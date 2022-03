Ženský aspekt v histórií nášho mesta

Dôležitosť žien v našom meste a v spoločnosti. Už v 19 storočí zakladali v našom meste rôzne spolky na podporu vzdelanosti a spoločenského života. Práve ženy sa zaslúžili o vznik sirotinca alebo sa pričinili o skrášľovanie mesta či spoločenský život. Mesto no rovnako aj celá naša spoločnosť by nemala zabúdať na dôležitosť žien. Mnohokrát majú vo svojich profesiách ľudskejší prístup než my muži. Je potrebné im poďakovať za starostlivosť a pomoc.

Podstatou ženského pôsobenia v Spišskej Novej Vsi bolo vzdelávanie v národnom duchu, takisto sa venovali spievaniu, divadlu, šitiu. Dovtedy mali ženy v našom meste oklieštené portfólio aktivít. Spišská Nová Ves má vo svojej histórií banícku stopu. Zámožnejšie manželky pochádzali práve z baníckeho prostredia v stredoveku. Väčšinou ženy pracovali na statkoch a v domácnostiach. Neskôr sa ženy zaslúžili v Spišskej Novej Vsi o zakladanie opatrovní,, organizovanie zábav, hraniu hier, literárnemu pôsobeniu. Taktiež pôsobili ako učiteľky alebo opatrovateľky v sirotinci.

Takisto tu pôsobili židovské ženské spolky. Ženy v tomto spolku pracovali ako učiteľky v miestnej židovskej škole. taktiež sa venovali divadlu, literárnej práci.

V Našom meste pôsobil aj katolícky ženský spolok, ktorý sa venoval náboženskému vzdelaniu a tiež pomoci slabším.