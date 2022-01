Čo tak na jar urobiť si "Whiskytrek"?

Vo švajčiarskej destinácii Appenzell vedia už dávno, že sa samotnému človeku lepšie darí, keď sa darí všetkým vospolok. A tak sa zrodila aj idea „Whiskytrek“. Unikát v každom zo sudov môže ochutnať turista, ktorý sa vyberie strmými cestičkami Álp, aby navštívil niektoré z roztrúsených horských chát, či penziónov, kde dozrieva špeciálny mok - whisky.

Práve rozdielna nadmorská výška, na ktorej whisky zreje, jej pridáva špeciálnu charakteristiku. Je umocnená aj vďaka sudom, v ktorých zreje. Whisky, ktorého pravú domovinu by ste skôr hľadali v Škótsku, má preto vynikajúcu chuť a celú škálu zlatých tónov (od svetlej až po tmavú zlatú).

Chlapi z regiónu, ktorí vo Švajčiarsku ako poslední, a to len vďaka šibalskému zostaveniu referendovej otázky, povolili svojim ženám hlasovacie právo, založili združenie horských pohostinstiev „Appenzeller Bergwirte Verein“ a začali vyjednávať s výrobcom „Brauerei AG“. Rozhodli sa totiž založiť spoločne regionálnu marketingovú značku a finančne čo najefektívnejšie dosiahnuť jej medzinárodné uznanie, ktoré je zárukou zvýšenia počtu návštevníkov destinácie. Rozhodli sa správne, dnes profitujú nielen oni, ale celý región.

Jačmeň sa páli vo fabrike a pohostinskí si obstarali len dubové sudy, aby mohla whisky dozrievať u nich "doma", uložené na rôznej nadmorskej výške v regióne. Sudy nie hocijaké, ale také, v ktorých predtým dozrieval rum, sherry, slivovica, koňak, Merlot, Pinot Noir, Portwein, ba dokonca aj pivo. Po vyzretí sa ´whisky balí do 10 alebo do 50 ml fľaštičiek, z ktorých si návštevníci unikátny mok ochutnávajú nielen priamo v pohostinstve, ale si ho zakúpiť a zobrať si so sebou. Navyše je tu aj možnosť následne si objednať tú-ktorú edíciu aj cez internet. Pri väčšom odbere dostane zákazník dokonca aj „Bon-Hefte“ na zľavu pri budúcom nákupe.

Vďaka bohatej ponuke na „Whiskytrek“ rastie dopyt a následne sa rozširuje ponuka. V návštevníckom centre si turisti vyberajú sprevádzané prehliadky po rôzne vedených trasách. V súčasnosti môžu navštíviť až 26 pohostinstiev a tak ochutnať celú škálu „Säntniss Malts Edition“. Ako chutia?

Edícia Eggli (sud z ruského duba)

· Farba: svetlá, biele zlato

· Pery: exotické ovocie ako banány, pápaya, korenistá a ľahko peprová, napriek tomu sladkastá ako mäkké karamelové toffee, jemná chuť po sušených bylinkách dodáva hĺbku

· Príchuť: korenistá chuť byliniek, pretrvávajúca sladká príchuť sa mení do suchej arómy a na chuť tmavého kakaového prášku.

Edícia Pinot Noir

· Farba: zlatá, slnečný lúč

· Nos: teplá, jemné korenistá vôňa, ľahká mandľová, karamelová, trochu po sene a vareného vína

· Pery: silne korenistá, orechová a mandľová, ako vo víne varené ovocie s klinčekom, decentne dymové stopy, tmavá čokolády, trochu slaninová

· Príchuť: tmavé kakaové stopy sú zvýraznené a pôsobia na perách vysušujúco. Whisky má otepľujúcu peprovú korenistú príchuť, ktorá sa po chvíli prejaví v dymovej a slaninovej príchuti.

Edícia pivová

· Farba: tmavá slama

· Nos: jablková, sušené marhule, ľahká príchuť po klinčekoch a škorici, trochu tabaková, karamelovo-krémová, sušené drevo a seno, sušené bylinky ako oregano a thymian, suché drievko

· Pery: korenistá ako klinčeky, trochu ako fazuľa, škorica, jemná príchuť pečenia so sladkými podtónmi, sušené Sherry ovocie, pelendrek

· Príchuť: jemne drevnatá a korenistá, tmavá čokoládová príchuť znie horkasto a na perách zostane pocit sušeného pelendreku, pôsobí otepľujúco. Whisky je veľmi aromatická a komplexná.

Regionálny produkt „Whiskytrek“ potvrdzuje, že sa nejedná len o „alkohol“, nad ktorým poniektorí len krútia nosom. Je to úžasná, ale zároveň aj celkom jednoduchá idea, ako pritiahnuť čo najviac návštevníkov do svojho regiónu. Idea, za ktorým nestojí len jeden, ale veľká skupina s jedným cieľom ťahajúca za jeden povraz. Jeden za všetkých a všetci za jedného.