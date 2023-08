Večná škodoradosť

1. Aktualizácie k nešťastnej misii

Šéf projektu Luna-25, 90-ročný Michail Marov, po oznámení zlyhania misie skolaboval. Marov bol členom výskumného teamu už v časoch poslednej misie, čo bolo zhodou okolností v dobe, keď s ním podľa všetkého ešte šľahala puberta. Marova mi je ľúto (úprimne), pretože viem sa vcítiť do jeho myslenia, keď sa celý život snažíte vytvoriť z Ruska civilizovanejšiu zem a potom príde nejaký typický Rus a všetko za dve dekády rozkope.

Marov vyjadril svoju žiadosť projekt zopakovať, čo je ale vec, ktorá ma rozosmiala. Aj skrachovaná sonda bola spoločným dielom, ktoré si Rusko de facto ukradlo pre seba, takže mladý pán, ak nemáte plán dožiť sa 150 rokov, sorry ale druhá šanca nebude.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

I tak ale rozmýšľam nad tým, ako smutné musí byť takto sledovať rozpad celoživotnej misie na vlastné oči – nechcel by som sa toho ja osobne dožiť.

2. Rusko má o dva bombardéry menej

Letecká základňa Solcy leží relatívne blízko k Petrohradu, ešte bližšie k Velikemu Novgorodu. Od estónskych hraníc je to sotva sto km na východ. Na základni sa nachádzajú uskladnené strategické bombardéry Tupolev 22M, čo je vylepšená verzia pôvodne tragického letúňa Tupolev 22. bolo ich vyrobených takmer 500 a v sovietskom strategickom letectve pôsobil dlho ako ťahúň týchto síl (oveľa modernejší Tupolev 160 Biela labuť uzrel svetlo sveta sotva v tridsiatke kusov). Čo ma zaujalo počas doštudovávania faktov k tomuto blogu, vo výzbroji Ruska (Ukrajina svoje stroje zošrotovala už dávnejšie) zostalo posledných cca 60* kusov – značí to, že stroje prakticky doslúžili a Rusko nie je schopné ich nahradiť novými typmi (napríklad spomínanou Bielou labuťou) ale ani modernizovať na niečo relatívne moderné (čo je v Rusku čokoľvek mladšie ako Putin).

Základňa dostala ale zaberák vo forme ukrajinského dronu a minimálne jeden stroj zhorel úplne do tla; zdroje tvrdia, že minimálne jeden ďalší je poškodený. Keďže tento stroj má zhruba 50 rokov a nie je bežne komerčne dostupný, nepodarilo sa mi vyhľadať jeho cenu a modernejší a väčší Tupolev Biela labuť je nahodnotený na cca štvrť miliardy dolárov, tipujem, že ruskej armáde vznikla vďaka dronu v hodnote lepšieho bicykla škoda niekde okolo 100 – 150 miliónov USD. Byť Zelenským, toto by bol asi najlepší deal histórie.

Ešte väčším úderom pre Zmrdov je fakt, že ZNOVA ich PVO nezareagovala. Natíska sa mi otázka, že či je dron ako relatívne nová zbraň taká nezachytiteľná a neporaziteľná, alebo ruská PVO je taká zdevastovaná a neschopná.** Keďže správy z bojiska hovoria o pomerne častom „ukoristení“ dronov, tak tipujem, skôr alternatívu neschopnosti. Budovy v Moskve by o tom vedeli hovoriť svoje...

Viem si ale predstaviť pomerne jednoduchú úlohu, a to zahltenie leteckých báz Ruska dronmi z Ukrajiny. Ako som spomínal už v posledných blogoch, tieto strojčeky majú relatívne obmedzený dolet a nosnosť, takže ich agenti ZSU vypúšťajú z územia samotného Mordoru. Letísk, kde sa dajú tieto stroje nájsť, nie je ani v obrovskom Rusku nejak extra veľa, a výstup vojny, že Rusko stratí všetky strategické bombardéry vďaka roju dronov v hodnote trojizbáku niekde v Ružinove by sa zapísal do análov (nehovorte Jarovi Slávikovi).

A teraz kontrolná otázka: ako zareagovali oficiálne ruské miesta na ukrajinský útok? Máte tri možnosti, takže dávajte pozor: a) klamali, b) klamali, c) klamali?

Ruské velenie na telegrame napísalo, že ukrajinský teroristický útok bol prekazený, drony rozstrieľané ručnými zbraňami a skutočne trosky spôsobili požiar, ale ten bol rýchlo uhasený a nedošlo k žiadnym stratám na životoch a strojoch.

Krátko nato sa ale objavilo krásne video takého požiaru, že v lesoch Austrálie by museli ešte prilievať do požiaru pitralón, aby sa tomuto vyrovnali. Zostáva len dúfať, že k stratám na životoch skutočne nedošlo (ak by som si mohol staviť výplatu, podľa mňa už hľadajú hrobové miesta na popol pilotov a štyroch hasičov).

* 60 kusov je otáznych, pretože Rusko do štatistík ráta aj šroty, aby vykazovalo nejaké s USA podobné čísla. Reálne ich môže byť aj polovica.

** Zlé jazyky hovoria o tom, že letisko v Solcy zasiahla práve sonda Luna-25. Ja tomu neverím, na letisku nebola škôlka.

3. Ukrajina má katastrofálne straty

Na internete sa zjavili hrozivé správy o ešte hrozivejších stratách na ukrajinskej strane. Podľa portálu Nextra si jeden a pol roka vojny vyžiadali životy a zdravie už 500.000 vojakov na oboch stranách, a to v pomere zhruba 300.000 ku 200.000. Úprimne sa priznám, že tieto čísla ma najprv zdesili. Lenže potom som sa snažil dopátrať po upresnenie týchto záverov, aby nakoniec upresnenia dopátrali mňa.

Starý známy Vít Solnař na skvelej skupine na FB (Lacrimae Mundi) spravil malú analýzu týchto tvrdení. Poprvé: sedliacky rozum hovorí, že ak by 3,6-násobne väčšia krajina mala len nepatrne väčšie straty, tak Ukrajina by už bola dobytá po Sobrance – čo nie je. Sedliacky rozum je jednou vecou a čísla druhou, takže poďme nato: originálna invázna armáda čítala 200.000 vojakov (neviem, či v tomto boli rátané aj jednotky Rossgvardije a rôznych súkromných armád, alebo je to len číslo za ruskú armádu, teda jednotky ministerstva obrany). Už po trochu viac ako pol roku museli mobilizovať niekde okolo 300.000 – 520.000 mobikov (niečo sú oficiálne čísla a niečo odhady), plus odvtedy každý mesiac mobilizujú rôznymi kanálmi okolo 20.000 ďalších chudákov (celkovo za 10 mesiacov zhruba rádovo okolo 200.000). Výsledok je súhrnne milión Rusákov v zbrani na Ukrajine.

Ak by mali Rusi straty 300.000 mŕtvych a ranených vojakov dokopy za rok a pol, zostávalo by im stále 700.000 (po návrate ľahšie ranených alebo zajatých a navrátených až trištvrte milióna) vojakov. Ale tu si treba uvedomiť, že sa jedná o podstatne kratší front ako na začiatku vojny, kedy dobýjali Ukrajinu s dvesto tisíckami vojakov na celom fronte, teda od Bieloruska cez Charkovštinu, Luhanštinu, Doneckú oblasť, Záporožje a Chersonštinu. Vtedy boli schopní nejakého postupu, hoci samozrejme v tom hral úlohu aj faktor prekvapenia. Dnes by tým pádom mali zhruba 4x viac vojakov na ďaleko-ďaleko kratšom fronte a nie sú schopní dobyť ani hnojisko babičky Makarenkovej v dedine Horné Prdy niekde pri Vuhledare.

Čo z toho vyplýva? Že čísla spomínané na Nextre (a prebrané New York Times) sú totálne z prsta vycucanou sračkou a tipujem to na skoré „vysvetlenie“ a ospravedlnenie sa.

Nie, čísla o 200.000 mŕtvych a definitívne vyradených Ukrajincoch a o trochu viac vyradených Rusákoch netreba brať vážne. Len pre info: ZSU uvádzajú 258.000 slnečníc, k čomu ja tradične dodávam, že toto číslo je asi podhodnotené, pretože straty v podobe zranených a v lazaretoch zosnulých členov sa Kyjev nedozvie, rovnako nie o samovraždách, vraždách alebo náhodných nehodách za frontom. Mobilné krematóriá budú podľa mňa práve dôkazom toho, že Moskve sa čísla vymkli z limitov a treba zahladiť stopy aspoň v istom počte nebožtíkov. A ako vždy v mieste, kde je nasadená artiléria a trebárs rozblatený terén, pozostatky dlhodobo nezvestných sa budú vyorávať celé dekády.

4. F-16 a Taurus na Ukrajinu!

F-16 sú dohodnuté, čaká sa na termín. Vraj to má byť v zime a ja tuším skôr neskorú jeseň. Zhodou okolností ich dodá Holandsko a pri spomienkach na zostrelený MH17 spred 9 rokov mi naskakuje veľmi škodoradostný úsmev. Zoberte si množstvo ruských strát a ukrajinských strát, skúste k nim zarátať koeficient leteckej podpory, ktorú Zmrdi majú a Ukrajinci nie – a život bude o trochu ľahší.

No a Taurus, výkonnejšia obdoba Storm Shadowov, si nájde svoje uplatnenie na podstatne väčšom úseku frontu, pretože Taurus pokryje celý Krym. Už teraz majú Orkovia problém uskladniť na polostrove čokoľvek, takže po dodaní nemeckého náprotivku mám tušáka, že už nebude v bezpečí ani len sklad Coop Jednota.

5. Putinove vlhké sny (a prečo sú to len sny)

Podľa správ sa Putin snaží konflikt na Ukrajine zamraziť tak, aby prečkal do prezidentských volieb v USA. Ak by sa ku korytu dostal Donald Trump, mohla by americká podpora Ukrajiny vyschnúť a Kyjevu by sa bojovalo ťažšie.

Lenže celá úvaha Putina (ak je pravá) má háčik. Resp. má celú batériu háčikov. Biden (alebo ktokoľvek iný) môže prehrať, ale nemusí. Spoliehať sa na prevrat vo voľbách je naivná predstava, keďže Trump nejakým lumenom volieb nebol ani teraz ani predtým proti Clintonovej. Ak máte horko ťažko 50% v pooloch, tak je to predstava ako chcieť zarobiť v kasíne na čiernej farbe z dvoch možností. Takže nie, toto nie je bohvieaká predstava.

Druhý háčik: Ak Trumpeta vyhrá, tak to neznačí automaticky, že s istotou zatrhne podporu Ukrajine. Trump ako republikán sa pasuje do ochrancu biznisu a možnože podľahne tlaku sponzorov a naopak podporu Ukrajine zvýši. Znova, biedna barlička.

Tretí háčik: Biden nie je blbec a akonáhle by podpora Trumpa v pooloch vyskočila jasným smerom, tak odsúhlasí Ukrajine podporu v desiatkach miliárd dolárov ešte pred voľbami a s dodávkami nebude otáľať, až Biely dom preberie oranžová parochňa. Kým sa Trump dostane do kresla, poľský Rešov bude preplnený americkými zásobami.

Štvrtý háčik: voľby sú v novembri budúceho roka a pozor, reálna, fyzická zmena na poste nastane až v januári ďalšieho roku. Opakujem, voľby sú o necelý rok a pol a samotná výmena až o rok a pol. Takže v čase písania týchto riadkov, tri dni pred rokom a pol od začiatku vojny, ruská armáda je v sračkách, tanková produkcia dosahuje jednotky mesačne, lietadiel jednotky ročne, lode ani to nie a Moskva stratila viac ako štvrť milióna mužov a viac ako polovicu územných ziskov od februára 2022. Ak sa Putin spolieha nato, že nejako zafixuje front okolo Robotyne a Bachmutu na rok a pol v čase, keď má rubeľ hodnotu papiera, na ktorom je potlačený, keď mu utekajú miliardy dolárov za ropu a plyn denne, keď má problém znáborovať nových ľudí do armády a vyzbrojiť ich aspoň použiteľnými Kalašnikovmi, tak nech sa páči, v Pezinku vraj majú voľné kapacity.

Nie, Voloďa, Trump ti nepomôže, aj keby hneď tie voľby vyhral s prehľadom. Tvoji vojaci dovtedy nebudú umierať na zranenia, dopady HIMARSov alebo kazetovej munície; do novembra budúceho roka, resp. Nového roka 2025 budú zdochýňať priamo od hladu. Ak by aj hneď nejakým zázrakom front zamrzol na tom istom mieste, kde je teraz (taká situácia sa ešte nestala), tak EÚ a neamerickí členovia NATO by od amerických zbrojoviek kupovali US-zbrane, muníciu, materiál a zásoby po miliardách aj bez Káčera Donalda. A ten by rozhodne zvýšený export svojich výrobkov predal svojim voličom ako neskutočný úspech jeho geniality (nezabúdajme, že USA od februára minulého roku investovali do zvýšenia výroby miliardy dolárov a tie sa musia nejakým spôsobom vyplatiť).

Až mi je toho potkana v Kremli trošku ľúto...

6. Nie je mi ľúto...

Koho mi naopak nie je ľúto sú stredoázijskí imigranti v Rusku. Tých sú tam doslova milióny a odjakživa sú terčom bitiek, rasizmu, diskriminácie a dokonca aj vrážd. V Rusku sú proste druhotriednymi občanmi, no chudoba doma ich núti to znášať a podradné práce v Mordore vykonávať. Mnohí majú dvojité občianstvo... a práve tých začalo Rusko masovo povolávať do armády. A nie, nie je mi ich ľúto. Príčetný človek si musí domyslieť, že nahnať kannonenfutter niekde z Tadžikistanu do prvej línie je pre Moskvu dvojitou výhrou – zbaví sa imigrantov, ktorými hlboko opovrhuje, a doplní svoje stavy na fronte bez toho, aby to Kremeľ niečo stálo. Tadžikov aj Kirgizov sú tu nepreberné množstva a ani Dušanbe ani Biškek nepohnú prstom, aby si to s Putinom vybavili vojensky alebo politicky.

Takže nie, dementi, za chyby sa platí a mali ste celé mesiace nato, aby ste krajinu opustili. Ešte máte nádej, že vás osvieti aspoň vtedy, keď budete s Kalachom v ruke stáť pred bielym, ruským majorom, ktorý si z vás šikmookých celý život robil prdel a teraz fackovacieho panáka. Vtedy máte jedinečnú šancu mu to s tým Kalachom v ruke vysvetliť. Ak nie a vy sa necháte dobrovoľne nahnať do zákopu, narodili ste sa zbytočne.

7. Drobnosti zo sveta

Južná Afrika je v stave voľného pádu. Jeden z členov BRICS-u, od ktorého si dezoláti sľubovali tak extrémne veľa, až sa (zväčša) nenaučili ani len vymenovať a na mape ukázať členov tohto formálneho, no nelogického zoskupenia, je teda na kolenách. V krajine je 50%-ná nezamestnanosť (čo vieme pozitívne ohodnotiť ako fakt, že každý druhý robotu vlastne má), bielych bohatých farmárov tam černošské gangy zabíjajú často aj s celými rodinami, no proste zlaté zrkadlo dekolonizácie.

Čína začína strácať na juane a Evergrande požiadal o ochranu pred veliteľmi. Ako som písal niekoľko mesiacov naspäť, s čínskym stavebným trhom ako hlavným pohonom ekonomiky to je tragickejšie ako s rétorikou Andreja Danka, no a Si Ťin-Pching za to obdobie nejako extra situácii nepomohol. Na druhej strane, juan prepadá a krajine hrozí deflácia. Proste ako vždy, nie je nad dobrého diktátora.

Napokon mi príde ten BRICS ako skupinka rozsypaných tehál.

Igor Girkin/Strelkov je v base. To predsa vieme. Lenže Igorko má problém, pretože za tých pár týždňov v lochu má relatívne mladý muž problémy s dýchaním a odumiera mu ruka (podľa jeho manželky). Tentokrát ho poľutujem, pretože radšej by som ho videl v Haagu ako hojdať sa v Rusku/ležať pod oknom. Uvidíme, či sa dožije Vianoc.

Rusko stratilo polovicu svojich Kamovov 50/52. Podľa Rusákov by to mal byť najmodernejší ruský bojový vrtuľník. Nechcem vidieť tie menej moderné.

Ukrajinci údajne prešli mínovým poľom smerom na Tokmak a majú nejakú formu voľnejšej cesty na juh. Neviem detaily, ale mám erekciu.

ZSU pozdravili ruskú okupačnú správu v Donecku. Počet mŕtvych Zmrdov sa mi nepodarilo vygoogliť, ale väčšine z nich asi ruka neodumrie.

ZSU ešte stihli dať priateľský privjét aj mobikom zo Sibíri, takisto v Doneckej oblasti. Chcíplo ich tam požehnane, ani len spolubojovníci nevedeli presné čísla.

Rusi si žiadajú centrálnu banku o intervencie s rubľom. Asi majú dostatok prachov nato, aby sa tým zaoberali. Aktuálne aj tak je na 98 zlatých dvojhlavých rubľov za bezcenný zelený papierik. Bože, ako sa teším na dve kilá rubľov za dolár. Myslím hmotnostné kilá, vy blbci nechápaví!

Inak pre vašu zábavu: najväčšia hyperinflácia sa udiala tesne po vojne v Maďarsku. V tom čase tam platili nie forintami (florénmi) ale pengő, a v jednom okamihu to došlo do štádia, že nemohli na bankovku vtesnať všetky nuly, takže tlačili predpony. Rekordom bolo o- pengő, teda oktalión pengő, pričom nový forint sa menil so starou menou v pomere 400 o- pengő za jeden forint. Aby ste mali prehľad, koľko futbalových ihrísk a Škodoviek Fabia to bolo: štyristo miliárd miliárd miliárd za forint. Alebo škrtnutie 29 núl.*

Len si predstavte, že prídete do obchodu, pani predavačka vám povie „Mladý pán, je to sedemnásť o-pengő“ a vy sa jej na drzovku opýtate „A máte mi vydať?“

* Čiže celého volebného klubu Republiky.