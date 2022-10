Poprad – mesto športu a čo je s tým spojené

Nič lepšie nevypovie o strategických cieľoch v danom regióne, ako stratégia jeho územného rozvoja, ktorá je východiskom pre vypracovanie územného plánu. Ten v konečnom dôsledku ovplyvňuje smerovanie investícií....

Aj do oblasti športu. Skôr, ako vyslovíme myšlienku o predstave „Poprad – mesto športu“, pozrime si, kam smerovala v minulosti jeho stratégia:

· Dňa 10.8.1948 „Pamätný spis Slovenskej národnej rady“ pridelil mestu Poprad úlohu okresného mesta, pričom v dokumente sa plánovalo, že samotný Poprad dosiahne v relatívne krátkom čase 50-55 tisíc obyvateľov. Stalo sa tomu až v osemdesiatych rokoch, čo vypovedá o tom, že mesto sa môže rozrastať len v prípade, ak vytvára nové pracovné miesta a spolu s tým vzrastá počet nových bytových jednotiek/domov.

· Dňa 31.8.1977 schválila vláda nový územný plán (platil s úpravami až do r. 1997). Poprad bol v ňom charakterizovaný ako „hospodársko-sídelné centrum okresu s významnou funkciou východiskového nástupu do Vysokých Tatier“. Tomu zodpovedala výstavba novej železničnej stanice otvorenej do užívania v roku 1982, z ktorej sa turisti paradoxne do/z relatívne blízkeho poľského Krakova dostanú až cez českú Ostravu či Bohumín.

Ak vezmeme do úvahy, že Praha začala rozvíjať relatívne mladé hospodárske odvetvie, ktorým cestovný ruch je, už začiatkom 60-tych rokov, Poprad nastúpil novodobé trendy až o dobré desaťročie neskôr (aj napriek MS-70 vo Vysokých Tatrách, vďaka čomu tam vyrástlo zopár pekných hotelov). Poprad sa k pridal v roku 1991 otvorením Hotela Satel a o tri roky neskôr Hotela Poprad. Z toho vyplýva, že mesto môže o to rýchlejšie napredovať len ak hospodárska sféra včas zachytí svetové trendy a samospráva tieto vďaka vzájomnej spolupráce s podnikateľskou sférou podporí vo svojom pláne regionálneho rozvoja.

· Územné plány od roku 1997 nekomentujem, nakoľko keby Poprad chcel pokračovať v pôvodných šľapajach, teda podporovať rozvoj cestovného ruchu na území mesta, zaiste by v rámci regionálneho rozvoja lepšie využil turistickú atraktívnosť mestskej pamiatkovej rezervácie Spišskej Soboty, časti Popradu oficiálne už od 1.1.1946. Medzi iným by dnes vyzeral ináč aj areál bývalého JRD.

V roku 1998 vstupuje do komunálneho života mesta Poprad súčasný primátor Anton Danko., ktorého osobný život je nerozlučne spojený so športom. Ľadovým hokejom. Vďaka nemu Poprad získal jedinečné športové stavby, nielen pre hokej, ale aj pre futbal. Športovú infraštruktúru, ktorú dnes mesto Poprad má, mu môže závidieť dokonca aj Bratislava. Preto: „klobúk dole pred Dankom“!

Pánovi Dankovi (rovnako aj súčasnému županovi PSK pánovi Majerskému) vďačí mesto Poprad za novootvorenú Športovú strednú školu, ktorá je vybavená zimným štadiónom a viacúčelovou športovou halou, pričom na svoju realizáciu čakajú aj vonkajšie športoviská.

Práve uvedená športová škola (ďalšia v SR je už naprojektovaná v meste Trenčín s hokejovou halou a plaveckým bazénom) vytvára stabilný základ pre rozvoj Popradu ako mesta športu. Tým sa vytvorili predpoklady, aby sa mesto stalo stať – nielen vďaka športovej infraštruktúre, ale aj vďaka okoliu výnimočne vhodnému pre ďalšie športové aktivity (basketbal vo Svite, beh na lyžiach na Štrbe, golf i jazdecký šport vo Veľkej Lomnici ai.), národným športovým centrom pre deti a mládež do 18 rokov!

Čo to však znamená? Inovatívny projekt so sľubnou budúcnosťou, ktorý vyžaduje jeho zhodnotenie z viacerých uhlov pohľadu.

V roku 2023 – opäť vďaka súčasnému primátorovi, sa mesto Poprad bude pýšiť titulom „Európske mesto športu“! Je to veľká pocta, okamih, ktorý Popradu v oblasti športu otvára dvere do sveta.

Je to vyvrcholením športových snáh súčasného primátora alebo začiatok novej éry vyžadujúcej komplexnejšiu zaangažovanosť celej rady odborníkov bez ohľadu na ich politickú príslušnosť?

V tejto súvislosti by sme si mali uvedomiť, že „svetovému“ (v tom aj európskemu) významu predchádza celoštátny, tomu zase predchádza oblastný, ktorý sa vytvorí prekročením miestneho významu. Na ktorom stupni sa nachádza v súčasnosti v športe mesto Poprad?

Pripomeňme si, že pred cca 6-timi rokmi mesto Poprad (primátor Ing. Švagerko) usporiadal prvú športovú konferenciu (zúčastnila som sa jej ako novinárka). Po prvý krát sa na spoločnej pôde stretli zástupcovia športových klubov, telovýchovných jednôt, aby na tomto fóre hovorili o svojich problémoch, predstavách i očakávaniach – aj v oblasti finančnej podpory detského a mládežníckeho športu zo strany mesta. Dovtedy totiž boli výrazne podporované 2 športy - ľadový hokej a futbal.

Ukázalo sa, že problém, ktorý treba nevyhnutne riešiť, je systém riadenia podpory voľnočasových aktivít detí a mládeže v oblasti športu – vrátane jeho financovania. Ak chce sa mesto Poprad stať skutočným mestom športu svetového významu, musí na seba zobrať úlohu iniciátora - tvorcu nového systému jeho riadenia a financovania. V prospech rozvoja športového talentu pre deti do 15 rokov, nakoľko pre mládež 16 a viac ponúka štúdium na Strednej športovej škole.

Nový systém riadenia a financovania športového talentu nie je možný bez koordinácie vzájomných úloh s PSK, so štátom zastupujúcim tak formálne i neformálne/informálne vzdelávanie/tréning. Vyžaduje si účasť jednotlivých športových zväzov. Veď ide nielen o prospech popradských detí ale aj v prospech rozvoja talentu detí a mládeže na celom území krajiny!

Z toho pohľadu existencia Strednej športovej školy nie je náhodná. Jej založení si Poprad, ale aj PSK, na seba zobral úlohu inovátora. Nielen v oblasti inovácií v príprave športového dorastu, ale aj v oblasti inovácií príprave odborného dorastu v oblasti športu, pretože kvalitatívne môže ovplyvniť výchovu budúceho dorastu, ako športových redaktor, učiteľov športu, trénerov, organizátorov športových podujatí, správcov športových zariadení atď. Toto kladie zvýšené nároky na počiatočnú odbornú pripravenosť v oblasti športu ako takého pre žiakov, ktorí nastúpia do prvých ročníkov tejto školy.

Je to téma, ktorá vyžaduje pozornosť odborníkov prinášajúcich nové pohľady, nový know-how, ktorý Poprad zatiaľ nepozná. Primátora, ktorý preberie funkciu v nových voľbách, čakajú nové úlohy a spolu s tým aj otvorenie sa širokému spektru odborníkov nielen z oblasti športu a školstva, ale aj z oblasti riadenia. Mesto Poprad tieto iniciatívy musí byť schopné presadiť nielen na úrovni PSK, ale spolu s krajom aj na úrovni vlády SR. Potom môžeme všetci snívať aj o meste Poprad ako o celoštátnom sídle koordinačného centra športu detí a mládeže do 18 rokov, ktorý poskytuje pre detí žijúce v menších aglomeráciách bez možnosti športovania pod dohľadom klubov trénera na diaľku, o meste, ktoré je schopné usporiadať športové súťaže medzinárodného významu... Rovnako sa tešiť zo vzniku nových pracovných príležitostí a využívať výhody spojené s ďalším rastom mesta, vrátane kultúry.

Voliči – či už do mestského alebo krajského zastupiteľstva, by si mali obsah pojmu „Poprad – mesto športu“ uvedomiť a voliť takých kandidátov na poslancov v rámci komunálnych volieb, ktorí sú priamo zviazaní s prácou s deťmi a mládežou, so Strednou športovou školou a inovátormi v oblasti školstva i voľnočasových aktivít detí a mládeže.

Len tak sa naše sny stanú skutočnosťou.

(bloggerka v rokoch 1979 až 1988 pracovala na podnikovom riaditeľstve cestovnej kancelárie Slovakoturist, účelového zariadenia Slovenského ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy)