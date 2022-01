Nový podnik s chybičkou krásy

Meetpoint nová a nádherne riešená kaviareň s chybičkou krásy. Dostal som odporúčanie na novo otvorený podnik v Spišskej Novej Vsi . Podnik má milú a ochotnú obsluhu, v ponuke má croissanty, horúcu kávu so šľahačkou a iné dobroty. Podnik ako stvorený pre mladého človeka, ako som ja.

Nový Meetpoint sa nachádza v budove kultúrneho domu, kde vedú schody. Na týchto schodoch sa však nachádza úzka a strmá nájazdová rampa, po ktorej sa nedostane hore mamička s kočiarom a nie to ešte vozík ( viď foto )

Ak by som sa aj horko-ťažko dostal hore po tejto rampe, v ceste by mi stál kvetináč, esteticky to vyzerá výborne a páči sa mi to, no prakticky, je kvetináč prekážkou.

Majitelia budov nie sú schopní opraviť vstup, na čo doplácajú samotné nájomníčky tejto kaviarne. Som spoločenský človek, rád by som ochutnal nejakú tú čokoládu, drink, a podobne. Aj samotná obsluha by privítala napríklad mamičku s kočiarom, alebo človeka s hendikepom. Novému podniku držím palce a budem ho odporúčať naďalej, pretože nájomníčky za tento stav nemôžu.

nájazdová rampa so strmým sklonom (zdroj: Viktor Pamula)