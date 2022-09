Kto som a prečo kandidujem v komunálnych voľbách

Som Bratislavčanka zo Starého Mesta a veľkú časť svojho života som prežila v zahraničí. Pred niekoľkými rokmi som sa vrátila do svojho rodného mesta a teraz by som ho rada pomohla zveľadiť.

Ekológia v každodennom živote

Snažím sa žiť v harmónii s prírodou, vo svojom živote uplatňujem návyky priateľské k životnému prostrediu. Nesmierne mi záleží na tom, v akom prostredí žijeme a všímam si a porovnávam verejný priestor u nás a v zahraničí. Veľa vecí sa u nás zlepšilo, no stále je mnoho takých, ktoré sa nedoriešili alebo sa nestihli začať riešiť. Snažím sa žiť spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a zároveň k mojej peňaženke, najmä keď sú jednoduché a efektívne. Človek nepotrebuje byť veštec, aby si uvedomoval, aké obrovské dopady na naše životy majú prebiehajúce klimatické zmeny. Verím, že ešte nie je všetko stratené, no každý jeden z nás musíme prispieť svojimi činmi či zmenou návykov tak, aby sme prírode neškodili. Mám viacero tipov a nápadov, ktoré sama aplikujem, budem o nich písať viac v mojich blogoch.

Verím vo fungujúce inštitúcie

Zaujímam sa o veci verejné, verím v demokratické usporiadanie v spoločnosti, spravodlivosť, slobodu slova a fungujúce inštitúcie. V usporiadanie, kde štát poskytuje kvalitné služby, vie sa postarať o svojich chorých a starších občanov a zároveň motivuje a angažuje mladších, zabezpečuje im kvalitné vzdelanie. V mnohých týchto oblastiach zaostávame nielen za západnou Európu, ale už aj našimi susedmi, s ktorými sme zdieľali podobnú štartovaciu pozíciu a komunistickú históriu. Je to alarmujúce a nebezpečné a príde mi zúfalé, keď sa u nás namiesto vážnych existujúcich problémov riešia nezmysly a dochádza k žabomyším hádkam pre neexistujúce či vymyslené problémy.

Rešpekt k pravidlám

Vždy sa objaví niekto, kto útočí a vymýšľa si témy, ktoré stavajú ľudí proti sebe a spoločnosť sa výrazne polarizuje. Deje sa tak teraz všade na svete, aj v západných demokraciách, no rozdiel je v tom, že my dodnes nemáme silné a fungujúce inštitúcie, ktoré by si vedeli s takýmto javom poradiť. U nás vo veľa oblastiach zachraňujú spravodlivosť a čestnosť odvážni jednotlivci, správni ľudia na správnom mieste, no stále sa nájdu aj takí, ktorí demokraciou a jej princípmi opovrhujú a otáčajú si pravidlá tak ako im to vyhovuje. Prekáža mi, keď vidím ako sa u nás ľudia značkujú a grupujú do rôznych táborov. Denno-denne si všímam animozity medzi týmito skupinami, nikdy som nebola na niečo také zvyknutá.

Odlišnosť nás obohacuje

Priateľov som si našla na základe ich ľudských kvalít, dobrého srdca a intelektu, je mi totálne jedno či sú konzervatívci, liberáli alebo socialisti, veriaci či agnostici, heterosexuáli či homosexuáli. Považujem toto delenie za nešťastné a nie som s tým vôbec stotožnená. Sama seba vnímam niekde uprostred, sú oblasti v ktorých som viac konzervatívna a zároveň iné, kde som totálne otvorená, liberálna. Čo je však dôležité je hľadanie prienikov a spolupráce medzi nami, pretože žijeme v susedstve, v jednom meste a malo by nám ísť o spoločný cieľ – zveľaďovanie spoločného verejného priestoru a kvalitná starostlivosť oň.

Naše miesto v Európe

Som rada, že sme členmi jedného z najbezpečnejších a najbohatších spoločenstiev sveta – Európskej únie, kde môžeme slobodne cestovať, študovať, pracovať a podnikať kdekoľvek chceme. Európske inštitúcie poznám dôverne, pracovala som v dvoch z nich (Európska komisia a Európsky parlament) takmer 11 rokov, nie sú ideálne, no je to to najlepšie, čo sa nám mohlo prihodiť. Vďaka štrukturálnym a kohéznym fondom, ktoré k nám prúdia z EÚ, sa naša krajina zveľaďuje a rozvíja, no, žiaľ, mnohokrát to na rozdiel od okolitých krajín nemenežujeme najefektívnejšie a najpružnejšie.

Ľudia, ktorých si vážim

Mám rada múdrych, milých a priateľských ľudí, ktorí sa neberú vážne, vedia vtipkovať aj na svoju adresu, sú otvorení a nohami pevne na zemi. Naopak, neviem akceptovať nespravodlivosť, aroganciu, závisť a nedoprajnosť. Veľkú časť svojho času, energie a financií venujem dobrovoľným aktivitám a charite, bojujem za lepšiu a spravodlivejšiu spoločnosť v našej krajine, som aktivista telom a dušou. Bola som súčasťou iniciatívy Za Slušné Slovensko v Bruseli, hlboko sa ma dotkla vražda Jána a Martiny. Mám hlbokú úctu voči práci novinárov, sama som žurnalistiku spolu s politológiou a európskymi štúdiami študovala.

Rodina, tolerancia a šance

Cítim sa požehnaná, lebo som vyrastala v skvelej rodine, plnej lásky a porozumenia, rodičia nás so sestrou podporovali a mám úžasných priateľov. Som dosť zvedavá, rada cestujem a spoznávam nové krajiny. Som presvedčená, že cestovanie ma naučilo veľkej tolerancii a rešpektu voči iným a zároveň si vážiť a ctiť to, čo máme doma. Považujem sa za zdravého patriota, mám nesmierne rada Slovensko, je krásne a žijú tu zaujímaví, šikovní ľudia, ktorí, ak by mali lepšie podmienky pre realizáciu, by určite boli ešte väčším prínosom pre celú spoločnosť.

Čo mi robí radosť

Vo svojom voľnom čase sa rada venujem renovovaniu starších zanedbaných obydlí, veľa sa inšpirujem pri mojich cestách. Zbožňujem slovenské výtvarné umenie. Som pravidelný návštevník hudobných festivalov, rada chodím na koncerty, do divadla a do kina a rada športujem. Zbožňujem prechádzky v Malých Karpatoch s mojim psom Dáškou.

Prečo som sa rozhodla kandidovať?

Stretávať sa s ľuďmi z okolia, pomáhať pri niektorých projektoch... to je niečo, čo som vždy považovala za samozrejmosť. Skutočným základom fungujúcej samosprávy je v prvom rade komunita. Ľudia, ktorým záleží na ich okolí a na tom, aby sa tam všetkým susedom žilo dobre. Roky som nad kandidatúrou nepremýšľala, zmenilo sa to až potom, čo ma oslovila súčasná poslankyňa Soňa Párnická. Spoznali sme sa vďaka našej spolupráci pri záchrane dvoch parčíkov z nášho susedstva v Starom Meste. Pani Párnicka je občianska aktivistka a zaslúžila sa o záchranu parčíku za Slovenským rozhlasom na Belopotockého, na ktorý si brúsili zuby developeri s plánom nejakej bytovky. Rada by som v jej šľapajách pokračovala. Potreba stavania nových bytov pre Bratislavčanov je veľmi dôležitá, no je nesmierne dôležité zachovať správnu rovnováhu medzi zelenými plochami a zástavbou, najmä v husto obývanom centre, kde sa pohybuje najviac ľudí a zeleň je nesmierne potrebná. Vidíme to najmä posledné roky, kedy nás trápia nesmierne horúčavy a suchá, ako dôsledok klimatických zmien.

Kandidatúru som prijala, pretože so Soňou a jej kolegami zo strany OKS zdieľame podobné názory a životné hodnoty. Považujem týchto ľudí za kompetentých, vidno za nimi výsledky a stoja nohami pevne na zemi. Nie je dôležité akého pôvodu sme, akú vieru vyznávame či akú stranu volíme (okrem samozrejme fašistov a extrémistov), no dôležité je hľadanie prienikov, kompromisov a najlepšieho možného riešenia pre pohodlné, praktické a radostné bývanie obyvateľov. Je to umenie a kumšt, lebo každá politická skupina má svoju filozofiu a svoje priority no dá sa to, keď sa chce. Budem sa snažiť o presadzovanie spolupráce medzi názorovo odlišnými stranami v komunálnej politike. Je to dôležité a silné gesto, lebo momentálne sme všetci už príliš unavení z rôznych animozít a škriepok, ktorých sme svedkami vo „veľkej“ politike.

Dovoľte, aby som vám predstavila témy, ktoré sú pre mňa dôležité a ktoré budem presadzovať ako vaša poslankyňa za náš volebný obvod 7 v Starom Meste – týkajú sa najmä zelenej politiky a správneho a transparentného riadenia verejných služieb.

Moje vízie a priority sú:

• pokračovať v presadzovaní transparentnosti vo verejnom

obstarávaní a hospodárnom a efektívnom používaní

staromestského rozpočtu. Staré Mesto je najexponovanejšia mestská časť,

jadro celej Bratislavy, pracujú a sídlia v ňom najdôležitejšie inštitúcie celej

krajiny, pracujú a žijú tu diplomati, poslanci NR SR, prezidentka,

vláda a primátor, chodí sem najviac turistov. Preto je na Staré

Mesto kladená výrazná zodpovednosť a pozornosť. Keďže ide o

jednu z najmenších štvrtí a jeho rozpočet vybraný z miestnych

daní je nepostačujúci, je veľmi dôležité, aby magistrát dodržiaval

uzavreté dohody a memorandá a poskytoval dodatočné financie na

chod Starého Mesta. Budem sa usilovať, aby spolupráca medzi

poslancami MÚSM a mestskými poslancami bola čo najkorektnejšia,

obom stranám by malo ísť o ten istý cieľ;

• ponúkať klientom priateľské profesionálne služby na pôde MÚSM;

• podporovať participatívny prístup MÚSM k občanom najmä v citlivých otázkach týkajúcich sa konkrétneho susedstva;

• pokračovať v permanentnej príprave kvalitného územného plánu a plánu zón;

• podporovať vytváranie rôznych kultúrnych a spoločenských aktivít a zabezpečovať ich financovanie resp. kofinancovanie;

• podporovať dobrú údržbu zelene vo verejnom priestranstve a zároveň motivovať ľudí vytvárať a udržiavať predzáhradky pred domami;

• podporovať rôzne aktivity medzi miestnymi obyvateľmi a novousadlíkmi;

• pomôcť cudzincom integrovať sa do miestnej komunity – najmä utečencom z Ukrajiny, ktorí sú viac zraniteľní;

• vytvárať podmienky pre používanie rôznych obnoviteľných energií v domácnostiach (zber dažďovej vody, solárne panely na strechách domov, kde je to možné, uvedomujem si, že častokrát to môže byť v rozpore so súčasnými predpismi pamiatkárov, no žijeme v dobe energetickej krízy a skôr či neskôr sa bude musieť legislatíva s týmito zmenami vysporiadať. V južných krajinách je toto štandardom už aj dnes aj na strechách pamiatkovo chránených domov);

• podporovať viac recyklácie, najmä biologického odpadu (ostatná recyklácia je celkom dobre zabehnutá);

• učiť a motivovať ľudí znižovať spotrebu tepla a elektriny, k tomu sa dá vypracovať manuál, ktorý sa môže distribuovať medzi Staromešťanmi;

• rozširovať zelený verejný priestor – podpora dobrej starostlivosti o existujúce parky a parčíky a zakladanie nových parkov v nových urbanizačných zástavbách;

• vysádzať nové stromy, zakladať nové trávniky v miestach kde sú poškodené a starať sa pravidelne o existujúce ako aj strihať prerastajúce vetvy stromov, kríky, rastliny a kvety;

• podporovať zveľaďovanie staromestských vnútroblokov, aby sa nezopakovalo a zabránilo sa bezohľadnému výrubu zelene vo vnútrobloku Justičná/Poľská;

• pokračovať v iniciatíve prevádzkovania obľúbeného staromestského trhu Žilinská;

• pokračovať v odstraňovaní vizuálneho a hudobného smogu vo verejnom prostredí, baroch, kaviarniach a reštauráciach

• renovovať staré verejné budovy, aby boli energeticky účinnejšie;

• zaviesť viac zelených striech, najmä vo verejných budovách;

• pravidelne ekologicky likvidovať burinu na okrajoch ciest, chodníkov, vyrastajúcu z popraskaných asfaltových dier

Mnohé z týchto politík je možné financovať z postpandemického EÚ Fondu obnovy a odolnosti, na ktorý má Bratislava tiež nárok, na rozdiel od klasických eurofondov. Mnohým z týchto aktivít som sa naučila v Bruseli. Práve tam som sa aktívne zapájala do života miestnej komunity a mnohému som sa tam naučila. Nemusíme objavovať teplú vodu, stačí sa inšpirovať tam, kde už tieto nápady fungujú a vytvoriť podmienky, aby sme ich dokázali aplikovať aj u nás. Neponúkam len generické heslá a veľké nerealizovateľné úvahy o nejakom ideálnom meste. Ponúkam konkrétne návrhy a k nim konkrétne a realistické riešenia a rada vám ich postupne predstavím vo svojich blogoch.