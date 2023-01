Prestaňme už konečne dodávať Ukrajine zbrane! (novoročný blog)

1. Stav na fronte prvého januára

Samozrejme na začiatok, šťastný nový rock. Nech je po dvoch rokoch korony, Matoviča, 363-ky a jednom roku vojny, zdražovania, inflácie nadchádzajúcich 365 dní lepších, pokojnejších, zdravších. A bez výnimiek, OK?

Teda nejaké výnimky tam budú, pre jeden nemenovaný národ na východ od Ukrajiny. Tomu zdravie, šťastie ani mier neželám., aspoň nie najbližšie obdobie. Čo nové za posledných pár dní na fronte? Sľúbil som vám dva blogy do konca roka, ale nestíhačka. Takže doženiem to tento týždeň a začnem práve zmenami na fronte.

Neboli de facto žiadne; vojenské frontové mapy dokonca za noc zo Silvestra na Nový rok prakticky neukazovali žiadne veľké ostreľovania. Výsledkom je statický front...ktorý ale neveští nič dobré. Keď sa front okolo Bachmutu nehýbe, fajn, je to výsledkom napríklad zlého počasia alebo dopĺňaním síl. Keď sa ale nebombarduje, tak je niečo ako Christmas truce v roku 1914, alebo sa chystá niečo nepekné. Necháme sa prekvapkať. Skôr to tipujem na to druhé, pretože trpezlivosť nepatrí medzi moje silné stránky.

Teba len doplniť, že na severe, v blízkosti Kreminnej, ZSU postúpili a Rusáci sa stiahli o bližšie neurčený úsek na východ. Podľa internetových komentátorov sa Ukrajinci pohybujú dva kilometre od Kreminnej, čo znemožňuje dopravu Zmrdom viac na juhu.

Edit 2/1: Rusi posunuli ku Kreminnej nové posily a stále tupo tlačia. Podľa iDnes zaceľujú straty mobikmi z iných častí frontu. Veľa šťastia pri Melitopoli, Ukrajina!

2. Šťastný nový rok, Moskva!

Ako sa dalo čakať, Rusko na tento sviatok ostreľovalo celú Ukrajinu a PVO zapracovalo pomerne dobre. Ako v poslednej dobe pravidelne, aj teraz zostrelilo väčšinu ruských rakiet a dronov. Teraz sa Rusi ani len nenamáhali tváriť sa, že bombardujú civilné ciele (doteraz to aspoň tie svine hrali), takže sú mŕtvi a ranení. Možno to bude znieť kruto, ale dobre aj tak, pretože pomer náklady/zisk sú pre Kremeľ katastrofálne a je vidno, že akékoľvek výsledky sú čoraz vtipnejšie. Už v čase US invázie do Afganistanu sa pýtal nejaký komentátor, že aký je zmysel poslať raketu Tomahawk za desiatky miliónov dolárov na talibanský stan za dvadsať dolárov a trafiť pritom zadok ťavy. USA si to mohli dovoliť, ich ekonomika bola gigantická a desať Mega nie je pre nich nič. Rusi svojimi (tuším šiestymi) salvami rakiet a dronov v hodnote, že by splachovací hajzel väčšina populácie krajiny nepoznala len z pornografických stránok nemeckej produkcie, sú každou zničenou kyjevskou škôlkou chudobnejší a oslabenejší o ďalšie prostriedky a kusy techniky.

Takže ostreľovanie smerom na Ukrajinu neprinieslo výsledky, čo sa ale dalo čakať. Počkať, vlastne prinieslo! Poprvé, toľko vychvaľovaná protivzdušná obrana Mordoru sa (opakovane) ukázala ako tragická. Nielenže ZSU rozbili bombardéry na viacerých ruských základniach v hĺbke ruského teritória a zničili svojim úderom ďaleko ako by si Sergej Šojgu trúfol predstaviť, na druhej strane dosiahol aj taký fakt, že Moskva musela preveliť svoje komplexy S-300, ktorými ostreľovali Ukrajinu, od frontu práve na obranu hlavného mesta. Okrem toho tieto ukrajinské odpovede vyvolali značnú mieru paranoje a výsledkom je, že nad Engelsom, kde dva útoky ZSU zničili bombardéry, si Rusáci zostrelili vlastné lietadlo Suchoj 27 a pilot zahynul. Keď si myslíte, že Rusi nedokážu už urobiť väčšiu bykovinu ako naposledy, tak hneď ďalší deň očakávajte nové dno.

Takže ruská PVO skutočne funguje, len musíte strieľať po vlastných. Načo vlastne dodávame Ukrajine tie zbrane, ha?

Inak zdroje na nete hovoria o pomerne vysokých číslach zostrelených ruských stíhačkách aj vrtuľníkoch, ale Oryx na rozdiel od tankov alebo kanónov nevie tieto počty zdokumentovať. Na druhej strane práve tieto zdroje hovoria o tom, že straty na ruskom letectve sú skutočne vysoké, ale veľkú časť strojov si zostrelili vlastní – takže Ukrajina nemala fotografie na dokumentáciu strát. Keď dáte dolu Suchoj niekde nad frontom alebo priamo nad ukrajinským územím, s vysokou pravdepodobnosťou zostrel nafilmujete. Ak ale priletí ruský Suchoj nad front, zhodí bomby a odletí 200 km ďaleko, aby ho „sundal“ vlastný protilietadlový komplex, dôkaz sa k vám nedostane tak skoro. Takže žeby tie hausnumerá (takmer 300 lietadiel a rovnako vrtuľníkov) boli pravdivé?

A silvestrovská estráda ešte nemá konca. Ukrajina sa nasrala a v rámci bratských vzťahov recipročne poslala niekoľko striel na Moskvu, Petrohrad, Kursk a Voronež (informácia sa akosi ťažko potvrdzuje, takže výsledky neviem). Dnes ráno som videl infografiku, kde boli ďalšie útoky na pozície Rusákov na Kryme a na fronte. Takisto bez podrobností, adminovia sa ešte neprebrali z chľastačky.

Ak sa útoky potvrdia, bude to vážne bomba, pretože zo stavu „Ideme dobyť Ukrajinu za štyri dni!“ sme sa za desať mesiacov dostali do štádia „Už kurva ubráňte aspoň to hlavné mesto!“ Všetko podľa plánu, druzjá.

Ešte o jedenástej večer na Silvestra som sa na ukrajinských portáloch dočítal, že po ukrajinských útokoch na Moskvu Kremeľ vyhnal stovky príslušníkov silových rezortov do ulíc a celá Krasnaja ploščaď bola zablokovaná pre verejnosť. Čo je pre Rusa počas oslavy Nového roku dosť nepríjemným znamením, že až tak podľa plánu to veru nejde...

A ako bonus ukrajinské rakety a artiléria desatanizovali dvojicu základní, jednu pri Svatovom, druhú pri Tokmaku, patriacu údajne Kadyrovovcom. Priatelia, ospravedlňujem sa, moje posledné dva večery a noci patrili ukrajinským susedom a preto nie som v stave googliť podrobnosti, ale v ktoromsi z týchto útokov sa vyparilo až niekoľko stoviek svíň. Ak vytriezvem a neutralizujem kompletnú kyselinu, pregooglim to nanovo a doplním.

Edit: V Makijivke pri Donecku chcíplo až do 600 slnečníc. Geolokovali ich podľa koncentrovaných signálov a čerstvé správy z Ruska hovoria, že priznaných je 61 slnečníc. Samozrejme, keď ZSU namerala 600 signálov, znamená to, že ich tam bolo 61 a každý ma pri sebe desať aktívnych mobilných telefónov (toľko tam ani práčok nemali).

Ešte edit editu: V internáte došlo k veľkému následnému výbuchu; podľa správ tam bola asi uložená munícia. Rusi tam poslali celé kolóny nákladných áut, ktoré odvážali mŕtvoly v takej intenzite, že na záberoch z miesta sú okolo cesty vypadnuté telá, ktoré nikto nezberá. Čiže žiadnych 61 nebožtíkov, určite prinajmenšom vyššie stovky.

Edit editu editu: Dve stovky mŕtvych majú Rusáci pri Kachovke, ďalšia frontová kapustnica bola niekde okolo Tokmaku, prinajmenšom desiatky až nižšie stovky slnečníc.

A ešte upresnenie: Základňa bola internátom nejakej VŠ, Ukrajinci ju rozbili útokom HIMARSu a presne 00:01 nového roku. Strašný rehot.

3. V kľude už plaťte aj v iných menách, len prosím plaťte!

Vladimír P. obnovil klientom Gazpromu aj iných menách ako v rubľoch. Keďže ako vieme Európa sa od ropy aj plynu z Mordoru takmer odstrihla a Čína nemá tento trh ako prebrať, príliš tomu takýto ústupkom nepomôže. Tohtoročná zima je vážne katastrofálna, ale prvýkrát v živote som strašne rád, že vonku nie je kilo snehu a mínus dvadsať ale hnusne jesenné počasie. Putin prachy stráca každou hrudou blata, ktoré oškrabujem na dvore.

No a keďže Rusom ide ekonomika dole vodou, sú odkázaní na tragikomické videjká, kde európske deti jedia v zime svojich škrečkov a Solovjov ešte tvrdí, že tu mrzneme bez toho ich plynu. Keby si ten hyperdezolát aspoň pozrel, že celá Európa „trpí“ najteplejším Silvestrom a mráz som napriek osemhodinovej turistike včera zažil, keď som hľadal v mrazáku tretiu fľašu ukrajinskej horylky.

A ešte doplnok k minulému blogu: keďže bol sviatočný čas, nechcel som na margo Putinovho zákazu dodávať ropu krajinám, ktoré odklepli zastropovanie cien, stráviť dlhý čas. Napísal som len, že o žiadnu tragédiu nepôjde. Viacerí z vás mi písali, že nech to rozvediem, tak aspoň teraz tak trošku: Putin teda od prvého februára, takže presne o tridsať dní, nebude dodávať ropu. Podľa mňa tento zákaz veľmi skoro zruší, pretože jeho ekonomika je v stave pred voľným pádom a v niektorých oblastiach sa už nevyplácajú dôchodky. Nech predáva ropu a plyn pre mňa za mňa aj pod trhovou cenou, stále je to pre neho zisk. Rusko vyváža denne niekoľko miliónov barelov ropy, a keby na každom zarobilo čo len jediný dolár, stále je to orientačne 5 miliónov dolárov každý deň, čo pritečú do rozpočtu. Keďže väčšina kľúčových odberateľov je v Európe, teda väčšina súhlasila so stropom, toto množstvo ropy teda nepredá a nezarobí na bareli ani zicherku (nehovoriac, že Rusko musí z vrtov ropu produkovať stále, pretože mu skolabuje ťažobná infraštruktúra).

Ako sme to videli na začiatku vojny a počas nastupujúcej jesene, Kremeľ v pravidelných intervaloch vypustí akúkoľvek blbosť, len aby krátkodobo zatriasol s cenami. Chýbajúce čerpadlá v Kanade, ktoré nechýbali, zákaz/zrušenie zákazu vývozu mimo platieb rubľom, proste čokoľvek, čo na týždeň pošle barel o desať USD nahor.

Takže zhrnutie: Putin si nemôže dovoliť úplne zastaviť export ropy k nám, do Európy. My mu ale prostredník ukázať môžeme. On si môže dovoliť akurát tak dávať prehlásenia na kameru, trh ale zásadne ovplyvniť nedokáže.

4. Bude tento týždeň ďalšia mobilizácia?

Ukrajinské tajné služby oznámili, že podľa ich správ sa piateho januára má v Rusku spustiť ďalšie kolo mobilizácie. Prvé skončilo vieme ako, Rusi nedobyli ani toľko ukrajinskej zeme, kde by sa dal postaviť jeden ranč Sergeja Šojgu, vošla by tam maximálne tak sauna. Takže po desiatkach tisíc demobilizovaných chudákov, ktorí vykrvácali od septembra na fronte, sa všetko zopakuje nanovo – teda ak má Kyjev pravdu.

Ale znova podotknem: je jednou vecou dať dokopy ďalšieho trebárs štvrť milióna -násťročných chlapcov či prechľastaných trosiek z výčapu, druhou vecou je im poskytnúť výcvik a hlavne výzbroj. Uplynulé mesiace nás Moskva zabávala nespočetne krát svojimi excesmi, kde si mobilizovaní mali priniesť dámske tampóny na zacelenie priestrelu, kde dostali nefunkčné Kalašnikovy alebo nejedlé jedlo. Tentokrát to bude ešte horšie, pretože keď v prvom kole museli siahnuť až za hranicu zásob a proste sa improvizovalo kde sa dalo, teraz ani improvizácia nebude možná a proste veľká časť mobikov zostane dokonca aj bez tých menštruačných tampónov. Rusko síce aktuálne vyhlásilo, že rakety s plochou dráhou letu sa im nikdy neminú, ale aj pomrznúť sme mali dávno a hľa, vonku to je bližšie k bikinám ako omrzline. Žiadna nová várka zbraní od septembra nie je, Dedo Mráz nepriniesol.

5. Ocinko, ako si ma splodil? (plus pár mediálnych pikošiek)

Ramzan Kadyrov alias Mr. Don sa v televízii opustil a celému svetu musel ukázať, v ako dobrej telesnej kondícii sa nachádza. Síce to bola diskusia o jeho potenciálnej schopnosti byť budúcim prezidentom Ruska, na čo aktuálne stačí fyzický stav na úrovni, že sa nezjebete zo schodov a neposeriete, ale to nevadí. Ramzan nám aj tak začal klikovať. Áno, je to Chuck Norris ako vyšitý, pretože spravil 35 klikov na úrovni niekde medzi simuláciou epilepsie a oplodňovaním kozy. Platené hľadisko mu tlieskalo na niečo, čo sa na kliky až tak nepodobalo, takže oných 35 trtkacích úkonov asi pri väčšine chlapov budilo rozpaky. V každom prípade však dobre vidieť, že aj Ramzan po ťažkých stratách jeho hávede na fronte je už totálnym zúfalcom a je mu jasné, že impérium sa rozpadá.

K tým médiám ešte jedna novinka. Rusi ukázali svojim ovečkám portrét Stepana Banderu, ktorý k jeho narodeninám vystavali na snehu zlosynovia z Ukrajiny. Iste, veríme.

Valentina Tereškovová ako prvá pozemská kozmonautka sa nechala počuť, že pred cca 50 rokmi jej Boh pošeptal, že príde Satan a bude sa volať Volodymyr Zelenskij. Hm, pred 50 rokmi bol hlboký totáč a za tieto slová by ju asi zavreli do blázinca alebo poslali na Sibír, celebrita-necelebrita. V každom prípade Zelenskij, ktorý bol rovnako ako na Ukrajine známy aj v Rusku, sa jej musel veľmi intenzívne vyhýbať, pretože akosi záhadne jej to napadlo až po prehratej vojne, nie trebárs pred rokom alebo dvadsiatimi, keď začínal v médiách.

Na margo Valentiny len toľko: je to celoživotná slepica, ktorá bola z celej skupiny sovietskych adeptiek na prvý aj následný let do vesmíru suverénne najblbšia. Jedinou jej kvalifikáciou bolo to, že bola zákerná sviňa schopná vraziť nôž do chrbta kolegyniam, a že bola z robotnícko-roľníckej triedy. Let nezvládala dobre, loď nevedela ovládať a kadiaľ chodila, tam robila hanbu. Proste dokonalá kombinácia nato, aby ste to dotiahli na propagandistickú pozíciu v strane Jednotné Rusko alebo KSS.

Lenže časy sa menia, dementnú pseudokozmonautku, ktorá to so strojmi vedela zhruba tak ako pes Lajka (sadni si, ničoho sa nechytaj a hlavne neštekaj do mikrofónu) už nikto neberie vážne... akurát tu kariéru si mohla pokaziť menej sprosto.

6. V okolí frontu rastie kriminalita

Bohužiaľ som si neuložil zdroj tohto tvrdenia, ale navrátilci z frontu ako aj pašeráci zbraní v okolí frontu, teda priamo na ruskom alebo Ruskom okupovanom území prudko zdvíhajú množstvá trestných činov. Aktuálne vyvraždili celú rodinu vrátane detí, takže sa plní to, čo som písal už v lete – Putin chcel spacifikovať Ukrajinu, ale zasial veľmi nepríjemný vietor u seba doma. Aj keby vojnu vyhral, tento proces nezastaví a vlastnú krajinu si zaplaví desiatkami tisícok vrahov, násilníkov a stratených existencií. Čo inak v krajine, ktorá kraľuje rebríčkom kriminality, určite nepomôže.

7. Aký bude rok 2023?

Na silvestrovskom turistickom pochode som hodil reč s pár známymi o to, čo očakávajú od nadchádzajúceho roku. Vo všeobecnosti sme sa zhodli v tom, že bude náročný, rozhodne náročnejší ako korona-roky 2020 – 2021. Niektorí mali obavu z toho, ako sa im bude vyvíjať práca, iní sa báli vysokých cien energií, prípadne potravín.

A ja som optimista. Hoci som sa stavil, že vojna skončí do konca roka 2022 a teda som netrafil, myslím si, že Rusko ide na výpary a jeho kolaps na fronte je otázkou pár mesiacov. Rusko nedá žiaden prielom na fronte, naopak, Ukrajina rádovo v dňoch prejde do protiútoku (závisí na faktore počasia, uznávam). Ešte tento mesiac nastane druhá vlna mobilizácie, ktorá bude sprevádzaná rebéliami a problémami, ale nič nevyrieši.

V druhej polovici januára a februári sa zima dostane do normálu, ale zásoby plynu sú dostatočne vysoké napriek tomu, že máme za sebou november a december. Akokoľvek silnejšie mrazy už nimi nezakývajú a neprinesú problémy v zásobovaní energiami.

Čína bude hospodársky spomaľovať, čomu napomôže stupídna korona-politika Si Ťin-Pchinga. Čím viac problémov, tým viac bude napínať svaly a tým viac bude rovnako ako Moskva na smiech. K útoku na Tchaj-wan v tento rok nepríde.

Ukrajina dostane vytúžené tanky a lietadlá, vďaka ktorým posilní na fronte.

Rusko tento rok zhorí v hraniciach spred 2014. Ja tipujem občiansku vojnu a rastúce separatistické tendencie v rámci celého územia krajiny.

Naopak, Ukrajinu zaplavia investície. Z krátkodobého pohľadu je táto vojna pre Kyjev katastrofou, z dlhodobého ho to povznesie v každom meradle.

NATO posilní a bude reformovať. Putin dosiahne dokonalý opak toho, čo chcel dosiahnuť. Nórsko Švédsko a Fínsko nás posilnia. Sektor vojenskej techniky brutálne zarobí.

Rubeľ prepadne prinajmenšom na vyššie trojciferné hodnoty, ak nie ešte viac.

Ropa a plyn zásadným spôsobom nezdražia. Žiadna apokalypsa sa neudeje.

Inflácia sa vráti do normálu, teda niekam do jednociferného stavu (ja dávam 5%).

K zásadnejšej recesii nepríde, po skončení vojny na Ukrajine ekonomika dostane nový impulz a my ako susedná krajina môžeme na rekonštrukcii zarobiť. Ak ako vždy nepremeškáme vlak a nezbadáme sa, až nám všetky kontrakty vyfúkne Poľsko.

Maďarsko sa dostane do vývrtky. Orbán bude štekať, ale krajina bude o rok chudobnejšia ako je dnes. Dúfam, že sa EÚ poučí a takéto monštrá priškripne.

Zbrojárske firmy budú mať dobrý rok. Teším sa na obdobie tak o desať rokov, keď sa dnešná horúčkovitá snaha dohnať tri zaspaté dekády urýchleným vývojom prejavia. Možno pôjdeme ukrajinskými raketami na Mars (až taký optimista nie som).

USA a EÚ budú sťahovať z Číny investície, čiastočne aj na Ukrajinu. Vyvrheľom Nr. 1 bude Si Ťin-Pching, ktorý zosadí Puťka. Akurát Macko Pú už nebude mať za chrbtom mocného spojenca, len vybrakovanú, v občianskej vojne sa zmietajúcu krajinu.

Ako to vidíte do tohto roku vy?