrajiny. Navyše Rusko ani len nemá šancu výrazným spôsobom spomaliť ukrajinskú mašinériu – detská krížová výprava nezlyhala na tom, že Európa mala málo detí, ale preto, lebo bola detská.

5. Je tam nádej na zvrat?

Nuž, Rusi v mojom ponímaní sú tupý, ovečkovský národ, ktorý sa vie prejaviť len ubíjaním viditeľne slabších. Sto rokov autogenocídy, devastovania inteligentnej zložky populácie, či už to boli bojari, inteligencia, učitelia, popi, Židia alebo disidenti, sa na mentalite národa (a asi aj na genetickej výbave národa) muselo prejaviť.

Ale nechajme sa prekvapiť! Ľudia vyšli do ulíc a zo života vieme, že každá sebehrubšia doska sa toľko ohýba, až praskne. Budú tí včerajší branci poslušne kráčať na jatky, alebo sa odohrá druhý krížnik Potemkin? Budú matky nariekať doma nad mŕtvymi synmi, alebo sa zopakuje situácia z Afganistanu, kde sa matky doslova Gorbačovovi vzbúrili? Bude sa veliteľ voziť po chrbte regrútov, alebo niektorému regrútovi prasknú nervy, obráti Kalacha proti nemu a ďalší to budú opakovať? Vymyjú mozgy mladíkov tak, že budú na Ukrajine bojovať za Rusko proti „mašinérii kolektívneho Západu“, alebo prebehnú ako v prvej či druhej svetovej slovenskí vojaci na stranu „nepriateľa“?

Otáznikov je priveľa, no som presvedčený, že Putin svojim prejavom vlastne priznal, že prehral vojnu. Až nato, že je príliš zbabelý nato, aby to priznal aj pred publikom. A príliš rezistentný na utrpenie druhých.

Zhrnutie: Putin nič nezmenil, okrem toho, že už je proti nemu aj latentná väčšinová populácia vlastnej krajiny. Nemôže očakávať zvrat na fronte, maximálne tak Bastilu.

6. Ešte pár bodov na záver

Mladý Nikolaj Peskov sa náboru nezúčastní. Vo videu volá niekto na telefónne číslo Peskova, donedávna študenta na kolektívnom Západe, že mu podľa predpisov prišiel povolávací rozkaz Peskov narovinu povedal, že nenarukuje, nepôjde pred komisiu a že situáciu vyrieši „inými spôsobmi“ – rozumej, tatičko vybaví. Narovinu povie, že „Ja som Peskov, viete!“ Ak toto prebehne ruskými sieťami, protestujúci na uliciach budú mať vodu na mlyn. Netuším, kto bol ten volajúci na videu, ale na jeho mieste by som si zatĺkol doma okná.

Aktualizácia: volajúci sa volá Dmyitrij Nyzovcev a je to moderátor programu Populárna politika, takže nie len tak nejaký niemand. Aj tak by som si zatĺkol okná.

Irán sa melie. Na rozdiel od ruských mužov, iránske ženy majú gule a na uliciach Iránu vrchnú kartu nedržia islamské gardy či mravnostná polícia. Pre Rusko by to nemalo veľký význam, ale Irán je jednou z mála krajín, ktorá otvorene Moskvu podporuje.

No, pri takejto razancii protestov asi dopodporoval.

Azovstaľskí neonacisti sú doma. Hrdinovia bataliónu Azov, o ktorom každý tupý Rus a každý ešte tupší hejslovák zo štvrtej cenovej skupiny v Lopušných Pažitiach vie, že to boli všetko nacisti a žrali ruské deti, len nedokáže bez zvýšeného tepu vysvetliť, prečo tento pluk založil Žid, sa vrátili domov. Tresty smrti, ktoré im boli udelené proruskými bábkami v LĽR a DĽR, boli fraškou. Ako som predpokladal, nikto si netrúfol priamo popraviť ani Britov, ani Amíkov zajatých na Ukrajine, a rovnako nie Azovákov. Všetky ľudové tribunáli boli fraškami na smiech /rovnako ako jeden slovenský Občiansky tribunál). A Medvedčuk, Putinova figúrka a potenciálny prezident Ukrajiny štyri dni po začiatku špeciálnej operácie, no vyhoretá figúrka tri mesiace nato, išiel namiesto nich nazad do Ruska. Pomer vymenených bol zhruba 200:1 alebo tak nejako, a Ukrajina vyhrala ďalší ťah: hrdinovia sú doma a stali sa propagandistickým triumfom, Quisling Medvedčuk sa na Ukrajinu nevráti, s extrémnou hanbou sa vrátil do Ruska a musí si byť vedomý, že jeho chlebodarcovia nielenže prehrali vojnu, ale on prehral svoju rolu v tejto hre. Úbohý dôchodca, ktorému sa aj nová domovská krajina o chvíľu premení na kus popola. Skvelé, uži si to!

Policajný „Anton“, teda bus, ktorým zváža OMON protestujúcich do vyšetrovacej väzby, sa v Krasnodare pokazil priamo po naplnení. Tomu sa hovorí irónia.

V Rusku sa prudko zvýšilo množstvo vyhľadávaní „ako emigrovať“, „ako sa vyhnúť verbovaniu“ a podobne. Bizarným dôsledkom ruského „súhlasu“ s vojnou je prudký nárast vyhľadávaní slovného spojenia „ako si zlomiť ruku.“

Lyman je obkľúčený a už sa údajne bojuje v Lysyčansku. Podrobnosti nemám, berte to prosím ako neoverenú no optimistickú správu.

Sleepy Joe Biden a jeho generáli pohrozili Rusku. Tým, ako Mordor stráca viac a viac kariet v rukáve, na povrch vyplávali nové obavy, že poslednou bude jadro. Ale Biden a generál Hodges povedali narovinu, že použitie akejkoľvek nukleárnej bomby na Ukrajine bude značiť jadrovú odvetu zo strany Západu. Hodges povedal, že odpálenie takejto zbrane zo strany Čiernomorskej flotily bude značiť, že USA Čiernomorskú flotilu úplne zničia.

Hodges kecal, Čiernomorskú flotilu už stihli zničiť Ukrajinci (smajlík).

A ešte jeden čerstvý vtip na margo situácie v Rusku: „Nemôžte ma zobrať do armády, od Čečenska mám amputované obe nohy!“

„Nám to nevadí, toto je aj tak len čiastková mobilizácia.“

Edit: Na ruských weboch sa objavila správa, že podnikavci ponúkajú zlomenie ruky za 1.500 rubľov! To je aktuálne okolo tridsať Eur. Za bezbolestnú "operáciu" je príplatok. BlaBlaha sa nechytá? Mesiac bez statusov (znova smajlík).

Ešte jeden edit: Sergej ŠaŠojgu vyhlásil, že Rusko utrpelo straty 5.900 mužov. zabudol ale upresniť, v ktorý deň, ani prečo teda regrutujú 300.000 nových vojakov.