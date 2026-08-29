Dnes si pripomíname 82 rokov od Slovenakého Národného Povstania. Tento rok píšem tuto spomienku so strachom. Rok, čo rok odchádzajú poslední vojaci a vojačky, ktorí nám slobodu vybojovali.
Dnes sa o to viac prekrúca dejinná sféra. Fašisti, proti ktorým bojovali vojaci Slovenskej a ďalej Československej armády, dnes oslavujú SNP. Takisto červená časť spektra často považuje za vedúcu silu povstania Červenú Armádu, hoc povstanie viedla Slovenská, neskôr Československá armáda.
Nenechajme si ukradnúť odkaz SNP.