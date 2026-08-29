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29. aug 2026 o 19:27
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Odkaz SNP

Nenechajme si vziať odkaz SNP.

Viktor Pamula
Viktor Pamula Bloger
Odkaz SNP
Spolu s Vladimírom Strmeňom a Stanislavom Mičevom. (Zdroj: Viktor Pamula)
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Dnes si pripomíname 82 rokov od Slovenakého Národného Povstania. Tento rok píšem tuto spomienku so strachom. Rok, čo rok odchádzajú poslední vojaci a vojačky, ktorí nám slobodu vybojovali.

Dnes sa o to viac prekrúca dejinná sféra. Fašisti, proti ktorým bojovali vojaci Slovenskej a ďalej Československej armády, dnes oslavujú SNP. Takisto červená časť spektra často považuje za vedúcu silu povstania Červenú Armádu, hoc povstanie viedla Slovenská, neskôr Československá armáda.

Nenechajme si ukradnúť odkaz SNP.

Viktor Pamula

Viktor Pamula
Bloger 
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Som mladý človek a aktivista. Vo svojom živote mám však od narodenia niečo s čím sa nezaobídem. Som na invalidnom vozíku. V tomto blogu by som rád poukázal na problémy, s ktorými sa stretávam. Sú to problémy s bariérami ľudskými ale aj materiálnymi. Zoznam autorových rubrík:  Futbalové postrehySamospráva NezaradenéSúkromné

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