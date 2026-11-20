Včera som sa zúčastnil besedy Slovenského Národného Múzea v Levoči, kde historik Miroslav Števík spolu s vedúcou Štátneho archívu v Levoči Slávkou Sámelovou predstavili knihu Putovanie Dejinami Spiša VI. s podtitulom Horný Spiš. Putovanie Dejinami Spiša VI. bude mať dva diely. Druhý sa bude venovať Dolnému Spišu. Vydanie knihy podporili obce Šuňava, Lesnica a mesto Spišská Stará Ves.
Ťažiskom knihy je encyklopedický zoznam obcí Horného Spiša. Ich národnostné zloženie v stredoveku a ranom noveku. Kniha popisuje patronómium konkrétnej obce, vznik erbu, konfesionálne zloženie danej obce a mnoho zaujímavých informácií.
Kniha sa venuje osídleniu Horného Spiša v stredoveku a v ranom novoveku ( do roku 1600 ). V knihe sa nachádzajú aj bonusy. Doktorka Slávka Sámelová sa venuje súpisu domov na námestí v Levoči, kde bpopisuje, kto v konkrétnom dome býval, aké mal vierovyznanie, čomu sa majiteľ/podnájomca venoval.
Druhým bonusom je dejinný prehľad obce Chrasť nad Hornádom, kde sa nachádza kostolík so zaujímavou architektúrou.
Tretím bonusom sú dejiny kláštora Minoritov v Levoči a ich genéza príchodu do tohto mesta.