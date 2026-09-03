Putin chujlóóóóó (niekoľko variácií)

1. Putin v oblakoch
Najprv niekoľko dodatkov k Putinovi. Nesúhlasím s tézou, že Putin je odtrhnutý od reality preto, pretože zlí generáli mu dodávajú zlé informácie. Putin dostáva dostatok informácií a je to akurát kombinácia jeho zúfalosti a diktátorského syndrómu, ktoré mu bránia pochopiť a hlavne priznať realitu. Nemôžete bojovať proti susednej, štvornásobne menšej krajine namiesto očakávaných pár dní 4,5 roka aby ste si to nevšimli. Nemôžete mať rozstrieľanú polovicu rafinérií bez toho, aby vám to došlo. Takže nie, to nie je o tom, že Putin je dobrý cár, ktorý je obklopený zlými radcami. On je proste mimo a ako topiaci sa chytá každej slamky.
Ako dôkaz by som uviedol stretnutie s Mackom Pú, ku ktorému teraz došlo. Reč tela a postoj ruského a čínskeho prezidenta je jasný: Putin je úbohý zamestnanec, ktorý svojmu dominantnému riaditeľovi oznamuje nedobré správy a snaží sa hovno zaobaliť do celofánu, aby smrdelo trochu menej. Si Ťin-Pching je ten blahosklonný šéf, ktorý vie, že zamestnanec niečo ťažko posral a snaží sa z toho vykľučkovať. Mimiku neokašlete. Dvaja z najsilnejších mužov na planéte a pritom je tam totálna asymetria medzi nimi. Viditeľnejšie to nemôže byť.
Takže nie, Putin nie je odtrhnutý od reality externe. On je mimo, rovnako ako profesor Staněk, ako Andrej Danko, ako Hitler v posledných týždňoch vojny, kedy hýbal neexistujúcimi silami a veril v nástup novej Wunderwaffe, ktorá zaraz zničí stovky tisíc spojeneckých vojakov. A môj názor je taký, že keď máte tento typ zacyklenia, snažíte sa presvedčiť seba o správnosti svojich téz tým, že presviedčate okolie a čakáte na súhlas. Vtedy zajasáte. Prvý príklad, čo mi napadá, je film Čokoláda, ktorý som kedysi dávno videl (hral tam tuším Johnny Depp). Starostu opustila žena a nonstop presviedčal okolie, že niečo sa zmení, keď sa ona vráti. Trvalo dlho, kým mu niekto oponoval a vysvetlil mu, že žena je preč definitívne.
Iným príkladom je moja čerstvá návšteva Novej Viesky, kam chodíme na vykopávky mamutov. Kamarátka, miestna rodáčka, mi predstavila nového priateľa, Maďara z južného Slovenska. Na veľmi krátko sme hodili reč a akosi sa jeho rétorika skĺzla k tomu, že Orbán bol dobrý a Péter Magyar nie. Akonáhle som mu povedal jedinú vetu nesúhlasu, prešiel do vývrtky. „Mňa politika nezaujíma, poďme o inom,“ hoci bolo jasné, že keby som povedal, že Orbán je king a Magyar židoboľševické monštrum požierajúce malé deti, tak prekecáme ako najlepší kamaráti celý týždeň a ešte si vymeníme adresy. Proste čakal na súhlas, nie odpor.
Naspäť k Puťkovi. Putin teda hľadá súhlas, nie protiklad. Aby teda našiel medzi zdementnenou ruskou populáciou aspoň aký-taký záblesk súhlasu, predhadzuje im pateórie. Napríklad o dobytí toho alebo onoho miesta, čo je samozrejme nonsens, ale pre dve tretiny ruských poloopíc to môže byť asi ako keď slovenskému dôchodcovi sa povie, že potraviny zlacnejú, pretože transakčná daň (teda ikskrát plus pár centov) vedie k zlacneniu. Slovenský dôchodca sa na to akiste chytí, pretože on chce prísľub, nie realitu, realitu si navyše zhodnotiť a má krátku pamäť zastrenú borovičkou a pivom. Fico toto vie a takisto brnká na strunu, že slovenský dôchodca potrebuje súhlas so svojou životnou situáciou (ktorá je horšia ako za pracovných liet), takže dobre vie, že stačí prísľub lacnejších potravín a v reále naopak drahšie cenovky – jeho elektorátu to dokonale stačí. Fico je spokojný, pretože Kamenický zozberal viac, dôchodca-volič Smeru je spokojný, pretože niekto mu niečo sľúbil.
Rovnako aj Putin vo svojej štátom a FSB preosiatej mediálnej scéne povie čokoľvek. Napríklad, že ruské vojská dobyli Svjatohirsk. To je malé historické mestečko okolo barokového kláštora severne od Slavjansku. Mestečko je na severnom brehu rieky Donec a bolo skutočne dobyté – ale v prvých dňoch vojny, pričom následne ho Rusáci v panike opustili. Odvtedy je dostatočne ďaleko od frontu (po charkovskej ofenzíve na jeseň 2022 to bolo cca 40 km vzdušnou čiarou, dnes okolo 12) a jeho dobytie by bolo zázrakom.
Putin aktuálne vyhlásil, že jeho svorka mestečko dobyla. Je to extrémne ľahko dohľadateľné, že to je nonsens a že toto tvrdenie sa ani len nepriblížilo realite. Na druhej strane to je presne to, čo v jeho volebných preferenciách pár dní pred voľbami stačí. Príčetný človek ho voliť nebude, debilná lúza a plebs dostane erekciu ako pri Ficových lacnejších potravinách.
To isté aj pri tvrdené o takmer dobytí Slavjanska. Slavjansk podľa Deepstatemap je od najbližšieho, navyše veľmi zraniteľného ruského výbežku cca 14 km, a to sa bavíme o najvýchodnejších a už zväčša neobývaných priemyselných zónach, nie meste samotnom.
Podľa neoverených správ nejaká drobná rota zúfalcov sa skutočne preplazila k Mikolajivke, čo je predmestie Slavjansku s elektrárňou, ale to je všetko. Otroci boli Ukrajincami zmasakrovaní a Mikolajivka je začiatkom septembra až na denné ostreľovanie OK.
Putin ale nezastavil v samohypnotizácii. Sumy ako krajské mesto sú od frontu odhadom cez 20 kilometrov (takisto je ťažké určiť, čo je mesto a čo len kolchoz niekde na poli mimo mesta). Putin pred časom tvrdil, že od okružnej diaľnice je 10,5 kilometra. Teraz tvrdil, že jeho vojská postúpili, a aktuálne sú... 12 kilometrov od okružnej diaľnice. Byť na jeho miestom, som aspoň konzistentný a poprosím nejakého otroka vo svojom okolí, nech mi zapisuje „fakty“ do nejakého slovníka, aby som si sám sebe nesral do huby. Ale toto netreba. Putin potrebuje dodať pred voľbami akúkoľvek bizarnú ale pozitívnu správu – plebs zajasá a diktátor vyšinutý od reality bude mať pocit, že ono to nie je také zlé.
Podstatná je ale nosná myšlienka. Putin je zúfalý. On to nemyslí vážne. On dobre vie, že klame. Proste to robí, pretože je zúfalý. Pred časom sme mali v bývalej firme kolegyňu. Vždy mala skvele naplánovaný rozvrh na týždeň, mala mať najviac klientov, najviac stretnutí, najviac telefonátov, najväčší obrat. V pondelok to vyzeralo skvele, v piatok a na konci mesiaca tragicky. Robila to takto vari dva roky, napokon zmizla z firmy. Takisto to nerobila preto, pretože bola úspešná. Robila to preto, aby presvedčila seba prostredníctvom ostatných, že je namakaná. Keď ste kukli do diáru, tak to tam svietilo. „Wow, ty si aká skvelá. Ako to robíš, že máš stále tak plno, hm? Ja sa tu borím s kalendárom a ty takto...“
„No vieš. Makám. Je to náročné, ale dá sa to.“
Skončila a z poradenského biznisu zmizla. Realitu vaše fikcie nezaujímajú. Front má na háku vaše predstavy posunov. Eisenhowera a Žukova nezaujímali Hitlerove ťahy po mape. Svetová klíma má na háku modely z počítačových laboratórií. Islamistov nezaujímajú vaše proimigračné zákony snahy o well-being Abduláha zo Sýrie.
Realita je to, čo sa ráta. A pri Putinových bláboloch človeka musí hriať pri srdiečku, keď si uvedomí, že on to robí preto, pretože si uvedomuje, že prehráva. Na celej čiare.
Ako by povedali Ukrajinci: „Putin Chujlóóóóó!“
2. Drobnosti zo sveta
Nemecko sa konečne prebudilo a zavrelo v reakcii na ruské atentáty Ruský doma zrušilo konzulát Mordoru v Bonne. To isté inak urobilo Rusko a zavrelo Goetheho kultúrne inštitúty v troch ruských mestách. Na jednej strane Berlínu tlieskam, na druhej strane by ma Merz potešil stokrát viac, keby presne v tomto okamihu zastavil niekde na Ukrajine vlak plný striel Taurus a Merz by pred kamerou vystúpil presne s touto novinkou.
Dmitrij Medvedev okamžite zo svojho delíria tremens vyzval Mordor na útoky na Nemecko, ale pokiaľ mám dobré správy, potom zasa upadol do alkoholickej kómy.
Fantastická správa, ktorá mala byť asi v prvom odseku: Ukrajinci odrezali až na jednokilometrové hrdlo ruské sily vedľa Lymanu. Toto zásadne pomôže ZSU pri obrane samotného Slavjansku a navyše Putin bude musieť vymýšľať ďalšieho Dobšinského.
Ešte lepšia správa: Mordor si dokáže vyrobiť len 70% benzínu z dopytu. Mal som ako reakciu na toto tvrdenie námietku, že toto som písal predsa už pred pol rokom, ale pozor. Rusko bolo exportérom PHM a dakedy na začiatku roka sa prepadla produkcia na 70% pôvodnej produkcie benzínu, nie 70% dopytu. Takže ruská ekonomika vtedy v zime doplatila nato, že prestala vyvážať PHM von, ale nemala ešte tento typ sračiek, že jednu tretinu benzínu museli importovať zo zahraničia (čo je samozrejme vyšší náklad ako bol predtým zisk z predaja).
Ešte pár poznámok: import zo susedného Bieloruska a Kazachstanu nenaplní tento prepad z jednoduchých dôvodov, a to kapacita miestnych rafinérií, ale aj vďaka tomu, že kazašská ropa je ťažká a Kazachstan nemá dostatok kapacít na lepšiu rafináciu na benzín.
Okrem toho je samozrejme import niekde z kazašskej púšte nevýhodný finančne.
Krajina má tri rafinérie (Pavlodar na ruských hraniciach, no moc na východe, Atyrau na pobreží na západe, neďaleko Astrachane a Šymkent ďaleko na juhu, pri Uzbekistane). Súhrnná rafinačná kapacita všetkých troch je okolo 350.000 barelov denne a staršie údaje uvádzali, že kvôli starým technológiám idú iba na 60%. Aj keby sa tento problém odstránil, tak by to značilo, že Kazachstan dokáže rafinovať toľko ropy denne, koľko mala do ukrajinských sankcií dlhého doletu druhá najväčšia ruská rafinérie v Kiriši.
Kto by nevedel použiť vlastnú inteligenciu a potreboval by delúziu tej umelej, tak celý Kazachstan dokáže vyprodukovať ani nie toľko PHM, ako druhá a totálne rozbitá rafinéria Mordoru; po odrátaní vlastnej potreby je to ešte biednejšie.
Po oznámení ohrozenie ruského vzdušného priestoru Volodymyrom Zelenským sa zrútili akcie ruských leteckých spoločností. Jedna Ukrajinka to vyjadrila krásne: Keď niečo povie Vladimír Putin, tak tomu v Rusku nikto neverí. Keď niečo vyhlási Zelenskyj, tak okamžite ruský akciový trh skolabuje. Zelenskyj do Kremľa!
Mimochodom, turecké aerolínie zrušili všetky lety do Moskvy.
Scott Bessent ako Trumpov otrok vyhlásil krátko po prehranej vojne v Iráne, že útoky Ukrajiny na ruské rafinérie môžu zato, že na planéte sú vysoké ceny ropy. A doteraz som si myslel, že dementnejší od Trumpa nemôže byť nikto...
Ruská helikoptéra na Sachalina pristála na ceste a rozbila sa. Ja len tak, pre pobavenie...
Putin sa už takmer rok neukázal v Soči. Kde sa inak zjavoval pravidelne.
No čo, je to hrdina, však naši dezolkovia? Či skôr chujlóóóó?
Súrna zbierka na brokovnicu pre Andrjuchu, bojovníka 18. Brigády NHU v Slavjansku. Potrebuje brokovnicu proti dronom a potrebuje ju objednať, zaplatiť a dostať do rúk do cca dvoch týždňov. Cena je niekde v rozsahu DO tisícky Eur. Andrjucha každému, kto pošle 20 káv, teda 100 Eur, pošle podpísanú vlajku Národnej gardy Ukrajiny, resp. jej osemnástej brigády. Za 40 káv, teda dvesto Eur, dodáme podpísané bedničky na muníciu z Izjumu.
Heslo: Andrjucha. Včera sa vybralo cca 50 Eur, potrebujeme ešte asi 900.
Mimochodom, Andrij bol jedným z tých, čo v roku 2014 v Charkove bol v dave futbalových chuligánov, ktorí ako prví v histórii skandovali Putin Chujlóóóóó!
A odvtedy nonstop bojuje. Pomoc si zaslúži.
Ďakujeme!
Hups, pridaný link: https://buymeacoffee.com/johny1981aa