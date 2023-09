Trpezlivosť ruže prináša

1. Postup na fronte

Už to je tak, že ZSU začínajú po pomalom rozbehu naberať hybnosť a Rusi s tým nedokážu urobiť nič. Zrekapitulujme si už niekoľkokrát omieľané fakty: hlavný tlak ZSU je na juhu, v podstate v dvoch miestach. Rusi vedia už od jesene, že tlak tam bude najväčší, preto generál Surovikin a jeho štáb tam nechal vybudovať obrovské mínové polia a impozantné línie opevnení, známe ako Surovikinova línia. Lenže stará známa pravda hovorí, že každé opevnenie je len tak pevné, ako pevná je jeho personálne zloženie. A tu je kameň úrazu, Mordor nemá ľudí na obsadenie všetkých línií, rovnako nemá ani techniku na dostatočné vybavenie jednotiek. Hovorí sa o skorej novej vlne mobilizácie, ale je jasné, že aj pol milióna zúfalých mobikov bez zbraní a výcviku Leopardy nezastaví holými rukami.

Ukrajina teda zhruba dva a pol mesiaca tlačí oboma smermi a hoci jej to ide pomaly, ide jej to isto. Aby toho nebolo málo, ZSU stíhajú vylodenie na ľavom brehu Dnepra, obkľúčiť Bachmut a dokonca urobiť drobné vylodenia na Kryme. Rusi v totálnej beznádejnosti musia dokazovať svoju „prevahu“ tým, že donekonečna recyklujú pár vrakov Leopardov alebo Bradleys z rôznych uhlov, pretože nič iné svojmu tupému národu nemajú dodať a propaganda je hladná po úspechoch. A aby propagande aspoň málinko zalepili ústa, generál Gerasimov prikáže spustiť ofenzívu na severe. Ofenzíva skončila katastrofou, Rusáci dobyli na menej ako týždeň územie rovné katastru menšej obce, aby následne boli zatlačení s ťažkými stratami späť a ofenzívu odvolali. To im ale nebráni v ohlásení ďalšej ofenzívy, tentokrát úplne na severe frontu, kde po zhruba dvoch týždňoch nespravia nič. Aby ukázali celému svetu, ako vážne rátajú v tomto sektore s úspechom, odvolajú z miestneho zoskupenia elitnú divíziu výsadkárov a prevelia ju na juh, k najhorúcejšiemu sektoru frontu. Tu sú elitní paragáni masakrovaní clusterovou muníciou ako bažanti a ich príspevok k boju je ten, že ZSU po ich nasadení postupujú ešte výraznejšie. Celý ukrajinský tlak sa čoraz viac stupňuje, čo je o to ironickejšie, že Kyjev stále nenasadil niektoré svoje elitné divízie.

Čo je na tomto sektore frontu nové? O páde Robotyne už vie každý, vo Verbovom sú rozporuplné správy, ale jasné, že dedina je na okraji pádu. Ukrajinci rozširujú okolo Robotyne aj Staromajorsku svoje línie, čoho dôkazom je to, že trollovia na slovenských a českých portáloch hovoria mimoriadne agresívne opak. Takže ZSU získavajú, o tom nie je pochýb. Kyjev dostane nové tanky viacerých typov, celkovo viac ako sto kusov, clusterovej munície budú mať neobmedzene, takže Orkovia sa majú načo tešiť.

Aktuálne sa stal malý zázrak, alebo ako by som povedal presnejšie, typický prejav ruskej debility a ukrajinskej geniality. Neďaleko Robotyne držali Rusáci vyvýšeniny, na ktorých mali svoje jednotky a a artilériu. Keďže vyššia pozícia umožňuje nepriateľovi väčší dostrel, presnosť a hlavne skorší prehľad o pohyboch Ukrajincov, bolo treba potkanov odtiaľ vykúriť. A presne toto – nečakane, však? – Ukrajinci spravili. Nespravili to typicky rusky, teda urááá! a tisíc mŕtvych kvôli jednej kóte, urobili to inteligentne. Miestny veliteľ ZSU trpezlivo čakal, kedy Rusáci zvyknú rotovať svoje čaty, a zaútočil presne v tomto okamihu. Nasadil veľmi malú jednotku, ktorá bola načakane úspešná. Kóta je v ukrajinských rukách a výhody vyvýšených pozícií prešli na druhú stranu. Dá sa predpokladať, že Rusáci budú chcieť lokalitu prevzať nazad, ale ruku na srdce, tých tisíc nebožtíkov im doprajeme, nie?

Vcelku sa mi páči zúfalosť proruských trollov. O línii opevnení na juhu Ukrajine sa píše už celé mesiace ako o Surovinikovej línii a nikto to nespochybňoval. Dezoláti o nej písali ako o nepreniknuteľnej obrannej pozícii...až kým ňou ZSU začalo prenikať. Potom sa ako cez kopirák začali zjavovať správy o tom, že vlastne toto nie je tá Surovikinova línia, tá je hlbšie na juhu a toto bola len predsunutá, zle bránená línia. Podľa poloopíc teda bolo jasné, že Kyjev pri ofenzíve zlyhá, pretože keď nedokážu dobyť zle obsadenú ne-Surovikinovu líniu, čo potom geniálny systém samotnej Surovikinovej línie, ha?

Lenže ZSU prenikajú ruskými líniami naďalej a čoraz rýchlejšie a čo je vtipné, zistilo sa (na plač retardovanej tretiny Slovenska), že 60% prostriedkov na opevňovacie práce bolo použitých práve na tú prvú líniu, ktorú Ukrajinci dobyli pred cca dvomi týždňami, a zvyšných 20 + 20% bolo určených len na tie dve zvyšné línie. Teda ako vždy, voliči Smeru-SD, Republiky, ĽSNS a KSS boli mimo, ako len nižšie živočíchy môžu byť v čase a priestore 21. storočia. Áno, Surovikin nechal prednostne vybaviť prvú líniu a tá je zdolaná, práve sa zdoláva druhá (hovorí sa, že miestami ZSU proste druhú zdolalo tiež).

Som len zvedavý, že keď Ukrajina dobyje celých 90 km po Azovské more, čo tá retardovaná zložka ríše živočíchov bude papagájovať potom – Surovikinova línia nebola zdolaná, pretože tá bola budovaná na Tureckej riviére a je nedobytná?

A čo iné fronty? Na severe Rusáci podnikli značne vybavenú tankovú ofenzívu smerom na Kupjansk a snažili sa dobyť Lyman Peršij. Prekvapivo sa im to podarilo, ale následne dostali ťažko na frak a stratili značné množstvo tankov a ľudí. Lyman ostal v ruských rukách (aspoň do konca týždňa? Čo tipujete?), ale keďže Orkovia sa sťahujú z niektorých okolitých obcí, komentátori to vidia na totálne ruské vyčerpanie a Pyrrhovo víťazstvo. Pripomína mi to nemeckú ofenzívu okolo Budyšínu tesne pred skončením druhej svetovej vojny, keď oslabené a početne slabšie nemecké sily zatočili s ruskými a poľskými vojskami až tak, že Poliaci utrpeli svoju najkatastrofálnejšiu porážku od vypuknutia vojny. Poľský veliteľ Karol Swierczewski, chronický alkoholik a typický komunistický káder (debil, imbecil a sadista v jednej osobe) zlyhal so svojim početne silnejším vojskom a Nemci tesne pred porážkou vyhrali svoju poslednú bitku. Nepomohlo im to, pretože Berlín pár dní nato padol, samotná víťazná jednotka kapitulovala a vplyv na zvyšok vojny to nemalo. (Swieczewski bol nakrátko odvolaný, ale ako správny komunista sa dostal do funkcie znova a svoje kvality prejavil masakrovaním svojich vlastných poľských civilistov pred popravčími čatami. Iróniou osudu je fakt, že chcípol pár rokov nato, rukou ukrajinských nacionalistov. Jedna z teórií hovorí, že Stalin sa potreboval neschopného zvieraťa zbaviť pohodlným spôsobom a trasu jeho cesty nechal prostredníctvom NKVD vyzradiť Ukrajincom).

Takže Lyman Peršij je po roku v ruských rukách. Dokedy?

2. Rusko začalo chrániť svoje drahé lietadlá

Katastrofálny útok ukrajinských papundeklových dronov na strategické bombardéry a nákladné lietadlá ruského letectva ukázali, ako sa zbaviť miliardových strojov strojčekmi prakticky v hodnote drahších bicyklov. Medzi posledným a dnešným blogom sa potvrdilo, že Rusáci skutočne stratili nie dva stroje ale minimálne sedem kusov, niektoré síce len poškodené, ale v čase chronického nedostatku náhradných dielov (často vyrábaných na Ukrajine) neopraviteľných. Rusko je zjavne zúfalé, pretože nemajú možnosť, aby kartónové drony s nízkym radarovým odrazom zostreľovalo svojimi údajne najlepšími PVO systémami. Kým tanky sa dajú odložiť (prakticky nefunkčnými) klietkami, gigantické lietadlá len tak nezakryjete ukradnutým pletivom alebo armatúrou zo stavby. Výsledkom je, že retardovaný národ musel siahnuť po retardovanom riešení. Obrovské nákladné lietadlá zhora obložili použitými pneumatikami. Zopakujem: lietadlá na ochranu proti dronom obložili pneumatikami. Ešte raz, pretože neverím vlastným slovám: druhá armáda sveta v snahe ochrániť svoje multimiliónové lietadlá proti útokom dronov za tisíc Eur kus začala na krídla, drak a kabíny Iljušinov a Tupolevov klásť ojazdené pneumatiky zo Žigulákov.

Stále tomu neverím, musím ísť na obed...

3. Už som z obedu späť.

Musel som túto správu prežuť, spolu s tarhoňou.

Seriózne sa potvrdilo vďaka satelitným záberom, že Rusi sú na tom mentálne aj technologicky zle, že namiesto nejakého posilnenia PVO musia tie bombardéry skutočne obkladať odpadovými pneumatikami. Žiadna super S-400-ka, žiadne hypersonické strely, druhá najväčšia armáda sveta si odskočila na miestnu skládku komunálneho odpadu a na draky naskladala zjeté gumy. Neviem si ani len predstaviť, ako by to malo fungovať (dron pri výbuchu kolesá zmetie ako prášok, pretože logicky ich nemôžu na draky prilepovať) – plánujú to ako trampolínu, že dron narazí a odmrští ho to do luftu? Alebo je to nebodaj high tech riešenie na zmätenie umelej inteligencie dronu (rozloží to siluetu letúňa?). Nemám šajnu.

Jediné pozitívum na tomto komickom príklade vidím akurát to, že na rozdiel od Borisa Kollára aspoň Rusáci zistili, ako sa používa guma na ochranné účely.

4. Rusko plní vody Čierneho mora

Mordor pred cca dvomi týždňami vyhlásil, že potopil ukrajinské sily v Čiernom mori svojimi stíhačkami. Malo sa jednať o bitku o ťažobné plošiny, ale ako vždy Rusáci nedodali nejaké potvrdzujúce zábery. Čo je vcelku vtipné, keď sa videami a fotkami oháňajú tak strašne radi, až musia jeden zničený Leopard nafotiť s dvesto uhlov. Aby toho nebolo málo, naopak pekné video dodala Ukrajina a Rusi – ako vždy – zostali na smiech. Na zábere totiž bol neúspešný nálet ruského stíhacieho bombardéru Suchoj (typ neviem) na ropnú plošinu bránenú ručne odpaľovanou PVO raketou. Tá dala stroju zabrať a síce odletel preč, ale bol poškodený a otázne je jeho ďalšie nasadenie.

Teraz pre zmenu Rusáci poslali vyloďovací čln na pobrežie južnej Ukrajiny, niekde neďaleko Skadovsku, netušiac, že celý čas ich sleduje starý známy Bayraktar. Toho sláva trochu pohasla v lete a na jeseň minulého roku, keď si Orkovia vylepšili PVO ochranu a turecké drony začali tŕžiť vyššie straty. Teraz ale jeden zo strojov vylepšil reputáciu a čln z okupantmi rozstrieľal jedinou raketou tak, že je na mieste šesť mŕtvych ruských mariňákov a dvaja zostali ranení. Nemám poňatia, čo sa tam Rusi na aktuálne vlastnom území vyloďovali, pravdepodobne sa buď jednalo o nácvik niečoho (ale čoho?) alebo ich logistika je už taká zlá, že budú muníciu voziť rybárskymi kutrami kde kade po pobreží.

V tom prípade by na dne mora mohla byť veľmi skoro tlačenica...

5. Keď sa krajine nedarí, pritlač na cenzúru

Girkin je v lochu a vyhlasuje, že bude kandidovať na prezidenta. Povedal by som, že je neprekonateľný optimista, ale život ma naučil, že nemám nikomu jeho drogy závidieť.

Prigožin je dead a Utkin mu kontruje. Prezident Ruska / Ukrajiny nebude.

Niekoľko servilných blogerov chcíplo alebo stratili končatiny.

Ale existujú aj realistickejší blogeri, ktorí ale nemajú zábrany pomenovať sneh snehom a popol popolom, takže sú kritickí voči Putinovi a Šojguovi. A to sa nepáči – hádajte komu – Putinovi a Šojguovi. Výsledkom je, že prominentní ruskí blogeri majú byť odstavení, čomu rozumiem tak, že pôjdu v lepšom prípade do lochu a v horšom oknom.

V každom prípade sa v Rusku chronicky nedodržuje jedno pravidlo, že najväčší kritik môže byť zdrojom najväčšieho poučenia. Ale to je pre nás dobre. Len sa potľapkávajte po pleciach, akí ste dobrí. Sprostosť je najväčším nepriateľom chujlov.

6. Drobnosti zo sveta

Ruské straty odhadujú na Lacrimae Mundi na 264.000 mŕtvych a 792.000 zranených. Podotýkam, že to je dokopy sedemciferné číslo. Samozrejme, časť zranených sú obnoviteľné straty, takže ak si mobik v októbri zlomil hnátu, dnes je asi späť v poli. Ale ak mu tú hnátu ukrajinský granát utrhol, nenavráti sa do zákopu ani tridsiateho februára.

British Aerospace bude budovať na Ukrajine svoju pobočku. Vyrábať má najprv ľahší typ dela, ktoré asi bude Ukrajina chrliť masovo. Pravdou je, že toto bude nasledovať asi každá veľká zbrojovka Západu a musíme priznať, že v histórii civilizácie asi neexistovala lepšia reklama (a zároveň horšia reklama) ako vojna na Ukrajine. Neschopnosť ruských zbraní zničiť čokoľvek, čo je vojenskejšie ako detská škôlka alebo urologické oddelenie v Charkove odrezala ruské zbrojovky od väčšiny zákaziek. Naopak, vcelku jasná prevaha západných zbraní urobí to, čo VW urobili 90. roky – fabrika v každej krajine, ročný predaj siahajúci niekam k desiatim miliónom kusov.

Žeby toto bola tá demilitarizácia Ukrajiny???

Švédsky kráľ sa nechal počuť, že je dôrazne proti účasti ruských a bieloruských členov na udeľovaní Nobelových cien mieru. Kremeľ aj bieloruský bastard by sa možno na tomto akurát tak zasmiali, ale na druhej strane je Karl Gustav presne tým človekom, ktorý tie ceny odovzdáva, takže bez neho to nieže nebude ono, ono to nebude vôbec.

Rusom prudko narástli straty nákladiakov a cisterien. Za tretí september je to až 56 kusov podľa Lacrimae Mundi; podľa mňa je to buď rekord alebo rekord od čias stiahnutie povestnej 60-km kolóny od Kyjeva. Takéto gigantické straty musia logistickým plánovačom na ruskej strane robiť vrásky ako Mariánska priekopa. Celkovo od začiatku vojny je to 8102 kusov cisterien a nákladiakov. Zaujímali by ma čísla vyrobených kusov. Zmestia sa aspoň do tisícky za ten rok a pol? (otázka na čitateľov: vie niekto výsledok?).

Pri nákladiakoch ešte zostaneme. Ukrajina zasiahla prečerpávaciu stanicu ruskej armáde v Luhansku alebo niekde v oblasti. výsledkom je 10 – 15 zničených cisterien a ťažké tony nafty, ktoré pri výbuchu a požiari vyhoreli. Luhansk nie je ďaleko od ruských hraníc, takže tam to nebude až taký problém doplniť, horšie by to bolo na juhu okolo Tokmaku alebo na Kryme. Mimochodom, Krym hlásil cez víkend paniku okolo Kerčského mostu, podrobnosti ale stále dopátrať neviem.

Oleksij Reznikov končí na čele ministerstva obrany. O tomto sa písalo už dlho a ako dôvod sa udávali predražené nákupy vojenského materiálu. Samozrejme, že Reznikov nenakupuje materiál osobne ale má nato celé pluky byrokratov, takže je skôr otázkou, či predražené nákupy prechádzali s jeho vedomím alebo to išlo poza neho. Zelenskij pred týždňom vyhlásil, že korupcia by počas vojny mala byť klasifikovaná ako vlastizrada, takže Reznikova by v prípade jeho súkromného obohatenia mohla stáť takáto aféra zvyšok života (ťahá mu na 60) v lochu. Podľa všetkého to ale nebola jeho záležitosť a skôr pôjdu do lochu jeho podriadení. Reznikov totiž pôjde na ambasádu do Londýna, kľúčového to spojenca Ukrajiny, a netipujem, že by to Zelenskij dopustil, ak by mal Oleksij za ušami.

Pozitívnou správou je jeho náhrada. Rustem Umerov je krymský Tatár, teda člen menšiny, ktorá má Rusákov ešte viac v zuboch ako etnickí Ukrajinci. Samotný Umerov je podstatne mladší od Reznikova a má pomerne bohatú históriu štúdia a podnikania. Doteraz viedol Fond národného majetku a podľa všetkého sa v korupciou skúšanej Ukrajine osvedčil. Sám sa narodil v Uzbekistane, v podstate ako všetci krymskí Tatári jeho veku, resp. starší od neho. Celý národ bol totiž v roku 1944 naložený do dobytčích vagónov a ako Židia za druhej svetovej boli deportovaní do strednej Ázie, kde kvantum z nich pomrelo.

Či už je na post ministra obrany lepší kandidát alebo sa nedal nájsť, Zelenskij je nepopierateľný génius – vymenovaním etnického Tatára práve na tento post je tak brutálnym gestom voči Putinovi a ruskej populácii Krymu, že ja byť teraz Orkom niekde v Sevastopole, vyhľadám si dobrého realitného makléra a urýchlene predávam barák.

Aktualizácia článku 14:30: Okolo Bachmutu Ukrajina prudko poskočila a desiatky potkanov sa vzdali. Front sa pohol správnym smerom v oblasti Kamjanske pri Dnepri. Podľa Lacrimae Mundi majú Rusáci zhruba 30%-ný podstav vojsk, čo v čase, keď sa väčšina frontu hýbe smerom na staré rusácke hranice, nie je dobrá správa.

V bývalej škôlke, aktuálne v kaviarni v okupovanej časti Záporožskej oblasti vybuchla bomba. To by bolo smutné, keby to nebolo vtipné. Škôlku ukradli Rusi (ako inak, že?) a spravili si tam ožerácky bordel, kde sa stretávali. Dedina Kinske Rozdory je ale veľmi blízko frontu, od Verbove je to desať až dvanásť km. No a Rusáci sa tam chodili nalievať, až ich nalial dron. Rusi si to ešte pokašľali tým, že v ex-škôlke uskladnili muníciu, ktorá vybuchovala niekoľko hodín. Zdá sa mi, že som Rusom krivdil a oni nie sú až takí primitívi, pretože po skúsenostiach z celej vojny by som si tipol, že oni by muníciu uskladnili v aktívnej škôlke plnej detí a vôbec by im to neprišlo divné.

Taká diskusia z kaviarne: „Prosím vás, máte aj energeťák TNT?“

„Jasné, plnú pivnicu.“

USA pošlú Ukrajine muníciu z ochudobneného uránu. No konečne!

Z Odessy a spol. odišlo už šesť lodí s ukrajinským obilím. Inými slovami, ruskú blokádu a vyhrážky už má na háku celý svet.

Jeden zo zodpovedných za ruské fiasko pri dobývaní Mesiaca umrel po otrave hubami. Doteraz bolo štandardom vypadnutie z okna, teraz treba inovovať. Aj keď ako poznám Rusov, niekto sa zasa pomýli a bude sa otravovať oknami a vypadávať z muchotrávok.

Ale aby sme tomuto hnoju planéty nekrivdili, majú aj úspech. Mimo iné je to aktivácia rakiet Sarmat. Ten by mal byť schopný uniesť jadrové zbrane na hocaké miesto na planéte Zem. Aspoň toto tvrdia Rusi a prečo by sme im neverili, však? Sarmat už raz prešiel skúškami pripravenosti, ale skončilo to ako? Áno, fiaskom!

Z celej aktivácie má diskusná scéna na iDnes nepretržitú radosť. Niekoľko postrehov: Sarmat bol dostavaný už v roku 2018, ale aktivovaný bol až teraz, pretože od neho nemohli nájsť štartovacie kľúče.

Sarmat by bol použitý už dávno, ale má trojčlennú posádku, ktorá od 2018 nevytriezvela.

Sarmat je schopný zasiahnuť akékoľvek miesto na planéte, ale nie na Mesiaci.

Rusi vypustili raketu Sarmat na Londýn. Po dvoch hodinách s nešťastným tónom volajú do Indie: prosím vás, vy máte v poslednej dobe viac šťastia ako my, nevedeli by ste nám s tým Londýnom dopomôcť s vašimi raketami?

(Prebudia Dmitrija Medvedeva vo vlastných zvratkoch): „Dyma, máme konečne Sarmat!“ „No haleluja. Tak z neho ulejte zo tri deci!“

Ruský prezident chce vyčleniť bilióny rubľov (to nie je preklep, skutočne sa bavím o sto Eurách) nato, aby sa Ukrajina dostala na úroveň Ruska.

Podľa zlých jazykov je rozpočet nastavený takto: jeden bilión na demontáž záchodov;

Druhý bilión na rozoranie asfaltiek;

Tretí na odstránenie teplej vody v potrubiach;

No a posledný bilión je vyčlenený na nákup vodky a zalkoholizovanie populácie Ukrajiny.

Len pre info, podľa neoverených príspevkov na nete je v Thajsku na čiernom trhu kurz rubľa k doláru na úrovni 250, teda 2,5-násobne nevýhodnejší ako ten papierový.

Mordor sťahuje svoje jednotky PVO z ďalekého východu do európskej časti Ruska. Nemusíme sa veľmi baviť o tom, do ktorého mesta pôjde gross zo systémov...

Pri PVO zostaneme: podľa správ Rusko zásadne nespúšťa protiletecké sirény, a to ani v Moskve. Radšej nech ukrajinský dron zabije desať civilistov ako budiť u niekoľkomiliónovej populácie negatívne vášne voči geniálnemu stratégovi.

V Petrohrade horí rafinéria.

Britskí Commandos učia ukrajinských mariňákov finty vyloďovania sa. Už dlho tvrdím, že Krym sa bude oslobodzovať z viacerých strán.

Arťom Gozdik, ruský hokejový brankár, pred štyrmi dňami, teda po 24. februári 2022, dostal povolavák do letectva. Nepodarilo sa mi dopátrať jeho úspešnosť v bráne, ale keďže ho práve zostrelili nad Ukrajinou, dá sa povedať, že vychytal aspoň svoju poslednú strelu.

Post scriptum: pred cca mesiacom som sľúbil nejaký výstrižok/intro z knihy Štvrtý Aljoša. Na knihe som pracoval ešte na prelome rokov 2019/20 a potreboval som ju trošku učesať. Do konca týždňa dám niekoľko strán, možno prvé dve kapitoly. Tentokrát termín dodržím, ak sa niečo neudeje, pretože je to už skoro hotové a teraz nemám iné termíny. Trpezlivosť ruže prináša.

Či nemám to radšej dávať?