Tretia svetová vojna, dobytý New York a noví ruskí miliardári

Čoskoro budú školské prázdniny, čas vycestovania mimo domov, do chatiek, do zahraničia, čo najďalej od rodičov. Smutné je, že na Ukrajine kanikuly začali už včera, ale mimo domov trávia deti už štvrť roka. Nadšenie pre vycestovanie do chatiek státisíce malých Ukrajincov nezdieľajú.

1. Začala tretia svetová... špeciálna vojenská operácia

Teda aspoň podľa hlásnej trúby Kremľa Oľgy Skabejevy. Keď pred tromi mesiacmi bojovali proti sebe Rusi a Ukrajinci, bola to len špeciálna vojenská operácia ale v žiadnom prípade nie vojna. Dnes, keď proti sebe stoja Rusi a Ukrajinci, je to už tretia svetová vojna. Možno to chuderka Skabejeva myslela skôr tým, že keď ruské vojská stále pred susedským hlavným mestom, rozumej pred Kyjevom, bola to len štvordňová akcia, lenže keď muž štvordňová akcia trvá takmer sto dní bez toho, že by ste dobyli čokoľvek podstatné, a vaše straty presiahli 30.000 mŕtvych a pravdepodobne až 100.000 zranených, holt, to už je svetová vec. Takže naša hlásna trúba sa nám rozšupla pred kamerou...

...a mne to potvrdzuje to, čo som písal pred týždňom v inom blogu, o plukovníkovi Chodarjonkovi a jeho „odvážnej“ reči práve u Skabejevy. Keď ti tvoj scenár nevychádza, čo nevychádza, v tragikomických rozmeroch je opačný tvojim predikciám, treba vykoľajiť rétoriku tak, aby si nikto nevšimol, že si odporujem. Chodarjonok podal prvú dávku studenej sprchy relatívne diplomaticky, ako keby kritikou. Skabejeva naopak už otvorene tvrdí o tretej svetovej (hoci nevieme o tom, že by sa do konfliktu pridal ktokoľvek nový). Skabejeva zároveň neupresnila dôvody tohto jej názoru, takže predpokladám, že čoskoro, možno tak o týždeň, zasa zvýši dávku novej rétoriky a oznámi niečo radikálnejšie.

V každom prípade mám vlhký sen, že Oľuška skončí v zoologickej záhrade a budeme jej hádzať banány a kúsky chleba. Nič iné si nezaslúži. Jaj, možno tak Haag.

Ozaj, vedeli ste, že patriarcha Kirill môže na vás privolať kliatbu sankcie? Tak to aspoň hovorí ďalšia trúba Kremľa, Maria Zacharovová, hovorkyňa Kremľa. Keby ste nevedeli, o koho sa jedná, je to tá ženština, ktorá úplne našrotovaná hovorila do kamier, že tento konflikt je kvôli ruskému a ukrajinskému boršču (alebo čo to vlastne bľabotala, lebo egyptológovia ešte dodnes nedešifrovali význam jej briefingu). Kirill by mohol svoje sankcie vyvolať v rámci odvety, pretože Západ vyhlásil na túto Putinovu rohožku sankcie prednedávnom. Čo teda Kirill spraví nevieme, ale asi klesne cena tabaku na západných trhoch, pretože jeho najvýznamnejším činom doteraz bolo vybavenie duty-free dovozu fajčiva pre ruskú pravoslávnu cirkev, vďaka ktorému zarobilo Oddelenie pre externé cirkevné vzťahy moskovského patriarchátu niečo medzi 1,5 až 4 miliardami USD.

Keby ste sa čudovali, že v Rusku má dokonca aj dominantná cirkev zvláštnu a legálnu sekciu na pašeráctvo, asi ste moje predchádzajúce blogy nečítali dostatočne pozorne. Len pre trochu odľahčenia, Oddelenie má dokonca sekciu pre Záležitosti so starovercami a spoluprácu so starovercami (staroverci sú reformovaná vetva ortodoxných, ktorí sa v 17. storočí snažili upraviť vieru viac pro-grécky. Zásadnými odchýlkami bola výslovnosť mena Ježisovho, teda Jisus namiesto Isus, procesie v smere resp. proti smeru hodinových ručičiek, prežehnávanie prstami inak ohnutými (!) a tým, že jedna sekta pečie 5 a druhá 7 zvláštnych chlebíkov či hostií). Keď budete mať pocit, že ste na tomto svetu zbytočný a že v 21. storočí nemáte ľudstvu čo ponúknuť, vžite sa do tohto úradu a uľaví sa vám.

2. Čečenci už obsadili Ukrajinu a hrdinsky pokračujú do Poľska

Tiktokový Herkules na zvýšených štekloch, Ramzan Kadyrov, typickým spôsobom vyhlásil niečo, čo ako vždy je mimo realitu. Podľa jeho slov už je otázka denacifikovanej Ukrajiny vyriešená a to zlé Poľsko, ktoré by Ramzan podľa mňa ani nenašiel na mape, je druhé v poradí. Tiktokman žiaľ nepovedal, že či už-denacifikovaná Ukrajina je v súlade s tým, že dospelí muži jeho krajiny (teraz myslím samotné Čečensko) urýchlene zdrhajú mimo Čečensko, pretože je jasné, že skončia tisíc kilometrov ďaleko niekde na planinách Donbasu. Straty Čečencov sú značné, dokonca sa strieľajú s inými ruskými národnosťami navzájom, zároveň stratili minimálne dvoch generálov, vrátane Ramzanovho blízkeho kamaráta. Jediné, čo bradatí pupuši s guľometmi v ruke zatiaľ dokázali je natočiť pár trápnych videí, prednostne priamo v Groznom, ktorý vyhlasovali za nejaké ukrajinské mestečko.

Preto si myslím, že Čečenci Poľsko nedobyjú (irónia). Ramzan aj tak asi čoskoro natočí ďalšie homoporno, kde sa okolo neho bude naháňať pár rovnako postihnutých nezamestnaných tragédov, ktorých jedinou kvalifikáciou je to, že nemajú na žiletky. Vo videu bude poľská hranica, ktorú už čoskoro prekročia a do rána dosiahnu Varšavu.

Len mu prosím vysvetlite, že pred Varšavou sa netýčia kaukazské päťtisícovky a že tá pozlátená mešita v pozadí je trošičku rušivá.

3. Nové dodávky zbraní pre Ukrajinu a demilitarizácia

Joe Biden sa nechal počuť, že USA posielajú Ukrajine nové raketomety, a asi žiadna z mnohých dodávok zbraní pre Kyjev nerozpútala také množstvo kontroverzií ako práve systémy HIMARS a MLRS. Oprávnene.

HIMARS a MLRS sú raketomety, čo mimochodom nie je nejaká prevratná zbraň – Kaťuše ostatne Rusi používali s veľkým úspechom tuším od 41-ho. Stalinove organy, ako ich s rešpektom prezývali Nemci, pôsobili v radoch Wehrmachtu skazu a Nemci čoskoro tento štýl zbrane s podstatne menším úspechom napodobnili.

Toto však nie je pár tupých rakiet namontovaných na nákladiakoch ako za čias WWII. MLRS aj HIMARS sú vysokoúčinné a supermoderné zbrane s neporovnateľne lepšími výkonmi a príšernou efektivitou. Kým kedysi na stepiach východného frontu mohli o úspechu operácie rozhodovať celé batérie kaťuší, dnes sa bavíme o desiatkach kusov.

A prečo tá kontroverzia? Nuž, podobné, aj keď zastarané a málo výkonné stroje používajú aj ruskí denacifikátori (rôzne Grady) a tí ich nasadzujú aj proti civilným cieľom. Keďže tým pádom jedna aj druhá strana bude používať prakticky to isté, nemalo by sa jednať o problém, či? Ale hej, pretože práve výkon týchto dvoch náprotivkov je zásadným problémom. Ruské stroje, ktoré majú pôvod za čias hlbokej totality, majú dostrel podstatne nižší, od 20 km do 35 km, v prípade systému Smerč až dvojnásobok, v prípade modelu TOS-1 Buratino (v preklade Pinocchio) sotva desať km. Smerče teda naozaj sú výkonné, lenže na rozdiel od vyššie spomínaných systémov ich vyrobili len čosi vyše stovky, o čosi viac ako Ukrajina. Len pri priblíženie, Uragan s efektívnym dostrelom 35 km je podstatne hojnejší, ale väčšina je v skladoch (podľa Wikipédie) a tuším, že budú nepoužiteľné rovnako ako väčšina uskladnených ruských tankov a obrnených vozidiel pechoty.

Takže Ukrajina dostane zbraň, ktorá má dostrel (podľa použitej munície) až 500 km (15-násobok Uraganu!) – a to skutočne môže byť v prípade relatívne úzkeho frontu pri Severodonecku rozhodujúci úder do ksichtu RuSSáka. Nečudo, že Kremeľ prská. Po hanebnom úteku od Kyjeva, rovnako hanebného úteku od Súm a Černihova, v podstate skoro rovnakom úteku od Charkova (všade išlo všetko podľa plánov) a aktuálnej úspešnej protiofenzíve Kyjeva pri Chersone (viď nižšie) je vlastne jediná časť Ukrajiny, kde sa o všetko-podľa-plánu dá hovoriť aspoň s litrom vodky v krvi, je práve oblasť okolo Severodonecka. Síce aj tu to vyzerá ako tango – krok vpred, krok vzad, znova dobyjeme dve dediny, aby sme na druhý deň jednu stratili, ale v podstate aspoň dačo pozitívne sa dá tým ruským prechľastaným mužíkom do médií pustiť.

A tak hrozba toho, že sústredené ruské sily budú ostreľované salvami rakiet zo vzdialenosti tak veľkej, že ani najlepšia ruská raketa či kanón im neodpovie.

OK, kontroverzia na ruskej strane je vysvetlená. Prečo ale také haló na Západe? Nuž, tuto tomu príliš nerozumiem. Podľa mňa sa jedná o tri roviny: Joe Biden sa pomýlil a povedal niečo, čo sa vysvetlilo zle;

Joe Biden vie úplne presne čo povedal, ale robí si z Rusov prdel, takže raz povie tak a raz opak, aby ich štengroval ako gumička na nohaviciach;

Sleepy Joe sa vyjadril, že pošlu spomínané zbrane, ale keďže do nich môže ísť rozdielna munícia, ktorej najvýkonnejšiu časť USA nedodajú, média si vybrali čo chceli a nakoniec aj tak Ukrajina je sýta a americký daňový poplatník celý.

Možno išlo vážne o zámer, možno o nedorozumenie, ale skutočne Ukrajina raketomety aj muníciu (nie tú 500-kilometrovú) dostane. To ale nevadí. Tá munícia s dosahom cca 70 km je dostatočne výkonná a na rozdiel od Rusákov aj presná, naviac pre inú výkonnosť je hlavne lacnejšia. Ukrajinci nepotrebujú sedieť na predmestí Kyjeva a ostreľovať okolie Severodonecka, oni potrebujú mať dostrel o pár kilometrov vyšší ako Rusáci. A to majú. Biden síce prezradil, že Ukrajincom nedajú rakety, s ktorými by boli schopní zasiahnuť územie Ruska, ale neviem, podľa mňa ak sa postavím tristo metrov od spoločnej hranice a vystrelím z luku, šíp zasiahne ruské územie. Dokonca keby som šiel po spoločnej hranici v sobotu nadránom a so štvorkou v krvi sa potknem, môj ctený fejs urobí ryhu v ruskej zémli... Takže ten rozruch som príliš nechápal. Ale dávalo by mi to zmysel, keby vážne išlo len o štengrovanie Putina. Dáme, nedáme, dáme a nedáme. Dáme, há-há, ale len tie kratšie rakety, presne tie, čo vám vymlátia statočných zlodejov práčok priamo pri obsluhovaní kanónov. Teda aspoň takto to chápem ja. Žiaden preklep, žiadne mediálne skreslenie, proste ťažký výsmech Moskve. Thank you, sleepy Joe, good luck, Ukraine!

Mimochodom, nechápem ani zlé sny Moskvy. Sťažujete sa, USA dodáva brániacej sa krajine pár desiatok raketometov? A vy ste tie vaše Kaťuše montovali na čo, keď nie na americké Studebakery, chujlovia?

4. Úspešná ofenzíva Rusov až po New York

Rusi konečne začali postupovať pri svojej ofenzíve na Donbase, konkrétne pri spomínanom Severodonecku. Pred týždňom dobyli Lymaň, dôležitý železničný uzol, teraz bojujú o centrum Severodonecka, ktorý už začína pripomínať Mariupoľ. Podľa starostu tam budú tisícky úspešne denacifikovaných dôchodcov, ktorí nedokázali alebo nechceli utiecť z mesta. Paradoxne, ako všetko v tejto vojne zo strane tej ruskej hávede, väčšina obyvateľov povraždených RuSSmi sú...etnickí Rusi. Či sa aj na nich vzťahuje denacifikácia Ukrajiny, nevieme, ale asi hej. O mesto sa bojuje už týždne a sibírski hrdinovia ho nedokázal dobyť; som zvedavý, ako sa im bude dariť, keď Ukrajina dostane spomínané zbrane.

Na druhej strane Donca leží mesto Lysyčansk, ktoré na rozdiel od zrovnaného Severodonecka leží na výšine. Som zvedavý, že keď RuSSi dobyjú SD a okolo Lysyčansku Ukrainci rozložia svoju artilériu, aký to bude mať efekt na jednotky Moskvy. Len pre info, rieka medzi mestami je presne tá, kde Ukrajinci Rusom roztrieľali tie pontónové mosty a utopili stovky vojakov a desiatky kusov techniky. Teším sa na tretí pontoňák!

Južne od tohto frontu je oblasť Donecka, mesta, ktoré je okupované už roky. Takisto sa tu odohrávajú boje, ale nie také krvavé ako okolo SD, pretože väčšina síl Hnusov bola prevelená severnejšie. Paradoxom je, že tieto boje sa odohrávajú v blízkosti New Yorku, desaťtisícového mestečka asi tridsať km na sever od Donecka. Stará usadlosť dostala meno od nemeckých mennonitov, protestantskej sekty, ktorá sa tu usadila v závere 19. storočia.

Rusi mesto nedobyli a dosť možné, že sa New York vyhne osudu Mariupoľa alebo Severodonecka, pretože aj takáto trápnosť by poslúžila ruSSkým propagandistom. Ale na druhej strane, bolo by fajn nasadiť nové americké raketomety prvýkrát práve pri New Yorku...

Oveľa krajší deň má západná Ukrajina, pretože ich sily dobyli niekoľko dedín severovýchodne od Mikolajiva, čo je prístavné mesto na južnom Bugu. Kým zúfalí RuSSi bezhlavo útočia na východe Ukrajiny a napriek ťažkým stratám dobyli pár dedín a 1,5 mesta, Ukrajina využila podvyživenosť okupantov na tomto fronte a blíži sa k rieke Dneper, konkrétne k jej dolnému toku. Od stiahnutia Rusákov od Kyjeva je oblasť na línii Archanheľske – Snihurivka – Pravdyvne jedinou pôdou, ktorú ešte okupujú na západ od Dnepra; sem patrí aj často spomínaný Cherson. Aktuálna ukrajinská ofenzíva hrozí preseknúť toto územie napol, čo by pre Rusov znamenalo katastrofu, pretože asi 70% tohto výbežku je od zvyšku Rusmi okupovaného územia oddelených vodnou nádržou Nova Kachovka, asi sto kilometrov dlhou a niekoľko kilometrov širokou prekážkou, kadiaľ sa ani pechota a ani tankové sily nedostanú; najbližšou únikovou cestou je cesta cez samotnú hrádzu, asi 80 – 100 km na juh od Archanheľského. Keď Ukrajinci rozseknú toto územie na dve časti, bezpochyby sa severné sily Rusov budú musieť vzdať a tým pádom dôjdu o polovicu výbežku. A čo je ešte podstatnejšie, čokoľvek ruské na západ od Dnepra bude na dostrel ukrajinskej artilérie. Vrátane Chersonu, najväčšieho zisku Moskvy v tejto štvordňovej operácii.

Viete si predstaviť, čo by to spravilo v ruských médiách, keby toľko ospevovaný Cherson povedzme do konca júna padol?

5. Ako dlho bude trvať vojna?

Analytici vravia, že kľúčové ruské postupy skončili a čokoľvek Rusi teraz robia je len predlžovanie agónie, niečo ako keď sa dvaja rozídu a chlapík je ešte zo zúfalosti týždeň pozýva „na pohárik.“ Nie, je koniec, milý zlatý, už si nevrzneš. Čím dlhšie budeš šaškovať, tým dlhšie budeš za šaša a tým neskôr si nájdeš nový vzťah, novú budúcnosť.

Ja som predpovedal, že gross bojov bude trvať do 9. mája, kedy Putin bude musieť odovzdať svojmu zdegenerovanému národu aspoň trocha ziskov. Pomýlil som sa, boje stále pokračujú, ale nedá sa povedať, že by boli také tuhé ako predtým (OK, teraz si sám sebe vytváram alibi). Faktom ale je, že front ako taký sa zredukoval na menšiu časť, sever už je dávno oslobodený a jediná časť frontu, kde Rusi ešte silou-mocou držia tempo je približne 30-kilometrový úsek pri Severodonecku. Dosť fiasko nato, že Ukrajina má zo severu na juh 700 kilometrov a rozmer východ-západ je ešte o polovicu dlhší.

Áno Rusi sa na Donbase zakopávajú, čo je znamenie očakávania konca. Zákop vám pri ofenzíve nepomôže, prenesenie frontu meter a pol pod zem značí rezignáciu. Zelenskij má teraz HIMARS-y a MLRS, ktoré spolu s rôznymi, aj slovenskými húfnicami, čoskoro nasadí priamo na mieste jediného ruského zisku. Nemám správy, kedy budú tieto zásielky bojaschopné, ale som realista, zachvatčiky túto novú situáciu nemôže prežiť dlho. To, čo obsadzovali s tridsiatimi tisíckami mŕtvych prvé tri mesiace vojny, teraz asi stratia za tri týždne – a pravdepodobne s podobnými stratami.

Niežeby som im ich nedoprial.

6. Rusi si budú vyrábať letecké diely sami. Šach-mat výrobcovia poťahov!

Ako som písal už veľakrát, sankcie sú nato, aby ste súpera posilnili. NATO a EÚ vo svojej nekonečnej LGBT zaslepenosti sú tak hlúpe, že to aj dlhodobo robia, takže rubeľ už je jedna ku jednej s dolárom, ruské autá už vytlačili tie zahraničné a chudobný Európan musí za prácou a trojtisícovými plácami emigrovať do Jakutska. Aspoň takto to viackrát tvrdili agentúry JPP a JPP (Jeden Putin Povedal a Jeden Peskov Povedal) a oni nikdy neklamú.

Tak aj na začiatku vojny Aeroflot a spriaznené firmy prehlásili, že zadržia zo zahraničia prenajaté lietadlá typov Airbus a Boeing (neexistuje žiadna lepšia reklama na výrobky Iljušin a Tupolev ako to, že kľúčový domáci hráč nakupuje spoza oceánu). Lenže lietadlo nie je škodovica, ktorej stačí raz za rok vymeniť gumy a olej a pôjde to. Lietadlá lietajú prakticky nonstop, doslova 24 hodín denne, čo zhltne obrovské množstvo náhradných dielov. Rusi teda v reakcii na sankcie zabavili „západnú“ flotilu, ale akosi nemajú pre ňu náhradné diely. Nie som expert na túto tému, ale nemyslím si, že skladové zásoby v celej Federácii budú na X rokov dopredu, skôr to vidím tak, že už teraz niekedy v lete budú technici donútení kanibalizovať vlastnú flotilu (tak ako to robia dnes s tankami). Alebo možno budú musieť začať vyrábať vlastné náhradné diely.

A to už aj začali. Predstaviteľ ruských aerolínii víťazoslávne vyhlásil, že si budú sami vyrábať náhradné diely pre svoju flotilu strojov Airbus a Boeing. Okamžite som začal trpieť fóbiou z lietania, ale našťastie som tweet dočítal a zistil, že sa bude jednať o tie najdôležitejšie diely, napríklad výbavu palubných kuchyniek, poťahy a sedadlá. Takže masaker pasažierov Aeroflotu sa nekoná, hoci ruku na srdce, Rusi možno aj ten poťah s písmenom Z sprznia tak, že svoj Boeing uzemnia hlavičkou na moskovské sídlisko.

7. Tohtoročný Oscar (ne)pôjde pre Putinovu ochranku

Voloďa Putin vyliezol spoza svojho kilometrového stola a tentokrát bez nepriestrelnej vesty šiel pogratulovať chrabrým raneným vojakom za ich dobrú službu vlasti. Milé gesto, ktoré napríklad taký Zelenskij urobil už dávno...lenže Zelenskij skutočne vstúpil medzi ranených. Na rozdiel od chodiacej reklamy na botox, ktorého lazarov z frontu supľovala jeho vlastná ochranka. Nie, už ma nič neprekvapí. Staré známe fejsy, ktoré sú okolo prezidenta už roky, sa v nemocničných pyžamkách postavili pred kameru ako veteráni. Celé videjko má trochu slzičkový podtón, pretože zranený delostrelec vyhadzovač sa nevidel so svojou ženou z Novgorodu, ktorá sa o neho strašne bojí. Obaja „vojaci“ sa ani nesnažia tváriť vážne a ich herecké výkony sú vážne mizerné, žiadne prekvapenie, že im prišiel ruku podať prezident alebo také dačo. Proste „Zdravíčko, šéfe, kedy to skončí, nech môžeme na jedno žváro?“ Ani Cena Eurovízia, ani Oscar... ach tie sankcie.

8. Rusko nesplatilo svoje podlžnosti plus hroziaci nedostatok tulipánov

Keby len to, aj poslednú splátku splatila s mesačným (maximálnym) oneskorením, čo spôsobilo nárast úrokov úveru. Bankrot je blízko, rebjáta!

Aby ale s týmto problémom Rusko bojovalo naplno, zastavilo ďalšie dodávky plynu, tentokrát holandskej spoločnosti. Tá pokrčila plecami a tým nadšenie na ruskej strane končí.

Elitný ruský veliteľ najospevovanejšieho ruského výsadkového pluku zahynul na Ukrajine. Podplukovník Alexander Dosjagajev z pskovskej posádky sa zúčastnil okupácie Buče a teraz chcípol niekde pri denacifikácii. Okrem neho umývačku riadu domov nepošle ani Vladimir Ivanov, plukovník a propagandista Kremľa – sú to 47. a 48. plukovníci a podplukovníci, ktorí sa vrátili domov ako Náklad 200. Dúfam, že nie poslední. Či Kremeľ bude do operácie povolávať aj etiópskych a sýrskych generálov nie je známe.

Mimochodom, ceny kvetov na svetových trhoch asi prudko narastú, predzásobte sa pred skončením školského roku. Dôvodom je tento cintorín patriaci k 31. výsadkovej brigáde v Uljanovsku. Menej gýčová by tam bola slnečnica, ale OK. Mimochodom, rovnaké fotky sa dajú nájsť z Rjazanského posádkového cintorína.

P.S. Pekné postrehy v diskusii pod Tweetom: „Všimnite si, ako je ten cintorín opustený a zdevastovaný, ale každý vojenský hrob je preplácaný ako kolotočársky stánok.“

„9 z desiatich predajcov margarétok špeciálnu operáciu na Ukrajine schvaľuje.“

„Uljanovská brigáda zmenila svoje sídlo z Uljanovska na Uljanovský cintorín.“

„Rusko zmenilo svoj kľúčový ropný biznis na rovnako výnosný obchod s pohrebnými vencami.“

„Pochovali ich aj s ukrajinskými práčkami?“

„Kvetinári sa stávajú novými oligarchami Ruska.“

„Uvaľte na Rusov embargo na dovoz vencov.“

„Pamätáte si na ukrajinskú bábušku, ktorá veštila ruským vojakom slnečnicové semiačka? Zasa mala pravdu!“

A poznámka škodoradostného Poliaka: „Najkrajšie kvety, ktoré ruský vojak v živote dostane, budú na jeho pohrebe.“

9. Na záver jedna špekulácia

Alexander Dvornikov, posledné dva mesiace vrchný veliteľ štvordňovej operácie na Ukrajine a človek zvaný Mäsiar z Aleppa (za úspešnú denacifikáciu krajiny spojenca Kremľa, Baššára Al-Assada, z ktorej sa Sýria nespamätala dodnes), sa niekoľko týždňov neobjavil na svetle sveta. Je to skutočne len špekulácia, ale keďže apríl a začiatok mája bol v znamení najväčších ruských územných strát (a najmasovejších strát na ľudskej sile, rozumej premostenia rieky Donec), je možné, že skončil ako polovica ruského štábu.

Podľa špekulácií ho mal vymeniť generálmajor Gennadij Židkov. Čo neviem čomu pomôže, ja len citujem neoverenú správu.