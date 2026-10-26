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26. okt 2026 o 14:27
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Blanár opäť prerazil dno

Blanár sa opäť stretol s Lavrovom. Gašpar dal rozhovor agentúre TASS

Viktor Pamula
Viktor Pamula Bloger
Blanár opäť prerazil dno
Sergej Lavrov a Juraj Banár (Zdroj: FB Juraj Blanár)
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Juraj Blanár sa opäť stretol so Sergejom Lavrovom. Takéto kroky ohrozujú naše členstvo v nadnárodných organizáciách. Otvorene poviem, že sa obávam o krajinu a členstvo v tých partnerstvách.

Mám pocit, že si dostatočne neuvedomujeme, k čomu smeruje zahraničná politika Slovenskej republiky. Slovenský minister zahraničných vecí jedná o naverbovaní viac ako tridsatich ruských diplomatov.

V tomto kontexte chcem však vysoko oceniť spoločnú tlačovú konferenciu predstaviteľov opozície. Lídri opozície pre oblasť zahraničnej politiky si jasne uvedomujú toto ukotvenie.

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Dnešné počínanie Juraja Blanára nie je práca ministra európskych záležitostí. Je to kolaborácia.

Nestotožňujem sa s týmto konaním a plne stojím za Slovenskou republikou ako členom NATO a EÚ.

Ako občan Slovenskej republiky plne stojím za Ukrajinou.

Viktor Pamula

Viktor Pamula
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Som mladý človek a aktivista. Vo svojom živote mám však od narodenia niečo s čím sa nezaobídem. Som na invalidnom vozíku. V tomto blogu by som rád poukázal na problémy, s ktorými sa stretávam. Sú to problémy s bariérami ľudskými ale aj materiálnymi. Zoznam autorových rubrík:  Futbalové postrehySamospráva NezaradenéSúkromné

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