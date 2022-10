Všetko najlepšie k narodeninám, Vladimír Vladimírovič!

1. Kde domov můj?

Štyri oblasti sa ako inak jednomyseľne stali súčasťou Ruskej federácie, čo je sen každého, teda okrem ôsmych miliárd ľudí. Zabudnime na fakt, že tretina obyvateľov ušla pre Ruskom preč, ďalšia časť bola povraždená a zvyšným museli vykopávať kvôli hlasovacím lístkom dvere, ak im teda po delostreleckej baráži nejaké ostali, ale je to jednomyseľné a nebyť zlej západnej propagandy, úspešnosť by sa hýbala niekde nad 100%. Takto je to také blbé neokrúhle číslo, ale to nevadí a predpripravené oslava vopred známeho výsledku mohla zaplniť Červené námestia aj inak ako protestujúcimi proti vojne.

Čo ale nie úplne geniálny stratég Vovka Putinovie nepremyslel (a to sa mu nestáva veľmi často), že vlastne nevedel, čo anektoval. Viete, dobre sa vám anektuje Krym, keď ho najprv v sto percentách anektujete. Horšie je to s oblasťou, v ktorej držíte len malú časť alebo prinajmenšom nie je vaša úplne celá. Tam už sa to zdá byť také...rusky nedorobené.

Takže Rusi anektovali s 99% úspešnosťou oblasť, ktorej ovládajú 30%. A dokonca ani hlavné mesto danej oblasti nie je ich (Záporožie). Je to také vtipné, ako keby niekto anektoval Košický kraj, ale nemal by Košice. Rusom to zjavne nevadí, ale čo očakávať od tohto tupého národa, ktorému nevadí ani denacifikovať krajinu, kde je prezidentom Žid a takisto denacifikovať batalión Azov, ktorý bol založený takisto Židom. Rusko rozumom nepochopíte, a týmto otrepaným výrokom môžeme diskusiu skončiť.

Nie, nemôžeme. Putin síce všetky štyri oblasti anektoval, ale hneď na druhý deň mu mesto Lyman akosi bez hlasovania z federácie vystúpilo aj so stovkami mŕtvych Orkov a desiatkami opustených vozidiel, ktoré Ukrajinci použijú na deanexáciu (© Ján Valchár) ďalších miest a dedín z 99%-ného územia. Takže Vovkovi divadielko na Krasnej ploščadi trošičku zhorklo a hneď spustil filozofickú rozcvičku na tému „Čo sme to vlastne anektovali“ a na tému „Kvôli ktorému územiu začneme bojovať tentokrát skutočne a kvôli ktorému nie?“ Výsledkom namáhavej činnosti, teda hýbaniu rozumom (v Rusku veľmi neštandardná činnosť) bolo, že nezistili vôbec nič. Aby dementnosti a hanby nebolo dosť, tak Putin a jeho bábky vyhlásili, že o rozsahu toho, čo anektovali, nechajú v ďalšom referende rozhodnúť tých, čo anektovali. Ak po tomto mentálnom konštrukte nedostanete mŕtvicu alebo rakovinu pankreasu, tak potom ste nesmrteľní. Alebo ruský volič.

Lenže v tomto čase Ukrajina prebíja ďalšiu obrannú líniu Hnusov v Chersonskej oblasti a zachvatčiky v panike ustupujú. Kým dá Puťko hlasovať tých v okupovanom, dobrovoľne anektovanom území, tak front sa posunie niekam na letisko v Šeremetieve a to už potom bude vážne fiasko. Predstavte si situáciu, že máte na hlasovacom lístku otázku „Ste zato, aby aspoň Moskva ostala v Ruskej federácii, keď už nikto iný?“

2. Želajte si niečo, padá Cherson!

Takže dlho očakávaný, pre dezolátov nepravdepodobný scenár, a to, že Ukrajina sa pohne pri Chersone, sa naplnil. ZSU postúpili o 35 km za tri dni, navyše rozbehli ďalší vektor postupu na juhu a v strede, pričom sa im stovky vojakov vzdali. Keďže Rusi dlhodobo trpia nedostatkom munície, potravín, paliva, nových zbraní a náhradných dielov, nehovoriac o čerstvých, po šiestich mesiacoch bojov nezdecimovaných posilách, tak je pravdepodobné, že ani stiahnutie sa do sekundárnych pozícií im príliš nepomôže a katastrofálnu porážku na tomto fronte si oddialia tak rádovo v dňoch, maximálne v dvoch týždňoch. Dnes som sa na káve bavil s kamarátom a dal som predikciu, že front ako taký sa úplne zrúti do konca budúceho týždňa, teda do 16. októbra, hoci Cherson samotný môže vzdorovať dlhšie. Kamarát vravel, že tipuje uzavretie frontu do Vianoc.

Prijímam stávky. Na Vianoce chcem mať totižto pokoj od blogov, hej?

3. Ruský vlak a ponorka nám hrozia.

Nie, robím si srandu. Vlak bol údajne hoax a ponorka Belgorod, to 30 rokov rodené dieťa ruského námorníctva, je len tuctovou zbraňou v mori plnom amerických a britských sonarov, ponoriek a neviem čoho všetkého. To, že niekto týmito hračkami zasa hrozí svetu, je len ďalším z dôkazov toho, že rusom už z neustálych porážok úplne haraší a že im neostáva nič iné, len desaťkrát denne vymyslieť nejaké bububu. Nič sa nedeje, žiadne supernukleárne strely z ruskej federácie nebudú, pretože izotopy nikto nemenil a tekuté palivo do rakiet posádka dávno vyslopala. Len Putin sa tvári, že je veľmocou.

4. Siloviky sa bijú. Len tak ďalej.

V Rusku je viacero kategórií silovikov, teda ľudí blízko k armáde či tajným službám, ktorí sú na strane Putina. Nebudem teraz spomínať toto zoskupenia vcelku, spomeniem len dvoch z najvýznamnejších z nich, a to Jevgenija Prigožina, kriminálnika, ktorý by v civilizovanej krajine sedel na doživotie, a často omieľaného Ramzana Kadyrova, ktorý by v civilizovanej krajine robil prvému menovanému spolusediaceho. Prvý šéfuje Wagnerovcom, ktorí ale dostali ťažko na frak pri Donecku a zostali z nich len tiene, ktoré Prigožin musí lepiť po krimináloch a psychiatriách. Ako sa dalo čakať, ak skúseného hrdloreza so skúsenosťami z Mali a Sýrie vymeníte za pedofilného vraha z tretej nápravnovýchovnej, nemôžete očakávať od svojho vojska prielom v Ardenách. Takže plátanie dier pri Piskoch a Ardejevke, o ktoré bojujú snáď už od stvorenia sveta a vynálezu vodky, nemôžu znamenať nejaké víťazstvo ani náhodou.

No a Ramzan Kadyrov, ktorého hrdinstvo a schopnosti začali a skončili tým, že dokázal nahrať video z čečenského námestia na TikTok bez toho, aby ho omylom nezaslal ako objednávku do Alza.sk, už údajne poslal troch svojich synov (menom Všadejama, Všadebrada a Všadekapusta), čo vyvolalo vrásky nielen na tvári Poliakov a Nemcov, ale aj Heleny Vondráčkovej. Budem nervózne ohrýzať vlastné nechty, či Všadecapkovia aspoň prejdú hranice Grozného bez toho, aby nepokazili polovicu sprievodnej flotily automobilov a nohsledov. Ale možnože Ramzan zariadi niečo na štýl mladého Peskova... a capkovia pôjdu bojovať pred zelené plátno do štúdia. S plastovými samopalmi, samozrejme.

Nuž ale tak Prigožin ako aj Kozojebov sa začali intenzívne obúvať do Šojgua. Niežeby mi bolo Tuvánca ľúto, veď jeho smrť by bolo ako zbavenie sa pásového oparu, ale predsa treba priznať, že Serjóže to v živote nemal ľahké a keď máte na starosti dementnú armádu s drbnutým prezidentom a ešte retardovanejšími generálmi, tak tie Pisky proste nedobyjete, ani keď vám Kadyrov pošle celú čriedu svojich malých satyrov. Ruská armáda je proste na smiech všade okrem mučiarenských pivníc, takže Kadyrov a Prigožin sekajú na nesprávne miesto. V každom prípade však privysoko.

A Šojgu, resp. členovia vysokých vojenských kruhov, si to nenechali páčiť. Mám tušáka, že Kadyrov zahučí akonáhle prekročí hranice Čečenska, no a Prigožinov poskok bol dnes odvedený v putách priamo z bytu. Aktívny podporovateľ Putinovho kuchára, ktorý viedol telegramové účty, bude podľa mňa výstrahou mafiózovi, aby držal hubu a ne*ral sa do armádnych záležitostí. V Rusku, kde každý trt z pouličného gangu si založí vlastnú tajnú službu a ukradne si z armádnych skladov aj rozpočtu čo chce, je toto veľmi horúca situácia. V tej neprebernej spleti OMONov, Specnazov, Rossgvardijí a nemám šajnu čoho ešte, sa veľmi ľahko môže stať, že o pár týždňov v uliciach Moskvy budú strieľať vlastní do vlastných, pretože velitelia oboch frakcií sa pohádali navzájom. Ak si myslíte, že také niečo sa nemôže stať, mýlite sa, stačí sa pozrieť do histórie posledných dní Ruského cárstva, kde aj mne ako „znalcovi“ histórie (keď ma nikto nepochváli, tak sa pochválim sám) zamŕza mozog pri pohľade nato, kto, kde, s kým, proti komu a za či prachy bojoval a na ktorú stranu sa pridal o mesiac neskôr. Mimochodom, prednedávnom napríklad aj taký Taliban a ISIL mali vnútronáboženské boje v Afganistane, aby vyhral Taliban, ktorý sa začal neskôr tĺcť navzájom, pretože jeden Mullah chcel viac a druhý mu to vyfúkol. Nič nie je nemožné a po sérii ťažkých porážok, keď každý čoraz očividnejšie ukazuje na tých druhých, bude napätie v tejto klike zločincov čoraz hmatateľnejšie.

Na druhej strane, trošku tu máme nerovnováhu. Rusko hoci neochotne, bez Čečenska dokáže existovať. Ramzan Kadyrov bez Putina skončí v klobáse, a na výsmech ešte bravčovej, dva dni po Putinovom páde. Čečensko sa zaobíde bez Kozomrdovho klanu, hoci okamžite by tam nastala občianska vojna. Pred rokom by bolo Čečensko bez Ramzana nemysliteľné z ideologických dôvodov – Čečensko stálo Rusov státisíce mŕtvych a zmrzačených a 5 miliárd dolárov ročne na výpalnom, ktoré Kremeľ posielal do Grozného. Stratiť takú drahú, hoci zbytočnú nevestu, by bol pre Putina ponížením, takže neschopného a sadistického Kadyrova si hýčkal ako Kollár Matoviča. Dnes je zrak Ruska upretý inam, takže nejaká rebélia na Kaukaze by bola nepríjemnosťou, ale jednou z milióna. A Ramzan vie, že s ďalšími piatimi miliardami na výpalnom sa môže v čase, kedy odsúdenci na smrť zvaní čiastočne zmobilizovaní regrúti nedostávajú jesť, lieky a ani žold, rozlúčiť. Stovky, možno tisíce mŕtvych, ktorých opticky skvelé ale zúfalo tupé čečenské jednotky zanechali na Hostomeli a kde kade inde, tiež na nálade v Groznom nepridali.

Ale nebojme sa. V súboji o pomyselný trón to predstaviteľ čečenskej mafie nemá rozohrané veľmi vysoko. Skôr, ako by chcel na nahradenie Putina čo len pomyslieť, niekto ho zlikviduje. Ale teraz musí proste hrať svoju úlohu, takže šteká a odkazuje smerom do Moskvy, že to robia zle (čo je vcelku vtipné od človeka, ktorý strieľa slepákmi do stromov a vešia to na TikTok). Ale Ramzan nemôže ukázať priamo na zdroj, pretože Putin by ho vymenil. Takže Putin urobí čo? Dá malému decku novú hračku. Štvrtú generálsku hviezdu. A Kadyrov, človek zreteľne na úrovni dieťaťa, bude štekať inde, nie na kremeľský trón.

Edit: ešte k Prigožinovi a jeho Wagnerovcom. Dnes ráno som sledoval podcast, kde sa analytici vyjadrovali k aktuálnemu stavu Wagnerovcov. Táto jednotka mala rádovo cca 5.000 skúsených veteránov niekde na začiatku vojny. Nasadená bola dlhodobo hlavne vedľa Donecka, kde sa jej podarili najdlhšie ofenzívy (prebiehajúce aj dnes), ale reálny stav je taký, že tie ofenzívy boli približne v ráde kilometra týždenne (!). Medzi Doneckom a Piskami je doslova len jediné pole a jedna diaľnica, ale práve o toto pole a pár opustených rozoraných ulíc elita ruskej armády bojovala celý polrok. V konečnom dôsledku má už dva mesiace jediný bod za postup, a to v čase, kde regulárna armáda Ruskej federácie plus rôzne batalióny z LLR a DLR ustupujú rádovo v kilometroch denne, ale za cenu obrovských strát. Septembrové video, kde Prigožin osobne (!) regrutuje kriminálnikov v zariadeniach po celom Rusku, vrátane masových vrahov a aj kanibala, svedčí o tom, že Wagnerovci 2.0 nebudú rovnakou silou ako Wagnerovci 1.0 ani náhodou. Každým ďalším zlodejíčkom, narkomanom, dealerom či vrahom svojej manželky bojaschopnosť „elity“ upadne viac a viac. Tak ako utrpela povesť Kadyrovovcov po Hostomeli a pri ústupe od Kyjeva až do štádia, že každé nové video na TikToku je odsúdené na smršť memečiek, tak dopadnú aj Wagnerovci.

5. Kto rozbil Nord Streamy?

Hlúpa otázka s jasnou odpoveďou – Rusko. Napriek tomu, že od štyroch výbuchov uplynulo niekoľko dní, dezoláti stále ukazujú na USA a podobne, pričom čakám, že niekde sa čoskoro vytiahne Šoroš-karta. Realita je ale iná, jediná entita, ktorej výbuchy hrajú do karát, je Rusko a Kremeľ. NS I. a NS II. sú odpísané, čo je rozhodne dobre, pretože večné dilemy a vysvetľovačky, aby diverzifikáciu dodávok plynu pochopila aj inteligenčne podpivničená zložka slovenského obyvateľstva, sú tým pádom vyriešené. NS I. a NSII sú ako Titanic a HZDS – boli, nie sú, nebudú, spomíname, zbohom. Samozrejme môžeme špekulovať, kto ich vyhodil do luftu, ale jasné cui bono? je tu. Force majeure je doložka, ktorou by som si na mieste Gazpromu alebo akejkoľvek podobnej organizácie zabezpečil každý kontrakt. Ak mám dodávať gigantické množstvá zemného plynu len pár kanálmi, z ktorých každý môže byť potenciálne ľahko narušiteľný (Baltické more je pomerne plytké, takže nehoda sa môže stať hocikedy), určite by som tam takúto klauzulu vložil. Dodáme vám plyn, ale ak by došlo k nepredvídateľnej nehode, našu časť kontraktu nedodržíme, smola.

Lenže Rusko nedodržiava svoje záväzky dlhodobo. Od nenaplnenia plynových zásobníkov pred rokom a štvrť, čo je pre mňa jasným dôkazom, že o vojne bolo rozhodnuté niekedy v prvej polovici roka 2021 najneskôr, cez záhadné poruchy na plynovodoch, turbínach, ktorým dokonca Nemecko muselo vybaviť výnimku zo sankcií, cez podozrivé ekologické obavy, kvôli ktorým Rusko obmedzoval Azerbajdžan, cez dodáme-iba-za-ruble výhovorky, až po mysteriózne výbuchy oboch plynovodov. Všetko ako cez kopirák.

No a teraz najnovšie sa situácia s technickým plynom v potrubiach upokojila (všetok vybublal von), takže mohlo dôjsť k prešetreniu udalosti a hľadaniu dôkazov o páchateľovi. Takže milí zlatí čitatelia, čo ste čakali, že spraví Rusko?

Presne, napumpuje náhle ďalší plyn do deravých rúr. Presne ten plyn, ktorý predtým pumpovať nemohli, lebo problémy, turbíny, závady, ekológia. A vyšetrovanie je zmarené z hodiny na hodinu. Žiadna ponorka sa na dno Baltiku neponorí, keď voda vyzerá, ako keby sa z nej mal vynoriť Kraken. Samozrejme, Kremeľ bude mať nejakú tupú výhovorku, ktorá sa uchytí akurát od Uralu na východ a na Slovensku v tretej a nižšej cenovej. Ale reálne neexistuje lepší dôkaz o ruských prstoch v týchto problémoch ako práve urýchlenie napumpovania týchto rúr. Keby aj Putin osobne vyhlásil, že k tomu dal povel on osobne, veril by som mu to menej ako po tichučkom dopumpovaní NS I. a II.

Ale i tak, bye bye russkij gaz. Navsegdá!

6. Ruská mohylizácia, nové udalosti.

Dvaja ruskí muži boli zachytení na Aljaške. Preplávali na člnku niekde z Kamčatky, aby sa vyhli mobilizácii. Bolo to logické, pretože ísť z Kamčatky niekam do Gruzínska asi nebude príliš jednoduché, keď vám cesta zaberie viac ako vlastne mobilizácia trvá.

Na pobavenie je ale fakt, že v roku 2025 má NASA dostať ďalšieho človeka na Mesiac. Stavím sa, že tam Amíci nájdu utečencov pred mobilizáciou.

Ďalšia správa na túto tému: 200.000 (čísla sa rôznia) Rusov bolo „úspešne“ zmobilizovaných – tomuto rozumejte ako „dostali sme ich niekam do telocvične, dali sme im dve nepadnúce topánky a niečo, čo pred tridsiatimi rokmi bývali maskáče, dnes sme to ale používali ako podstielku pod svine; každému sme dali zbraň staršiu ako jeho otec (vrátane odvedených ročníkov 1960 a ďalej) a človek nám neumrel na cirhózu.“ Všetko, čo nedostalo ani len tie topánky alebo umrelo na cirhózu, patrí do kategórie neúspešne odvedených.

No, lenže pred mobilizáciou ušlo už okolo 700.000 mladých Rusov. Čo je vcelku vtipné, že vám zdrhne 2,5x viac molodcov ako chcete vôbec stiahnuť do uniforiem.

Ak je úspešný proces toto, tak teda neviem, ako by som definoval slovo fiasko.

Mimochodom, zdá sa, že evolúcia sa zastavila niekde za Donbasom, pretože čokoľvek spravia Rusi, pripomína stredovek, akokoľvek zareaguje Ukrajina, je výsledkom 21. storočia. Kyjev vytvoril hotline, kam môže odvedenci zavolať a dohodnúť sa vydanie sa do rúk ZSU. Takže Ukrajina ako v istej miere softvérová veľmoc zasa upravila nejaký softvér na objednávku pizze a zachvatčiky môžu prebiehať hranice ako na koni.

„Dobrý deň, chcel by som si objednať jednu sedliacku a jednu Quatro Formaggi. Áno, extra dávku feferóniek a chilli. O pol hodinu na Šafku? OK!“

„Dobrý deň, chcel by som sa vzdať. Iste, ja, dvaja vojaci a náš poručík. Samozrejme, dopravu máme, ideme na BVP-čku. Pri tom kolchoze, o pol hodinu. Biela vlajka bude, budeme mať aj Kalašnikovy a vezmeme aj aktuálne mapy. Dosvidánia!“

Aby toho ešte nebolo dosť, tak Ukrajinci našli v opustených ruských zákopoch drevené samopaly a cvičnú muníciu, ktorou trénujú na cvičiskách čerstvo povolaných. Možnože Rusi len nemali dosť kasární a preto poslali brancov aj s výcvikovými zbraňami na front, ale skôr mi to príde ako konšpirácia, že Zelenskij dodal Putinovi Krym výmenou zato, že Voloďa rozbije svoj prachsprostý národ na padrť touto vojnou.

7. Láska je láska, když bojujou kluci s klukama

Láska je najkrajší cit človeka a musí sa pestovať aj na fronte, keď okolo vás páchne kadaverín a lepí sa na vás blato. Vojak nikdy nevie, kedy nastane jeho posledná hodinka, takže na posledný šuk nikdy nie je neskoro. Taký Kadyrov má preto okolo seba koziu farmu, lenže čo má robiť typický ortodoxný, zbožný, anti-LGBTI Rus, ktorý bojuje za vlasť?

Nájde si podobného a rozdajú si to priamo pod kamerou Bayraktaru. Na videu, ktoré obletelo svet až s takou razanciou, že už nejaký recesista vytvoril aj LEGO edíciu, uprostred zákopov fajčí ruský vojak svojho spolubrata tak poctivo, že aj Porntube už asi točí druhý diel. Náruživí molodec si to zjavne užíva a nezaujíma sa o okolie, naopak, operátor dronu nad nimi nemá pre gay-hrátky pochopenie a drzo si prostredníctvom trieštivej bomby dá s nimi trojku. Mladí fešáci doskotačili (to je slovo, čo?) a keďže bomba na nich spadla uprostred procesu, ostáva mi len tipovať, či jeden z nich dostal vrece o 15 cm kratšie a druhý zasa dlhšie, alebo ich do čierneho sáčku zlepili ako vystrihovačku z ABC-čka.

Polohu „ukrajinská trojka“ odporúčam aj vám: vy, priateľka a operátor Bayraktaru. Bombové. Fakt. Na druhej strane, ruské velenie spustilo znova svoju tupú propagandu, s ktorou chcelo zakryť jednu trapošinu ešte väčšou. Takže podľa nich v ich armáde homosexuálne styky nie sú a daný „typický“ pohyb bol len bozkávanie ikony Bohorodičky pobožným vojakom, ktorý sa chcel pred bojom pomodliť.

Akosi mi to pripomína jedného z miništrantov, ktorý tiež s farárom nespával, on vždy len pokľakol a prijímal telo Pánovo.

8. T-90 najnovšej verzie je už v USA

Ukrajina pred časom zhabala ustupujúcim Rusákom najmodernejší tank T-90. poznámky v diskusiách sa líšia, takže nebudem dávať nepresné info, o ktorú verziu sa jednalo. V každom prípade rýchlosť, akou Ukrajina tento stroj získala niekde na východe, ako aj rýchlosť, ako rýchlo ho dopravila do USA, je fantastická. Tank mal obsahovať nejaké nové prvky aktívnej ochrany a takto je otázkou času, kedy Američania nájdu protizbraň. Hoci ruku na srdce, pri aktuálnych správach mi pripadá, že proti ruským tankom nasadeným na Ukrajine stačí naštartovaný Zetor a oceľové lano.

Nabudúce vám hrozí: Divadlo Járy Cimrmana: Stratég.