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27. aug 2026 o 15:23
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Nedokončená rekonštrukcia

Žiaľ pravdepodobne sa nebude realizovať rekonštrukcia chodníka pri Autobusovej stanici tak, ako to bolo poôvodne zamýšľané.

Viktor Pamula
Viktor Pamula Bloger
Nedokončená rekonštrukcia
Chodník pri Autobusovej stanici (Zdroj: Viktor Pamula)
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Vo včerajčej reportáži TV Reduta o rekonštrukcií Autobusovej stanice som sa dozvedel jednu bolestivú správu. Súčasťou rekonštrukcie totiž nebudú chodníky v okolí. Ide mi o konkrétny chodník, ktorý spája Sládkovičovú ulicu s Chrapčiakovou a smeruje k Autobusovej stanici.

V súčasnosti sa nachádza v stave, ako to dokumentuje priložená fotografia. Pre seniorov, ktorí majú problém s pohybom je tak problematické ísť na nákup, alebo na autobus. Rovnakotak pre osoby na invalidnom vozíku je cesta bolestivá a nekomfortná. Problém pri pretlačení kočiara majú aj rodiny s deťmi.

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Je zarážajúce, že v investícií 4.4 milióna eur, ktorá má znamenať rekonštrukciu Autobusovej stanice nie je zahrnuté aj jej okolie. V kontexte estetiky to bude vyzerať zaujímavo, ak bude zrekonštruovaná budova, nástupištia, ale priľahlé chodníky nie. Mám za to, že celé územie Autobusovej stanice malo byť predmetom štúdie, ktorá by túto rekonštrukciu vnímala komplexne ako celok

Viktor Pamula

Viktor Pamula
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Som mladý človek a aktivista. Vo svojom živote mám však od narodenia niečo s čím sa nezaobídem. Som na invalidnom vozíku. V tomto blogu by som rád poukázal na problémy, s ktorými sa stretávam. Sú to problémy s bariérami ľudskými ale aj materiálnymi. Zoznam autorových rubrík:  Futbalové postrehySamospráva NezaradenéSúkromné

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