When the Leopards broke free (jubilejný stý blog)

Pred časom som písal blogy na margo klimatickej zmeny a environmentalizmu, dvoch tém, ktoré z môjho pohľadu stratili svoju podstatu a stali sa politickými témami. Po dvoch rokoch som s podobnými aktivitami prestal, zrušil som si účet a nechal vec plávať. Vojna na Ukrajine vo mne prebudila potrebu urobiť aspoň niečo, hoci aj takú drobnosť ako vysmievať sa ruskej agresií; zhodou okolností bol môj prvý blog o tragédii ruskej armády. Rýchlo som po troch rokoch originálny výtvor zrecykloval a tak sa začala táto kapitola môjho blogovania. Kým pod pôvodným profilom som mal sotva tristo čítaní na jeden článok, prekvapivo mi môj štýl písania a aktuálna situácia dohnala viac ako tri a pol tisíc čítaní na jeden blog. Viac ako desaťnásobok...

Pôvodne som nemal plán „produkcie,“ teda proste som písal takmer výlučne o zmenách na fronte a politickej scéne. Len niektoré blogy sa týkali výlučne trebárs histórie alebo hospodárskej situácie v Sovietskom zväze. Práve v týchto blogoch som som našiel najväčší potenciál; blog o skaze ruskej imperiálnej flotily pri Cušime má doteraz suverénne najväčšiu čítanosť, konkrétne viac ako 22.000-násobnú. Ani vo sne mi nenapadlo, že to časom bude až sto blogov (a bude to pokračovať), ale na druhej strane mi nenapadlo ani to, že sa ruský potkan bude ešte aj po 11 mesiacoch tváriť, že vojnu vyhrať môže a že mu vlastne dnešná situácia akože vyhovuje. Situácia na Ukrajine je taká, že s vysokou pravdepodobnosťou týchto článkov bude ešte (žiaľ) veľa.

Takže blog číslo 100. kiež by ich nebolo dvesto...

1. Vypustite Leopardy!

Nemožné sa stalo možným a Nemecko konečne už aj oficiálne, biele na čiernom, súhlasilo s dodávkami svojich tankov. Vopred sa priznám: v tej záľahe informácií som sa stratil a aktuálne nemám poňatia, kto, koľko a akých verzií tankov Ukrajine dodá. Predpokladám, že každá informácia, ktorá je aktuálne k dispozícii, bude v pondelok upresnená, takže presné čísla a varianty zatiaľ nie sú dôležité. Čo ma zaujalo hneď na začiatku, že Leopard (dvojka) je dosť odolné vozidlo na tieto ukrajinské podmienky, teda rasputica, frontový servis a pomerne otvorené bojisko. Leopard má dieselový pohon, čo je to isté ako u tankov sovietskeho pôvodu, ktoré logicky Ukrajina má v najväčších množstvách. Americký M1 Abrams má iný typ pohonu, jeho servis je veľmi náročný a spaľuje letecké palivo, čo by bolo pre ZSU dosť značnou komplikáciou. Na druhej strane, ako spomenuli niektorí diskutujúci, Ukrajina sa nemusí na tieto tanky orientovať na sto rokov dopredu, Ukrajina potrebuje za svoje hranice vyhnať háveď a potom sa o ďalšom osude tankov Abrams rozhodne podľa potreby. A tú dobu, kým Orkovia buď zmiznú na Urale alebo pokapú na ukrajinských poliach, poslúžia aj americké stroje s vyššou spotrebou a drahším servisom.

Avšak brigádny generál Mark Hertling správne poznamenal, že horšou správou pre Ukrajinu je výcvik jednotiek, pretože Abrams potrebuje až polročný výcvik svojej posádky, kým tipujem, že Leopard konvenčnejší stroj, zaberie pre skúsených veteránov rádovo pár mesiacov. Otázkou je, či Ukrajina má dostatok veteránov z predchádzajúcich rokov, ktorých by proste poslala na rekvalifikáciu, alebo pošle trebárs nezaškolenú pechotu či čerstvých regrútov, ktorým logicky zaberie výcvik oveľa dlhšie ako 40-ročným skúseným harcovníkom. A takisto sa dá predpokladať, že USA a NATO ako také rozhodili siete vopred a nejaká časť tankistov a pilotov z Ukrajiny sa cvičila už v starom roku (špekulácia).

A vyzerá to tak, že zelenú majú F-16. Úprimnú sústrasť, ruská armáda.

Ešte doplnok, 26. 1.: Na diskusiách sa rozbehla prestrelka, či nebude pre Ukrajincov drsný náklad mať v jednotkách tanky také aj onaké, a či by nebolo lepšie, aby trebárs ZSU dostali namiesto sto tých, päťdesiat tých a štyridsať ďalších tankov 250 kusov jedného typu. Ako som písal vyššie, je to samozrejme logistická záťaž dovážať na front technikov a náhradné diely, resp. aj dva druhy paliva, pre celý biotop strojov. Ale nemyslím si, že to bude nezvládnuteľné, pretože ruku na srdce, nejde tam o vyššie desiatky typov strojov. A tipujem, že konkrétne jednotky dostanú jeden či dva konkrétne typy strojov, kým trebárs vedľajšia jednotka dostane niečo iné. Tým pádom rovnako ako v priemyselnom parku, kde vedľajšie firmy si zabezpečujú logistiku samé, aj teraz jednotlivé divízie budú mať svoju infraštruktúru bez zasahovania zhora – tým pádom sa logistika spriehľadní a trebárs „skladníka“ z bataliónu A nebude zaujímať motor Leopardu, keď zodpovedá za Leclerc.

Už to vidím, ako firma SAP vyvíja modul pre ukrajinské bojisko...

Doplnok číslo 2: podľa neoverených zdrojov sa niekoľko desiatok ukrajinských pilotov cvičí na F-16 už dávnejšie. To by znamenalo nielen rýchlejšie nasadenie strojov na bojisku, ale aj to, že celý scenár bol písaný na Západe už dávnejšie.

2. Dorazili nové nóty (ruskí trollovia sa činia)

Kým na sme.sk ruskí trollovia asi nedostávajú svoje vysnené ruské dvojhlavé zlaté ruble, o ktorých s erekciou snívali už pred 8 rokmi, pretože ich aktivity sú v podstate nulové, na iDnes sa im otvorili stavidlá. (aspoň sa mi potvrdilo to, čo som dávno vedel ale nemal ako dokázať, že väčšina proruských diskutujúcich neboli proruskými zadarmo, ale prosto boli trollmi). Na idnes teraz letí naratív, že ukrajinské straty sú v podstate čo do počtu rovnaké ako ruské, lenže veď Ukrajina má 3,5x menej obyvateľov ako Mordor, takže Kremeľ vlastne vyhráva a dlho to už trvať nebude. Ako keby ich jedna ruská tajná služba mala...

Ale ako som písal asi dvakrát, straty a straty nie sú to isté. Ukrajinská strana uvádza ruské straty na dennej báze, pričom prinajmenšom pancier dosť dobre štimuje s číslami vizuálne potvrdzovanými cez Oryx (letectvo je na tom horšie). Môžeme teda s ukrajinskými zdrojmi súhlasiť alebo nie, s vysokou pravdepodobnosťou budú v istých mantineloch trefné. Čo sa samozrejme nedá povedať o ruských 6.500 mŕtvych, ktoré priznali pred štvrť rokom. Aktuálnych viac ako 120.000 slnečníc je teda podľa môjho názoru dosť presné číslo a ak sa ZSU pomýlila o pár tisíc nahor, stále sú to hrozivé čísla, ak sa pomýlila nadol, tak ďalších pár tisíc chcíplin je v podstate len bonusom pre planétu. Lenže sa bavíme len o mŕtvych, nie celkových stratách, čo sú zranení, zajatí, dezertovaní, nezvestní. Číslo 120.000 nevyjadruje celkové straty, ale výlučne mŕtvych. A keď nejaký predstaviteľ USA povie, že Ukrajina má straty na úrovni 100.000 (čo je približne rovnaké numero ako tých 120.000 ruských mŕtvych), nemyslí tým 100.000 padlých ale všetky vyššie uvedené kategórie dohromady. Pre mňa je nepochopiteľné, ako niekto dokáže „mŕtvych“ a „straty“ zliať do jedného mišungu, ale na iDnes sú staré známe mená, ktoré takéto excesy robia notoricky a ešte sa na tom smejú – takýmto ľuďom hovoríme trollovia, pretože keď zo seba robíš debila verejne, si buď za to platený alebo si Ľuboš Blaha. Alebo oboje.

Takže nie, Ukrajina rozhodne nemá 100.000 mŕtvych vojakov, ale 100.000 mŕtvych vojakov, mŕtvych civilistov, zranených vojakov, zajatých vojakov alebo dezertérov. Na ruskej strane (bez civilistov) sa toto bude hýbať niekde na 400.000+, môj odhad. A to ešte nerátam tých zhruba milión ľudí, čo utiekli z Ruska tesne pred mobilizáciou. Takých neviem, či vôbec považovať za dezertérov, technicky ešte vojakmi neboli, aj keď trebárs mali v rukách povolávacie rozkazy. Mimochodom, toto číslo je aj bez nich vyššie ako počet vojakov v čase útoku Ruska na Ukrajinu, teda 24. februára.

A posledný postreh: trollovia veľmi hlasne šíria domnienku, že Ukrajina nemá kde čerpať kvôli stratám rezervy. Nesúhlasím, pretože pred Vianocami umožnili časti mužov vycestovať von za účelom zárobku. Podľa Kyjeva (znova logicky) je lepšie, aby nezamestnaný muž si našiel prácu a trebárs 500 Eur mesačne poslal domov rodičom dôchodcom (a držal tak ekonomiku), ako keby sedel doma a bol naložený v liehu. Keby Ukrajina nemala kde brať mobilizovaných, nepúšťala by mladých mužov von. A keďže Ukrajina má približne 40.000.000 obyvateľov, aktuálny stav, teda podľa niektorých zdrojov 1.000.000 ľudí v armáde (vrátane trebárs technikov alebo lekárov) je sakramentsky malé číslo; do kategórie 18 - 60 ročných spadá odhadom tak desaťnásobok mužov, plus ženy-dobrovoľníčky a starší ako 60 rokov ako bonus.

3. Bachmut je priškrtený – čo ďalej?

Ťažko skúšaný Bachmut po páde susedného Soledaru sa dostal do klieští. Ruské sily sa prebili z juhu severozápadne, čím ohrozili prístupovú cestu. Zásoby do ruín mesta bude bez poslednej komunikácie veľmi ťažké dovážať, a tak je asi nezvratné, že Bachmut padne.

Pre Ukrajinu je škoda, že tohtoročná zima sa vážne nepodarila, pretože podľa toho, čo som sa dozvedel na nete, povrch okolo mesta ešte nie je dostatočne pevný na tankové operácie. Kyjev ešte Leopardy a Abramsy nedostal, takže asi nebude riskovať väčšiu operáciu a nebude zbytočne strácať svoje téčka pre jednu veľkú Hirošimu.

Na druhej strane, nebudem pesimistom a nebudem vešať hlavu. Mesto celkovo obkľúčené nie je a ťažké ruské straty na mieste značia, že o ničom sa nerozhodlo. Pokiaľ sa Orkom nepodarí dobyť výšiny na západ od mesta, vyhraté nebudú mať, ani keby prebrali celé mesto pod svoju správu. A oni v meste samotnom až tak nepostúpili, v podstate dobyli rozsiahlu časť polí okolo Bachmutu plus pár dedín, ale mesto veľkosti našej Trnavy rozhodne nepatrí Moskve ani zo štvrtiny. Denné straty (vyššie stovky mužov padlých) na ruskej strane značia, že to tu nebude také ružové. A čo je bonusom, aj tie získané územia majú skôr podobu pár hektárov políčok tu, pár hektárov políčok tam, teda nič kľúčové.

Ja len dúfam, že ZSU podniknú protiútok a cestu H-32 udržia naďalej.

4. Lukašenko sa opustil. Znova.

Bieloruský pankhart Luki sa nám opätovne opustil. Mysliteľ prvého rangu, ktorý chce koronavírus vyliečiť vodkou a prácou na poli, sa nechal počuť, že chce s Ukrajinou zmluvu o neútočení, pričom akosi jeho tupá, plešatá hlava zabudla dodať, že jediný, kto strieľa cez hranice, sú ruské vojská uskladnené na území Bieloruska. Bombardovanie Ukrajiny zo základní v tejto ruskej rohožke je asi niečo, čo komsomolec s IQ komsomolca asi chápe ako dobré susedské vzťahy a dôvod na neútočenie.

Celkovo Lukiho slová chápem ako ďalšia typicky ruská sračka pre vlastné retardované publikum, niečo v štýle Putinovej desatanizácie, denacifikácie a obrany ruského národa na území Ukrajiny, teda tam, kde ruský národ nikdy šikanovaný nebol a kde naopak ruský národ chronicky šikanoval všetkých ostatných. V časoch, keď bieloruské HDP dosahuje zhruba polovicu toho slovenského, pri populácii veľmi zhruba dvojnásobnej, šaškárne a strawmani pre dezolátov v štvrtej cenovej sú potrebné.

A ako vždy v prípade krachujúcich diktátorských ekonomík, bude hůř. Ruská aj bieloruská ekonomika mali nejaké rezervy, ktoré sa ale pretrvávajúcimi sankciami budú vyčerpávať ako borovička Braňa Mojseja. Ban na bieloruské palivá, umelé hnojivá a techniku, ruka v ruke s tým, že Rusáci dlhodobo dotovali Lukašenka nižšími cenami zbraní, ropy a zemného plynu, budú znamenať zaujímavé venezuelské déja vu.

5. Ofenzíva na juhu

Minulý blog som písal, že Rusi sa chválili južnou ofenzívou. Keďže hlavná ťarcha bojov leží na pomerne krátkom úseku frontu pri Soledare/Bachmute a okolo Kreminnej viac severne. Dá sa povedať, že na inakšom fronte dlho nič nové. Lenže ruská armáda prešla do ofenzívy na juhu, za zvukov veľkých oslavných fanfár dokonca aj na účtoch Strelkova/Girkina (ozaj, už vyhral tú vojnu, ako sa chvastal?). ako dopadla? Podľa správ majú Rusi straty až cez 2.000 vojakov (nie všetci mŕtvi) za jeden či dva dni. To by vysvetľovalo rapídny nárast nebožtíkov v tomto týždni (v jeden deň takmer + 1.000 slnečníc). A teraz vysvetlenie: na juhu údajne bojuje nová súkromná armáda Patriot. Prigožinova armáda Wagnerovcov dobyla Soledar za cenu desaťtisícok mŕtvych a ranených (ešte sa k tomu dostanem), ale dobyla ho, misia splnená. Prigožin obetoval kriminálnikov a podľa správ zdrogovanú a ožratú ľudskú háveď poslal pod hlavne ukrajinských guľometov, čo viedlo k masakru, ale za nimi išli už výsadkári a ZSU vytlačili. Ale... Patriot je Šojguova osobná armáda! Čo očakávame od človeka, ktorý nemá vojenskú skúsenosť a jeho jedinou kvalifikáciou je profesionálny análny alpinizmus a schopnosť ukradnúť, čo nie je priviazané? Tým pádom predpokladám, že na južnom fronte Ukrajincom prihárať nebude, Patriot dostane ťažký na frak a akurát to navýši ruské straty. Juh je jedným z možných nástupov plánovanej ukrajinskej ofenzívy, takže uvidíme, či to napokon ZSU viac nepomôže ako uškodí.

Tak ako tak, typicky pre Rusov, okupantské médiá vyhlásili, že vstúpili do mesta Vuhledar. Keď si predstavíte front ako obrátené písmeno L, Vuhledar leží v tom uhle. A ako vždy, klamali. Vuhledat je OK, Orkovia za posledné dni rozšírili svoj záber len na relatívne malé plochy polí medzi Vuhledarom a južnou obcou Mykilske. Mesto je v rukách ZSU.

Celkovo to ale pasuje do celkového obrazu vnútrostraníckeho boja, teda do občianskej vojny medzi Kremľom s armádou na jeho strane, versus neortodoxní warlordi ako Kadyrov, Prigožin a spol. na druhej strane. Prigožin po dobytí Soledaru takmer nebol spomenutý (jeho vojaci sa iba „spolupodielali“ na dobytí mesta). Kadyrova už takmer nevidieť, čo značí, že asi aj on sa Putinovi už prejedol.

A len doplnok: video s kozojebom Kadyrovom ma rozosmialo ako žiadne iné. Svalnáč Kadyrov, inak svojou telesnou výškou nevlastný brat trpaslíka Šmudlu z Disneyho Snehulienky, pred kamerou ťahal terénne vozidlo. Je to makač na pohľadanie... lenže kamera sa vyslovene vyhýbala pohľadu na zadnú stranu Jeepu – prečo asi, žeby nechcela nafilmovať ďalších troch gerojov, ktorý to tlačia za toho inseminátora kôz? Doslova infantilná prezentácia Kadyrova značí, že keď už ho na svetlo nepretláča Puťko, musí sa ako schopný, plodný vládca prezentovať aspoň on sám. Len rozmýšľam, kedy som o jeho jednotke počul naposledy. V novembri? Či ešte skôr?

6. Čo spraví Turecko?

Rusko opakovane previedlo raketové a dronové útoky na ukrajinské mestá, pretože Rusko proste bez potokov krvi žiť nemôže. PVO zostrelila údajne všetky Šahídy do jedného, ale rakety vystrelené z priestoru Kaspického mora urobili nejaké škody, mimo iné aj v Kyjeve, a čo je podstatnejšie, aj v prístave Odessa.

A tu si beriem pukance! Jedna z rakiet trafila tureckú loď Tuzla, ktorá dosť intenzívne horela (presnejšie škody nepoznám). Podľa dostupných správ Tuzla kotvila v meste od dňa pred inváziou, teda od 23. februára uplynulého roku. Úlomky lode alebo šrapnel rakety zasiahol aj ďalšiu tureckú loď. Posádky boli evakuované už na začiatku vojny, takže lode boli takmer rok prázdne a straty na životoch či zranenia nie sú hlásené.

Čo nato povie Turecko? Erdogan je rovnakú psychoš ako Putin a jeho rastúce ambície na úkor padajúceho Ruska sú viac ako pravdepodobné. A keďže turecká ekonomika takisto vcelku sympaticky padá, bude treba hlasný kvikot ako v prípade Lukašenka v štvrtom odseku. Myslím si, že Erdogan zareaguje ako sa na diktátora a autokrata patrí, a spustí rachot, sériu protestov a podobne. A firma jeho zaťa, Baykar, dostane ďalšie zákazky.