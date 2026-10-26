Blanár opäť prerazil dno

Juraj Blanár sa opäť stretol so Sergejom Lavrovom. Takéto kroky ohrozujú naše členstvo v nadnárodných organizáciách. Otvorene poviem, že sa obávam o krajinu a členstvo v tých partnerstvách.
Mám pocit, že si dostatočne neuvedomujeme, k čomu smeruje zahraničná politika Slovenskej republiky. Slovenský minister zahraničných vecí jedná o naverbovaní viac ako tridsatich ruských diplomatov.
V tomto kontexte chcem však vysoko oceniť spoločnú tlačovú konferenciu predstaviteľov opozície. Lídri opozície pre oblasť zahraničnej politiky si jasne uvedomujú toto ukotvenie.
Dnešné počínanie Juraja Blanára nie je práca ministra európskych záležitostí. Je to kolaborácia.
Nestotožňujem sa s týmto konaním a plne stojím za Slovenskou republikou ako členom NATO a EÚ.
Ako občan Slovenskej republiky plne stojím za Ukrajinou.