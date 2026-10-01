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1. okt 2026 o 10:42
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Čo my NATO ?

Slovensko navštívil nemecký minister zahraničných vecí Johan Wadephul.

Viktor Pamula
Viktor Pamula Bloger
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Jeho slovenský proťajšok obhajoval ruské záujmy v energetike. Takisto tvrdil, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešnie. Tiež povedal, že k sabotážam a hybridným útokom treba vraj pristupovať s chladnou hlavou, aby neuvážená reakcia aliancie nevyvolala vojenský konflikt. Tiež prezentoval budúce rokovania Rusko-Slovenskej komisie, ktorá bude rokovať o energiách.

Naproti tomu jeho nemecký kolega tvrdil toto: Uvedomuje si, že Slovensko a Nemecko spájajú ekonomické partnerstvá a členstvo v NATO. Slovensko a Nemecko pomáha Ukrajine. Dve krajiny stoja za suverenitou a integráciou Ukrajiny. Slovensko sa podľa J. Wadephula musí energeticky odstrihnúť od ruských energií, ak chce pomáhať Ukrajine. Na pozadí hybridných aktivít Moskvy a útokov v Európe si musí Slovensko uvedomiť, že spochybňovanie týchto aktivít Ruska je nezodpovedné.

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Slovensko podľa nemeckého ministra nemôže spochybňovať jednotu a silu NATO a jeho záväzky. Pretože takéto spochybňovanie oslabuje samotnú podstatu NATO.

Sú to silné slová. Uvidíme, či si to Blanár uvedomí.

Viktor Pamula

Viktor Pamula
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Som mladý človek a aktivista. Vo svojom živote mám však od narodenia niečo s čím sa nezaobídem. Som na invalidnom vozíku. V tomto blogu by som rád poukázal na problémy, s ktorými sa stretávam. Sú to problémy s bariérami ľudskými ale aj materiálnymi. Zoznam autorových rubrík:  Futbalové postrehySamospráva NezaradenéSúkromné

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