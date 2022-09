Bublajúce problémy časť prvá

Dnes bolo pre vysoké ceny energií nahlásenené prepúšťanie asi 280 zamestnancov. Prepúšťanie znamená stratu istoty príjmu do rodiny. Mnoho rodín tak v čase zvyšovania cien energií pri neschopnosti vytvorenia energetického piliéru ( napríklad zastropovanie cien ) prichádza o živobytie.

V Spišskej Novej Vsi bol dlhodobo a viac-menej stabilne jeden už spomínaný investor. Myslím, že to bola z časti aj chyba. Ak by boli pracovné príležitosti v meste roztrúsené, dopad na rodiny pri prepúšťaní by bol o niečo menší.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prepúšťanie v tak veľkej firme, akou Nidec v súčasnosti je ( takmer 3000 zamestnancov ) bude mať dopad nielen na nezamestnanosť, ale aj s ňou súvisiace veci ako dostupné školstvo, bývanie a zdravotná starostlivosť. Zánik takéhoto strategického podniku môže spôsobiť, že sa z mesta Spišská Nová Ves a jeho okolia stane hladová dolina, čo bude mať negatívny dopad na rozvoj mesta a okolitých obcí. To spôsobí exodus obyvateľstva. Mesto by malo a mohlo v minulosti s takýmto scenárom rátať a zamestnanosť rozložiť a prilákať nové spoločnosti. Táto jednokoľajnosť sa v týchto časoch ukazuje ako fatálna chyba