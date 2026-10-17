Fico ako súčasť východného bloku ?

Rozohráva nebezpečnú hru. Podporou srbského kandidáta na premiera potvrdzuje svoj východný vektor v zahraničnej politike Slovenskej republiky. Zarážajúce je aj to, že Robert Fico odišiel zo summitu v EÚ, kde sa rozhodovalo o európskej obrane a podpore Ukrajiny.
Aj týmto gestom Fico dáva najavo, kam sa mentálne posunul. Demonštruje tak pohrdanie voči Únií a je čelným predstaviteľom. Takéto spájanie krajnej pravice môže v budúcnosti znamenať odchod Slovenska z Európskej Únie a pretvorenie tohto štátu na autokratický až totalitný režim s obmedzením opozície a s preferencou štátneho vlastníctva podnikov.
Opäť sa tak môžeme ocitnúť v pozícií satelitného štátu východného bloku.