Zombíci, Skywalkeri a Terminátori na Ukrajine alebo Je máj, dajte nám ryžu!

V 1944 Tretia ríša prehrávala na každom fronte. Prehrala Severnú Afriku, už de facto dostala na frak v Atlantiku, Moskva a Stalingrad sa neustále vzďaľovali, Balkán bol krvavejší ako Nemci chceli, Spojenci pomaly ale isto postupovali hore Apeninským polostrovom, čoskoro sa mal otvoriť aj západný front. Nemecké nebo bolo preplnené americkými a britskými bombardérmi, ktoré drvili mestá a fabriky od Ploiešti až po Brest so železnou pravidelnosťou. Proste samý optimizmus, nie však na nemeckej strane.

Ale keď sa demagógovi darí zle, nastupuje fantázia. Nemci tomu hovoria Wunderwaffen. Rusi zasa „najlepšie zbrane vo svojej triede.“

Pozrime sa na tie najnovšie. Nesmejte sa. Je to na zaplakanie.

1. Najnovšie tanky, ktoré sú také skvelé, že ich ničia 70 rokov staré rakety

O ruských tankoch, ktorých sa budú západné náprotivky báť ihneď ako ich RuSSi dokážu naštartovať a nezdochnú, som písal tu. Príliš sa toho nezmenilo, Armata sa z viacerých dôvodov do frontovej zóny nedostala (RuSSi ich majú menej ako doterajších plánov priebehu vojny na Ukrajine, hala na ich produkciu nestojí a podľa niektorých zdrojov sú tie ospevované tanky tak extrémne zlé, že Kremeľ ich nechce nasadiť, aby neskončili fiaskom a krachom Uralmašinvagonu ako producenta). Len pre info: môj prvý blog s týmto profilom bol len skopčený, nie príliš optimistický blog z roku 2019 a Ukrajina ukázala, že som bol RuSSom príliš dobroprajný (čo Ukrajinci nie sú).

Teraz sa zasa Mordor chválil tankami T-90 a T-80 rôznych nových označení. RuSSi sú svojský národ, oni dokážu v jeden deň povedať A a druhý deň B a tvária sa, že oba razy mali pravdu a že si to neprotirečí. Takže neúspešná Armata, taký pancierový ekvivalent pani Colombovej, je zároveň najlepší tank, ktorý ale nebude vyrábaný, pretože najlepšie tanky T-80XYZ a T-90XYZ stačia, lebo sú aj tak lepšie.

Lenže Ukrajinci si to nemyslia, takže staručké protitankové strely Carl Gustaf, ktoré Švédi zaviedli pred 75 rokmi (!) spravili z najlepšieho tanku na svete najsledovanejší vrak na svete. Kanada dodala Ukrajine tuším 2.000 kusov týchto striel, vďaka ktorým sa Ukrajinci dokážu prestrieľať až do Austrálie, možno krížom cez Moskvu.

Takže nič nové RuSSi dodať nevedia.

2. Neprekonateľný Terminator v službách Ruska

Nie, nejedná sa o toho robota o jednej ruke. Jedná sa o nový, supermodernovymakaný obrnený transportér BMP T-15 zvaný Terminator 3. Ako som písal v spomínanom blogu, čím viac zaostáva ruský vojensko-technologický sektor, tým pompéznejšie mená dávajú svojim hračkám zaostalým o 30 rokov. Čím viac prúžkov, tým viac Adidas, čím drastickejšie označenie, tým viac 21. storočie. A tak aj tento Terminator 3 je takýmto zázrakom. RuSSi ohlásili, že ich idú nasadiť na Donbase a že to bude paráda. Ako jeden z kľúčových argumentov má byť to, že T 3 postavili na platforme tanku ARMATA. A že bude mať nové prvky obrany stroja a posádky.

Lenže: T 3 svojim číselným označením príliš nepresahujú počet vyrobených kusov (zdroje hovoria, že ho doteraz vyrobili nepredstaviteľných desať kusov). Proste Armata. Vzácnejší ako diamant. Vo vojne, keď RuSSi stratili tisíce strojov, vrátane „supermoderných“ tankov, desať obrnených vozidiel pofidérnej kvalite rozhodne vyhrá vojnu. Iste.

Neviem ako vy, ale ja sa teším na nové videá na Reddite. A na výhovorky, prečo zvyšných osem kusov velenie z Kremľa stiahlo preč. Čo to bude tentokrát? Posádka bude fajčiť v muničnom sklade? Ugrilovaný kapitán v tanku mal ukrajinskú prababičku? Pršalo a rozpustil sa pancier?

3. Luke Skywalker na strane Moskvy

Rusko ako každá Wunderwaffen vyvíjajúca krajina musí vidieť za horizont a nasadiť nielen konvenčné zbrane strieľajúce trápny kov (to dokáže aj rwandský Hutu), ale aj niečo supermoderné, laserové. Vraj nasadili niečo takéto a bude to grilovať ukrajinské drony.

Lenže chyba lávky. Ukrajinské Bayraktary a ďalšie drony škvaria ruské tanky a BVP-ka po tisíckach už tri mesiace. Rusi buď sú superzručný a vyvinú laserové delo na drony za tri mesiace, alebo až teraz ich nasadia, pretože neviem čo, alebo zasa bluffujú a nemajú vôbec nič. Cé je správne. Bayraktary, tešíme sa na nerušenú prácu.

A teraz pár ďalších postrehov z víkendu.

4. Zombieland

Terminator a Luke Skywalker sú teda do vojny zapojení, na druhej strane zombíkovia majú vstup na bojisko zakázaný. Seriózne, myslíte si, že existuje jedna vec, jedinká vec na celom svete, ktorú Rusáci spravia bez totálnej trápnosti? Ja o tom pochybujem. Rusko vydalo zoznam amerických občanov, ktorým zakázali vstup do Ruskej federácie. Že tam je 85-ročný herec Morgan Freeman prekvapí, pretože náhodou by sa tak starý človek postavil zoči-voči ruským tankom, mohlo by to skončiť zle. Z takmer 1000 Yankees, ktorí si nebudú môcť užiť luxusnej dovolenky v Ruskej federácii ani ísť na nákupy za luxusným ruským tovarom, presne 1000-7 nikdy do Ruska ísť ani nechcelo. Ale čo je trápnejšie, siedmi ani nemôžu...oni sú totiž už niekoľko rokov mŕtvi.

John McCain, starý jastrab Reaganovskej školy, umrel tri roky nazad. Možno nie je dostatočne mŕtvy, pretože do Ruska už vstúpiť nemôže. Rovnako ako niekoľko mŕtvych senátorov a komentátorov, ktorí nesúhlasili za svojho života so smerovaním Putinovho Ruska až tak, že by sa mohli nechať exhumovať a osobne ísť do Moskvy.

Takže armáda vyzbrojených zombíkov, ktorí budú krívať krížom cez frontovú zónu, vysávať z úbohých ruských vojakov mozgy (nasiaknuté vodkou) sa vďaka Vovkovej jasnozrivosti nekoná. Bude to len medzi dvoma ľudskými národmi... a Terminatorom a Lukeom Skywalkerom na ruskej strane frontu, samozrejme.

Nabudúce navrhujem, aby sankčný zoznam rozšírili o Haralda Hardradu, Tutanchamóna a Elvisa Presleyho. Posledného menovaného vraj ale prednedávnom videli živého ako nastupoval na lietadlo Aeroflotu do Novosibirsku. Údajne.

5. Ruská flotila sa mobilizuje a ďalší korábľ pošól nachuj...čiastočne

Minulý týždeň som písal o tom, ako ruská Čiernomorská flotila nedokáže po strate Moskvy a ďalších niekoľkých lodí prakticky nič. Protilietadlová ochrana flotily skončila v rukách Alexandrovovcov, niekoľko kusov techniky detto. Podľa mňa v dnešnej situácii, bez Moskvy a viacerých Raptorov a vyloďovacích lodí, po posilnení delostrelectva a raketových vojsk Ukrajiny a notorickom neúspechu Rusákov na Haďom ostrove, Putin nemôže uspieť pri akomkoľvek vylodení, či už pri Odesse alebo niekde v Budžaku.

Ale britská rozviedka sa vyjadrila, že zvyšok flotily opustil kotviská v Sevastopole a zmizol niekde v mori. Rusko tam má cca dve desiatky použiteľných lodí (nerátam ponorky a spol.), ktoré by sa dali nasadiť. Lenže 20 lodí je príliš málo na čokoľvek, čo by flotila chcela spraviť – takže buď sa jedná o zahmlievanie a planý poplach, alebo Putin už je tak odstrihnutý od reality a jeho štáb tak posraný od strachu, že to nikto nevníma.

Je jednou vecou zaútočiť na pobrežie a zniesť nejaké straty kvôli konkrétnemu cieľu (vylodeniu v Normandii prechádzalo vylodenie v Dieppe v roku 1942 a to nemalo za úlohu dobyť Normandiu, len overiť koncept vylodenia. 1000 mŕtvych bola teda prijateľná cena.). Takže ak by sa aj nejakým zázrakom oklieštenej ruskej flotile podarilo vylodiť na ukrajinskej zemi, čo by tým vylodením akože získali? Podľa mňa nič, len masaker celej flotily a námornej pechoty. Čierne more je Turkami pre Rusov uzavreté. Keď raz príde o značný kus flotily, takto to už ostane až do konca vojny, možno dlhšie.

A len pre pobavenie: Rasul Gamzatov, hliadková loď triedy Rubin, bola poškodená pri smerovaní do Čierneho mora remorkérom. Mašina to nie je veľká, ale keďže jediná flotila, ktorá dokáže zásobovať tú čiernomorskú strojmi je kaspická, a cez kanály Kubáne sa nedá prepraviť veľká loď, je to vtipná strata a ďalší neúspech z celej reťaze.

Rasul Gamzatov teda nemôže nastúpiť do služby a hoci nešiel za Moskvou, rozsah škôd je v rámci vojny nenapraviteľný; de facto pošól nachuj tiež.

6. Tretie premostenie Severného Donca nevyšlo

Ihneď na začiatok upozorňujem: je to správa z dnešného rána a nemal som čas ju overiť. Ruským vojskám nestačil hanebný výprask pri premosťovaní Severného Donca, kde stratili podľa odhadov 500 – 1000 vojakov a do stovky tankov a bojových vozidiel a pokúsili sa do tretice. Správu nemám overenú, ale ak sa to zopakovalo do tretice, tak ja už s tými Russákmi neviem... V rámci diskusie neznámy diskutér poznamenal, že Rusi pripomínajú lumíkov – každú chvíľu sa vyberú a spáchajú hromadnú samovraždu, lebo veď no a čo. Akonáhle zistím podrobnosti, dám info dolu do diskusie.

7. Zber Tulipánov pri Severodonecku

Rusi mali vždy všetko najväčšie – najväčšie lietadlá, najväčšie ekranoplány, najväčšie tanky aj najväčších trpaslíkov na svete. Musia mať aj mínomet. 2S4 Tyulpan, v preklade Tulipán, je najväčším mínometom na svete s rážou 240 mm. To je ráž, ktorú mávali v podobe kanónov krížniky alebo torpédoborce, prípadne kanóny s takýmto vývrtom bránili pobrežia pred inváziou. Rusi to v rámci „nuklearizácie“ svojej armády za čias hlbokého komunizmu vyrobilo niekoľko stoviek Tulipánov nato, aby boli schopné strieľať malé taktické strely s nukleárnou hlavicou. K tomuto účelu sa našťastie nikdy nedostal a zostal využitý len na konvenčné účely, a to v Afganistane a Groznom (rozumej: dobre sa ním mordujú civilisti). Kremeľ ho nasadil proti Azovstalu a niekoľkým mostom (mašina má dostrel len necelých 10 km, čo je ale biedou na fronte).

Alexander „Saša“ Kots, ruský propagandista prvého rangu, taká profesionálnejšia a menej narcistická verzia nášho Eliota (Sp)Rostasa, sa vyrojí všade tam, kde výsledky armády nekorešpondujú s realitou (teda furt). Aj teraz sa postavil pred kameru hneď vedľa 50-ročného nabíjaného Tulipánu pri Severodonecku, aby ukázal svetu, ako to perfektne funguje. Aj fungovalo. Keďže hneď za Tyulpanom stála akási hala, ktorú ukrajinská rozviedka okamžite identifikovala a privolala baráž, Saša Kots spáchal veľmi mediálne harakiri. Tyulpan aj so skladom munície sa už vznáša k nebi a je pravdepodobné, že po generáloch a jednom kontraadmirálovi Moskva stratila aj top-propagandistu Kotsa, mediálne známu tvár.

Len na okraj, internety zareagovali okamžite a popriali hrdému filmárovi veľa úspechov v ďalšej filmárčine a mnoho ďalších záberov na ruskú techniku.

Tyulpanov bolo vyrobených takmer 600 kusov, ale v aktívnej službe ich Moskva má len 10 – teda dnes už kvôli propagandistickej reportáži o čosi menej.

8. Posledný MacDonald´s

Rusi neznášajú všetko západné. Aspoň takto nás masírujú proruské plátky – a ja tomu neverím už roky. Jedným z dôkazov je MacDonald´s, pretože je ľahké naparovať sa na (americkom) Facebooku a posielať fotky s Putinovou tvárou vytetovanou na vtákovi (len si ho predtým dokonale ohoľte, nech to je autentické), chlieb sa láme, keď si máte vybrať, či idete do toho Mekáču alebo nie. Rusi majú tak strašne Západ v paži, že ihneď prvý deň MacDonaldu v Rusku (30 rokov nazad) sa utvorili šóry ako v komunistických krajinách pred mäsiarstvom a presne toto sa zopakovalo o generáciu neskôr, v posledný deň Mekáču. Po 30 rokoch si ruská populácia obnovila vedomosti, čo to značí čakať na potraviny. Toto sa im zíde, pretože ekonomika napriek žehleniu kurzov rubľa a podobne sa čoskoro prepadne tak hlboko, že krížnik Moskva bude na ňu kukať zhora a ďalekohľadom.

9. Severná Kórea a Nuts! číslo 2.

Vegetačná sezóna v Kórei ešte len začala a tým pádom zimné zásoby komunistickej krajiny sa vyčerpávajú príliš rýchlo. Ako každý rok o takomto čase, aj teraz Kim zistil, že sýpky budú plné („plné“) až niekedy v júli a dovtedy mu umrie viac otrokov ako zvyčajne, takže musí vo svojej nekonečnej intuitívnosti niečo podniknúť. A ako vždy o takomto čase aj teraz sa v Kórei idú testovať nové atómová bomby a rakety.

Kim (neviem, prečo mi ho automaticky hodí na tučné písmo, ha?) sa teda nechal počuť nejako na štýl Putina, že teda idú robiť nové skúšky svojich Wunderwaffen. Lenže keď si dáte po kórejsky do Google Translatoru „Ideme vystreliť v máji novú raketu!“, preloží vám to ako „Pošlite nám ryžu.“ Tentokrát ale Joe Biden, ktorému celé Rusko predpovedalo, že nedožije prvý rok po zvolení, to dal na amerického generála Anthonyho McAuliffa. Ten v Bastogni, počas nemeckej ofenzívy v Ardenách, odvetil na nemeckú výzvu na vzdanie sa slovom Nuts!, v preklade niečo ako Hovno! Starký Joe na otázku, či chce niečo odkázať kórejskej mangalici s vrtuľkou na hlave odvetil, že „Nazdar!“, načo ešte dodal „Bodka.“

Poviem za seba, že Biden mi prišiel ako dobrá voľba len preto, pretože druhá voľba bola stokrát horšia. Týmto si ma ale získal, pretože tento typ jednania je jediným, ktorý na hajzlíkov Putinovho, Kimovho a Orbánovho druhu funguje. A ja len dúfam, že celosvetové zvýšenie cien potravín kvôli Putinovej vojne, teda vojne Kimovho kľúčového spojenca, si Severná Kórea vyžerie do sýtosti. Ak sa teda dá hladomor vyžrať do sýtosti. Je mi ľúto každého hladujúceho civilistu, ale ak by som si mal vybrať zrnko ryže alebo tisíc mŕtvych komunistov, neváhal by som ani sekundu.

10. Produkujeme príliš veľa potravín. A preto je hlad v Afrike.

Tento odsek nebude úplne o vojne na Ukrajine, ale istý súvis sa dá nájsť.

Svetový fond na ochranu prírody (WWF) kritizuje Európsku úniu zato, že vyžiera celý svet. Áno, je pravda, že banánov, tequily, ryže a klokanieho mäsa nemáme z vlastných zdrojov dosť, ale zato sme obrovským vývozcom obilia, mäsa, zeleniny a spol. A toto takým ľavicovým, sprofanovaným inštitúciám ako WWF leží v oku. Ak teda produkujete toľko potravín, že kŕmite nimi polovicu Afriky, tak ste vinný zato, že nekŕmite dve tretiny Afriky.

WWF má pritom v istej miere pravdu. Európa naozaj plytvá potravinami (40% údajne skončí v koši), prejedáme sa mäsa (s následkami v podobe chorôb a obezity) a zbytočne vozíme daný typ potraviny krížom krážom cez celý svet. Lenže jednou vecou je dovoz fakt, že my sa máme dobre, pretože máme demokraciu, kapitalizmus a mier a ako následok sa máme dobre (Ukrajina by vedela povedať svoje); druhou vecou je, že my nemôžme zato, že Aškalo v Rwande nechápe fakt, že mačetou a Kalašnikovom sa jeho úroda nezvýši a hlad neskončí. Vzrast svetových cien potravín, najmä obilia, je škaredou vecou, ale pozor, toto nie je zapríčinené Bruselom, Parížom, Londýnom (aha, ten už v EÚ nie je), Berlínom ani Rimavskými Janovcami. Tento skok zapríčinila Moskva – a Afrika má pre Moskvu v tomto konflikte paradoxne pochopenie, ak nie sympatie.

Takže nie, milé WWF – ja nemôžem zato, že niekde v Mali alebo Sudáne má vláda životnosť ruského tanku pri Buči, ani to, že miestny diktátor si radšej postaví pozlátený palác namiesto toho, aby sa zavlažovalo za tie isté prachy 1.000 km2 stepi. Afrika má možnosť mať dve úrody ročne, pričom najvyšší výnos na hektár majú práve tropické plodiny. Od dekolonizácie uplynulo 60 rokov a pri africkej miere dožitia tam už pomaly ani neexistuje osoba, ktorá by si koloniálnu moc vôbec pamätala. Ak ste neboli schopní si zabezpečiť dostatok potravín napriek stovkám miliárd dolárov pomoci za šesť dekád sťažovania sa, je to VÁŠ PROBLÉM, nie náš. Ak sa celý kontinent potravinovo zrúti kvôli dvom zablokovaným prístavom na Ukrajine (a vy sa tomu ešte smejete), nedá sa nič robiť. Každá kríza je príležitosťou na zmenu, len u vás mi príde každá kríza ako príležitosť na ďalšiu krízu.

Takže milá Afrika, milé rozvojové zeme, ktoré za 60 rokov spravili jediný pokrok v tom, že sa vraždíte tankami a nielen na chrbtoch tiav: Ekvádor ako vývozca ropy nemôže zato, že Rusko nám škrtí kohútiky, rovnako ako Holandsko nemôže za nedostatok plynu v Strednej Európe. Moskva Fínsku zastavila vývoz energie – ale za to Laos ako batéria Indočíny nemôže byť trestaný. Poňátno, súdruhovia?

Spoiler: Pri písaní tejto state mi zabehlo vegetariánske rizoto.