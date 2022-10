Vo volebnej demokracii v Poprade niečo škrípe

V Poprade sa volí do jedného mestského zastupiteľského orgánu. Volí sa v dvoch volebných obvodoch, z ktorých každý má pridelených „svojich“ kandidátov na poslancov. Výsledkom je, že volič vo volebnom obvode č. 1 nemôže voliť kandidátov pridelených obvodu č. 2 a naopak.

Vo volebnom obvode č. 1 je pridelených 45 kandidátov s možnosťou voľby 9 poslancov, v obvode č. 2 celkom 44 kandidátov s možnosťou voľby 10 poslancov, t.j. celkový počet kandidátov je 89 pre 19 poslaneckých miest. Volič pritom nemá informácie o pomere počtu občanov s volebným oprávnením v každom zo zmienených obvodov...

Hoci moja rodina má vyše 100-ročný trvalý pobyt v súčasnom meste Poprad (23.10.2022 uplynie 77 výročie spojeného Popradu), ja osobne idem k volebným urnám v slobodných voľbách po prvý krát (ako navrátivšia sa do rodiska po rokoch strávených v Banskej Bystrici, Bratislave, Kanade, Švajčiarsku a Nemecku). Preto pristupujem k voľbám do samospráv s plnou vážnosťou a rešpektom voči demokratickým princípom. Zaráža ma preto, že nemôžem voliť kandidátov na poslancov, ktorých poznám alebo rešpektujem výsledky ich práce a ich schopnosť pracovať pre spoločnosť.

Mám trvalý pobyt vo volebnom obvode č. 1, kam je zaradené centrum mesta, sídlisko Západ, Veľká, Spišská Sobota, Matejovce a Stráže pod Tatrami. Časť kandidátov na poslancov mestského zastupiteľského orgánu sa ale nachádza na volebnej listine obvodu č. 2! Pritom poslancom mestského zastupiteľstva prikladám dôležitejšiu funkciu ako samotnému primátorovi, nakoľko zásadne ovplyvňujú rozhodnutia primátora.

Poprad spomedzi slovenských miest hrá významnú úlohu, takže spôsob, ako uplatňuje volebnú demokraciu, je pre Slovensko dôležité. Veľa môžeme dozvedieť zo štatistických údajov, ako napr. že v spojenom Poprade žilo v roku 1946 len 8 633 obyvateľov, 1970 už 23 447, v 1980 celkom 38 077, v 1990 až 53 807, v 2002 počet stúpol na 56 241, v 2010 klesol na 54 433, v 2020 činil len 51 235, pričom v 2022 poklesol na 49 086 obyvateľov.

Štatistika však neprezradí počet potenciálnych voličov vo volebnom obvode č. 1, rovnako aj v obvode č. 2. Dozvieme sa len o počte na voľbách zúčastnených voličov – až po sčítaní voličských hlasov.

Z podkladov, ktoré došli do mojej poštovej schránky som sa dozvedela, že rovnaký systém volieb do samosprávy bol v Poprade uplatnený už v minulom volebnom období (skoršie údaje nie sú mi známe). Pokiaľ by podobné praktiky demokracie uplatňované na miestnej úrovni platili dlhšie obdobie, je možné vypočítať si pravdepodobnosť výsledkov volieb „úspešných kandidátov“. Tým by bola demokracia zásadne ohrozená! Alebo môžeme také niečo rovno vylúčiť? Nehľadiac na to, že situácia v Poprade vyžaduje, aby mesto bolo konečne riadené ako jeden celok, ktorý má zásadný význam nielen pre okres Poprad, ale pre oblasť Spiša a celých Tatier! Belianskych, Vysokých, Západných, Nízkych ale aj Poľských, pre ktoré vďaka medzinárodnému letisku má strategickú dopravnú polohu!

Dovolím si preto na záver uviesť jeden citát človeka s veľkými hodnotami, ktorý „došiel v súvislosti s voľbami do mojej poštovej schránky“. Zaiste osloví všetkých voličov na Slovensku vo voľbách kandidátov do samosprávnych orgánov:

„Žijeme podivné časy. Istoty sa stávajú neistými, informácie dezinformáciami, všeľudské hodnoty relatívnymi konštruktmi na jedno použitie a ľudia iba objektmi mocenských či komerčných záujmov. V takýchto časoch je, viac ako inokedy, dôležité delegovať svoje občianske právomoci na ľudí, ktorí majú schopnosť odolávať negatívnym vplyvom, vedia za každých okolností reagovať na výzvy doby a hlavne zodpovedne a v prospech celej komunity riadiť veci verejné“.

Ako sveta znalý človek pripomínam, že sme Európania, ktorí čerpajú z gréckej filozofie, rímskeho práva a z kresťanstva, vďaka ktorému sme prijali, bez ohľadu na príslušnosť k náboženstvu, sústavu etických noriem. Takáto spoločnosť v 21. storočí by mala byť otvorená poznaniu iných národov z iných kontinentov sveta a toto všetko uplatňovať vo vlastnom živote. Aj pred a počas počas volieb – sviatku demokracie!