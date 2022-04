Všetko podľa plánu II.

Včera som napísal článok o aktuálnom vývoji na ukrajinskom fronte. Spomenul som neúspechy, pseudoúspechy, všimol som si zdravotný stav liliPutina aj jeho jazvečíka Šojgua a takisto som to dal do kontextu s nemenným, no predsa každý deň iným cieľom misie.

A hľa, 24 hodín sa prevalilo a blog by som musel aktualizovať. Napíšem radšej nový, kratší. A dúfam, že do zajtra sa neudeje až toľko, aby ma to nútilo písať znova.

Písal som o siedmych mŕtvych vo výskumnom zariadení v ruskom Tvere. Náhoda, domáca sabotáž alebo ukrajinská práca, to je teraz jedno. Ale: toto je jeden z piatich (!) útokov podobného razenia, ktoré sa udiali za jeden či dva dni. V Korovľove sa vznietila budova dodávateľa ruských raketových síl. V ten istý deň ako tá v Tvere. Náhoda? Nemyslím.

V Krasnodare, prakticky cez kopček od Krymu, niekto vyhodil do luftu protizáplavové hrádze. Rozsiahla časť polí okolo mesta bola zaplavená a neschodná. V Kinešme, severovýchodne od Moskvy, zhorela chemická fabrika.

Budova guvernéra moskovskej oblasti sa tiež griluje. OK. Náhoda.

Ruskí námorníci síce na lodi Moskva síce fajčili ale neboli, preto sa takmer všetci zachránili a práve preto, že sa takmer všetci zachránili takmer nikto nedvíha telefón. Túto logiku – pomenujem si ju Zlogika – sme si vysvetlili včera. Dnes ešte k tomu na miesto poslednej rozlúčky priplávala akási dosť stará loď ruského námorníctva, Komúna, aby tam po niečom pátrala. Vyzerá to tak, že fámy o nukleárnych hlaviciach na jej palube neboli len tak fámy. Moskva (to mesto) to popiera a vraví, že na palube jadro nebolo. Keď Moskva povie, že niekde jadro nebolo, automaticky to beriem ako opak, aj keby mi zapierali jadrové hlavice v kufri Žiguláka. Možno ale krížnik len pašoval pre Putina botox.

Keby ste chceli vedieť, že v akých sračkách ruská armáda je, tak vedzte, že Komúna bola spustená na hladinu presne v ten rok, ako sa potopil Titanic! Je to asi jediná aktívna loď sveta, ktorá si pamätá ešte posledného cára, Mikuláša II. 110-ročná loď v službách druhej najlepšej armády sveta a zároveň Ukrajiny, to je vážne mňamka.

Ukrajinci vyhodili do luftu veliteľstvo v blízkosti Chersonu. Podľa informácií Ukrajiny, HnuSSi tam mali desiatky dôstojníkov a údajne väčšina pošlá nachuj. Tieto správy sa mi ešte nepodarilo overiť, takže uvidíme v ďalšie dni, koľko ruSSkých dôstojníkov dostalo infarkt alebo umrelo pri cvičení (podľa nekrológov).

Kyjevské sily odrazili niekoľko útokov na Donbase. HnuSSi sa síce chvália, že dobyli 40 dedín v danom rajóne, ale po posledných šiestich týždňoch je pre nich mediálna udalosť aj obsadenie zajačníka bez toho, aby pokapal celý regiment.



A trochu humoru na záver: poisťovne po rizikovej triede I. (akékoľvek bezrizikové

zamestnanie), II. (napríklad zvárač, šofér kamiónu alebo frézar), III. (výškový robotník) a IV. (napríklad prostitútka alebo pyrotechnik) zaviedli už aj rizikovú triedu V. (ruský generál na cvičení alebo Putinov osobný bankár).