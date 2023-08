Ruské lietadlá na zozname ohrozených druhov

1. Tokmak zachvátila panika

Ako sa na juhu Ukrajiny ZSU pomaly prebíja ruskými pozíciami, kľúčový logistický uzol okupantov, Tokmak, sa ponára do paniky. Mesto je obkolesené defenzívnymi pozíciami lepšie ako Stalingrad, ale vyzerá to tak, že Rusáci začali chápať, že realita je niekde inde ako v dvoch metroch blata. Okupačné orgány rozbehli špeciálnu sťahovaciu operáciu a evakuujú kľúčové zložky štátnej a vojenskej správy. Je to malá pomoc pre front, predsa len nejaký skladník alebo do nemoty ožratý byrokrat vojakom v zákopoch nemá ako pomôcť, ale rozhodne je to parádne vliatie dobrej nálady a nádeje do žíl Ukrajincov.

Front sa priblížil k mestu na zhruba dvadsať kilometrov, čo je vzdialenosť medzi starým mestom Bratislavy a Pezinkom. Dostrel väčšiny moderných diel je viac ako 40 km, takže chápem, že Zmrdi podľahli panike a budú utekať preč.

Ako som písal v posledných dvoch blogoch, Rusi stiahli elitné výsadkové jednotky z východnej časti frontu (kde Rusko oznámilo ofenzívu) a šupli ich do oblasti severne od Tokmaku. Aj toto je prejavom absolútnej zúfalosti ruského velenia. Ako sa vyjadril generál Macko, najbližšie dni budú pre Ukrajinu kľúčové a akonáhle sa podarí tieto elitné sily rozdrviť (a o tom nepochybujem), ZSU sa asi rozbehne ďaleko rýchlejšie.

Včera som mal telefonický pokec s kamarátom (aktuálne na dovolenke na Podkarpatí) a zhodli sme sa na tom, že aj keby sa ruským výsadkárom podarilo odraziť ZSU, reálne to pre Moskvu nemá vplyv, pretože ťažké straty by utrpeli aj samotný Orkovia, lenže na rozdiel od Ukrajiny by ich nemali ako pokryť rezervami. Ukrajina by mohla byť zastavená ešte raz alebo v kľude aj trikrát, ale stačí jeden prielom a ruské straty by boli zbytočné, pretože osloboditelia by skrátka dosiahli svoj cieľ, a to dobytie pozícií. Akonáhle by sa Kyjevu podarilo misiu splniť, kde Rusáci zoženú ďalšie jednotky podobnej kvality? (otázna je aj ona samotná, keďže elitné jednotky výsadkárov boli narýchlo plátané radovými vojakmi a podľa starších informácií dokonca aj nevycvičenými mobikmi).

Teším sa na deň, kedy sa zopakuje ruský útek z Chersonu...

2. Zachráňte Rusko!

Štvordňová špeciálna operácia sa transformovala do stavu, kedy Rusi nemajú asi ani jeden deň, kedy by nedostali nejaký lowcostový dron do niektorej fabriky alebo vojenského skladu. Výsledkom je totálny nepomer medzi finančnými stratami na ruskej a ukrajinskej strane, pretože nech Ukrajina použije sebeviac a sebedrahších dronov, výsledkom je stomiliónová škoda na strane ruských Zmrdov a účet v halieroch na strane Kyjeva.

Dnešná noc bola skvelá, pretože sa ZSU podaril zatiaľ najväčší a najefektívnejší útok dronmi na ruské územie. Po papuli dostalo letisko Kresty neďaleko Pskova, pričom podľa najčerstvejších správ dokázali zničiť až štyri nákladné lietadlá Iljušin 76 (jednu z chrbtových kostí ruského zásobovacieho letectva) a vraj aj strategický bombardér Tupolev 22 (ktoré dostali zabrať už niekoľkokrát). Cena Iljušina je zhruba 50.000.000 dolárov v novom stave, takže pri trochu prižmúrenom oku sa vyparilo 200.000.000 dolárov; Tučko by sa dalo naceniť na približne 40 mega (nepodarilo sa mi vypátrať model).

Inými slovami, papierové drony v hodnote Fabie zničili štvrť miliardy na ruskom vojenskom majetku. A to si treba pripomenúť, že ZNOVA zničili.

Dopĺňam, že na Krestoch boli úplne rozbité aj pomerne veľké zásobníky paliva a muničný sklad, keďže sa jednalo o letisko so strategickými bombardérmi, tak asi tu boli isté zásoby rakiet, ktorými sa Rusáci snažili rozbiť Ukrajinu. Týchto rakiet nemá Mordor dostatok, takže ak ich tam padlo rádovo niekoľko desiatok, je to ťažký zásah pre Moskvu.

To ale nie je celá faktúra dnešnej noci. ZSU poslali pozdrav na Kursk, Tulu a Moskvu. Keďže správy sú pomerne čerstvé, nemám dostatok informácií o tom, aké škody to spôsobilo, s jednou výnimkou. Jeden z dronov zasiahol fabriku na výrobu elektroniky pre Iskandery, čo zas a znova asi velenie ruskej armády nepoteší.

Update: Zničené Iljušiny predtým prevážali do Afriky Wagnerovcov.

3. Obete Leopardov

Tanky Leopard boli presne tým lakmusovým papierikom, ktorý ukazoval zúfalosť Rusákov. Na jednej strane ich bolo málo, neskoro, nebolo to až také terno, na druhej strane emotívne výlevy tuším Dmitrija Medvedeva a trollov na diskusiách svedčili o tom, že Orkovia sú z týchto strojov posratí až za ušami. Takisto desiatky videí zničených Leopardov, kde kamera brala „vrak“ aj zospodu, len aby ukázali „ďalší“ zničený tank, ukazovali nemohúcnosť poloopíc vysporiadať sa s týmito mašinami. Ukrajina dostala zatiaľ 71 kusov, a hoci Rusáci ukazujú neustále nové poškodené alebo zničené stroje, reálne ZSU stratili len 5 kusov zo 71 – za tri mesiace ofenzívy, v najhorúcejšom úseku frontu. Mimochodom, počet mŕtvych ukrajinských tankistov je presne NULA, teda zhruba toľko, koľko nasadilo Rusko v boji svojich supertankov Armata.

A propos, Armata... Oficiálne ich stiahli z obehu, teda presnejšie z frontovej zóny. Ak ste si nevšimli, že by T-14 Armata bol vôbec nasadený, nezúfajte, pretože si to nevšimli ani samotní ruskí tankisti. Mňa by inak strašne zaujímalo, že ako to Putin alebo Šojgu vysvetlí svojmu poddanému hmyzu. Splnili svoj účel? Stihli denacifikovať Kyjev? Alebo nedajbože majú za sebou 5.000-kilometrovú cestu do Lisabonu a späť?

4. Ukrajina stíska Bachmut

ZSU dostáva Bachmut do čoraz väčších klieští. O tomto som písal viackrát, naposledy včera, ale pokiaľ zdroje neklamú, všetky cesty zo a do mesta sú pod čoraz extrémnejšou delostreleckou paľbou Ukrajiny. Inými slovami to značí, že ruské jednotky v meste majú čoraz väčší problém dostať zásoby alebo nové jednotky, naopak, ak by chceli ustúpiť, asi by rýchlo skončili ako 3D-puzzle. Nezávidím im...

Inak by ma zaujímalo, ako by to otriaslo verejnou mienkou v Mordore, keby im to tam ZSU vážne uzavrelo a do zajatia alebo do zeme by sa dostalo pár desiatok tisíc vojakov, ktorí prežili zimné a jarné boje o mesto. Dobyť mesto je jednou vecou, ale druhou je udržať ho – generál Paulus by o tom vedel rozprávať svoje.

5. Afrika začína byť globálne horúca

Globálne otepľovanie sa na čiernom kontinente začína prejavovať čoraz viac. Nigerská junta dostala ultimátum od okolitých krajín na odovzdanie moci regulárnemu prezidentovi, no to už vypršalo a zatiaľ sa nič nedeje (možno sa deje a budeme prekvapení, ale aspoň o tom nie sú známe podrobnosti).

Aby toho nebolo málo, junta sa zjavila aj v Gabone, malej krajine pri Kongu. Nuž, malá krajina... reálne je 6x väčšia ako Slovensko, ale populačne je na tom zhruba ako Budapešť (to ale ešte pred Slotovou inváziou). Krajina je prekvapivo bohatá, začo ďakuje za bohaté náleziská ropy a zásoby dreva v pralese. Inak je paradoxom (teda ani nie, pozrite na Rusko), že krajina bohatá na zdroje nedokáže väčšinu svojich obyvateľov dostať zo stavu totálnej biedy. Gabon má teda papierovo 9.300 dolárov na hlavu za rok (Slovensko má 23.000, ale napríklad také Srbsko porovnateľných 11.000 a Moldavsko a Ukrajina je ešte za Gabonom). Krajina má jedny z najväčších zásob ropy v subsaharskej Afrike, konkrétne potvrdených 2 mld barelov plus ďalšie predpokladané zásoby v mori.

Samozrejme, takéto relatívne lacné a dostupné bohatstvo láka pofidérne existencie – a ako to už v dekolonizovaných krajinách býva, k moci sa derie ďalšia junta.

Nemám zatiaľ presnejšie info, ale už toto je dosť zaujímavé. Prakticky v každej krajine, kde sa našli nejaké zdroje a bola dostatočne nedemokratická a autokratická, sa napokon zjavili Wagnerovci (nemýľte si to, v Afrike Wagnerovci stále sú, nie každý jej člen bol prevelený do Soledaru a Bieloruska!). Bol by som ochotný staviť sa o čokoľvek, že podobných prejavov vzbúr a chtivosti o moc bude teraz v Afrike kvantum – Wagnerovci a Kremeľ mali dostatok času a prostriedkov nato, aby fragilné režimy kdekade po Sahare a džungli korumpovali alebo im našli slabiny.

Gabon inak ťaží denne dvesto tisíc barelov ropy, takže prípadná občianska vojna by s cenami pohonných hmôt nemala významne zamávať.

6. Pár drobností zo sveta

India úspešne pristala na Mesiaci. Rusi musia mať nočné mory.

V Rusku padla helikoptéra s členmi FSB. Všetci chcípli, ale žiaľ, nové slnečnice budú rásť na ruskej strane hraníc.

Rusko znížilo kadenciu raketových útokov na Ukrajinu. Kyjev predpokladá, že v tomto predjesennom a predzimnom čase si Moskva buduje zásoby, aby civilistom počas mrazov osladila život. O dôvod viac dodať Ukrajine ďalšie PVO.

Viete kto je Vivek Ramashawy? Nie? Nič si z toho nerobte. Je to síce plus mínus miliardár z USA, má indický pôvod, ale v podstate je to rovnako pošahaná osobnosť ako trebárs Elon Musk. Tento vegeterián, hinduista a celkovo značne pomýlený človek dostal nápad, že by mohol byť prezidentom USA v ďalších voľbách. V tom čase bude mať takmer 40, a keďže som vymenoval jeho preferencie, tipujem, že by mohol obdržať zhruba toľko percent, koľko nafúka Braňo Mojsej promile po polnoci, teda asi 5 až 8.

Prečo Viveka nemám rád? Vyjadril sa, že po zvolení by ihneď zastavil pomoc Ukrajine a snažil by sa uznať všetky okupované územia Ukrajiny za ruské. Podľa jeho zvrátenej logiky by Rusko, ktorému by nadbiehala Amerika, prestalo paktovať s Čínou, ktorá je podľa vegetariána z Ohia hlavným problémom sveta.

Kokos, mám rád takýchto kalkulátorov, ktorí si zrátajú, že keď zvýšim minimálnu mzdu, tak všetci budú bohatší a všetko bude ružové (s tou minimálnou mzdou to bol len príklad). Ono to totiž takto nefunguje. Opatrenie v prvom kroku má nejaký efekt, ale v inom kroku už to má ďalší dosah, v prípade tej minimálky napríklad to, že niektorí zamestnávatelia zavrú svoje krámy a presunú ich do Číny alebo do Rumunska. V konečnom dôsledku na tom doplatíme zvýšenou nezamestnanosťou, nižšími vybratými daňami a nižšou atraktivitou pre investorov. Vivek robí toto isté: jeho rovnica je obmedzená na tupé prikyvovanie myšlienke, že silné Rusko značí oslabená Čína. Nie, ty Apu Nahasapeemapetilon z Wishu. Jeden silný darebácky štát s druhým silným darebáckym štátom sú dva darebácke štáty. A na toto nemusíš mať ani Harvard a Yale ako máš ty. Na toto stačí sedliacky rozum.

Vivek nám vlastne rozšíril zoznam užitočných (a nebezpečných) idiotov.

Blesk zasiahol most z Ukrajiny do Bieloruska. Nič extra, akurát teda bol podmínovaný. Bol. Už nie je.

Putin sa nezúčastní pohrebu Jevgenija Prigožina. Logicky že nie, snáď si nemyslíte, že Prigožina budú pochovávať Putinovi pod stôl?

Informácia je staršia, ale zabudol som ju spomenúť: Ukrajincov v Čiernom mori napadol ruský stíhací bombardér. Hodil na neho bombu, minul, zato si odniesol výrazné poškodenia a sotva odletel „po vlastných.“ Ani toto fiasko Rusákom nebránilo prehlásiť akciu ako svoj úspech a zatočenie s Ukropmi. Celkovo tie ruské lietadlá nemajú dobré prázdniny...

7. A zoznam užitočných idiotov sa rozrastá o...

...mladého argentínskeho marxistu Jorgeho. On teda už dávno nie je mladý, má 86 rokov, z toho posledných desať rokov je na pápežskom stolci... a to je tragédia.

Svätopeterský stolec je niečo ako americký prezidentský úrad. Mal by tam sedieť niekto normálny, mimoriadne schopný a prínosný pre celosvetovú spoločnosť, ale od čias Ronalda Reagana či Georga Busha staršieho je to ako s predajnosťou CD superstaristov, teda od desiatich k piatim. Bill Clinton bol katastrofa, a nemyslím tým jeho neschopnosť utrieť Monike šatočky, ale že jeho opatrenia sa prejavili o niekoľko rokov neskôr v podobe recesie. Nasledoval Bush junior, o schopnostiach ktorého by som vedel zapísať...polovicu poštovej známky a ešte by mi zostalo. Po ňom bol Barack Obama, ktorého hlavnou kvalifikáciou bolo osmahnutie pleti a že vedel dobre, síce prázdno, kecať. Po Obamovi to asi nemohlo byť horšie, až teda nato, že nastúpil Donald Trump, a tam tie schopnosti môžete napísať na poštovú známku, ale najprv ju musíte postaviť na hranu a použiť stolársku ceruzku.

Nečudo, že po takomto panoptiku hrôzy máme na planéte bordel, pretože platí jeden zákon, že keď nefunguje dobre svetový policajt, veľmi dobre prekvitá mafia a darebácke štáty. Výsledkom je severná Afrika, Rusko na Ukrajine a Severná Kórea, ktorá si vlastnú neschopnosť vyvažuje nukleárnymi strelami a miliónmi mŕtvych civilistov.

A toto presne je vo Vatikáne. Wojtyla ako pápež mal jedinú kvalifikáciu, konkrétne to, že bol z komunistickej krajiny, takže čo svet nechcel, úspešne previedol katolícku cirkev do pádu železnej opony, no potom nie a nie umrieť alebo posunúť tiaru ďalej. Výsledkom je stredoveká, absurdná cirkev na prelome 20. a 21. storočí, niečo ako ten severokórejský režim. Po Wojtylovi išiel Ratzinger, ktorému každý vyčítal jeho mladícke členstvo v Hitlerjugend, čo je v konečnom dôsledku žiaden hriech, keďže za seba nerozhodoval on sám ale Tretia ríša. Ostatné sa dá Bavorovi vyčítať úplne všetko, ostatne to bol klon Wojtylu. Na rozdiel od neho mal aspoň toľko chochmesu, že už keď to už v chlapčenskom seminári nefunguje dole a o to menej hore, nechám žezlo niekomu ďalšiemu.

Nastalo konkláve a na stolec svätého Petra sa dostala konečne zmena... podobná Matovičovi. Všetci sme ju chceli, všetci sme zostali sklamaní. Jorge Bergoglio začal dobre, ale čím viac je na stolci zakorenený, tým viac všetci zisťujeme, že Matovič má skutočne brata niekde v južnej Amerike. A dokonale sa to prejavilo na Ukrajine.

Bergoglio sa opakovane vyjadruje tak, že je jasné aj babke v kostole na Dobrej Vode, že on nesúcití s kresťanskými pravidlami s Ukrajinou, teda tým, chudobným, utláčaným, ale s dobyvateľom. Úplne opačne ako v Biblii. Hanba na strane katolíckej cirkvi je o to väčšia, že na Ukrajine predsa žije pomerne významná rkc menšina, kým v Rusku sú to niemandi, o ktorých sa nikto nezaujíma. Aby toho nebolo málo, pápež vyzýva na spoluprácu a rokovania so Si ťin-Pchingovou Čínou, hoci dokonca aj hongkongský biskupi ho za tento prístup tepali (katolícka cirkev je v Číne dosť utláčaná, ale na druhej strane kto nie je).

A čo toto argentínske tupelo povedalo čerstvo? Mladým Rusom, teda členom národa, ktorý vraždí, drancuje, ničí kultúrne pamiatky vrátane tých cirkevných, odkázal, že nemajú zabúdať nato, že sú potomkami veľkých umelcov a kultúrnych činiteľov, vzdelancov a osvietených panovníkov. Poďakoval Rusom zato, že sú Rusmi svojim spôsobom (?).

Iste, ty starý, senilný marxistický retard. Rusko splodilo kvantá kultúrnych bohov, len väčšina z nich skončila buď v zahraničí, alebo ak nestihli utiecť, tak na Sibíri alebo v zemi. Táto kultúrna zem je plná dejín, kde sa kultúra znásilňovala, kradla, ničila, zadupávala do zeme. Keď sa niekto odkazuje na ruské umenie (prevažne bolo buď gýčové, napríklad cukrové chrámy štýlu Vasilija Blaženého, alebo vkusné, no tie budovali zahraniční architekti alebo maľovali cudzokrajní maliari), tak zväčša nemá o téme ani šajnu a o nejakom Tolstom, Puškinovi či Gogoľovi len čítal na konšpiračných weboch.

Nie, Rusko nie je etalónom kultúrnosti a civilizovanosti. Nikdy ním nebolo. Nikdy ním nebude. V histórii civilizácie sme zažili mnoho ríš, ktoré prišli, zanechali kultúrny impakt a odišli, viď Grékov, ktorí dnes neznamenajú nič, Rimanov či ich nasledovníkov, renesančných a barokových Talianov, ktorí dnes kultúru neurčujú. Holandskí maliari menili svet maľby, dnes nepoznám jediného. Britská hudba valcovala 60. až 80. roky, ak chcete počúvať kvalitnú britskú hudbu, pustite si Beatles, Queen, Small Faces, Kinks, Stones alebo neskôr Judas a Iron Maiden, avšak nič po nich. Gotickí architekti z Ille de France a ich nasledovníci z Anglicka, Nemecka či Andalúzie stavali chrámy, ktoré nás ohurujú dodnes (boli ste na streche milánskeho dómu veľkého ako futbalové ihriská vedľa seba? Nuž, tak tam som tiež nebol!). skúste mi ale povedať jednu jedinú súčasť ruskej kultúry alebo umenia, alebo trebárs architektúry, ktorá menila dejiny. Vlk a zajac?

Bergoglio len ukázal, ako strašne je katolícka cirkev zakuklená v predstave o vlastnej dôležitosti (set sakrametsky mi pripomína práve dnešné Rusko). Namiesto jej nájdenia si miesta na planéte 21. storočia a plnom venovaní sa tejto nike, namiesto toho bude prplať, kibicovať, mudrovať do tém, na ktoré už celé desiatky rokov ak nie aj storočia nestačí. Nájdite si chudobných, biednych, utláčaných, odstrkovaných a pomáhajte im dostať svoju šancu. Zamorte vojnou skúšané krajiny svojou charitou, učením, sestrami, špitálmi a ktoviečím ešte – a každý, vrátane mňa – ateistu vám dá pomocnú ruku. Trepte v časoch najväčšej európskej vojny od pádu Berlína o tom, akou krásnou a skvelou je krajina, kde väčšina populácie nemá splachovací hajzel a teplú vodu a kde je väčšina rozpočtu rozkradnutá mafiou a vojenskými jastrabmi. Ukazujte rozmaznaným frackom v Moskve, ktorí podporujú vraždenie ukrajinských detí, že oni sú tí dobrí – a čoraz viac ľudí vami bude opovrhovať.

Ježiš pomáhal chudobným. Ján Bernardone, známejší pod svojou prezývkou Francúzik, rozdal celý svoj majetok a stal sa svätým. Jeho prezývku (Franciscus) prebral Bergoglio ako svoje pápežské meno. Aj on hlása pomoc slabým, teda aspoň na papieri a počas kázní. Ak by sa tej pomoci držal, bol by aj argentínsky ľavičiar niekým, koho by sme považovali za svätého, prinajmenšom však za dobrého človeka.

Takto skôr pripomína toho stredovekého blázna, ktorý prednášal vtákom, vyčítal dravým šelmám, že sa živia mäsom a počas krížovej výpravy sa snažil konvertovať egyptského sultána Al-Kamila na kresťanstvo.

Rýdzou zhodou okolností to bol tiež svätý František.