Začínajú prázdniny, ruská deflácia a tak...

1. Hľadáme ruského generála na Donbase. Zn.: Aspoň na mesiac

Keď si natoľko dementný, že si ani nevieš priznať vlastnú slabosť, hoď ju na niekoho iného. Keď nabúraš auto, pleskni manželke, keď sa na teba vykričí šéf, doma si vypýtaj od deciek žiacke knižky. Spoľahlivo to funguje hlavne u vážne narušených indivíduí bez sebareflexie, pretože už z princípu nemôžeš nakopnúť svoje utkvelé predstavy o svojej nadradenosti a mimoriadnej genialite. A logicky teda táto vlastnosť musí kvitnúť v Rusku.

Po množstve mŕtvych a ranených generálov sa začína mixovať aj zoznam vrchných veliteľov na Ukrajine, rovnako ako generálov veliacim jednotlivým armádam. O generálovi Dvornikovovi, mimoriadne tupom a na prvý pohľad prechľastanom indivíduu, som už s láskou písal niekoľkokrát. Nie je nič, čo by nás prekvapilo na tom, že tento pseudo-dôstojník nesplnil svoju misiu dobytia Severodonecku do 10. júna, pričom Ukrajinci evakuovali mesto až tesne pred koncom mesiaca (mesto ako také nepadlo útokom a vzdaním sa posádky). Chudák Dvornikov čoskoro asi okoštuje Novičok alebo sa náhodne pošmykne pri vetraní, ako sa to v Rusku v takomto prípade často stáva. Nevadí.

Do čela sa dostal generál Židek, o ktorom sa mi zatiaľ nepodarilo dopátrať, aké historické vojenské výsledky má za sebou, na základe doterajšieho vývoja skôr tipujem, že Židek pozabíja ďalších niekoľko stoviek civilistov, príde o ďalšie tisícky vojakov na vlastnej strane a po dobytí Lysyčansku ako v podstate strategicky nepodstatného mesta Moskva zistí, že nič extra nedobyla. Takže sa to znova hodí na jeho alkoholizmus a zlé vzťahy s dôstojníkmi a nájde sa ďalší obetný baránok, v poradí bohviekoľký.

Ale na druhej strane je toto dobrá správa, pretože je jasné, že Rusku dochádza zmysluplná ľudská sila. A to nielen medzi bežnými vojakmi (odhady hovoria o 250,000 mŕtvych, zranených, zajatých a dezertovaných Rusoch a žoldnieroch), ale aj medzi najvyššími šaržami. A ako dôkaz slúži tento nový objav, generál Pavel. Nie je to aktuálny kandidát a favorit na českého prezidenta, to je Petr Pavel.

Ruský Pavel má podľa zdrojov 130 kilogramov, čo je na prvý pohľad hovadina, pretože 130 kilo má podľa fotografie len jeho pravá noha bez kanady. Google je skromný na reálie okolo jeho života, takže sa mi podarilo dopátrať len to, že Pavel predtým musel byť štramák, pretože slúžil pri špeciálnych silách, prešiel Afganistanom a Čečenskom a takto absurdne pribral až na dôchodku, pretože denne zožerie 5 obedových menu, ktoré v rámci lepšieho trávenia spláchne litrovou fľašou vodky. Jeho uniforma musí byť špeciálne šitá na mieru, čo je logické, pretože ani svetoborná ruská armáda nedrží rovnošaty pre Mobbyho Dicka. Zaujímalo by ma, či si ju platí sám alebo je v ruskom armádnom rozpočte špeciálna položka „Trenírky pre generála Pavla, 3 kusy, 750.000 USD.“

V každom prípade ako sú skromné údaje o jeho živote, o to viac sa vyrojilo po jeho nominácii vtipov (či sa nám to páči alebo nie, takáto bizarná postavička proste musí vylúdiť úškrn hocikde, nielen v uniforme). Diskutujúci sa napríklad prestrašili, že Rusko už vážne siaha po zbraniach najťažšieho kalibru, že keď ho bombardéry vyhodia na New Yorkom, tak nastane Armageddon a že generál v skutočnosti nebude veliť, ale bude ako záštita pre vojakov v rámci celého frontu. Ako budú nosiť jedlo tomuto obéznemu indivíduu, môžeme len hádať. Keď zlyhá Rusku logistika, tak podľa mňa generál skanibalizuje dvadsať Čečencov na posedenie. Na praktické výsledky som zvedavý ešte viac ako u Židka.

2. Hadí ostrov je prázdny

Minulý týždeň som písal blog o nelogickom lipnutí RuSSákov na Haďom ostrove, keďže zdecimovaná Čiernomorská flotila nemá šancu na útok na Odessu alebo Podnestersko, pretože Harpoony a spol. by z nej spravili adeptov na poštové známky. A hľa, Rusi sa rozhodli o evakuáciu tohto aktuálne zbytočného fliačiku zeme, pričom ich to stálo len do desať zničených a poškodených lodí, niekoľko vrtuľníkov, PL systémov a stovky vojakov a námorníkov. Čo ich viedlo k takému zvratu?

Jedná sa o gesto dobrej vôle. Proste Rusi uznali, že po masakroch v Buči, celosvetovej potravinovej kríze, tisíckach povraždených a znásilnených a desaťtisícoch vybombardovaných Ukrajincoch musia sa ukázať ako praví humanisti a ako ľudia 21 . 20 . 19 . 18 . tak teda aspoň 17. storočia. Ostrov urýchlene opustili.

Ja teda neviem, či to je prejav dobrej vôle alebo toho, že Ukrajinci ostrov opakovane vybombardovali na padrť, pričom skromný porast ostrova horí a na tých pár hektároch vybuchuje munícia (skúste utiecť z ostrova o veľkosti desať futbalových ihrísk pred požiarom alebo výbuchom delostreleckých nábojov, hahaha).

Ako gesto dobrej vôle sa tiež Nemci za druhej svetovej stiahli zo Stalingradu až do Berlína a rovnako ako prejav junáckej duše si Dolfík prestrelil hlavu. Aspoň tak mi toto russké klamstvo číslo 125232215832 pripadá.

Zasa mi to sadne do môjho predpokladu, že už aj russký štáb si uvedomuje, že prehrali všade okrem Donbasu a ak chcú zachrániť aspoň torzo teritoriálnych ziskov, budú musieť zdrhnúť odvšadiaľ s hanbou. Ale veď OK.

3. Na vstup Fínska a Švédska do NATO Rusko zrkadlovo odpovie

Nie úplne si viem predstaviť, ako sa dá na toto zrkadlovo odpovedať, ale predpokladám, že dementná posádka Kremľa tým myslela buď

a) buď vám na truc vstúpime do NATO aj my

b) na truc z NATO vstúpime a potom vystúpime

c) založíme si vlastné NATO, kde bude okrem nás aj Lukašenko a Taliban

d) dáme prirážku na export Matriošiek

e) pohrozíme zastavením plynu, potom plyn zastavíme, potom ho znova pustíme a povieme, že sme jediní skutočne spoľahliví dodávatelia

f) pohrozíme nasadením atómových zbraní a vyhlásime, že atómové zbrane chce použiť Švédsko a Fínsko, hoci žiadne nemajú

g) zbombardujeme na Ukrajine desať nákupných centier a dve škôlky

h) kombinácia uvedených možností.

V podstate si myslím, že Rusko už tak vyplieskalo všetky svoje politické, ekonomické a vojenské možnosti, že každý ďalší podobný blábol autorského teamu Putin-Lavrov-Peskov-Medvedev-Lazarovová bude mať počúvanosť nových albumov Desmodu, teda nulový. Ale možno potopia celé Britské ostrovy jediným atómovým torpédom a následným gigantickým tsunami, ako tvrdil onehdá exot zo Solovjovovej prehliadky ukričaných cvokov. A možno nespravia nič, pretože na odvetu nedodajú USA súčiastky.

4. Ruskému exportu sa darí tak skvele, že to musí tajiť

Ruská produkcia zemného plynu prepadla o 25% (nepodarilo sa mi dopátrať, či chýbajú náhradné diely alebo proste nie je dopyt) a export poklesol o 45%, takmer polovicu. Napriek tomu, že sa Európa panicky zásobuje plynom na zimu, ehm... A ako jeden z mnohých dôkazov, že sankcie nefungujú, Rusko zakázalo zverejňovať štatistiky ako na export, tak aj produkciu. Čiže v praxi bežného človeka, ak sa budete chváliť na pive, že vám zdesaťnásobili plat, no nikto vám nebude veriť, pretože namiesto dovozovej whiskey budete piť lacné bororo z Old Herold, tak za trest im neukážte tú novú výplatnú pásku, jasné?

Očakávam, že v rámci dokazovania si, že sankcie sú neúčinné a Rusko je zo dňa na deň silnejšie, Kremeľ oficiálne prikáže utajenie štatistík s obeťami hladomoru.

Len pre info, Gazprom prudko stratil na hodnote a spoločnosť nevyplatí dividendy. Ďalší ťažký úder do ksichtu Ameriky!!!

5. Rusko skrachovalo. Všetko podľa plánu.

Putin hovoril, že Federácia bude sankciami posilnená a ekonomika bude odolnejšia. Mal pravdu, len ako vždy naopak. Rusko oficiálne prepadlo do defaultu, čo v súlade s plánom na veľký Sovietsky zväz (na jeho počiatku skutočne skrachovalo). Nasledovala občianska vojna, hladomor, genocída jednotlivých tried a etník, a keďže tradície by sa mali dodržiavať, dúfam, že po bankrote Putinovho Ruska bude táto séria sovietskych úspechov nasledovať.

Bože môj, je jedna vec, ktorú ten zakrpatený, botoxový permoník spravil dobre???? Podľa mňa aj pre oltárom, keď svoju exmanželku Ľudmilu niesol na rukách, musel jej rozbiť hlavu, oddávajúceho ogrcať no a na obrad sa dostaviť o dva okresy ďalej a o týždeň neskôr, pretože inak by to nebol on. Voloďa, preboha, spávaš dobre?

6. Nech nám vykrváca vojakov koľko chce, len nám nezamrazte vily a jachty!

Aspoň takto by sa dala interpretovať reakcia ruského politického hnoja nato, že vojnové škody na Ukrajine bude hradiť Rusko v rámci reparácií. A ak to nebude robiť dobrovoľne, pokryjú to (aspoň z veľkej časti) zadržané majetky na Západe.

Čo je podľa mňa skvelý a logický nápad, pretože ak by skutočne Rusko bolo zahnané do kúta, ale za cenu zotrvania aspoň časti dnešných politických špičiek, tak ťarchu reparácií by pokrývali bežní Rusi, a tí po tomto roku budú mať na splácanie akurát tak kôrky vlaňajšieho chleba. Takže super, preneste zodpovednosť z RUSOV na RUSKÉ ELITY, teda triedu, ktorá z danej vojny chcela profitovať najviac. Spravte z ruských oligarchov žobrákov, ošklbte ich ako sa patrí, no a v budúcnosti, po vojne, by som na každú školu, diaľnicu, obilné silo či bytovku napísal „Sponzoroval Oleg Deripaska“ či „S láskavou pomocou syna Dmitrija Medvedeva.“ Bolo by to skvelé jazdiť po diaľnici, o ktorej môžete prehlásiť, že to je prvá vec v histórii, ktorú Rusi reálne vybudovali a neukradli.

A asi toto je dôvod (jeden z dôvodov), prečo práve Deripaska začína vystrkovať rožky. O podnikateľských schopnostiach ruských oligarchov nemám ilúzie, 99% by v trhovom prostredí USA či Singapuru skrachovali do roka, no sú si vedomí, že pádom Putina ako miliardári, biznismeni a vplyvné osobnosti skončili. Ich podniky budú možno znárodnené, prachy vyplienené, hnuteľný majetok rozpredaný. Všetko sú to ľudia okolo 60 – 70 rokov, plus mínus Puťkovi rovesníci, takže druhá šanca na reštart nebude možná. A tak aspoň tí, ktorí majú boha pri sebe, sa snažia budiť dojem proreformnosti alebo pro-mierovosti. Veľká chyba, súdim, pretože sadnúť na lep človeku, ktorý štyri mesiace a desaťtisíce mŕtvych mlčal a užíval si majetku, to by bol omyl. Nie, ktokoľvek, kto sa nevyjadril hneď po 24. februári, musí skončiť po vojne s holou riťou a majetok/výťažok z neho musí smerovať na západnú ruskú hranicu. Mariupoľ nech je doslova postavený z tehál kremeľských víl.

7. Ruská deflácia, ktorá istotne nebude. Aspoň týždeň.

Rusko pravdepodobne utŕžilo stav deflácie, presne toho stavu, o ktorom pred týždňom hovorili, že im nehrozí. Značí to to, že ani bežný Rus neverí oficiálnym prognózam o silnej ruskej ekonomike a šetrí. Na druhej strane, priemerný Rus si asi ani nemá čo kúpiť, keďže tie nešťastné sankcie, ktoré krajinu dlhodobo posilňujú.

Ako sa dá teda oslabiť ruská mena? Jedným zo spôsobov by bolo znížiť štátne výdavky a ušetrený balík použiť na intervencie na trhoch. Inými slovami, zdevastovaná ruská ekonomika v stave cca 1 miliardy dolárov denne na masakre na Ukrajine by musela utrhnúť spred huby dôchodcom, deťom a pracujúcim a prostriedky vraziť do nákupu devíz.

Lenže akých devíz? Podržte sa – devíz spriatelených krajín! Aha, takže keď vám bude ako Ivanovi a Nastenke hladovať babička, alebo vaše dieťa nebude mať na lieky, vedzte, že vaša elita práve nakúpila severokórejský won, eritrejskú nakfu a venezuelský bolívar.

Tak či onak, deflácia mimo iné značí znížený dopyt a tým pádom aj znížený výber daní za predané zbožie či služby, takže ruská ekonomika zasa uštedrila tej americkej ťažký kopanec. Samozrejme, nižší predaj povedie k rastúcej nezamestnanosti. To zasa k ďalšiemu prepadu výberu daní. Prestanú tí hnusní Amíci biť tých černochov!

Inak aj fabrika v Rusku, ktorá už mesiace nevyplatila svojim zamestnancom mzdy, sa vyhovára nato, že ani za Veľkej vlasteneckej vojny sa mzdy predsa nevyplácali. Ts, ts, takto otvorene sa priznať, že Rusko vedie vojnu...

P.S. Idú prázdniny, teda ukrajinské kaníkuly, čas dovoleniek, priehrad a turistík. Povedal som si, že nebudem sa pariť v kancli pri kompe, ale radšej nech budem pařiť na chate. Výnimkou bude len prípad, že sa na východnom fronte stane nejaká strašná hovadina, niečo, čo ma doslova prinúti vstať z lehátka, odložiť pivo a ísť sa vyvŕbiť na ruskej verchuške.

Len sa obávam, že pri ruskej (de)mentalite to bude hneď zajtra. Reklamácie posielajte prosím do Kremľa.