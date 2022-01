Čo nám dali čiastočné výsledky sčítania obyvateľstva

Z prvých výsledkov sčítania obyvateľstva môžeme povedať, že 96 percent ľudí sa narodilo na Slovensku a slovenčina je materinským jazykom pre takmer 82 percent ľudí.

Takmer 56 percent ľudí sa hlási k rímsko-katolíckemu vyznaniu. Na druhej strane vidíme nárast skupiny bez vyznania, udalo 23.8 percenta obyvateľov. Najviac v Bratislave a Rožňave. Príspevky pre cirkvi sa však neznížia. Ak by počet veriacich klesol o desať percent, príspevok by sa znížil o tretinu hodnoty.

Vyše dve tretiny obyvateľstva je v produktívnom veku. Tento stav je očakávaný. Nárast ľudí vo veku osemdesiat plus je o takmer 30 000 v porovnaní s predošlým sčítaním v roku 2011. Pozitívnym ukazovateľom je fakt, že v sčítaní bol zaznamenaný nárast detí do pätnásť rokov cca o 41 000.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Naopak zaznamenali sme negatívny trend v reprodukčnej zložke žien vo veku 15-49 rokov. Z týchto výsledkov môžeme vydedukovať nárast seniorskej zložky. Asi v roku 2030 to môže byť nad hranicou 21%. Takisto vzrastie aj priemerný vek celkovej populácie. Zo sčítania v roku 2021 je to na úrovni zhruba 41 rokov. V roku 2030 by to mohlo byť na úrovni 45 rokov.

Súčasťou Sčítania je aj údaj o počte narodených detí žien a aj mužom. Podľa prognózy možno očakávať nárast bezdetnosti až na úrovni 20 až 25 percent a jednodetnosť na úrovni 30 percent. Výhľadovo ide o najbližších desať až 20 rokov. Ovplyvňuje to aj odkladanie rodenia detí.

stať spracovaná za pomoci https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175

Trendy sú teda pomerne jasne dané. Pokles ľudí s vierovyznaním je možné pripísať protestu obyvateľstva voči zasahovaniu rímsko-katolíckej cirkvi do verejného života. Boju za zákaz interrupcií, protestom voči LGBTIQ komunitám a zneužívaniu detí kňazmi. Za týmto poklesom môže byť aj kampaň bezvyznania.sk, ktorej bilboardy sme mohli vidieť po celom Slovensku.

Hlavným problémom je však starnutie obyvateľstva a nízka pôrodnosť, Ako mu predísť ? Možným riešením by bola podpora rodiny, v podobe zvýšenia rodičovských dávok, ktoré sú na úrovni 26 eur, zatiaľ čo v susednom Rakúsku sú odstupňované od veku dieťaťa a sú mnoho násobne vyššie.

Problémom sa môže javiť aj potreba kariéry a prvoradého finančného zabezpečenia. Vo vyššom veku, sa spolu s kariérnym rastom "zabúda" na produkciu a tým pádom je rodina, alebo partneri bez detí.

Štát by sa mal preto podporovať rodiny a pokúsiť znížiť tak dané predpovede SAV.

.