Zamerané na verejnú správu

Nezamýšľam sa nad digitalizáciou z pohľadu technológie. Ako analytička procesov prebiehajúcich v cestovnom ruchu na makro i mikro úrovni sa zamýšľam nad tým, čo treba urobiť, na čom sa treba dohodnúť, aby odborníci – vedci a analytici, pripravili podklady pre čo najefektívnejšie využite IT technológií v odbore cestovný ruch. Vo verejnej správe.

Vieme, koľko nedorozumení, nesúhlasu, námietok, protirečení je spojené s prijímaním novely Stavebného zákona. O to problematickejšie je územné plánovanie v oblasti cestovného ruchu – do ktorého, ako mnohosektorového odvetvia, má čo povedať množstvo zainteresovaných strán , a to na rôznej úrovni riadenia.

Cestovný ruch vo veľkej miere žije z príťažlivých kultúrnych a prírodných hodnôt. Má preto aj eminentný záujem o ich ochranu a zachovanie pre budúce generácie. Každý však máme iné predstavy, ako na to. Sporíme sa, ako by mal vyzerať celý proces riadenia hospodárskych aktivít spojených nielen s cestovaním ale aj s podnikaním v cestovnom ruchu. Pretože tak, ako to je dnes, nemôže ďalej ísť.

Počas Corona krízy šlo o záchranu podnikateľov a nimi vytváraných pracovných miest. Táto starostlivosť by nemala zatieniť problematiku územného rozvoja cestovného ruchu, pretože táto je prvoradá vec. Je za ňu zodpovedná Sekcia cestovného ruchu na MDV SR rovnako aj samospráva.

Práve teraz, keď parlament odsúhlasil reformu národných parkov, keď by sa mala konečne zavŕšiť zónacia, keď sa živo diskutuje o Stavebnom zákone, keď celý svet, v tom najvyspelejšia európska ekonomika – Nemecko, prijíma cielené opatrenia na ochranu životného prostredia, je dôležité, aby sme ďalej nestrácali čas a priložili aj my ruku k dielu. Špeciálne v oblasti cestovného ruchu.

Ciele v ochrane životného prostredia dosiahne verejná správa len s pomocou odborníkov. Nemôžeme sa sťažovať na to, že pre územný rozvoj chýbajú financie. Len ich potrebujeme efektívnejšie rozdeliť. Verejná správa na to potrebuje nielen manažérsky know-how, ale predovšetkým príslušné nástroje riadenia, ktoré jej napomôžu uľahčiť prácu a dosiahnuť sledovaný cieľ.

Na tým, ako na to, ma v podstate inšpiroval Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý zahájil práce na "Integrovanej územnej stratégie BBSK pre európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2021-2027.

So žiadosťou o spoluprácu BBSK oslovil vybraných odborníkov. Po preverení, o čo sa jedná, som došla k záveru, že verejná správa, v tom všetky samosprávy vyššieho i nižšieho stupňa, by potrebovali odborný subjekt, ktorý by systematicky pracoval na spoločensky a hospodársky dôležitých témach.

V dobe, keď sa univerzitám otvárajú dvere pre realizáciu výskumu a prác na inováciách, považujem práve výskumné a inovačné centrá slovenských univerzít za tie inštitúcie, ktoré by mali prevziať túto úlohu na seba. Len ako, keď doposiaľ nedošlo k zhode v téme reforma vysokého školstva, keď sa ešte len všetko „rodí“, keď zainteresované strany ešte "nenavarili" spoločný zákon a nepripravili pôdu pre spoluprácu univerzít na konkrétnych projektoch firiem, vrátane výskumu pre verejnú správu.

Konkrétne mám na mysli práce na Rajonizácii cestovného ruchu: dokument, ktorý jednoznačne napomáha samospráve pri tvorbe územných plánov týkajúcich sa oblastí s rozvinutým cestovným ruchom medzinárodného, celoštátneho, či regionálneho významu.

Uvedený dokument, ako podklad podporujúci Stavebný zákon, bol využívaný už za socializmu. V žiadnom prípade sa tu nejedná o úvahu „návratu k plánovanému hospodárstvu“, nakoľko, ako som sa už zmienila v minulých blogoch (CR a plán obnovy), v cestovnom ruchu pri jeho rozbehu v šesťdesiatych rokoch sme kopírovali švajčiarsky systém riadenia, len sme ho aplikovali na výlučne na štátne zložky. Vtedy nebola iná možnosť...

Regionalizáciu cestovného ruchu (kedysi známa ako Rajonizácia) snáď každý pracovník samosprávy z odboru územného plánovania pozná (je platná dodnes ako usmerňujúci dokument). Veď niektoré strategické dokumenty samosprávy čerpajú z jej obsahu, ale nie v šírke, ako by bolo potrebné, nie v hĺbke, ktorá by sa očakávala.

Regionalizácia, ako dokument v dnešnej forme, je totiž málo nápomocná, nezodpovedá súčasným požiadavkám. Vyžaduje prepracovanie, nové zhodnotenie prinášajúci nový pohľad na možnosti rozvoja území vhodných pre cestovný ruch, ako aj doplnenie limitov návštevnosti jednotlivých regiónov cestovného ruchu. Dokument by mal byť v každom prípade záväzný, čo znamená jeho verejné pripomienkovanie s následným schválením dokumentu v parlamente.

Univerzitám sa ponúka šanca chytiť sa novej príležitosti. Obzvlášť Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde Katedra cestovného ruchu Ekonomickej fakulty je tá, ktorá ako jediná na Slovensku pripravuje odborný dorast so špecializáciou pre verejnú správu. Tamojšie Výskumné a inovačné centrum je zamerané na plnenie iných cieľov. Aká škoda!