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6. sep 2026 o 19:21
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Koaličný prezident

Pozorne som si vypočul Sobotné dialógy.

Viktor Pamula
Viktor Pamula Bloger
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Prázdny oblek mal monológ na STVR. Osoba, ktorá je na istý čas v Paláci hovorí o nutnosti rokovania s Ruskom. Neuvedomuje si, že Rusko rokovať odmieta.

V ďalšej podtéme obvinil opozíciu z toho, že odmieta chváliť vládu za to, že sa snaží budovať elektráreň. Takisto sa prázdny oblek pustil do kritiky Európskej Únie, ktorá má v sebe vraj viac ideológie, ako reálnych myšlienok. V tejto téme mu nadbiehal aj moderátor, opýtal sa ho na možné vystúpenia ďalších krajín z Európskej Únie, tiež vo svojich otázkach kritizoval NATO, keďže sa Turecko snaží spájať s Ruskom.

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Moderátor rozoberal aj voľby v Nemecku, kde môže v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko vyhrať AfD. Prezident P. hovoril o nepopularite Merza, ktorá podľa osoby z paláca nesie zodpovednosť za slabú ekonomiku.

Osoba, ktorá je dnes v Grasalkovičovom paláci tvrdí, že AfD má veľký úspech a nezaslúži si byť vylúčená z volieb. Hanbím sa, že táto krajina má takého prezidenta, akého má.

Prezident hovoril aj o tom, ako je hrdý na to, že vláda predstavila víziu 2040, vraj by Slovensku prospela veľká koalícia strán PS a Smer. Prezident sa zbláznil.

Viktor Pamula

Viktor Pamula
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Som mladý človek a aktivista. Vo svojom živote mám však od narodenia niečo s čím sa nezaobídem. Som na invalidnom vozíku. V tomto blogu by som rád poukázal na problémy, s ktorými sa stretávam. Sú to problémy s bariérami ľudskými ale aj materiálnymi. Zoznam autorových rubrík:  Futbalové postrehySamospráva NezaradenéSúkromné

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