Uvedomuje si a jasne prezentuje to, že Rusko je hrozba. Opäť kritizoval Slovenskú vládu za nadbiehanie Putinovi.
Radek Sikorski tvrdí, že Putin je zločinec, mrzí ho však, to, aké kroky robí slovenská vláda v súvislosti s Putinom.
Poľský minister zahraničných však Slovensko považuje za silného obchodného partnera, takisto so Slovenskom spolupracuje v oblasti vyrovnávania regionálnych rozdielov a turizmu.
Poľsko a Slovensko spolupracujú aj v oblasti obrany, Slováci majú záujem o rakety, BVP vozidlá, ide o spoluprácu vrámci NATO. Tieto nákupy majú krajiny chrániť proti dronom.
Podľa Sikorskeho je dôležité posilniť V4. S týmto však nesúhlasím, keďže súčasná politika slovenskej vlády je rozdielná, než poľská.
Radoslaw Sikorski poukázal na ten rozdiel práve v oblasti obrany, Poľsko vynakladá 4,8% HDP na obranu, pretože nechce byť viac ruskou kolóniou.
Chce byť pevným a stabilným členom NATO. Dokazuje to aj prvé cvičenie koalície ochotných v Poľsku.
Podľa Sikorského môže Putin ukončiť vojnu za 5 minút. Poliaci sú susedia Ruska a preto je nutné si uvedomiť, že v regióne strednej Európy je potrebná stabilita, to znamená bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Preto si Európa vyžaduje to, aby bola silná a jednotná.
10. sep 2026 o 21:10Páči sa: 0x Prečítané: 0x
Dôležitosť Poľska vo V4
Radoslaw Sikorski odpovedal exkluzívne pre ta3.
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