Vcelku vtipné správy zo sveta

1. Rusko má konečne dostatok benzínu
Stalo sa niečo, čo som ja osobne nepredpokladal. Rusko má konečne veľké množstvo benzínu z Indie, takže dezoláti mali pravdu. Iste, je tu malý háčik.
Benzín je to totiž naložený na tankeri v Murmansku, a to po mesačnej plavbe a prekládke z lode do lode. Murmansk je predsa len trochu od ruky, keď si predstavíme, že drvivá väčšina spotrebiteľov žije od širšieho okolia Moskvy na juh a východ, ale budiž.
Prečo je palivo v lodi niekde za polárnym kruhom? Nuž, benzín z Indie totiž drží trhovú cenu, kým na ruskej burze sa predáva domáci benzín za polovicu. Siete teda nechcú prebrať PHM, ktorých cena je dvojnásobná ako strop, za ktorý by predávali oni samotné. Logicky by to viedlo k strašným stratám na strane čerpačiek. Z toho potom vyplýva, že Rusáci alebo budú dotovať rozdiel zo štátneho rozpočtu (ktorý ale moc prachov nemá), alebo sa proste zhodnú, že nebudeme v tejto situácii stropovať ceny a necháme zákazníkov vyžrať si sračky.
Jedno alebo druhé je pre nás dobré. Keď sa Moskva rozhodne dotovať ceny, teda každému šoférovi v Rusku de facto zaplatí polovicu nádrže, tak to Mordor priblíži ku krachu. Akonáhle by sa rozhodol, že to nechá na trh, Rusáci by cvakali také prachy za nádrž, že by možno už konečne vyšli do ulíc. Prinajmenšom by začali točiť tony podráždených videí denne.
Podľa správ inak aj bieloruský benzín presahuje domáce ceny. Bielorusko, ktorého ekonomika je dosť otrasená vojnou, sankciami aj viazaním sa na skrachovaný Latrinistan, na tomto asi dosť ryžuje, ale to Rusákom neprospieva. Inak v Murmansku je nevyložený aj marocký benzín, takisto z cenových dôvodov. Podľa mňa im tam ZSU praskne nejaký dron a bude po benzíne aj platbách pre domácich odberateľov. Celkovo je to krásny dôkaz toho, ako retardovaní sú Rusáci a ako stále tento zaostalý, mentálne vyprázdnený nádor nepochopil, že stropovanie akejkoľvek ceny je kontraproduktívne. Aspoň učebnice ekonómie by si toho mohli všimnúť a do budúcnosti to oplieskavať socialistom celej planéty o tupé lebene.
Ešte jeden postreh: Dillí má Moskve dodať 100.000 ton benzínu. Teda asi toľko paliva, koľko celý Mordor spotrebuje...za jeden pracovný deň. Gratulujem.
2. Vyhodený šéf banky
Nemám v súvislosti s ruským pracovným trhom rád slovné spojenie „vyhodili ma z práce.“ V Rusku sa v zásade vyhadzuje z okna, z práce vás iba prepúšťajú.
Šéf obrej banky Vnešekonombanka Andrej Klepač sa vyjadril, že Rusko vojnu nevyhrá. Ešte podotkol, že jeho vlasť zaostáva nielen z Čínou a USA, ale už aj za Ukrajinou.
Konečne jeden Rus, čo nie je podčlovek. Poďme ďalej.
Klepačove slová nenašli v Latrinistane vhodné ucho a dostal padáka (zasa blbé prirovnanie v Rusku, čo?). V každom prípade je to fajn, že sa niekto takto vysoko postavený a zodpovedný činiteľ ozval a fajn, že to skončilo takto. Pretože to je ďalšia kvapka k tomu, že v Mordore sa to začína obracať proti Putinovi aj na čele úradov a bánk.
Na druhej strane je to ešte pre mňa také plus. Klepač totiž len potvrdil to, čo hovorím dlhodobo a čo je dlhodobo medzi dezoléscénou spochybňované.
3. Ruské dronové bázy
Mordor vraj buduje aj na svojom aj na okupovanom území dronové základne. Majú byť ako-tak utajené a mali by slúžiť na bombardovanie Európy v prípade vojny.
V podstate si myslím, že to je trochu blud. Poprvé: EÚ/NATO bude mať do pár mesiacov násobne lepšie vychytané PVO (neviem či už taká skratka existuje, ale ja by som to upravil ako protidronovú obranu, PDO). Kým dnes to dávame dole miliónovými raketami, o mesiace to bude par stoeurovými Pisunmi a podobne. To, že Moskva investuje do nejakých akože tajných základní mi príde skôr ako rovnaký blud ako ich základne okolo Fínska. Proste všímajte si svoje hranice, nie Ukrajinu. Nevravím, že máme kývnuť rukou, ale opatrne.
Na druhej strane by v istej miere bolo dobré, keby sa priamo Rusákom podarilo prasknúť niečo, čo od prvého počiatku je na NATO/radaroch ako strela z Ruska. Nejaký dron vystrelený zo základne niekde pri Pskove, ktorý dopadne pri Talline, by bola skvelá zámienka NATO nadrbať na tieto ruské hovná všetko, čo majú miestne armády poruke.
K tomu ale treba postaviť na čelo NATO niekoho, kto otvorene, hlasne a presne povie, že v prípade situácie X bude nasledovať situácia Y, bez výnimky.
Otázkou je, kto má v celom NATO takéto gule a je poruke, pretože ja mám od pozajtra dovolenku a z centrály Aliancie ma ešte neoslovili.
4. Nejaké tie drobnosti zo sveta
Firma Wildberries začala v zúfalosti pozdržiavať platby klientom, ktorí cez jej sklady predávali svoje výrobky. Inými slovami: WB je v prdeli a pred krachom.
Soňa Peková, známa konšpirátorka a osoba prepnutá tak, že Andrej Danko je popri nej nielen kapitán ale aj inteligentná osoba, došla o pečiatku. Tú pečiatku, na ktorú sa odvolával iný psychiatrický pacient Kotlár (ten, čo sa na staré kolená naučil používať mikroskop).
Rusko plánuje importovať mesačne 400.000 ton benzínu. To je cca 3.200.000 barelov ropy v podobe produktu. Čiže niečo, čo predtým prerafinovali za zhruba dve tretiny dňa.
Ako môže niečo, čo vyrobíte za jednu cca štyridsatinu mesiaca, pomôcť ekonomike, to vážne neviem. Hlavne to ale nezabudnite vyložiť v prístave.
A k tejto téme ešte bonus: majitelia čínskych áut v Mordore sa sťažujú, že každý mesiac musia s mašinami ísť do servisu, pretože majú zasrané filtre kvôli nekvalitným PHM.
Počkajte ešte mesiac-dva a nebudete mať žiadne filtre, ZZmrdi.
Prístav v Novorossijsku utrpel ďalší nálet dronmi. Už to majú ako tradíciu.
Akcie moskovskej burzy MOAX dosiahli rovnakú hladinu ako v roku 2006.
Produkcia ruskej ocele sa pochlapila a prekonala MOAX. V oceli je Rusko naspäť v roku 2005.
Rafinéria v Salavate v Baškortistane bola pred mesiacom rozbitá. Rusáci ju opravili, v podstate len „opravili,“ aby im ju Ukrajinci znova rozmlátili.
Ten Putin je vážne 5D šachista všetkých čias.
Ukrajinskými útokmi na prístavy a lode v Čiernom a Azovskom mori došli Podľudia o približne 90% exportnej kapacity obilia a zostal im iba Baltik a trochu cez Ďaleký východ.
Ruský internetový portál určený pre vymieňanie informácií o farmárčení a poľnohospodárstve, niečo ako Modrý koník pre slovenské UFO-mamičky, je zaplavený plačom. Podľa neho hrozí bezprostredný bankrot nie tisícov ale miliónov ruských farmárov, ktorých 5D šachista Putin pripravil za tri dni o export.
Len pre info. Pred časom, myslím, že to bolo tesne pred koronou, sa v Číne prevalilo info, že oceliarsky sektor a na neho naviazané odvetvia ako napríklad ťažba uhlia, presiahol zdravú úroveň a treba prepustiť dva milióny (!) zamestnancov. To je viac ako kompletná pracovná sila Slovenska. Lenže Peking tieto masy ľudí presmeroval do napríklad automotivu alebo služieb, takže kolaps sa nekonal. Čo spravia s miliónmi nezamestnanými farmármi po celom Mordore, ktorý je jednou desatinou Číny čo do počtu duší? Navyše v čase, kedy sa prepadáva na rozdiel od čínskych elektromobilov úplne všetko? Hm, možno na pol roka kontrakt...?
Existuje vraj nejaká súťaž menom Octagon. V Rusku sa množia bitky na čerpačkách kvôli nedostatku PHM. Internety tomu dali meno Oktángon. Trefné.
Ešte nemilá správa. Rodina Bučarských, teda moji známi zo Slavjansku, toho času na západe Ukrajiny, pre hodne blbé technické podmienky na vykopávky neprídu. Vyzberal som pre Veroniku cez 500 Eur cez buymeacoffee a navyše som dostal stovku v hotovosti (Mirik, ďakujem!). Dnes mali prísť k nám na Kopanice, pozajtra sme mali fičať na mamuty. Padlo to, serie ma to, serie to ich, ale nenarobíme s tým nič. Dnes navyše volal Serhij Fiňko, že do konca augusta sa neuvoľní, pretože mu umrel brat a majú akési opletačky (pochopil som to ako dedičské). Môže dôjsť na inú akciu v septembri, ale to je teraz pasé.
Pre všetkých štyroch som navyše dal spraviť pamätné tričká z vykopávok. Zbytočne.
Keďže som vás tu s tým spamoval a vy ste nesklamali, mrzí ma to o to viac. Moja otázka na vás: keby som preposlal Veronika, Jarikovi a mame Line tričká a vložil 200 Eur (košty na pas, cestovné poistenie a nech si niečo ako odškodné kúpia tam na Ukrajine), boli by ste s tým OK? Serjóža príde dakedy v septembri, u neho to bude o inom.
Zvyšok prostriedkov, teda cca 300 Eur, by som presmeroval na EcoFlowy Vasjovi a chalanom, nech je to už objednané, zaplatené, dodané k nám (plus musíme vyriešiť dopravu na Donbas). Nie som rád, že to takto skončilo, ale force majeure...
Až mi je sem blbé dávať link na buymeacoffee, sakra...