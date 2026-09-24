Ruská mobilizácia sa blíži

1. Čím viac pásikov, tým viac Adidas...alebo nie?
Netvárme sa, že Peskovove vyjadrenia, že Rusko NEBUDE mobilizovať, berie niekto okrem slovenských dezolátov vážne. Každému s IQ vyšším ako teplota mrazničky je jasné, že sa čakalo na skončenie „volieb“ a Kremeľ veľmi, veľmi skoro začne povolávať.
Otázkou teda nie je či ale koľko Otrokov Putin povolá. Budú to nižšie státisíce? Keďže ZZmrdi strácajú mesačne desiatky tisíc Orkov (a to sa bavíme pravdepodobne len o mŕtvych, nie aj zranených, ťažko/definitívne zranených, dezertovaných, chorých alebo nezvestných), tak povolavák napríklad 300.000 mobikov bude viesť...k ničomu. Ak by sa povolávanie začalo po prvom októbri a v tejto miere, značilo by to, že Rusko by získalo prvých masovo nasadených Otrokov niekedy okolo prvého novembra, s chabým výcvikom, a teda straty by sa IBA navýšili. A pri tomto tempe by 300.000 lúzrov značilo, že niekedy na jar alebo dokonca už na konci zimy by bol Kremeľ presne tam, kde je dnes. Iste, máme jarné a jesenné klasické povolaváky osemnásťročných, o ktorých ale Putin otvorene vyhlasuje, že v rámci povinnej mobilizácie ich na front nepošle (čo opakovane klamal). Ale ani jedno s druhým Mordoru nepomôže.
Takže zmysel by – hypoteticky – dávalo znáborovať kvantá seniorov, myslené ako veteránov vo veku 30 a viac rokov, ktorým netreba až tak veľa výcviku, prinajmenšom zborku a rozborku zvládnu podvedome, bez ďalšieho výcviku. Ale to im nepomôže zas a znova.
Ak som napríklad 45-ročný Ivan z Toboľska, ktorý slúžil pred 25 rokmi ako záklaďák – tankista, tak moja schopnosť jazdiť na alebo opravovať T-80 je dnes zbytočná. Prakticky som nepoužiteľný, keďže Mordor tanky už nemá. Takže buď budem downgradeovaný na blatošľapa a pôjdem ako mäso pod ukrajinské drony, alebo sa rekvalifikujem napríklad na dronera. Čo ale nie je záležitosť pre moje ročníky na mesiac výcviku.
Kvantá starých bobrov ale majú trochu nevýhodu. Aké uniformy im dám? Aké boty im dám? Aké zbrane im dám? Marcel Rebro píše o Ivanovi Ivanovičovi, ktorý dostal do ruky mínu s „časovačom,“ ktorú mal vhodiť do ukrajinskej pozície. Jednorazové mäso, zázrak, ak by prvú takú misiu prežil. V podstate hranica zázraku, keby ju vôbec splnil.
Pôjdu teda desiatky tisíc Mobikov z mínou na no-return misie? Asi. Prinajmenšom veľká časť z nich bude takto odoslaná. Ale aj tam potrebujeme žrádlo, uniformy, nejakú tú zbraň, boty rovnakej a správnej veľkosti atď. Takisto logistiku z Uralu na front. A to nie je easy.
Veľká časť pôjde asi práve do logistiky. „Ber si KAMAZ a ťahaj zaviezť na Krym palivo.“ Samozrejme, vo väčšine prípadov aj toto bude one-way ticket. Šofér KAMAZu niekde v prifrontovej zóne nebude mať najazdených príliš veľa kilometrov a s vysokou šancou sa koniec trebárs polročného kontraktu nedožije. Takže zasa minimálna pomoc.
Pre Rusov teda zostáva vážne buď pritvrdiť technológiami, ktoré ale nemajú, alebo znáborovať gigantické množstvá mužov/žien. A tých síce majú, ale...
Prakticky nie je fyzicky obmedzené množstvo, koľko percent populácie môže Putin povolať do uniformy, aby si zachránil vlastný trón. Hypoteticky to vie spraviť s desiatkami miliónov obyvateľov, vrátane žien a detí. Lenže náborovanie mládeže by sa prejavilo výbuchom nespokojnosti – a tu by sa ruská populácia už otvorenej rebélii nebránila, nech sú Rusáci akokoľvek genetickými otrokmi, toto už by bolo cez čiaru. Detto ženy. Iná vec je, keď pošlem na front zdochnúť svojho prechľastaného muža, iná keď má ísť presne táto čierna vdova. Tudy cesta nevede. Takže asi tu pôjde výlučne o mužov. Tam už sa nebavíme asi o desiatkach miliónov hláv, ale skôr o jednotkách. A tu je ďalšia otázka.
2. Dokáže ruská ekonomika zvládnuť veľkú mobilizáciu?
Jednoznačne nie. Týmto by som mohol celú kapitolu uzavrieť. Ale predsa len.
Ruská ekonomika je v troskách. V Mordore pracovali milióny ľudí naviazaných na banský priemysel, napríklad na ťažbu a spracovanie uhlia a železnej rudy. Tu je koniec. Kemerovská oblasť na Sibíri je prakticky úplne závislá na vývoze uhlia do Číny, ktorá berie málo ruského uhlia, a pre vlastný priemysel, kde to je takisto nie ružové. S obrovskou pravdepodobnosťou sa tu do konca zimy zjavia stovky tisíc nezamestnaných chlapov, ktorí už nesfárajú. Tam bude priestor na náborovanie, hoci neviem, ako nejaký človek, čo dvadsať rokov fáral, bude prínosný na modernom fronte plnom dronov. Aj vo výstavbe je to zlé. Ale zasa, nebude asi príliš dobré zobrať murára, po ktorom bola do minulého roka zhánka, navliecť do uniformy a nechať ho skántriť sa mesiac pol mobilizácii (a bez reálneho efektu na fronte).
V každom prípade si ale nemyslím, že Putin bude náborovať v konkrétnom regióne. Som si istý, že povestka pôjde plošne po celom Latrinistane a každý región bude mať svoju kvótu stanovenú v Moskve. Takže nezamestnaný baník z Kemerova dostane lajstro rovnako ako niekto z fabriky niekde na Urale alebo farmy pri Krasnodare.
Čo značí, že v priemysle, výstavbe a službách nastane šum a panika. Potrebuješ zvárača? Nuž, nenájdeš ho len tak z hodiny na hodinu a ten tvoj práve rukuje. Máš smolu, zavolaj odberateľovi, že zákazka sa kvôli mobilizácii oneskorí...o neurčitú dobu.
Čo bude logicky značiť prepad HDP. Ďalšie nesplatené úvery. Ďalšie oneskorené projekty, ktoré nebudú môcť slúžiť Matičke Hnusi. Začarovaný kruh.
William Spaniel uvádza, že mobilizácia pol milióna Orkov značí stratu 0,66% pracovnej sily. Ale to je len jedna strana mince. Tam nejde o prácu ako takú ale o konkrétny sektor pracovného trhu. Ak by sme náborovali plošne mužov a ženy od 18 do 65 rokov, tak by to bolo ako-tak OK. Ale tu sa bude náborovať medzi mužmi. Muži robia prednostne mužskú prácu, napríklad tie stavby, strojarinu a dopravu. Kamionistiek nemáte veľa, zváračiek detto, ríny a hromozvody takisto bežne nepokladá Jolanka z Valala. To, že krajine ostane stotisíc nezamestnaných účtovníčok a kaderníčok je pre ruskú ekonomiku jedno.
3. Čo preto spraviť?
Rusko túto mobilizáciu pripravuje podľa Williama Spaniela od vlaňajška. Prvá masívna mobilizácia v istej miere skončila fiaskom, pretože zmobilizovaní na jeseň 2022 skončili v blate okolo Soledaru a Bachmutu a nedobyli prakticky nič. Nehovoriac o tom, že odhadom až do troch miliónov Orkov zdrhlo za hranice (čo znova pokašľalo ekonomiku).
Tentokrát Mordor posielal povestky v istej forme už vlani. Veteráni sa mali registrovať, údajne len kvôli overeniu osobných údajov. Načo v prípade pokračujúcej trojdňovej operácie by Ministerstvo obrany posielalo stovky tisíc mužov aktualizovať údaje, ak by ich nechcelo navliecť do uniforiem? Jednoznačne ten, kto vlani poslúchol a úrady navštívil, tento rok povolavák dostane (čo značí, že dakedy do konca januára bude štatisticky mŕtvy a na náhrobný kameň bude mať vytesané aktualizované údaje, muhehehe).
Kvôli týmto masám pravdepodobne Kremeľ bude povolávať vyššie státisíce mužov, ale vo viacerých menších tranžiach. Povedzme, stovka tisíc mesačne. Pri tréningu dlhom asi ako dnešné detské tábory by sa to dalo zvládnuť logisticky a navyše by to nedralo oči ako povolavák pre pol milióna Orkov. Asi by aj zvládli došiť uniformy a topánky, ako aj odhrdziť staré Kalašnikovy. Akurát na front by nedorazili kvantá.
Rusko navyše novootvorilo zavreté tréningové centrá, ako aj otvorila nové. Samozrejme, prečo asi, keď Peskov oznámil, že žiadna mobilizácia neprebehne, hm, dezolkovia?
4. Čo asi spraví Ukrajina?
Budem len tipovať, ale takto by som to spravil ja na mieste Zelenského. Nevycvičený mobik je zraniteľný mobik. V prvej svetovej mali piloti najväčšiu krivku strát počas prvých piatich letov na front. Akonáhle prežili tie, krivka strmo spadla.
Ukrajina teda asi bude sekať nejaké centrá zhromaždení vojakov. Železničné stanice (ak rozviedka dá echo, že príde vlak tam a tam o toľkej hodine, bude „náhoda,“ keď tam voľačo priletí, však?), bližšie umiestnené výcvikové centrá a spol. Teraz Ukrajina zničila produktovod z Voronežskej oblasti do tej okupovanej Doneckej – to značí, že ZZmrdi budú chrániť podstatne dlhšie líniové stavby, čo stojí ľudskú silu a techniku, a stojí ich to aj ďalších ľudí a techniku na import PHM. Premietnime si to do jesene, kedy ZZmrdi dostanú stovky tisíc vojakov, ktorých bude treba chrániť pred dronmi ďaleko od frontu, dopravovať ich niekam bližšie k bojisku... Morituri te salutant, Chujlo.
Kyjev by pri ďalšom nálete na Blatá mohol vyhádzať letáky, kde sa toto uprace na správnu mieru. Reálne ruské straty, vývoj, plocha dobytá marec 2022 a teraz... Bežnému Ivanovi by zmäkol. Ak by na letáku bol nejaký anonymne nadviazateľný kontakt na druhej strane bojiska, kde je aspoň malá šanca sa vzdať Ukrajincom, to by bolo skvelé.
5. Ako si Kremeľ podloží mobilizáciu?
Ako som písal vyššie, Peskov rezolútne odmietol mobilizáciu ako nepriateľskú propagandu a povedal, že v týchto podmienkach nie je vôbec nutná. „Tieto podmienky“ je taký ten ruský newspeak (asi by som to mal označiť ako no-speak, © Ján Valchár) ako že koniec vojny nebude, pokiaľ sa nevyrieši koreň sporu (čo ale Moskva nie je schopná pomenovať jasne), alebo denacifikácia a desatanizácia Ukrajiny (pod čím si môže ktokoľvek predstaviť čokoľvek a rozhodne každý bude mať pravdu). Takže „tieto podmienky“ sa môžu zmeniť aj zasiahnutím ikstej rafinérie, ikstým náletom na Blatá alebo zabitím ikstého generála.
Alebo možno ani nie. Práve v čase rozpísania prvých riadkov tohto blogu sa zjavila správa, že Mordor plánuje dronové útoky z lodí na juhoeurópske štáty NATO. Prečo tam? Prečo nie napríklad na Estónsko alebo Poľsko?
Nuž, dáva to logiku. Baltik a Poliaci sú na provokácie dlhodobo pripravení a odpoveď by bola okamžitá, pretože by sa vedelo čo a odkiaľ priletelo. Juh je pasívny. Južná Európa dlhodobo nezbrojí dostatočne, napríklad ľavicové Španielsko dáva na obranu len niečo cez 1 percento HDP namiesto potrebného dvojnásobku (a po Ceute aj toto nestačí). Výmrsk dronu z kontajneru na lodi je jednoduchá a zvládnutá vec. Rusi môžu ľahko v preplnenom Stredozemnom mori svoj pôvod utajiť a rozhodne by mohli použiť nejaký zarušený ukrajinský model. Nič dramaticky prekomplikované. V štátoch NATO by to spravilo poprask, pričom presne to nedodržiavanie nákladov na zbrojenie by sa stalo kameňom úrazu medzi členmi Aliancie. Nehovoriac o tom, že Donald NobelTrump je nasraný na Španielov.
Takže casus belli na mobilizáciu sa môže vyvŕbiť takto. Rusi zasiahnu niečo na juhu Európy, bude tam hrsť mŕtvych a ranených, pomerne obmedzené škody, ale veľký poprask. EÚ a NATO ukáže na Putina a ten vyhlási, že tak toto nie, toto sme si nedohovorili, oni na nás idú zaútočiť a teda sa treba brániť. Peskov by vyhlásil, že mobilizácia nebola potrebná, ale „podmienky sa zmenili,“ a tak čo nám iné zostáva? A mobici pôjdu hneď na druhý deň do kasární, ktoré sa – čudujsasvete – sú pripravené už dakedy od júna.
A stále konzistentne s ranným blogom vychádza aj eventualita, že Rusko prevedie v najbližších možno dvoch týždňoch niečo na vlastnom území, false flag operation na štýl Glivíc. Niekde pomerne blízko frontovej zóny exploduje panelák alebo škola plná školákov, „náhodou“ sa tam nájde nejaký žltomodrý kus kovu alebo hákový kríž s portrétom Banderu na chvostovej ploche, ktorá zhodou okolností ako jediná z celého dronu nezhorela... Alebo počas najbližšieho náletu ZSU na Moskvu niekde tak čarovne z pivnice exploduje celá bytovka, sto mŕtvych a dvesto zranených... Zrazu mobilizáciu treba.
Ak by som sa mal staviť, tak by to prebiehalo nejako takto.
Čo na útok na Španielsko povie William Spaniel, ešte neviem.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Zbierka na vojakov, ktorí budú túto háveď kántriť. Čím viac káv, tým viac dobrých Rusov.
Heslo: Izjum.