Skaza dvoch Romanov a vpred dozadu!

Pred časom som pracoval s jedným dosť zvláštnym človekom. Bol sám o sebe vcelku inteligentný, ale strašný moták. Čokoľvek spravil bolo zlé, neskoro, s absolútne zbytočnými komentami, proste katastrofálna spolupráca. Časom mu už vôbec nikto neveril a bolo úľavou pre celý team, keď dostal padáka.

„Neboj, mňa to posilní,“ vravel mi, keď odchádzal. „Do roka si postavím malú MLM firmičku, ktorá mi zarobí dosť nato, aby som do dvoch rokov kúpil v Bratislave byt, kúpim si Audi, do troch rokov som za vodou, ver mi,“ presviedčal ma. Sebavedomie mal obrovské. Lenže ja som s ním dva roky spolupracoval a myslel som si svoje.

Áno, po pár mesiacoch robil v Lidli (po pol roku ho pre konflikty vyhodili), priateľka ho nechala, rodičia ho síce u seba trpeli ale v podstate spolu ani nekomunikovali, zhruba po dvoch rokoch požiadal kvôli psychickým problémom o čiastočný invalidný.

Keď som ho asi tri roky nazad (orientačne sedem rokov po udalostiach vyššie), krátko pred koronou stretol, vravel mi (s takým zvláštnym, skleneným pohľadom), že rozmýšľa nad super nápadom, ktorý mu zabezpečí strašne veľa prachov, brutálne fáro, vilu a dobré baby. Samozrejme, prikývol som mu...

1. Terminus šibenicus alebo skaza dvoch Romanov

Presne tento príbeh mi prebehol hlavou, keď som čítal článok o tom, ako Voloďa Putin zadal svojmu dvornému mäsiarovi, generálovi Alexandrovi Dvornikovovi, úlohu dobyť Severodoneck do 10. júna tohto roku. Správa vyšla tuším hneď prvého, kedy bolo úbohé mesto dobyté Hnusmi na 80% plochy a Ukrajinci oznamovali ústup. Vyzeralo to teda ako optimistická správa a mäsiar z Aleppa, známy nie generálskymi schopnosťami ale naopak nacistickými neschopnosťami, si mohol predstavovať hodnosť armádneho generála.

No ale potom prišlo tretieho júna a Ukrajinci s pomocou západných zbraní zahájili (aj pre mňa) nečakane razantnú protiofenzívu. A potom sa nechali počuť, že ústup v predchádzajúcom týždni bol fingovaný, čo značí, že Rusáci padli do pasce. Najprv som si myslel, že to je príliš optimistická správa nato, aby to bola 100% pravda...ale dnes je Severodoneck takmer úplne ukrajinský a rusSSkí geroji sa skrývajú v okolitých lesoch.

Dôvodom je hlavne používanie spomínaných západných systémov, ktoré avizoval Kyjev už pred mesiacom. Dlhší dostrel kanónu alebo raketometu je pre takýto typ vojny kľúčový, takže podľa dostupných správ majú ruské delostrelecké systémy ťažké straty a okolie SD sa zmenilo na krvavý front...ale pre Moskvu.

Takže dnes je siedmeho a z ruSSkého Severodonecku sa stal prakticky skoro 100% ukrajinský Severodoneck. Dvornikov, dávaj bacha nato, čo ti miešajú do čaju! A Mišo zo spomienky vyššie, ak toto čítaš, ver mi, že je na tom niekto ešte horšie ako tvoja MLM firma, svadba a vila!

Aby toho príšerného poníženia nebolo málo, včerajšie správy boli mimoriadne optimistické aj z nášho rebríčka Vymretých druhov generálov. Dvaja Romanovia, generálmajor Roman Kutuzov a hodnostne ešte vyšší generálporučik Roman Berdnikov, pošli sadiť slnečnicu. V prípade Kutuzova som videl fotografiu tela a bol to pekný pohľad, niečo čo vás napriek brutalite obrázku zohreje pri srdiečku.

Good job, Ukrajinci. Ak sa nemýlim, generál #14 a #15, či tak nejako. A to ich vraj 24. februára na štvordňovú operáciu narukovalo presne 20. Ruka v ruke s 50 mŕtvymi plukovníkmi a podplukovníkmi, čoskoro bude na fronte najvyššou hodnosťou čatár.

Edit: ešte počas písania blogu došla správa, že plukovník Vladimír Nigmatulin z Jekaterinburgu a jeden z elitných delostrelcov, je v nebíčku takisto.

2. Na dne Čierneho mora už dochádza miesto

O fajčiaroch na palube krížnika Moskva sa civilizovaný svet nasmial už mnoho a otrepaný vtip nie je vtip. Medzitým aj Saratov, Orsk a niekoľko Raptorov buď pošlo nachuj úplne alebo aspoň muselo v oblakoch dymu a plameňov zakotviť čo najďalej mimo ukrajinských rakiet, takže najbližších približne tisíc tristo rokov nebudú denacifikácie schopné. A čerstvá správa z víkendu je tá, že ruská flotila sa musela stiahnuť od ukrajinských brehov viac ako 100 km. Priznám sa, správy sa líšia, ale jedna hovorila o tom, že Ukrajinci zasiahli dve väčšie lode raketami. Neviem, overíme, ale potešilo by potopenie ďalšieho krejzera alebo tých veľkých vyloďovacích plavidiel. V každom prípade, Rusáci sú k dobytiu Odessy a Moldavska zo dňa na deň ďalej a ďalej.

Ak to aj nie je pravda, strategický bombardér Tu-22, ktorý to dnes zapikoval na letisku v Kaluge, to okorenil dostatočne. Tu-22 bol za studenej vojny postrachom amerických námorných zväzkov, ale tak ako čokoľvek v ruskej armáde aj dnešný Backfire je už zastaraným strojom. Zastaraným, ale dostatočne lietajúcim nato, aby sa Putin a jeho armáda šašov ním každoročne chvastala. Z cca 60 kusov je teda o jeden kus menej. Traja orkovia mŕtvy, čo je znova potešujúce. Komentátori tvrdia, že pri nedostatku náhradných dielov toto bude v Rusku veľmi skoro každodenná záležitosť.

3. Rusko zničilo západné tanky, teda ukrajinské vlaky

Ruská generalita nechala vystreliť párik rakiet na Kyjev a vyhlásila, že zničila celú zásielku západných tankov. Ukrajina to hneď poprela a povedala, že sa jednalo o železničnú opravovňu, pričom ukázala aj fotky. Logika mi hovorí, že uprostred hlavného mesta pravdepodobne veľa vojenských cvičísk nebude a prevoz tankov zo Západu nesmeruje cez Majdan, takže celé to zvalím nato, že RuSSáci zasa klamali. Ako vždy.

4. Lavrov je nový minister vnútra

Ruský minister zahraničných vecí, Sergej Lavrov zvaný Apačmi ako Ten-čo-nepovie-pravdu-ani-keď-sa-trikrát-pomýli chcel ísť na oficiálnu návštevu Srbska, predposlednej krajiny mimo bývalý Sovietsky zväz, ktorá si ešte z neho nerobí totálnu prdel. Problémom Srbska (okrem tisícky ďalších vecí) je to, že je obkolesené krajinami, ktoré ho nenávidia (v horšom prípade) alebo aspoň nemusia (v tom lepšom). A keďže Bulharsko, Čierna Hora a Macedónsko sú v NATO, Larva nám dostala zákaz preletu na svoju dovolenku v teplých končinách. Sergejka nám to dosť dostalo, a tak zostal urazený nielen on ale aj šéf raketových vojsk, ktorý kričí po krutej odvete a protiopatreniach.

Zasa sa teda nebudú konať dovolenky na Sibíri. Smola.

Celé by to bola bezvýznamná správa, nebyť faktu, že všetky tri spomínané krajiny sú pravoslávne a Rusko sa veľmi aktívne oháňalo svojou pravoslávnou ochrannou rukou nad spomínanými tromi krajinami. Nie je nič trápnejšie, že vás úplne odpálkujú aj tri štáty, z ktorých dva sú aj spolu menšie ako je Petrohrad a ako jedny z mála na svete zdieľajú vašu vieru. Ja už teda neviem, Rusko začína byť tak opustené, že podľa mňa Lavrova opustia aj vlastné črevné baktérie, lebo im bude z neho na zvracanie.

Takže Serdžo sa už ani nemôže nazývať ministrom zahraničných vecí ale len ministrom vnútra. Čo nato povie Vladimir Kolokolcev (ten pravý minister vnútra), nevieme.

5. Tiktokoví bojovníci majú len dve kalórie!

Čečenci z kadyrovových práporov si získali nesmrteľnú povesť mimoriadne smrteľných frontových rýchlokvasiek, niečo ako keby ste poslali na Donbas na branné cvičenie priemerný ročník zo slovenského gymnázia. Dvaja generáli, údajne až stovky vojakov a teraz pri Severodonecku celý ďalší prápor si išiel do nebíčka opekať slaninku. Ramzan samotný sa dva týždne nazad vyjadril, že Ukrajina je inak už vybavená vec, aby hneď nato v inom rozhovore povedal, že na Donbase „idú pridať na tempe dobývania“, aj keď neviem, či ústup, ktorý predvádzajú už týždne, je postupom.

Pri tomto tempe úmrtnosti bude musieť na front aj samotný Ramzan, človeče.

6. Briti zvažujú dodať Ukrajincom rakety s dlhším dostrelom

Ako som písal v minulom blogu, americký prezident dodá Kyjevu MLRS a HIMARS-y, teda skvelé raketomety a potenciálne gamechangery, ale nie s triedou rakiet s najvyšším dostrelom. Trošku zvláštne vysvetlenie pre túto selekciu je, že nechcú, aby Ukrajina bola schopná dostreliť na ruské územie (čo na dvoch tretinách RU-UKR hranice môžete aj s Kalašnikovom a na ďalšom úseku bežným delom).

Angličania so svojimi skúsenosťami s ďalekonosnosťou od Agincourtu, Kreščaku a Poitiers sa nemajú problém o ňu podeliť, takže podľa vyjadrení britských predstaviteľov možno čoskoro bude Zelenskij denacifikovať sklady zbraní do 500 km od hraníc. Alebo, čo by nás potešilo ešte viac, prístav v Sevastopole a Kerčský most.

7. Cesta na Krym hotová. Stála iba 31.000 mŕtvych

Sergej Šojgu, jeden z panoptika ruských super-retardérov, slávnostne vyhlásil, že pozemné cestné spojenie materského Ruska s Krymom je konečne k dispozícii. Super správa, najmä keď si predstavíme fakt, že cestné spojenie je už dlho cez spomínaný Kerčský most, ktorý (zatiaľ) nikto neostreľuje a teda iná cesta, cez rozbombardovaný Donbas, nie je asi až taká lukratívna. Ja teda neviem, brať tak famíliu vo svojom Žiguláčiku na dovolenku na Krym v dosahu delostreleckých systémov Ukrajiny, alebo cestovať tak cez fungl nový most, kde sa možno ešte nestihli urobiť výtlky, tak neváham a volím Kerč.

Takže vytúžené cestné spojenie Ruska s Krymom je tu, stálo iba 31.000 nebožtíkov, ale na druhej strane, taký Bielomorský kanál stál osemnásobok.

8. Ale veď my vám nebránime vyvážať to hnusné obilie!

Zhruba takto sa dá rozumieť reakcia tej ruskej debility na celosvetovú argumentáciu, že aktuálna vojna hrozí destabilizáciou 1,2 miliardám ľudí na Africkom kontinente kvôli nedostatku obilia. Putin zareagoval, že veď nikto Ukrajine nebráni vo vývoze ako doteraz. Niekto by mal tomu dementnému a paranoidnému, botoxom preplnenému lemurovi vysvetliť, že teda okrem zamínovaných polí, tisícok mŕtvych pracovných síl, okupovaným státisícom hektárom, pokradnutej poľnohospodárskej technike, blokovaným a rozbombardovaným prístavom, zamínovaným prístupovým cestám, rozstrieľaným silám, drahým energiám, nedostatku nafty, potopeným a zhabaným lodiam, rozbombardovaným železničným uzlom, zboreným mostom a ukradnutým miliónom ton domácej produkcie vážne Ukrajine nikto nebráni v exporte skoro vôbec ničoho. V podstate ani zhodenie Little Boya na Hirošimu nebránilo miestnym mamičkám chodiť do práce a štrikovať ponožky, nie?

V každom prípade mi v tomto kontexte chýba jedno zásadné vyhlásenie (ale takých konkrétnych vyhlásení mi posledné tri mesiace chýba mnoho): po skončení špeciálnej vojenskej operácie bude Rusko, jeho čelní predstavitelia a jeho nerastný priemysel čeliť reparáciám nielen za ukrajinskú infraštruktúru, životy a zdravie Ukrajincov a ušlý zisk ukrajinskej ekonomiky, ale zároveň za akýkoľvek následok potravinovej (resp. aj prípadnej emigračnej) krízy v Afrike. Každý dolár na zintenzívnenie patrol v Stredozemnom mori, každý cent na gréckeho alebo talianskeho colníka a pohraničníka, to všetko musí byť zohľadnené v koncovej faktúre na stole v Kremli. Je jedno, či Rusko bude alebo nebude mať cash na vyplatenie, nikoho to nebude zaujímať a splatí to nie v rope alebo plyne, ale priamo v danom ložisku ropy a plynu. Žiadne splácanie z tržieb za suroviny počas najbližších tridsať rokov a podobne, nie. Okamžite po skončení vojny OSN preberie správu za to alebo ono ropné/plynové nálezisko, bez jediného centu koncesných poplatkov.

Keďže len náklady na odstránenie vojenských škôd na Ukrajine sa odhadujú na začiatku júna na 800 miliárd dolárov, niekoľkoročná správa trebárs dvoch kľúčových ropných a plynových ložísk na západnej Sibíri by boli dostatočným odškodným. A zároveň zárukou plynulého zásobovania Európy počas celej nasledujúcej dekády.

9. Litva a Turecko sa dohodli

Všetko na svete okrem Ruska robí pokroky. Krajiny, ktoré sa pred stáročiami márovali (paradoxne na južnej Ukrajine) sa dnes vcelku milo dohodli. Litva urobila zbierku na nákup jedného dronu Bayraktar pre ukrajinskú armádu a požadovaných 5 miliónov dolárov vyzbierala doslova hneď. Keď sa to výrobca Bayraktarov dozvedel, okamžite povedal, že konkrétny dron dodá grátis a že odhodlaní Litovci nech vyzbierané peniaze (naposledy 5,5 milióna USD) pošlú na Ukrajinu vo forme humanitárnej pomoci.

Baykar, výrobca dronov, podľa mňa nedostatkom záujmu o svoje produkty trpieť nebude a odbyt bude mať zabezpečený na dekádu dopredu. Z prednedávnom neznámej firmy sa za tri mesiace stal pojem a Bayraktar má aj vlastnú hymnu (samozrejme po ukrajinsky). 5 miliónov dolárov na tržbách mu môže byť šuviks, toto je reklama ako vyšitá (hoci ďalšiu nepotrebuje). Keď nič iné, ešte aj na Turkoch vidieť, že sú to ľudia. Kedy príde aj na Rusov..?

A ako strašne to ten neandertálsky kmeň serie je vidno na reakciách trollov. Onen konkrétny dron bol údajne zostrelený po púhych 4 minútach letu nad frontom. Táto šokujúca správa spôsobila erekciu všetkým diskutujúcim na internetových fórach pre mentálne retardovaných. Škodoradosť je u nich dominantná vlastnosť.

Rusi sú ale priekopníci vojenstva, pretože zostrelili stroj, ktorý ešte neopustil výrobnú linku.

A na margo posledného odseku pripravujem ďalší blog s názvom Stručná exkurzia do mozočku proruského dezoláta. Bude o čom písať.