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10. sep 2026 o 21:10
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Dôležitosť Poľska vo V4

Radoslaw Sikorski odpovedal exkluzívne pre ta3.

Viktor Pamula
Viktor Pamula Bloger
Dôležitosť Poľska vo V4
Radek Sikorski (Zdroj: youtube.com ta3)
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Uvedomuje si a jasne prezentuje to, že Rusko je hrozba. Opäť kritizoval Slovenskú vládu za nadbiehanie Putinovi.

Radek Sikorski tvrdí, že Putin je zločinec, mrzí ho však, to, aké kroky robí slovenská vláda v súvislosti s Putinom.

Poľský minister zahraničných však Slovensko považuje za silného obchodného partnera, takisto so Slovenskom spolupracuje v oblasti vyrovnávania regionálnych rozdielov a turizmu.

Poľsko a Slovensko spolupracujú aj v oblasti obrany, Slováci majú záujem o rakety, BVP vozidlá, ide o spoluprácu vrámci NATO. Tieto nákupy majú krajiny chrániť proti dronom.

Podľa Sikorskeho je dôležité posilniť V4. S týmto však nesúhlasím, keďže súčasná politika slovenskej vlády je rozdielná, než poľská.

Radoslaw Sikorski poukázal na ten rozdiel práve v oblasti obrany, Poľsko vynakladá 4,8% HDP na obranu, pretože nechce byť viac ruskou kolóniou.

Chce byť pevným a stabilným členom NATO. Dokazuje to aj prvé cvičenie koalície ochotných v Poľsku.

Podľa Sikorského môže Putin ukončiť vojnu za 5 minút. Poliaci sú susedia Ruska a preto je nutné si uvedomiť, že v regióne strednej Európy je potrebná stabilita, to znamená bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Preto si Európa vyžaduje to, aby bola silná a jednotná.

Viktor Pamula

Viktor Pamula
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Som mladý človek a aktivista. Vo svojom živote mám však od narodenia niečo s čím sa nezaobídem. Som na invalidnom vozíku. V tomto blogu by som rád poukázal na problémy, s ktorými sa stretávam. Sú to problémy s bariérami ľudskými ale aj materiálnymi. Zoznam autorových rubrík:  Futbalové postrehySamospráva NezaradenéSúkromné

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