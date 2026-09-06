Prázdny oblek mal monológ na STVR. Osoba, ktorá je na istý čas v Paláci hovorí o nutnosti rokovania s Ruskom. Neuvedomuje si, že Rusko rokovať odmieta.
V ďalšej podtéme obvinil opozíciu z toho, že odmieta chváliť vládu za to, že sa snaží budovať elektráreň. Takisto sa prázdny oblek pustil do kritiky Európskej Únie, ktorá má v sebe vraj viac ideológie, ako reálnych myšlienok. V tejto téme mu nadbiehal aj moderátor, opýtal sa ho na možné vystúpenia ďalších krajín z Európskej Únie, tiež vo svojich otázkach kritizoval NATO, keďže sa Turecko snaží spájať s Ruskom.
Moderátor rozoberal aj voľby v Nemecku, kde môže v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko vyhrať AfD. Prezident P. hovoril o nepopularite Merza, ktorá podľa osoby z paláca nesie zodpovednosť za slabú ekonomiku.
Osoba, ktorá je dnes v Grasalkovičovom paláci tvrdí, že AfD má veľký úspech a nezaslúži si byť vylúčená z volieb. Hanbím sa, že táto krajina má takého prezidenta, akého má.
Prezident hovoril aj o tom, ako je hrdý na to, že vláda predstavila víziu 2040, vraj by Slovensku prospela veľká koalícia strán PS a Smer. Prezident sa zbláznil.