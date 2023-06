Ukrajinská ofenzíva začala (?)

1. Donecký front je v plnom prúde

Dlho očakávaná ofenzíva na juhu sa konečne rozbehla. Úprimne povedané, očakával som niečo iné, konkrétne iný front s tým, že tento južný vektor bude až v druhom slede, rovnako ako to bolo na jeseň (duo Chersonština – Charkovština). Velenie si vybralo tento vektor a musíme to akceptovať. K tomuto sa ale ešte vrátim.

Aké sú výsledky po cca piatich dňoch ofenzívy? Nuž, dobré, zlé, nejasné. Predpokladal som rýchly nástup, kde tankové formácie prebijú Rusákov ako za druhej vojny a za jeden deň sa dostanú desať alebo dvadsať kilometrov na juh. Reálny postup je podstatne nižší, dnes ráno to vychádzalo na cca jednu dedinu za deň ofenzívy. To ale nevadí, treba si uvedomiť, že prvá línia obrany je logicky tá najťažšia, ďalšie budú druhotriedne.

Táto časť frontu je najsevernejším výstupkom na juhu. Smerom ku Kachovskej nádrži na západe aj k Donecku na východe sa front prepadá na juh (kde sa potom zdvíha smerom k Bachmutu na severe). Dobytím tohto územia by sa ZSU presunuli podstatne bližšie k železničnej trase Tokmak – Volnovacha – Mariupol, ktoré je teraz na dostrel HIMARSov a spol., ale nie na dostrel trebárs našich Zuzán (orientačne 40 km dostrel, vzdialenosť nového, dnešného frontu po tieto trate je presne 40 km, čo nepostačuje).

Ktoré dediny ZSU obsadili? Jedná sa o obce Neskučne, Blahodatne (pozor, nie to mesto Blahodatne viac na východ, ale o malú obec priamo v tejto časti frontu), Storoževe, Makarivka, Levadne a Urožanije, vraví sa aj o Staromajskom. Keďže niektoré obce sú asi len obkľúčené alebo dobyté nie stopercentne, pravdepodobne sa informácie budú upravovať počas priebehu dňa. Treba podotknúť, že obec Levadne je viac na západ, kde ZSU vykusli (doslova) do ruských pozícií oblúk smerom na východ, takže Zmrdom hrozí v prípade prelomenia línií kotol ako za druhej svetovej. Čo ma zaujalo, že práve v tomto polygóne sa nachádza súkromná armáda Sergeja Šojgua (áno, v Rusku aj minister obrany môže mať vlastnú súkromnú armádu; keby vám to pripadalo ako stret záujmov, tak ste na mojich blogoch asi nový). Jednotka Štorm-Z je ale ako inak až za prvými líniami, a tak vlastne radoví vojaci Ruskej federácie aj LĽR a DĽR ich vlastne kryjú vlastnými telami...

A teraz k stratám a priebehu bojov. Náš tradičný lakmusový papierik, teda proruskí brigádnici a trollovia, svorne papagájujú, že ofenzíva je biedna a že Ukrajinci majú ťažké straty. Ako dôkaz samozrejme dávajú všetci buď tie isté photoshopované zábery, alebo proste len naprázdno tliachajú do vetra. Výstupom dostupných informácií je to, že Ukrajinci stratili niekoľko kusov techniky, vrátane minimálne jedného Leoparda a do desať Bradleys. Na druhej strane je tu dokonale vidieť rozdielny prístup oboch škôl, sovietskej aj západnej. Kým na väčšine záberov z frontu sovietsky (ruský) tank vzbĺkne tak, že z posádky ani len tá slnečnica neostane, západné tanky až na výnimky zostanú po poškodení v takom stave, že posádka sa zachráni nezranená alebo zranená, ale v stave, že ju stihnú dopraviť do nemocníc. Jeden z Leopardov na záberoch skutočne horí ako ruské téčko, ale nedá sa určiť, či dostal ranu z milosti, zapálili ho vlastní alebo zhorel okamžite aj s posádkou. Na ostatných vozidlách naopak vidieť otvorené poklopy a stopy po úniku posádok, takže aj keď som mal prvý deň po triumfálnom oznámení strát Rusmi skrútený žalúdok, vyzerá to tak, že pán Boh chce, aby som zostal optimista aspoň ohľadom životov Ukrajincov, keď už nie strát na strojoch.

Neskôr sa objavili správy o tom, že Ukrajinci väčšinu strojov boli schopní odtiahnuť do závetria a mašiny sú opraviteľné. To je geniálna správa, pretože aj toto nasvedčuje tomu, že posádky to proste dali a budú nasaditeľné, resp. prinajmenšom nebudú do smrti invalidné. Tým pádom by som to v praktickom pohľade ani nebral ako strata (formálne to samozrejme vyradený kus je, takže ako strata sa to počíta). Ukrajinci sú šikule, prehodenie pásu alebo výmena dotrhaného kolesa asi nebude až tak ťažkou úlohou.

Na ruskej strane sú ale dvojciferné straty len na tankoch (priemerne, za včerajšok len päť kusov). Ťažké straty má aj artiléria a čo sa týka strát na ľuďoch, ukrajinské zdroje hovoria o viac ako 500 zdochlinách, čo sa mi zdá viac ako nedoplnené čísla ako reálne straty počas dlho očakávaného ukrajinského úderu (alebo to pre presnosť Ukrajinci začali uvádzať po hodinách? To by ma potešilo ešte viac).

Zhrnutie tohto frontu: deje sa to, čo sme čakali. Deje sa to v menšom rozsahu ako som to očakával ja osobne, ale nemôžem ja, finančný poradca s modrou knižkou a zlatou žilou do toho kecať profesionálom. Ale deje sa to a vyzerá to dobre. Skučanie zapredancov, zábery desiatok utekajúcich Orkov zo zákopov prvej línie, to všetko je pre nás optimistické.

Milé detičky, poslúchali ste? Ak áno, má pre vás tri bonusy. Prvým bonusom je WarGonzo, ruský milbloger. Vždy pozitívne naladený, aktuálne má žalúdočné vredy. Podľa neho je ruská armáda v regióne v katastrofálnom stave a zjavne ruskými silami hlásené stavy nie sú korektné. Podľa viacerých zdrojov vrátane Strelkova/Girkina je Kremľu jedno, či sa jedná o batalión o normálnych tristo vojakoch alebo oklieštený na 50 vojakov, proste je to na mape ako prápor, tak nech je to vykazované ako prápor bez ohľadu na ofenzívu.

Druhý bonus: čerstvé správy hovoria o ukrajinských silách niekde okolo dediny Staromlynivka, teda až 15 km na juh od pôvodného frontu. Tým pádom by mohol byť počet dedín v rukách ZSU niekde cez desiatku. Tým pádom by Kyjev získal za cca tri až päť dní jednu osminu celkovej dĺžky potrebného postupu. Do mesiaca pri Mariupole, muhehe!

Tretí bonus: tým je Putin samotný. Veľký stratég mal prejav k „neúspešnej ofenzíve“ na juhu Ukrajiny, kde tvrdil, že všetko je v poriadku a Ukrajinci majú neskutočne veľké straty. Pravidlo číslo jedna: keď nevieš klamať, neklam a pusti k tomu Lavrova. Putinovi už istú dobu vyčítali, že sa nezjavuje na verejnosti, Girkin dokonca tresol do kamery, či Putin ešte žije a že či náhodou ešte nie je z neho múmia. Podľa všetkého teda cára prehovorili, aby vyšiel zo svojho bunkru, postavil sa pred objektív a niečo tradične zaklamal. Lenže ani Putin neverí tomu, čo breše, takže reč tela hovorí za všetko. Ukoktaný, roztrasený, ako keď som na základke mal odpovedať z organickej chémie, každú vetu povedal ťažšie ako ja po dánsky, vždy potom kukol na zem, ako keby tam mal ťaháky. Neveril tomu. Čo je najhoršie, že to ani len nezahral ako Lavrov alebo Peskov. Tí sú tak skúsení klamári, že pred vás vystúpia v latexových bikinách a s bičíkom v ruke a s kamennou tvárou vám povedia, že sú oblečení biznisovo. Putin to nedal, to značí, že každému aspoň rožkom opitému Rusákovi musí byť jasné, že víťazstvo sa nekoná. Komukoľvek po tomto prejave v Rusku nie je zreteľné, že Putin zahnal Mordor do priepasti a na okraj kolapsu, mal by osobne ísť na cintorín do mestečka Downe a na Darwinovom hrobe prednášať o chybách v evolúcii.*

Novinkou je, že Zmrdi odpálili ďašiu priehradu, tentokrát na rieke Mokri Jaly. Priehrada je malinká a podľa Rusákov mala spomaliť postup ZSU, čo je vcelku vtipné, pretože rieka prebieha v severojužnom smere rovnako ako postup ZSU, takže to dáva logiku ako keby ste v snahe zastaviť unikajúce Ferrari nastavali bariéry popri diaľnici, nie krížom cez ňu. V čase, kedy sa platení ruskí trolli predháňajú v tom, aby obhájili roztrhnutú Kachovskú priehradu a hodili to na Ukrajinu, je to vtipné.

„Obžalovaný, takže vy popierate, že ste znásilnili poškodenú?“

„Áno, pán sudca, nemal som sex už vyše roka.“

„Tak prečo práve tu v súdnej sieni nakladáte vašu obhajkyňu a ešte ste jej spútali ruky?“

2. Ďalšie ofenzívy tiež fičia

Aký to rozdiel medzi Orkami, ktorí sa chvália s fanfárami, že dokázali po desiatich mesiacoch dobyť Bachmut (kataster 42 km2, ako moja Brezová), pričom všade inde nedokázali dobyť ani také územie, že by tam odparkovali psiu búdu. Výsledkom po slávnostnom „páde“ Bachmutu je fakt, že ZSU útočia na viacerých frontoch súčasne.

Na portáli Deepstatemap sa otočili v Bachmute šípky vektorov. Predtým smerovali výlučne z východu (centra mesta) na západ (smer Časiv Jar), teraz sa vietor zmenil. Na severnom krídle Bachmutu Ukrajinci útočia pomaly ale iste, hoci Jahidne ešte nedobyli (akosi som to cez víkend očakával). Postup tam ale je. Na juhu zasa ZSU prebili hrebeň vedúci z mesta a postupujú smerom na Ivanhrad a južné predmestia.

Pri Bachmute ešte ostaneme. Wagnerovci dostali ponuku hraničiacu s rozkazom priamo od Sergeja Šojgu, aby sa upísali pravidelnej ruskej armáde. Prigožina to vytočilo do červena, samozrejme že to odmietol. Vyzerá to tak, že slovné prestrelky medzi týmito dvoma klaunmi a vojnovými zločincami prerastú do nemých prestreliek. V pohode, nech je to čím skôr, strieľajte po sebe a posledného zastrelíme my.

3. Skúčno na fronte (poznáte Windsorský uzol?)

Obec Vasylivka leží neďaleko frontu a zároveň tesne pri Kachovskej nádrži. Od samotných miest bojov ju delí zhruba desať kilometrov, čiže nepatrí to práve k pokojným oblastiam. Nepodarilo sa mi zistiť, čo sa stalo po 24. februári s pôvodným starostom, či utiekol na ukrajinskú stranu alebo bol popravený, ale namiesto neho dosadili Rusáci mladú miestnu ženu, len tridsaťročnú bez skúseností. Natalia Romaničenko šírila svojho času hoaxy a ruské fake news o genocíde Rusov a o potrebe zásahu z Moskvy.

Teraz sa vyplakáva na internete, že je koniec. Veru áno, milá Natalia, je ti skúčno. Týmto smerom zatiaľ ofenzíva nevedie, ale podľa všetkého čoskoro bude. Je zaujímavé, ako títo kolaboranti si nevedia domyslieť konzekvencie svojich činov. Za krátkodobý prospech – teplé miestečko, silné slovo a pozíciu niekde na druhotriednom poste, dokážu riskovať vlastný krk. Stavili ste všetko, prehráte všetko. Osud, zmierte sa s tým.

Tipujem, že podobných Quislingov budú čoskoro skuvíňať stovky. Stovky zradcov budú unikať v obave pred popravou alebo doživotným väzením na Krym, odtiaľ zasa cez Most na pevninu (ak ešte bude stáť). Celý majetok budú narýchlo vymieňať za zlato alebo nebodaj bitcoiny, aby ich na druhej strane zamenili a kúpili si aspoň základné potreby. Ruská vláda po kolapse ich rozhodne nebude odškodňovať nejakými bytmi alebo domami, budú z nich doživotní štvanci a bývať budú niekde v garzónkach.

Najviac sa mi páčili komenty diskutujúcich:

Takýchto Quislingov strieľať na mieste a bez súdu (súhlasím, toto by som robil ja),

Libo je kravatku s tradičným alebo Windsorským uzlom, alebo to dáme na Jozefa Tisa?

4. Oko za oko, kolóna za Leopard

Kým Rusáci sa hrdia dophotoshopovanými obrázkami zničených Leopardov, Ukrajinci sa s tým neserú a ruskú techniku kosia po desiatkach (viď odsek vyššie). Ako som predpokladal, pendlovanie medzi jednotlivými časťami frontu nepovedie k dobrým výsledkom. Ruská logistika je napnutá na prasknutie a armáda nemá prebytok vojakov, takže každý presun kolón z bieleho svetla je pre Rusov riziko jak prasa.

Že som (ako vždy) mal pravdu, svedčí aj aktuálna udalosť. Zmrdi posilňovali front na najhorúcejšej časti, keď dostali wolfrámový prípitok. Kolóna vyzerala, ako keby ju posypali makom a stratili odhadom dve desiatky automobilov vrátane cisterien. Pri wolfrámových šípkach by som to tipoval tak, že preživších bude niekde okolo nula až nula celá nula nula, takže jednou raketou zlikvidovať celú rotu vojakov, hm...

5. Drobnosti z frontu a zo sveta

TikTok Warriors (z toho by bola dobrá počítačová hra, ale muselo by to mať grafiku deväťdesiatych rokov) dostali od Číny obrnené vozidlá Shaanxi Baoji. Dostali ich desať kusov, takže o gamechanger asi nepôjde. Toto pre mňa neznáme vozidlo neznámej značky z krajiny známej kvalitou bolo vyvážané do Tadžikistanu, Bolívie, Somálska a na Bahamy, všetko rádovo v kusoch alebo veľmi malých desiatkach kusov, takže o nejaký exportný ani konštrukčný úspech asi nepôjde a predpokladám, že Alibaba čoskoro bude expedovať vozidlá domov na opravy. Čo je aj tak jedno, pretože priemernému Kadyrovovi môžete dať do ruky aj Hviezdu smrti a prvé čo spraví, zavesí jej fotku aj s GPS súradnicami na TikTok, aby mu ju Ukrajinci zasypali delostreleckou paľbou do piatich minút.

Sankcie pre firmu Shaanxi by potešili. A na Čínu tiež.

V Čečensku násilím mobilizujú mladých mužov. Otázkou je, že či Ramzan chce zvýšiť bojaschopnosť svojich jednotiek (načo, keď ich neni vidieť), zvýšiť príliv fotografií na TikTok alebo sa zbaviť potenciálnych problémov (vzbury) tým, že preriedi bojaschopnú populáciu. Len pre info, Kadyrovovci dostali pozdrav od Ukrajincov, 56 bradatých slnečníc.

V Egypte napadol ukronacistický žralok biely ruského turistu, údajne utečenca pred mobilizáciou. Roztrhal ho a následne umrel na cirhózu pečene.

Či bude Rusko kvôli incidentu zahajovať špeciálnu štvordňovú operáciu voči Tutanchamónovi, Dmitrij Peskov ešte nevyhlásil. Dmitrij Medvedev sa nevyjadril, po včerajšku ešte vidí biele žraloky.

Po odpálení Kachovskej nádrže sa stalo to, čo som predpokladal – voda zaplavila hlavne ruský breh Dnepra a spôsobila väčšie straty tam. Výsledkom je len pár mŕtvych „ukrajinských Ukrajincov,“ ale pravdepodobne masívne straty „ruských Ukrajincov.“ Na ľavom brehu začala evakuovať jedna aj druhá strana, pričom Rusáci evakuujú len obyvateľov s ruskými pasmi. Čo asi väčšina populácie vzhľadom na skúsenosti s háveďou nie je.

Do niektorých dedín okupanti nevpustili humanitárne teamy, čo značí, že v dedinách sú asi stovky alebo tisíce mŕtvych tiel. Civilistov, podotýkam. Tých, ktorých prišli Rusáci akože zachrániť, musím ešte dodať.

Po poklese hladiny sa v bahne nádrže začali nachádzať desiatky ľudských lebiek. Keďže k teroristickému útoku došlo pred sotva týždňom a lebky sú vybielené, budú to staré mŕtvoly. Dneper tečie aj cez kyjevskú oblasť, kde dochádzalo k bojom už na samom začiatku vojny (Innino domovské mesto bolo dokonca prvým okupovaným vo vojne, hneď ráno v prvý deň vojny). Je dosť možné, že sa jedná o ruských alebo ukrajinských vojakov alebo miestnych civilistov, ktorých splavilo zhora od Kyjeva.

Komické je ale to, že jedna lebka mala na hlave nemeckú Stahlhelm.

Zelenskij navštívil Cherson. O tom som písal naposledy, ale až cez víkend sa objavila správa, že Zmrdi geolokovali jeho predchádzajúcu pozíciu a zasypali ju delostreleckou paľbou. Neskoro, pidarasi, Zelenskij tam už nebol.

Rusi údajne zamínovali Titan Krym, závod na výrobu oxidu titaničitého na Kryme. Ak sa Ukrajinci dostanú do blízkosti tohto najväčšieho výrobcu zlúčeniny na svete, došlo by k ekologickej katastrofe. Aspoň by dezoláti a trolli zarobili o rubeľ viac (To si vyhodili Ukrajinci sami, tak ako Kachovku!).

Na Kryme prerušili partizáni na dvoch miestach železničnú trať. Stupňuje sa to.

Dvaja plukovníci ruskej armády išli za Manituom.

Umrel Berlusconi. Božie mlyny melú pomaly ale isto. O jednu sviňu menej.

Časť ruských vojakov opustila prvé línie obrany bez boja. Čo ste si mysleli, že ZSU to po druhú líniu nedajú? Ustupujte prosím až na Ural, inak to nepomôže.

· Video sa mi akosi nedarí nájsť, poprosím čitateľov, nech ho postnú do diskusie. Vďaka všetkým, hlavne Kopaničárke s tlačítkovým telefónom.

P.S.: Blog je trochu dlhší, ale nedostal som sa k jadru. Síce píšem o ukrajinskej ofenzíve, ale vnútorne mi to hovorí, že tá nezačala. ZSU totiž nasadila 10 – 20% svojich síl. Samozrejme, v takomto boji je nutné sily rotovať, takže nemôže ísť sto percent chlapov a techniky na front, ale mám pocit, že ďalší blog sa bude volať „Ukrajinská ofenzíva konečne začala – fčilek ale seriózne.“ Čo si myslíte vy?