Severodoneck, trpiaca spolupráca so Západom a príliš veľa estrogénu v politike

Po lúke kráčajú traja vojaci – Američan, Brit a Francúz. Ako viete, ktorý z nich je Francúz?

Ten, ktorý má opálené podpazušie.

1. Severodoneck a trpiaca spolupráca

Severodoneck nie a nie padnúť. Desiateho júna, deadline pre dobytie tohto v podstate nepodstatného mesta, už dávno prebehol, RuSSi prišli v okolí o tisícky vojakov, na žiadnom inom fronte Ukrajiny nedosahujú takmer žiadne postupy (alebo dokonca strácajú), no Severodoneck ako jediný ako-tak hmatateľný cieľ pre tú tupú ruskú lúzu trpí.

Pritom keď si predstavíme, čo SD Moskve prinesie, vyjde nám, že nič. Za Severodoneckom sa rozlieva rieka Siverskij Donec, za ktorou sa ťahá mierna vyvýšenina okolo Lysyčansku (ktoré zasa tvorí z nešťastným mestom určitú aglomeráciu). Ak by aj tá fašistická zberba dobyla Severodoneck, teda tú hromadu neobývateľných ruín plných nevybuchnutej munície a pravdepodobne aj rozkladajúcich sa mŕtvol, za SD je dvojitá, oveľa ťažšie dobyteľná prekážka vo forme Donca a Lysyčansku. Zachvatčiky majú s vlnami Siverského Donca svoje skúsenosti, pretože pri budovaní pontónových mostov sa ich stovky v rieke utopili a naviac tu zanechali desiatky kusov ťažkej techniky. Výšiny v oblasti Lysyčansku sú pre vyčerpanú ruskú armádu ešte ťažšie prekonateľné, keďže je to zasa relatívne veľké, betónové mesto s fabrikami, teda miesto, kde budú mať Rusáci ďalšie straty – a pritom za chrbtom by mali extrémne ťažko prekonateľnú rieku bez mostov.

Inými slovami, RuSSi hrajú vabank o neexistujúci triumf, niečo, ako keď sa bijete do krvi s miestnym búchačom o ženskú, ktorá aj tak je lesbička a navyše frigidná. Bravo, istotne to má nejaký hlboko zmysluplný význam, teda ak slúžite pod týmto indivíduom.

Prečo ale tak urputne toto v podstate pre ďalšie operácie nevyužiteľné mesto bráni Ukrajina? Podľa mňa je to veľmi jednoduchá logika, čiže niečo, čo priemernému ruskému stratégovi chýba. Do konca júna má Ukrajina dostať nové zbrane s väčším dostrelom a presnosťou ako ruské náprotivky, pričom už k nej budú priradené vycvičené posádky. Čo teda urobiť iné ako skoncentrovať všetku škodnú na jednom mieste, v oblasti cca 20 x 20 km, všetko v dosahu nových HIMARS-ov a MLRS-iek? Strelnica ako na kolotočoch, ibaže tentokrát hlaveň vzduchovky nebude ohnutá a nehrá sa o dve Eurá.

Ešte aj Západ akože nedodá nič na prvýkrát, resp. USA sa akože nechcú s Ukrajinou deliť o informácie, teda aspoň podľa niektorých médií. Tupovoliči tieto fámy prebrali s tradičnou erekciou, ako vždy, keď sa v éteri objaví nejaký hoax alebo fotka Putina s holou hruďou na medveďovi. Lenže: pozor, logika. USA je akože na ukrajinskú rozviedku naštvané a rozmýšľa sa o zriedení spolupráce. Vážne? Vážne by USA, ktoré sa 45 rokov snažilo svojho úhlavného nepriateľa s červenou hviezdou na čele dostať za cenu stoviek miliárd dolárov vyhodených von oknom každý rok, teraz, v čase triumfu a definitívneho rozsekania Moskvy a jej mafie na cucky, by sa akože urazilo kvôli nie úplne správnej komunikácie? Ale no tak... Kyjev dostane toľko zbraní, paliva a spravodajských informácií, koľko len chce, aj keby s Bidenom komunikovali po maďarsky a ešte s popevkom Martinka Jakubca.

Nie, v tomto období, keď už Kyjev dostal väčšinu zbraní (prípadne ešte neboli dodané, ale niekde v závetrí sa na nich cvičia ukrajinské posádky) nebude žiaden prezident alebo premiér odskakovať od spolupráce len pre pocit urazenosti. Takmer 80 rokov snáh dostať ruské svine na kolená je na dosah a nemusí byť pritom preliata ani kvapka západnej krvi. No neber to, nech sa deje čo sa deje. Lepší kauf pre D.C. a Londýn nevidím a nevidím ani tú „logiku“, ktorá by to spochybňovala.

2. Rusom sa kazí technika. Náhoda. A narušujú výsostné vody. Zasa náhoda.

Rusko je krajinou náhod, zhruba takých, že náhodne vám vraždia disidentov priamo pod múrmi Kremľa, náhodne sa vám agenti roja okolo vybuchujúcich muničných skladov a rovnako náhodne vám tých istých agentov vidia v Salisbury presne v to istom okamihu, keď tam takmer umrie ex-špión na – náhodne – otravu ruským nervovoparalytickým jedom. Zhodou okolností tam tí agenti boli dvakrát pozrieť najvyššiu katedrálu na Britských ostrovoch, ktorú náhodu v relatívne malom a nížinatom mestečku nevideli, lebo veď ťažko zbadať 123-metrovú vežu týčiacu sa tak vysoko, že sa podľa nej orientovali kupci zo širokého okolia. Proste samá náhoda, až sa mi to nezdá.

Takisto je náhoda, že ruská menšina na Ukrajine začala byť diskriminovaná práve vtedy, keď sa na Donbase a Kryme našli gigantické ložiská plynu, a je aj veľká náhoda, že rok pred dnešnou vojnou ruská plynárenská spoločnosť nenaplnila európske zásobníky plynu a takisto je náhodou, že vojna začala vo februári, na konci vykurovacieho obdobia, keď sú v podstate najväčšie mrazy a najviac sa zásobníky vyprázdňujú.

Náhodou rusáci ostreľovali Kyjev práve vtedy, keď tam boli zahraničné návštevy a náhodne aj vtedy, keď Ukrajinci potopili loď Moskva. Hoci teda náhodu Russáci vyhlásili, že to bolo kvôli fajčeniu v muničáku, ale Rusi klamú len náhodne...

No a teraz sa zoznam ruských náhod rozšíril o ďalšie neuveriteľné náhody: náhodou sa pokazili čerpadlá na plynovode v presne v tú hodinu, keď Scholtz navštívil Kyjev... a takisto náhodne ruská loď narušila dánske teritoriálne vody presne v tom čase, kedy sa na Bornholme odohráva sviatok... a táto náhoda sa opakuje na deň presne už osem rokov!

Och bože, toľko náhod, to už ani 1488 mi nepripadá ako zámerná propagácia fašistickej cifry ale len ako dokonalá súhra okolností...

Predpokladám, že čoskoro sa odohrá nejaká náhoda v štýle „Práve počas Vianoc sme zostrelili sobí záprah, náhoda“ alebo „Kto by to bol povedal, že práve pri masakroch v Buči sme našli videozáznamy ruských vojakov, ts, ts...“

Aké je podľa tohto pre nás ponaučenie? Jednoduché. Ruské lietadlá toľkokrát „náhodne“ narušili turecký vzdušný priestor, až kým turecké stíhačky jeden Suchoj nezostrelili a pri akcii nechcípli dvaja Rusáci. Odvtedy „náhodne“ nič také Russi preventívne nevykonali. Prečo by toto nemohli urobiť Dáni mi je záhada – čo by sa akože stalo? Rusko by vytiahlo zo dna Čierneho mora Moskvu a zaútočilo by na Kodaň? Nie. Dánsko je v práce a jediným dobre miereným výstrelom by baltická flotila ostala uzemnená, Rusi by utŕžili ďalšiu hanbu a Solovjev by mal tému pre svoju zbierku dementných nervákov.

A čo plyn? Každý dezolát sa rozčuľuje, že Ukrajinci a Západ môžu za vysoké ceny plynu, ropy a energií. Nie, voliči ĽSNS, Republiky, Vlasti a Smeru. Na kohútikoch sedí výlučne Putin a je náhoda, že v tomto konflikte to využíva v plnej miere. Putin je ekvivalent alkoholického, neverného manžela – príde hocikedy, v akomkoľvek stave, na druhej strane keď mu pohrozíte rozvodom, týždeň seká dobrotu – len aby znova potom začal robiť to isté (alebo ešte horšie, pretože vie, že sa s ním žena nakoniec nerozvedie a odpustí mu).

Nie, my nemôžme byť v pozícii úbohej, týranej handry, ktorá vždy svojmu miláčikovi odpustí každú neveru a každý alkoholický exces. Namiesto toho, aby sme mu dali definitívne zbohom a poslali ho na ulicu, my prejavujeme ďalšiu a ďalšiu trpezlivosť, len nech nám preboha to Rusko ten plyn dodá. Sme sa zbláznili preboha? Rusi predávajú čoraz menší objem ropy aj plynu (a toto číslo ešte spadne), ale na vyšponovaní cien utŕži čoraz viac na financovanie vojny, terorizovania Ukrajiny a hybridné fašistické a socialistické komúny. Čím menej budeme ropy a plynu od nich brať (objemovo), tým častejšie budú „výbuchy“ na plynovodoch, ktoré pošlú cenu plynu na pár dní nahor a umožnia Moskve zarobiť o desiatky miliónov dolárov viac na menšom objeme. Čím viac rakiet dopadne na rôzne bočné uzly, tým viac bude pre Kremeľ platiť pravidlo „za málo peňazí veľa muziky“. A toto nebude mať konca, kým sa neodstrihneme MY od ruského plynu.

A skúsme sa zamyslieť nad dvoma scenármi: budeme hrať ruskú hru a Putin bude ovplyvňovať ceny plynu z minúty na minútu rôznymi „náhodami“. Akákoľvek predikcia pre priemysel, rozpočet štátu a domácnosti bude nereálna, nejasnosť a bezradnosť bude náš život ovládať celý rok až do skončenia vojny. Putin a jeho svorka len bude čakať na akúkoľvek správu z Bruselu, aby do pár sekúnd urobil presný opak toho, čo EÚ čaká.

Alebo sa nato pozrieme z pohľadu stratéga, a teda my budeme držať opraty, nie Kremeľ. MY budeme tí, ktorí sa odstrihnú od plynu a ropy okamžite a v čo najväčšej miere (rozumiem, že nemôžme 100% jedného aj druhého strihnúť zo dňa na deň, ale som o tom presvedčený, že dnešné výnimky, oneskorenia, pár percent a podobne je len čisto výsledok lobbingu, ktorý nahráva v prospech Kremľa). Čím dlhšie budeme hrať hru Kremľa, tým dlhšie budeme my jeho handrou, a čo je horšie, tým dlhšie bude mať ruská armáda nato, aby vraždila desaťtisíce Ukrajincov v Mariupoli, Buči, Severodonecku.

A indický premiér úplne trefne poznamenal, že prečo sa Európa ohradzuje na indický odber ropy od Ruska, keď zároveň EÚ bez zmien odoberá aj vyše štvrť roka po začiatku vojny prakticky zhodné množstvá plynu. Buď to urobíme my, alebo nikto, pretože nikto neberie toľko fosílu od Moskvy ako Európa – a nikto to ani nebude doháňať, pretože každý tanker, ktorý Rusi dovezú so zľavou do Jamnagaru, bude vykúpený desiatimi, ktoré Rusi nedovezú do Schwechatu, Bratislavy, Kralup a spol.

Just do it. Shia to vedel už predtým. Alebo „náhoda“ will do it za vás.

Edit: Ruská debilita je podstatne rýchlejšia ako moja schopnosť písať na počítači. Kazachstan odmietol uznať Doneckú a Luhanskú republiku, načo Rusko zamietlo v prístave Novorossijsku nakladať kazašskú ropu. Údajne kvôli odmínovaniu Čierneho mora. Ježiši, zasa ďalšia náhoda, odmínovacie práce pred terminálom nakladajúcom kazašskú ropu práve po kazašskom postavení sa na zadné... Už ma tie náhody nebavia.

A edit editu (pozdravujem svokru Editu): Kazaši už asi majú ruských priateľov tak v zuboch, že im zablokovali tisíce vagónov s ruským uhlím. Oko za oko, zub za zub. Jaj, a prezident Tokajev poslal Putina aj s jeho vyznamenaním za krížnikom Moskva. Vyzerá to tak, že Putin mal 24. februára poslať svoje zetkové tanky na opačná stranu ako na Kyjev :D

Čas na denacifikáciu Kazachstanu a ochranu utláčanej ruskej menšiny 3...2...1...

3. Protilodné rakety na stanice, všetky zálohy na Donbas a ukrajinský kravín s tridsiatimi zabitými fašistickými generálmi

Rusi presťahovali kvantum záloh na Donbas, prakticky len do oblasti SD. Severodonecku som sa venoval v prvom tomto odseku, kde som ešte nezachytil správu o tom, že sú nejaké rošády na ruskej strane. Dnešné správy hovoria, že Kremeľ sťahuje čokoľvek použiteľné na Severodonecký front, pričom RuSSI zlikvidovali všetky tri mosty cez rieku Severnyj Donec z Lysyčansku do SD. Jedna aj druhá správa vlastne len potvrdzuje to, čo už aj vrabce čvirikajú – Rusom dochádza čas, technika, ľudia a podľa všetkého aj munícia. A keby len munícia, ale aj staré hrdzavé šunky, čiže čokoľvek, čo je schopné urobiť dostatočne hlučné bum nato, aby sa to dostalo do ruských propagandistických plátkov. Podľa niektorých správ dokonca Rusi museli použiť pri ostreľovaní železničnej stanice protilodné rakety, a to dokonca zo 60. rokov! Ak niekto tvrdí, že Rusi majú superšpičkovú armádu a doteraz ešte svoje wunderwaffen nevytiahli, lebo nechcú X, Y alebo Z (vyberte si hovadinu na úrovni pomocná škola až Ľuboš Blaha), prepad na veku používanej techniky (z moderných tankov smerom k T-62, záchranná loď z cárskych čias), tak nech mi niekto vysvetlí, že prečo by preboha nejaká super-armáda používala protilodné rakety staršie ako väčšina aktívnych ruských generálov na pozemné ciele...ak teda nie preto, že inakšiu výzbroj už nemáte?

Rusko celkovo je schopné použiť aj pästný klin piatej generácie (ako inak, okopírovaný od Západných imperialistických kromaňoncov) a vysvetliť to ako brutálny krok vpred. Nie je taká hovadina, kde by sa táto zdegenerovaná krajina nedokázala otrepať a povedať, že to hovno, do ktorého spadli (a v ktorom sa štvrť roka váľali) je vlastne Chanel N°5 a takto natretí vlastne mali byť, lebo veď Veľké Rusko, Peter Veľký a NATO pred hranicami. Je mimoriadne ťažké prejsť na kolobežke na koniec vesmíru, ešte o trošičku ťažšie pochopiť ženu pred krámami, no je nemožné vysvetliť priemerným Rusom, že NATO nemá o to lajno na ksichte priemerného Rusa najmenší záujem. A tak sa Rusi musia uchyľovať k tak tupým klamstvám a trápnym šialenostiam, že aj Eduard Chmelár čoskoro začne voliť pravicu a zabudne na vlastné politické kariérne blúznenie. Aj keď Chmelár, no...

Takže po cigaretkách v krížniku Moskva, denacifikácii židovského prezidenta, nacistických bataliónoch, ktoré slúžia pod židovským oligarchom, supertankoch a superstíhačkách, ktoré neopustili rysovacie dosky, a po zostrelených Bayraktaroch, ktoré ešte neopustili továrne v Turecku, Moskva dala ďalšiu perlu z kategórie Hlavné správy a Zjem aj vlek: Ruská raketa zasiahla ukrajinskú bázu a vytĺkla celú ukrajinskú generalitu. Podľa dostupných zdrojov RT oznámila 15 – 30 zabitých generálov a a množstvo plukovníkov a podobných šárž. Lenže: na záberoch RT je bývalé veľkovýkrmňa mliečnych plemien hovädzieho dobytka a jeden z kľúčových dodávateľov mlieka v regióne. Nevravím, že ruské veliteľstvo sa nedokáže stretnúť v kravíne, ostatne, aj my máme skúsenosti s našou elitou v kravíne, no ruská strana nedala ani jediné meno generála, plukovníka, dokonca ani číslo plemenného býka, ktorého ruský akože-útok zabil.

Skutok sa nestal, ako by povedal jeden slovenský zločinec.

Čím viac sa russákom nedarí, tým trápnejšie sú ich poznatky, úspechy a neviem čo ďalej. Je len otázkou času, kedy statočný ruský výsadkár zabije jednou ranou šiestich Volodymyrov Zelenských a ešte pri tom zje ruský Chutný.bodka hamburger – priamo pre kamerou. A do mesiaca bude ruská armáda pri Nashville, verte mi.

Na druhej strane, počas písania tohto blogu prišla pekná správa (a podtrhnutá aj zábermi) o ostreľovaní ruského štábu neďaleko Charkova, pričom Ukrajinci mali denacifikovať vlastnú krajinu až o tridsať okupantov. Zatiaľ nie sú známe presné čísla ani mená nebožtíkov, ale keďže odpálili veliteľstvo, predpokladám, že môj zoznam hrdinných ruských generálov, ktorí pošli nachuj, sa zasa o trošku zvýši. Aktuálne som už musel požiadať programátorov Excelu o pridanie nových riadkov, staré nestačia.

4. Hadí ostrov pod paľbou

Hadí ostrov je za posledné tri mesiace mediálne známejší ako Veľká Británia a Madagaskar dohromady. Rusi na tomto párhektárovom kuse kameňa prišli o niekoľko lodí, PL-systém, desiatky, no možno až stovky vojakov, vrtuľník a povesť. Idi nachuj sa stalo heslom absurdnosti tejto vojny a nie je náhoda, že do éteru bol poslaný odtiaľto. A Rusi sú masochisti, takže o opevnenie (alebo čojaviemčo) tejto skaly sa pokúšajú zas a znova. Hadí ostrov je strategicky bezvýznamný, pokiaľ nechcete dobyť Odessu alebo Podnestersko námorným výsadkom, a v inom blogu som písal, že ani jedno ani druhé kvôli devastácii Čiernomorskej flotily nepripadá do úvahy. Inak ostrov nemá pre priebeh operácií okolo Chersonu, Zaporižia a Donbasu význam. Ale keď už pri ostrove pošli nachuj viaceré lode, Rusi to museli skúšať nanovo – a s rovnakým efektom. Ruský remorkér zásobujúci ostrov dostal dva zásahy a potopil sa aj s posádkou a muníciou, čo je ďalším skvelým zárezom na pažbe ukrajinskej pobrežnej stráže. Bravo, správa je ešte o to vtipnejšia, že podľa niektorých zdrojov bola okrem Vasilija Becha zasiahnutá ešte jedna loď (ale presnejšie údaje tu nemám, takže nebudem to uvádzať ako fakt).

Ja len prosím Rusov a ich velenie, aby jednoznačne Hadí ostrov zásobovali aj naďalej. More okolo ostrova je rozľahlé a pohodlne sa sem zmestia ďalšie stovky vrakov.

5. Estrogén v pitnej vode začína byť serióznym problémom

Podľa niektorých správ estrogén z čističiek odpadových vôd začína ovplyvňovať

hormonálnu výbavu populácie hmyzu, rýb, obojživelníkov a spol. Klasické rozdelenie samček a samička údajne dostáva na frak, pretože čoraz viac samčekov prestáva byť samčekmi. V podstate nemajú dostatočne vyvinuté guľky, no. Niekto túto hrozbu spochybňuje, ale v podstate až tento rok sme dostali jasný a nezvratný dôkaz. Dokonca dva dôkazy. Volajú sa Scholtz a Macron.

Nerozumiem priemerného voliča z DE a FR. Vždy u mňa víťazili politici, ktorí dokázali jasne, otvorene, trebárs aj buchnutím po stole presadiť svoju agendu, a to bez politikárčenia, mlženia, populistických drístov alebo riedenia svojej agendy v prospech všetkých a všetkého. Politika je o neobmedzených množstvách problémov, obmedzených zdrojoch, obmedzenom čase, a teda každý chlap s guľami musí určiť priority.

Ako to je v prípade Scholtza, Macrona a podobných samičiek? Poďme sa fotiť len pre efekt, poďme volať už stýkrát Putinovi, lebo veď aj on by mal byť súčasťou dialógu (súhlasím, ale až keď mu budú lietať nad hlavou rakety). Je vojna, slečinky, a tá vojna nebola vyprovokovaná Kyjevom, Parížom ani Berlínom, takže načo preboha 185x sa hrať na vyjednávača a načo 117x kontrolovať zoznam zbraní, ktorým Šolcík nerozumie ani toľko, koľko ja portálom Slovenskej sporiteľne? Nerozumiem voličom ani jednej ani druhej strany, ako môžu dať hlas takýmto kastrátom. Je to paradox, ale stokrát väčšie gule mala žena, Margaret Thatcherová. Volím ženštinu bez názoru, bez vízie, ktorý je chrumkavý pre každého, dokonca aj kremeľského masového vraha a vojnového zločinca? Mal by som ako volič prehodnotiť svoje právo voľby a vzdať sa ho.

Nie, telefonát s Putinom by mal byť no-go zónou. Peskovovi, Lavrovovi, Kremeľskému lemurovi by mal každý chlap zo Západu dať jasne najavo, že jedinými možnosťami pre nich je guľka z vlastnej zbrane alebo Haag. S Hitlerom nikto nejednal a preto vojna skončila triumfom Spojencov, Tretia ríša skolabovala na torzo plánovanej veľkosti a Japonsko zostalo neutrálne až dodnes. Komunikujete s mafiou, nie demokraticky zvolenou vládou. Férové jednanie má možno zmysel s papuánskymi kanibalmi, nie Rusom.

Ja sa len modlím, aby v ďalších voľbách na každom bilboarde od Korziky po Bretónsko, od švajčiarskych hraníc až po Swinouscie svietil Makronko a Šolcík ako komiksové postavičky vrazené až po krk v Putinovej zadnici a prosiaci o milosť a trpezlivosť. Tieto karikatúry chlapov nemajú čo v Európe 21. čo robiť, radšej nech idú prednášať niekam na druhotriednu univerzitu o LBTI. Gule presne nato (ne)majú. Ako hovorí ten vtip na začiatku blogu, opálené podpazušie vám rozlíši chlapa a „chlapa.“

Keď tak pozriem na Reagana, Thatcherovú a Churchilla, tak banujem, že neverím na reinkarnáciu. Nezabudnuteľné slová Železnej lady „Sink it!“ dnes musia letieť éterom namiesto rannej skladby OneRepublic. Nie „poďme vyjednávať.“

A k tejto téme patrí aj komunikácia s Maďarskom. Čím skôr povieme Viktorovi Orbánovi, že z EÚ vypadne ihneď po vojne, a že eurofondom je koniec, rovnako ako rovnému trhu, že V4 bude od 2023 minulosťou, že Srbsko aj s jeho Vučičom bude ešte izolovanejšie a chudobnejšie ako doteraz... Kto nato nájde gule?

Makronko, Šolcík a podobné reklamy na antikoncepčné tabletky iste nie.

6. Zostrelený pilot a súčiastky chýbajúce úplne všade

Ukrajinská protilietadlová obrana zostrelila pilota lietadla Suchoj 25 Andreja Fedorčuka. Na tomto by nebolo nič zvláštne, predsa len tento typ Sučka je dosť stará herka a Ukrajinci ich zostrelili kvantá. Na celej akcii sú ale dve pikošky: Fedorčuk je z Vagnerovej skupiny, teda bandy žoldnierov, kriminálnikov a neonacistických psychopatov, a podľa mňa (ďalšie dni to ukážu) nebude mať úplne čisté pozadie. Druhou pikoškou je, že Fedorčuk mal v Sučku namontované navigačné zariadenie Garmin, to hnusné, imperialistické zariadenie, čo mi nedáva príliš veľkú logiku, pretože o ruskom supernavigačnom systéme Glonass počúvam už zhruba od bitky pri Termopylách, že bude stokrát lepší ako čokoľvek na Západe.

Garmin ako civilná aplikácia mu podávala presnejšie údaje ako Glonass a jeho 156. storočie (to bude dátum dodania Glonassu do normálnej prevádzky). Čo je zasa jeden z mnohých dôkazov toho, že Rusko je stratená existencia plná veľkohubých vyhlásení a fatálnych (seba)omylov. Ako som písal už mnohokrát, je otázkou krátkej doby, kedy sa im celá infraštruktúra začne lavínovite rozpadať, pretože dnešný svet je prepojený a časy, kedy ste si dokázali opraviť vlastného Žiguláka pílou na drevo, sú dávno preč.

Mimochodom: ruské aerolínie začali odstavovať zahraničné stroje, ktoré si buď legálne kúpili na Západe alebo ich po zavedení sankcií ukradli ako „reakciu“. Rusi sa delia na tupých, tupších, prokremeľských, takže síce akože urobili bububu, ale tradične nedomysleli fakt, že Boeing, Airbus alebo Bombardier nie sú najnovšie Lady Granty a teda náhradný diel si zo starej drevotriesky nevystrúham. Takže ako sa dalo čakať, ruské aerolinky začali kanibalizovať svoje stroje. To im nahrá nejaký čas, ale strihám meter, kedy nejaké Jumbo zapikuje uprostred Sibíri, pretože motory dostanú náhradné hadičky z Moskviča.

7. Vybuchnuté muničné sklady alebo ako využiť to málo, čo Ukrajina má

V artilérii na Donbase je údajne prevaha 10:1 v prospech Rusov. Ako som písal minule, delostrelectvo nepodlieha až takej modernizácii ako letectvo, tanky alebo nebodaj drony. Ak teda máte desaťtisíce kanónov, raketometov a mínometov zo 60. – 70. rokov, na tupé, barbarské ostreľovanie obytných štvrtí vám to dokonale stačí a nemusíte mať pocit menejcennosti. Na druhej strane, čím viac máte hlavní, tým väčšiu spotrebu munície si tým prinesiete. Ruské armádne sklady sú podľa mňa nekonečné a munície sú státisíce ton, stačí iba obrúsiť hrdzu, počkať, kým obsluha muničáku vytriezvie, aby dokázala bez samovraždy naložiť pár stoviek granátov do vagónu a vlak vám to do týždňa dovezie na front. Môžete denacifikovať toľko škôlok a pôrodníc, koľko chcete.

A tu je kameň úrazu. Akonáhle máte tisíce hlavní na pár kilometroch štvorcových a vy sa zrazu ocitnete bez jediného granátu, aj tá jediná prevaha, ktorú máte, zrazu prestane mať onú prevahu. A toto využili Ukrajinci, ktorí na okupovanej časti Donbasu vyhodili do luftu russký muničák tak krásne, že celé batalióny pripravili možnosť denacifikácie. A nie je to prvý muničák, podobných výbuchov bolo v pohraničí od začiatku vojny mnoho.

Takže Ukrajinci dostávajú kvalitnejšie zbrane s väčším dostrelom a Rusi majú koncentrované jednotky v rámci dostrelu týchto zbraní. Zároveň im dochádza munícia a vojaci. A zároveň sa na ruskej strane robí zbierka na spodné prádlo, lekárničky a dokonca aj toaletný papier! R.I.P. molodci, pozdravujte Lenina.

8. Ruská hudba a ruské stanice

Jedným z paargumentov pre priblblých voličov Smeru a ĽSNS bolo, že útok na Ukrajinu bol oprávnený preto, pretože Ukrajina zakázala ruský jazyk. Samozrejme, pokiaľ je vaše IQ na hodnotách mrazničiek na patológiách a nemáte ani toľko schopností, aby ste si preštudovali tie hoaxy, ktoré šírite, môže to byť pre vás zmysluplný argument. Akurát pravdou sa to nestane a vy zostanete tupým proruským dezolátom.

Teda stane, ale až keď zaútočíte. Po demilitarizovaní Ukrajiny, kedy Ukrajina nebola viac vyzbrojená, po odstrašení Fínska a Švédska, aby nevstupovali do NATO (a oni de facto vstúpili), po odlúčení Ukrajiny od EÚ a NATO (kde je otázkou rokov pri jednom aj druhom, kedy sa tak stane) je toto ďalším majstrovským, ťahom šachistu Putina.

Áno, Ukrajina zakázala ruskú muziku. Nie, že by to malo nejaký vplyv na vedenie vojny, ale každý fľus do ksichtu Voloďu sa dobre počúva.

A aby ten fľus nebol osamotený, Moldavsko zakázalo ruské médiá. Ďalší krok premyslený na dva letopočty dopredu. Puťko už balí tanky a lietadlá, aby išli ochrániť Kišinev. Povedzme si otvorene, ten chlap spraví všetko naopak. Čokoľvek, čo vyhlásil pred tromi mesiacmi, je dnes na smiech. Bolo by to vtipné, keby to nestálo desaťtisíce životov a tak gigantické ekonomické straty, že to bolí už aj celý svet.

Takže Rusko chcelo russkij mir pre všetky postsovietske republiky. Vyzerá to tak, že už aj Kazachstan sa stavia na zadné, Litva odstrihla Kaliningradskú oblasť a Gruzínsko neviem, asi vyčkáva, ako toto prejde Moldavsku, aby si aj oni vrátili, čo im patrí.

Nadnes toho bolo dosť a mne robota stojí. Ale bavíme sa o Rusku a ak by vám chýbala zábava, autorská trojica Peskov-Putin-Lavrov vám už píšu nový scenár.

Aha, a vedeli ste, že Dmitrij Medvedev, to stvorenie ešte o piaď menšie od Putina, ktorého jediná kvalifikácia na prezidenta bola tá, že bol o piaď menší od Putina, sa vyhráža Ukrajine, že o dva roky nebude mať Rusko s kým vyjednávať?

A ešte raz edit: Rusko prebralo moc nad dedinou Meťolkino, usadlosti neďaleko Severodonecka. Rusi oznámili prebratie kontroly ako úspech podľa plánu, len trapasom je to, že a) dedina je východne od Severodonecku, takže SD, ktorý mal byť už cca dva týždne dobytý nielenže nie je dobytý, ale dokonca ani jeho východné predmestia neboli dobyté, a b) dedina má tisíc obyvateľov. Super, Rusom sa podarilo dobyť kolchoz a dedinku veľkosti Fekišoviec. Všetko podľa plánu, ako by povedali russkí stand-up komici.