Trochu vtipov o Rusku a ZSSR

Ošumelý, veľmi starý deduško sedí za Putina v Moskve na nábreží. V očiach tupý, vyhorený pohľad, strnisko, odraté handry. Okolo neho prechádza iný podobný deduško, stretnú sa im pohľady a okoloidúci sa rozjasní.

„Abramov? Izák Abramov? Nepamätáte si ma? Ja som Jakov Štern, spomínate si? Spolu sme strávili tri roky v koncentráku Osvienčime!“

Sediaci deduško sa zasnene pozrie do diaľky a potom s nechuťou kuká na Moskvu. „Bože môj, Osvienčim, to bývali krásne časy...“

Syn sa pýta otca: „Oci, čo je to ten komunizmus?“

„No, ako by som ti to vysvetlil... Bol raz jeden Rus...no, ono to nebol Rus, ale taká kombinácia Mongola, Žida, Švéda a Kalmyka, a volal sa Lenin... No, on sa vlastne nevolal Lenin ale Uljanov; no a on dorazil zo Švajčiarska do Ruska...no dorazil, v podstate ho Nemci prepravili ako do zoologickej záhrady, a tam stretol ďalšieho Rusa – no, ono to bol vlastne Gruzínec – ktorý sa volal Stalin – no on sa vlastne nevolal Stalin ale Džugašvili – a ešte tretieho Rusa – ono to bol vlastne Žid – s menom Trockij – on to vlastne nebol Trockij ale Bernstein. A oni raz v októbri – nebolo to vlastne v októbri ale novembri – spravili útok na Zimný palác – no v podstate to nebol ani útok ako skôr len výstrel slepým nábojom na ženský batalión. No a oni potom sľúbili ľuďom mier – aj keď je pravdou, že nasledovala strašná občianska vojna aj s miliónmi mŕtvych. A všetci traja sľubovali tiež chlieb roľníkom a robotníkom – ale zasa na druhej strane ihneď nato umrelo niekoľko desiatok miliónov roľníkov od hladu. A takisto sľubovali roľníkom pôdu – no aj keď je pravda, že im ju vlastne zobrali a roľníkov poslali do gulagov.

No a oni sľubovali pevnosť v názoroch, ale zasa Stalin nechal zavraždiť Trockého. A Stalin takisto sľuboval mier medzi národmi – aj keď sa potom spriahol s Hitlerom a zaútočil na každú krajinu, ktorú mohol napadnúť...“

„Oci, preboha, už ani nepokračuj. To je hrozný bordel!“

„Nó, konečne si pochopil, čo je to komunizmus!“

Inzerát (Po protiruských sankciách)

„Predám ruský mobilný telefón. Zn. Aj s podvozkom.

Ďalší ruský inzerát:

Predám rodinný dom na Urale. Je v konfigurácii 3 + 1. Tri metre od cesty a meter v zemi.

Rusko pod Putinom sľúbilo modernizovať krajinu.

Podľa jeho slov budú mať v roku 2025 nový typ nukleárnych ponoriek.

V roku 2030 nový typ bezpilotného lietadla.

V roku 2035 stíhačky piatej generácie Stealth.

V roku 2040 lietadlové lode lepšie ako USA.

V roku 2045 základňu na Mesiaci.

A v roku 2050 splachovací záchod aspoň v 50% základných škôl.

Ruský minister za čias Putina príde veštici predpovedať si budúcnosť.

„Pán Minister, zomriete o tri roky. Ale prirodzenou smrťou.“

„To značí novičok alebo vypadnutie z balkóna?“

Ruský branec sa vráti z mierotvornej misie z Ukrajiny. Radostne ho privíta manželka, prvú noc sa žena s ním snaží milovať, muž ale len tupo leží a kuká do plafóna. Žena sa smutne prevráti na druhý bok a rozmýšľa: „Kurnik, tri mesiace tam vyvádzal s Ukrajinkami, znásilňoval tam mladé devuchy, a ja mu teraz nestačím.“

Muž kuká do plafóna a rozmýšľa: „Sakra, načo na tej Ukrajine mali v kúpelniach na zemi tie veľké biele keramické nádoby?“

Za druhej svetovej vojny, po bitke pri Buzuluku, sa pýta sovietsky generál československého. „Počuj, Ludvíku, prečo vy v československých plukoch máte takú nízku chorobovosť? U nás je polovica armády v lazaretoch.“

„No, v prvom rade dodržujeme silnú hygienu.“

„Hygienu? A to je čo?“ čuduje sa Soviet.

„No, to napríklad je to, že si chlapi každý deň vymieňajú trenírky.“

„Vau, to je také jednoduché? To musíme zaviesť aj my.“

Na druhý deň si nechá sovietsky generál nastúpiť celú divíziu. „Vojaci, oddnes si z hygienických dôvodov budeme každodenne vymieňať trenírky. Sergej s Ivanom, Vjačeslav s Michajlom, Jurij s Borisom.“

Zavádzame plavecký kurz. Skúsený školiteľ, dobré výsledky.

Zn.: Kursk potápania.

Ruský roboš za komunizmu emigruje do USA. CIA mu pridelí na prvé dni sprievodcu a daruje mu Forda. Rus chce ísť hneď prvý deň natankovať do svojho auta benzín. „Počuj Jimmy, kde a ako zoženiem benzín?“

„No čo, prídeš na čerpačku, natankuješ plnú nádrž, zaplatíš, odídeš.“

„Bez písomnej žiadosti?“

„Jasné.“

„Bez povolení?“

„Bez povolení.“

„Bez úplatkov?“

„Samozrejme.“

„Bez trojmesačnej čakacej lehoty?“

„Bez čakania.“

„Ty kokos, to tu máte strašný bodrel!“

Príde gazdiná distribútorovi automobilov Lada a zloží povinnú zálohu za auto. Predajca sa pozrie do tabuliek a hovorí: „Žiguláka dostanete o desať rokov tretieho júna.“

Gazdiná kukne do diára a pýta sa: „A ráno alebo poobede?“

Predavač zostane zarazený. „A neni to jedno? Veď je to až o desať rokov.“

„No lebo doobeda už mám nahláseného inštalatéra!“

Biden volá Putinovi. „Normálne sa začali množiť vtipy o mne a moje senilite. Mám ich už tak dva alebo tri plné zošity.“

Putin odvetí: „Ja tiež. Mám ich dva alebo tri plné gulagy.“

Jeden bača kričí na protiľahlý grúň. „Feró, Putin umrel!“

„Čožéééé?“

„Putin umrel!“

„Čožéééé?“

„Že Putin umrel!“

„Čožééééé?“

„No že Putin umrel. Čo si Fero hluchý?“

„Nie som, ale dobre sa to očúva!“

Ruskí vedci vytvorili nový typ mikročipu. Na Expo 2022 ho doviezli na troch kamiónoch.

Súdružka Anastázia Michajlovna Kuznecovová, čo je za tým, že Vy, akademička, nositeľka dvoch doktorátov, ste sa stala prostitútkou v USA?“

„Šťastie. Bolšóje šťastie!“

Putin po fiasku na Ukrajine zistil, že bol dlhodobo odrbávaný vlastnými poradcami. Tak si dá parochňu, fúzy, robotnícke montérky a ide na vidiek zisťovať stav ekonomiky a životnej úrovne. Príde za babičkou sediacou na priedomí.

„Babička, pračku máš?“

„Mám, chlape. Automatickú aj poloautomatickú.“

„A televízor máš?“

„Dva, chlape. S metrovou obrazovkou aj dvojmetrovou obrazovkou.“

„Telefón máš?“

„Mám, dva, pevnú linku aj mobilný.“

„Babka, a vieš kto som ja?“

„Neviem, chlape.“

„No ja som predsa Vladimír Vladimírovič Putin, tvoj prezident!“

„Ty nie si náš prezident, ty si imperialistický špión. Keby si bol náš prezident, vedel

by si, že my ešte nemáme zavedenú elektriku!“

Po putinovských sankciách: „Dobrý deň, máte pomaranče?“

„Nie, toto je mäsiarstvo, my nemáme mäso. Pomaranče nemajú vedľa v zelovoci.“

Príde súdružka za Leninom. „Súdruh Lenin, čo to je tá socialistická ekonomika?“

„No, skúsim ti to vysvetliť jednoducho: Máš chlpaté nohy?“

Súdružka sa zapýri. „Mám.“

„A moc?“

„No, vcelku dlho som si ich neholila.“

„A máš aj chlpatú kundu?“

„Aj tú.“

„A moc?“

„No...,“ pýri sa Nataša, „vcelku ako bobor.“

„Charašó, Nataša. Píšem si: Nataši Michajlovne tento rok podšívané nohavice neprideľujeme!“

Sibír, 1917. Mužík oprel svoju manželku odzadu a nadieva ju. Zrazu niekto klope na dvere zemľanky. Mužík neochotne vstane, zapraví vtáka do nohavíc a vyjde otvoriť. Pred dverami stojí. Vladimír Iljič Lenin.

„Česť práci, súdruh, stratil som sa. Vieš mi ukázať, ako sa ide do Petrohradu?“

„Vieš čo Lenin? Idi nachuj!“

Po revolúcii sa na zemľanke zjavila pamätná tabuľa: V tomto domčeku býval statočný súdruh, ktorý nasmeroval drahého Lenina do Petrohradu!

Funkcionári komunistickej strany prídu na ruskú step. Vidia babku.

„Súdružka, máte dom?“

„Mám, súdruhovia. Trojposchodový, murovaný, s elektrikou aj splachovacím záchodom.“

„A máš auto?“

„Mám dve, jeden Ford a jeden Chevrolet.“

„A máš aj chladničku?“

„Mám, plnú kvalitných potravín.“

Politruci vypnú hruď. „Súdružka, a viete komu vďačíte za to všetko?“

Babka si ich neveriaco prezrie a potom so šťastným hlasom volá na deti: „Rebjáta, neuveríte, čo sa stalo, prišli vaši strýkovia z Ameriky!“

V mäsiarstve za Putina: „Nakrájate mi prosím dvadsať deka šunky.“

„Prineste si, nakrájame.“

Za Putina v Moskve: „Dobrý deň, kde by som sa najbližšie mohol dobre a dosýta najesť v reštaurácii?“

„Čo ja viem, v Helsinkách?“

Čo bolo skôr – sliepka alebo vajce?

Odpovedá Rus v roku 2022: „Skôr bolo všetko. Sliepky, vajcia, dokonca aj cukor bol.“

Po sankciách proti Putinovi: „Ty, Ivan, a jedol si už niekedy salám?“

„Ja nie, ale brácho videl prospekty.“

A ešte jeden kameňák: Putin vidí na tri ťahy dopredu!