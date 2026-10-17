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17. okt 2026 o 15:35
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Fico ako súčasť východného bloku ?

Fico ukázal postoj voči Európskej Únií

Viktor Pamula
Viktor Pamula Bloger
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Rozohráva nebezpečnú hru. Podporou srbského kandidáta na premiera potvrdzuje svoj východný vektor v zahraničnej politike Slovenskej republiky. Zarážajúce je aj to, že Robert Fico odišiel zo summitu v EÚ, kde sa rozhodovalo o európskej obrane a podpore Ukrajiny.

Aj týmto gestom Fico dáva najavo, kam sa mentálne posunul. Demonštruje tak pohrdanie voči Únií a je čelným predstaviteľom. Takéto spájanie krajnej pravice môže v budúcnosti znamenať odchod Slovenska z Európskej Únie a pretvorenie tohto štátu na autokratický až totalitný režim s obmedzením opozície a s preferencou štátneho vlastníctva podnikov.

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Opäť sa tak môžeme ocitnúť v pozícií satelitného štátu východného bloku.

Viktor Pamula

Viktor Pamula
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Som mladý človek a aktivista. Vo svojom živote mám však od narodenia niečo s čím sa nezaobídem. Som na invalidnom vozíku. V tomto blogu by som rád poukázal na problémy, s ktorými sa stretávam. Sú to problémy s bariérami ľudskými ale aj materiálnymi. Zoznam autorových rubrík:  Futbalové postrehySamospráva NezaradenéSúkromné

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