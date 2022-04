Všetko ide podľa plánu!

Kým tie naše sa niesli v znamení korábľa na dne Čierneho mora, tie ich sa budú niesť v duchu nových cieľov ruskej armády pri nie príliš úspešnej denacifikácii Ukrajiny.

Moja malá neter raz dostala fixky a skicár. „Čo budeš kresliť, Anitka?“

„Kocúrika,“ odvetila. Spravila pár čiar, ktoré sa nepodobali na mačku ani náhodou. „Alebo to bude čižmička,“ vyhlásila potom. Po chvíli čarbania na svoje dielo pozerá a pevne doplní: „Nie, bude to postieľka!“

Asi takto by sa dala definovať operácia HnuSSov na Ukrajine. Idem - nejdem, idem -nejdem, nakoniec samozrejme išli, po úspešnom štvordňovom dobývaní Kyjeva, kde nedobyli nič, len si nabili prdele oni sami a prápory Rosgvardije im miestna domobrana ugrilovala Molotovovými koktejlami, sa zmenil plán na dobytie Kyjeva aspoň po poldruha mesiaci, aby samozrejme ani toto nevyšlo a celá armáda orkov od Kyjeva aj Súm potupne zdrhla. Vojenská operácia nevyšla, tak si HnuSSi aspoň nakúpili chladničky a telky.

Neuspel ani plán C, teda vybombardovanie a utlčenie civilistov leteckými náletmi, raketami, delostreleckým ostreľovaním a fašistickými metódami. Ľud, o ktorom sa najzdegenerovanejší národ Európy vyjadril, že nemá nárok na existenciu a že ho vlastne treba vyhladiť, sa nedal zatlačiť do úzadia a letectvo Ruska pošló takisto nachuj. Desiatky, dokonca už stovky lietadiel a vrtuľníkov zostali na ukrajinských poliach.

Plán D, definitívny. Teda...

Keďže dobytie Kyjeva za štyri dni , za šesť týždňov , vybombardovanie populácie do zúfalosti išlo podľa plánov, treba plán D. Veď logika, keď sa nám kresba nepodobá na kocúrika, ani na čižmičku, tak bude to postieľka. Všetko podľa plánu.

Čo je teda ten definitívny plán D? Prezident Putin vyhlásil, že cieľom je spojenie Ruska s Krymom a Podnesterskom. Tým dal po papuli každému slovenskému dezolátovi, ktorý svätosväte tvrdil, že išlo len a len o Ukrajinu a jej náckov. Mimochodom, bez výnimky takéto tupé indivíduum povie jedným dychom, že to nie je vojna Ukrajiny a Ruska ale Ruska a NATO... Takže vlastne kvôli NATO zrovnáte so zemou Mariupoľ a vlastne každé sídlisko na Ukrajine... OK, srať si do huby v dvoch vetách je pre dezolátov charakteristické.

Ukrajina oddelená od mora, od Krymu, Donbasu plného ťažkého priemyslu a vlastne z troch strán obkľúčená slovanským nepriateľom by bola zraniteľná. Akonáhle by k tejto eventualite došlo, do roka a do dňa by vojna štartovala nanovo. Tentokrát by bol cieľom priamo Kyjev, s tým rozdielom, že by sa útočili z troch strán plus Podnesterska. Nie, ukrajinský juh nemôže byť ruským. Čierne more musí byť ukrajinské, prístavy detto, koridor z južného Ruska na Krym nemôže existovať dlhodobo.

Čo ale HnuSSi dokážu? Zbavenie sa dvoch frontov presne podľa plánu značí na jednej strane, že Kyjev aj Sumská oblasť si vydýchnu a že Ukrajina má voľné ruky (čiastočne) na dvoch zo štyroch hlavných smeroch útoku. Svoje jednotky, tanky, delá, PL systémy môže presmerovať na Donbas, kde sa očakáva najsilnejší útok. Na druhej strane, aj opice budú mať viac jednotiek na konkrétny front bez toho, aby sa trieštili tu aj tam. Tým pádom v istej miere aj Bananistan má akúsi formu esa v rukáve, nie?

Ale má to niekoľko háčikov, pre ktoré bude plán D asi rovnakým úspechom ako predchádzajúce plány. Poprvé: počasie. Pán Boh sa nemohol pozerať nato, ako sa dlhoročný komunista a fašista v jednom, Vovka Putin, prežehnáva v protismere, čo v podstate značí len to, že pred naaranžovanou kamerou sa prežehnáva prvýkrát v živote, a na samotný začiatok donbaského plánu D poslal desaťdňové obdobie intenzívnych dažďov. Tým zredukuje útočné operácie Mordoru na asfaltové cesty, kde sú zraniteľné tak Bayraktarmi ako aj delostrelectvom a milíciou s Javelinmi a NLAWmi. Teším sa na tie videá, kde špičkové ruské ARMATy upgradeované najmodernejšie T-80 hrdzavé T-72 uskladnené na Urale dvadsať rokov budú smekať klobúk pred raketami v zlomkovej cene. Ruský šašlik patrí k najlepšiemu, čo ruská kuchyňa priniesla svetu. Pokiaľ v tankoch nebudú sedieť Sýrčania...

Druhým bodom je práve podstatne lepšia výzbroj Ukrajiny. Za takmer dva mesiace vojny dodal svet Kyjevu zbrane za miliardy – zhruba v rovnakej hodnote, ako Rusko na ukrajinských stepiach samo sebe denacifikovalo. Áno, nič na tom nemení fakt, že najväčším donorom zbraní pre Zelenského sa stala práve Ruská federácia... HnuSSi sa pred Kyjevom dočkali ohňa a ocele – čo ich bude teda čakať teraz, keď všetky Javeliny a Starstreaky pôjdu na jeden konkrétny front, navyše v desaťnásobnom množstve? RIP. Russkije Iďite v Pizdú!

Tretím dôvodom, prečo podľa mňa ruský útok skončí tak kak v Rossijí závše je ten, že Zelenskij ani jeho predchodca Porošenko nie sú Rusi. Po anexii Krymu a častí Donbasu sa práve z tohto smeru očakávali ďalšie bratské ťahy. Horúca hranica medzi dvomi časťami Luhanskej a Slavianskej oblasti sa stala ekvivalentom Kurského oblúku v roku 1943 – hlaveň na hlavni, mína na míne, bariéry, rozsiahla sieť opevnení. Rusko síce skoncentruje útok na jediný smer, lenže presne na ten, ktorý je najpevnejší. Hlava proti múru.

Čo je teda výstupom plánu D? Ešte neviem, plán E bude podľa mňa udržanie aspoň Krymu alebo možno obrana Moskvy, necháme to na Putinovu fantáziu.

Čo inak nové na východnom fronte?

Všetko ide podľa plánu, a práve preto, práve preto museli Rusi poprosiť nielen Assada, ale už aj Etiópiu o personálnu pomoc. Krajina, kde priemerná mesačná mzda je cca 50 Eur na mesiac a v poslednej dobe sa potýka s ťažkou potravinovou a humanitnou krízou, a kde je väčšina mladej, bojaschopnej populácie nezamestnaná, sa nejaký pár stoeurový žold (ktorý asi aj tak HnuSSi nevyplatia, lebo dengi nebúdut) javí ako Amerika.

Ja len hlasne uvažujem: stiahnete mňa, Aškala niekde z etiópskej stepi, dáte mi do rúk Kalacha, pošlete ma na podmáčanú ukrajinskú step, kde v noci je mínusová teplota, vhodíte ma do konfliktu plného supermoderných dronov, delostrelectva a letectva a do spoločnosti silne rasistických ľudí, ktorí si o mne myslia, že som opičák z džungle, a ja sa spolieham nato, že zarobím za mesiac ročný príjem z domoviny a vydržím si s tým celú moju rodinu. Aha, tak optimizmus práve získal nové dimenzie. Ak toto neskončí ešte väčším fiaskom tak pre Etiópčanov ako aj pre samotných Rusov, tak už neviem čo. Chápem, že mnoho Etiópčanov sú veteráni zo Zairu, Rwandy, Stredoafrickej republiky alebo domácich konfliktov, ale poďme sa baviť vážne, Indián z kmeňa Dakotov by si pri El Alameine asi nevrzol.

Tak či onak, svedčí to o strašnej zúfalosti Putina a jeho svorky. Strašnej.

Mimoriadne vtipnou udalosťou je to, že ruský lup, ktorý nahonobili pri denacifikácii a poslali ho prostredníctvom bieloruskej a ruskej pošty, bol z väčšej časti rozkradnutý samotnými zamestnancami pošty. Nepamätám si pôvodné číslo, ale z tuším tristo balíkov dorazili len tri (!) na zadanú adresu kdesi na Sibíri.

Nevadí, že sme nemali čo robiť na Ukrajine, ani to nevadí, že sme vybombardovali civilné štvrte do tla, ani to, že pri tom zomreli tisíce bezbranných civilistov, dokonca by až tak nevadilo, že sme pritom vraždili zajaté ženy a deti, dokonca aj to znásilňovanie je mňamka, ale že naše nakradnuté balíky nedorazia do našich zemljanok, tak to už je barbarstvo!

Ozaj, viete ako spoznáte ruského veterána denacifikácie Ukrajiny? Síce už má televíziu, automatickú práčku aj mikrovlnku, ale ešte nemá elektriku...

Mariupoľ padol...ibažeby oné

Stalingrad dnešných dní, Mariupoľ, padol. Už niekoľkokrát. Podľa toho, ako mu to Putin predpovedal. Rovnako ako pri Stalingrade, aj tu nemecká ruská propaganda pracuje na takmer mýtickom význame tohto mesta, deň čo deň mení už-už dátum kompletného podmanenia do posledného človeka. A furt nič. Ramzan Kadyrov, budúci víťaz celosvetového kola súťaže Tragéd roka, vyhlásil síce, že samotní Čečenci idú urobiť s obrancami Azovstalu krátky proces, ale keďže sa fešáčikom z Kaukazu nedostávalo v regióne dostatok kôz na dlhé chladné noci, tak sa aspoň triumfálne odfotili pred horiacou budovou a poďakovali svojej instagramovej superstar za dôveru. Väčšinu mesta teda dobyli RuSSi, nie Čečenci. A Azovstal vzdoruje naďalej až tak, že samotný Vovka Putinovie musel zakázať ďalší tlak na labyrint hál a tunelov a proste povedal, že zrazu (presne podľa plánu) o ten závod až tak nejde, veď mesto ako také je už v jeho rukách. Síce mu to prekazili v ten istý deň prepadom RuSSov uprostred mesta, ale nevadí, to je len formalita.

Stretne sa rakovina štítnej žľazy, Parkinsonova nemoc, starecká demencia, senilita, problém s rovnováhou a postinfarktový syndróm pri jednom stole

Áno, Putin a Šojgu si dali poradu.

Bankové sankcie nefungujú (a preto sa samozavraždili elitní Putinovi bankári)

Sankcie sú vždy na niekoho hodené preto, aby vám pomohli. Keď vás pokutujú policajti, je to preto, lebo vás majú radi. Keď vám zoberú vodičák, to je preto, aby ste boli najbližšie dni lepším vodičom. Keď vám niekto vymláti zuby, je to z lásky. A keď vám celý svet nahádže na krk sankcií, že aj Zlaté stránky sú oproti tomu krátke čítanie, tak je to jasné, že vás chcú vylepšiť, spraviť silnejším a podporiť vás v aktuálnom snažení ešte viac.

A takto je to aj v prípade bankových sankcií. Celý svet si váži Vovku Putina, jeho pokusy o denacifikáciu Ukrajiny, a práve preto zmrazenie zahraničných rezerv malo Rusko posilniť. Síce to vyzerá tak, že Moskva nesplatí v máji aprílovú splátku dlhopisov, ale veď aj zaradenie impéria do platobnej neschopnosti (a.k.a. bankrot) je vlastne posilňujúce, nie? Exekútor po nesplatenej hypotéke vám pozdvihne (logikou Putina).

A nie je lepším dôkazom posilňujúceho bankového sektora ako to, že dvaja šéfovia dvoch najsilnejších bánk v Rusku deň po sebe spáchajú samovraždu (a navyše vyvraždia celú rodinu). Hm, žeby tušili, kde sa nachádzajú Vovkove prachy? Prezident s jednou Ladou a petrohradským bytíkom, o ktorom sa dôvodne hovorí, že hravo konkuruje majetkom Elonovi Muskovi, začal zahladzovať stopy. Všetko podľa plánu. A nám len zostáva dúfať, že počet mŕtvych bankárov nedosiahne počet zachránených nezvestných námorníkov s vypnutými telefónmi z krížniku Moskva.

Rusko úspešne otestovalo novú, supermodernú raketu

Ono to nie je až tak úplne pravda – ale kto už by len po toľkých všetko-ide-podľa-plánov čakal od Rusov pravdu, však? RS-28 Sarmat, Západom zvaný ako Satan II, je superťažký nosič jadrových zbraní, teda balistická raketa schopná doniesť hlavicu hocikam v rámci planéty. Je nová...teda nie je úplne nová, bola ohlásená už v čase okupácie Krymu, osem rokov nazad. Mala byť nasadená v roku 2016 (šesť rokov nazad), ale HnuSSi majú pravoslávny kalendár a u nich je všetko posunuté plus mínus autobus. Keďže v Rusku ide vždy všetko podľa plánu, tak o štyri roky neskôr mali jej vývoj urýchľovať (!), aby bol nasadený v roku 2021 a ešte v ten rok mal Sarmat tvoriť 100% všetkých zbraní svojej triedy vo výzbroji ruskej armády. Keď ide všetko podľa plánu, tak plán D hovorí o tom, že v tento rok ju aspoň otestovali. Snáď sa aspoň moji vnuci dočkajú zaradenia do výzbroje (pre informáciu, zatiaľ som dokonca bezdetný).

Rusi idú rozbiť trh s polovodičmi a čipmi

Rusko malo vždy najrýchlejšie hodinky a najväčších trpaslíkov. Tento starý a otrepaný vtip sa nikdy radšej nezmieňoval o splachovacích záchodoch ani o spodnom prádle vlastnej výroby. Teraz chcú produkciu špičkovej elektroniky HnuSSi dotiahnuť na vyšší level, rozumej chcú dobyť svet vlastnými čipmi. Rusi sú známi tým , že v tomto okamihu dokážu vyrábať 90 nm čipy, teda niečo, čo svet videl pred 18 rokmi (!) a prechádza na 68 nm technológie. 28 nm, teda niečo mnohonásobne pokročilejšie, je na svete už jedenásť rokov. Kľúčový svetový výrobca čipov TSMC plánuje o štyri roky 2 nm technológiu, neporovnateľne výkonnejšie ako to, čo Rusi chcú ešte len vyrábať. Niekoľkogeneračný rozdiel, doslova. Ale ruské ambície a schopnosti sú vždy v nepriamej úmere, takže Mišustin (to je ruský premiér, teda niemand, ktorého pozná iba Google) a Putin vypustili hlášku, že sa ide preinvestovať 3,2 bilióna rubľov (40 miliárd USD v dnešnom kurze, jeden Big Mac v kurze budúceho roka) do roku 2030, kedy má byť Mordor samostatný v produkcii týchto technológií a odstrihnutý od Západu aj Tchajwanu.

Preložím tento plán: keď sa rozkradne niekoľko miliárd dolárov a kúpi sa zopár luxusných jácht, postaví sa fabrika z druhej ruky, kde sa bude presne-podľa-plánov vyrábať 68 nm 90 nm 1500 cm čip okopírovaný niekde v Hongkongu. Aj keby Rusi dosiahli svoj cieľ, presne podľa plánov to bude v roku 2040 a nie 2030, 10x drahšie a v kvalite, akú Západ dosiahol za čias Baracka Obamu. Ja ako pesimista verím, že sa im to tak skoro nepodarí. Aj keď to bude rozhodne skôr, ako tie splachovacie záchody na školách mimo Moskvu.

Osem mŕtvych ruských generálov

Ďalší dôkaz, že všetko ide podľa plánu. 33 mŕtvych plukovníkov, desiatky zatknutých politrukov, dokonca aj šéf FSB, ktorý urobil všetko podľa plánu až tak, že skončil podľa plánu v domácom väzení, teda pardon, v Lefortove, takom malom ruSSkom Osvienčime. Tipujem, že do pár dní buď vypije novičok alebo vyskočí z okna, čo je v Rusku doslovný preklad spojenia „zlyhalo mu srdce“. Možno bude mať veľa kolegov okolo seba a nebude mu smutno. Alebo pôjde za maršalom Tuchačevským.

Kľúčový vývojár balistických rakiet v Tvere vyhorel do tla

7 mŕtvych, desiatky zranených, budova ako z Mariupoľa. Karma je zdarma. Zatiaľ nevieme, či v tejto strategickej budove pre rusSSký vojenský priemysel fajčili námorníci alebo ju zasiahla ukrajinská točka, v každom prípade očakávam, že sa to zo strany niektorého ruSSkého mysliteľa hodí na kyjevských nacistov a narkomanov.

Rusi chcú na Mars

Ešte nevedia, či nato bude stačiť trilión Eur alebo štyri grilióny a či to bude v dvadsiatom volebnom období férovo voleného prezidenta Putina alebo až sedemdesiatom. Ale oni sa tam dostanú! Aj cukor bude v obchodoch!

Moskve ostávajú dva týždne do splatenia splátok

8 mája je nie termín samotnej splátky, ale termín mesačnej dodatočnej lehoty na splatenie kupónu. Ak to Rusi nedajú, formálne skrachujú. Sankcie sú teda bezzubé a ruská ekonomika naozaj je mocná ako dub, ako ma presviedčajú dezoláti s doktorátom zo Zjem aj vleku a Hlavných správ. Tento fakt bude o to srandovnejší, že deň nato bude Deň pobjédy, deň víťazstva. Čo je sladšie ako osláviť Deň víťazstva najhlbšou ekonomickou prehrou?

Darujme si k Vianociam exekútora, no nie? *

V budúcom diele uvidíte:

- Rusko vybojuje Európu až po Gibraltár

- Pristane na Slnku (v noci, keď je tma)

- Ruský vojenský priemysel vytvorí Transformera

- Lada zavedie airbagy vlastnej výroby

- Tanky budú lietať

- Ponorky sa niekedy aj vynoria

- Splachovacie záchody...tuto ešte scenárista nepokročil

* Už mi dávajú zmysel tie stovky pokradnutých práčok a chladničiek. Rusko ich chce vydražiť a výťažkom splatiť spomínaný kupón.