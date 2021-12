Zem je guľatá, ale my to tu, z matky Zeme, akoby sme stále nevideli a nechápali

Verständnis, Freiheit, Verantwortung. Porozumenie, sloboda, zodpovednosť – tak znelo z úst nemeckého prezidenta Steinmeiera počas jeho Vianočného príhovoru. Význam týchto slov ako aj ich obsah by mal precítiť každý jednotlivec a podľa toho konať. „Aby sme si po skončení pandémie mohli navzájom pozrieť do očí“, dodal Steinmeier.

Sme navzájom od seba závisí a zároveň spolu tvoríme jeden štát. Príhovor nemeckého štátnika počas Vianoc oslovuje nielen občanov Nemecka, ale aj ľudí na celom svete. Počas pandémie, ale aj smerom do budúcnosti, pretože tieto tri slová sú aktuálne nielen dnes, ale budú potrebné aj pri prístupe občanov k ochrane životného prostredia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Často myslíme tak, ako vidíme a následne to aj tak chápeme. Plocho, teda dvojrozmerne (2D). Vidíme tak už veky. Ak nevidíme hĺbku, mýlime sa. Lebo nevidíme, nechápeme a následne, bez akceptovania potreby zapojenia tretieho rozmeru, reálnej skutočnosti nerozumieme.

Keby bolo jednoduché všetkému porozumieť, boli by sme skôr priznali, že naša Zem nie je plochá, ale guľatá. Naši dávni predkovia predsa veky verili, že Zem je stredobodom vesmíru a všetko, čo ju obklopuje, sa okolo nej točí. Tí jednotlivci, ktorí pochopili existenciu tretej veličiny, ktorá vo vzťahu k nášmu dvojrozmernému videniu dotvára komplexný obraz reality, často krát kruto trpeli pre objektívnu pravdu. Ba dokonca za svoje presvedčenie zaplatili svojim životom..

Vidieť veci ináč, ako plošne, je aj dnes pre mnohých veľmi ťažké. Hoci vieme, že aj Boh je „trojjedinný“ (telo, duša, duch) a tak je najvyššou inteligenciou, v ktorú by sme nemali len veriť a podriadiť sa jej, ale snažiť sa i o porozumenie najvyšších zákonitostí skrytým v nás samých, ale aj vo všetkom, čo nás obklopuje. Bez túžby poznať a porozumieť by neexistovala veda a či výskum, neexistovala by naša snaha vedieť, ako to všetko v našom svete funguje. Nerozumeli by sme, čo sa skrýva pod "trvalou udržateľnosťou", nevedeli by sme riešiť tisícky problémov, ktoré z neznámych príčin nás zaskočili v našom živote.

Nemecký prezident Steinmeier poznajúc potrebu ísť do hĺbky, poznať komplexnosť javov a vecí, ich vzájomných súvislostí, upozornil na význam slova porozumenie. Pritom chápe, že nie každý je psychológom, či analytikom, preto vyzýva ľudí, aby sa nebáli pýtať a nechali si vysvetliť, čomu nerozumejú.

O dopade Corony krízy na život spoločnosti v týchto dňoch priniesli zaujímavý článok online noviny "dennike.sk". Významní ekonómovia na grafoch vysvetľujú zákonitosti vývoja spoločnosti v ich vzájomných súvislostiach.

„Medzi ochranou života a ekonomikou nie je žiadna dilema“, tvrdí o svojom grafe Vladimír Baláž, predseda Vedeckej rady Prognostického ústavu SAV.

Štát môže chrániť ekonomiku (do výšky svojich finančných možností) tak, ako chráni život svojich občanov. Ale, ako sa vyjadril nemecký prezident: „Štát sa sám nezaočkuje, zaočkovať sa môže dať len občan sám!“ A práve to je veľká dilema.

Ak občan zotrvá v plošnom videní, zazrie len to, čo je nad povrchom vody. Nikdy sa nedozvie, čo sa deje pod jej povrchom. Neporozumie, že každá príčina má svoj následok. Zostane niekde v jednom bode určeným osou „x“ (čas) a „y“ (vlastné ego), čím sa sám a my ostatní nedobrovoľne spolu s ním, zanechajúc za sebou zadlžený štát, zničené životné prostredie, pripravíme sa o pocit vlastnej slobody. Porozumenie, sloboda, zodpovednosť zostane pre mnohých len slovom, ktorý nemá vlastný obsah.

Je najvyšší čas sa samých seba spýtať, či to tak chceme.