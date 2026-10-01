Čo my NATO ?

Jeho slovenský proťajšok obhajoval ruské záujmy v energetike. Takisto tvrdil, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešnie. Tiež povedal, že k sabotážam a hybridným útokom treba vraj pristupovať s chladnou hlavou, aby neuvážená reakcia aliancie nevyvolala vojenský konflikt. Tiež prezentoval budúce rokovania Rusko-Slovenskej komisie, ktorá bude rokovať o energiách.
Naproti tomu jeho nemecký kolega tvrdil toto: Uvedomuje si, že Slovensko a Nemecko spájajú ekonomické partnerstvá a členstvo v NATO. Slovensko a Nemecko pomáha Ukrajine. Dve krajiny stoja za suverenitou a integráciou Ukrajiny. Slovensko sa podľa J. Wadephula musí energeticky odstrihnúť od ruských energií, ak chce pomáhať Ukrajine. Na pozadí hybridných aktivít Moskvy a útokov v Európe si musí Slovensko uvedomiť, že spochybňovanie týchto aktivít Ruska je nezodpovedné.
Slovensko podľa nemeckého ministra nemôže spochybňovať jednotu a silu NATO a jeho záväzky. Pretože takéto spochybňovanie oslabuje samotnú podstatu NATO.
Sú to silné slová. Uvidíme, či si to Blanár uvedomí.