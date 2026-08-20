Okupácia znova po 58 rokoch

Všemu lidu Československé socialistické republiky
Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hod. [večer][pozn. 1] překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a těchto orgánů.
V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ÚV KSČ a zabývalo se přípravou XIV. sjezdu strany. Předsednictvo ÚV KSČ vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, Bezpečnost a Lidové milice nedostaly rozkaz k obraně země.
Předsednictvo ÚV KSČ považuje tento akt za odporující nejenom [všem][pozn. 2] zásadám vztahů mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva.
Všichni vedoucí funkcionáři státu, KSČ i Národní fronty zůstávají ve svých funkcích, do nichž byli jako představitelé lidu a členů svých organizací zvoleni podle zákonů a jiných norem platných v Československé socialistické republice. Ústavními činiteli je okamžitě svoláváno zasedání Národního shromáždění, vlády republiky, předsednictvo ústředního výboru KSČ svolává plénum ÚV KSČ k projednání vzniklé situace.
Předsednictvo ÚV KSČ
21. 8. 1968
zdroj rozhlas.cz.
Zajtra 21.8.2026 si pripomenieme 58 rokov od okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Tieto vojská zabili snahu o demokratizáciu režimu pod vedením Alexandra Dubčeka. Dnes sa o demokratické smerovanie snaží Ukrajina, kde sa bojuje, Gruzínsko, kde ľudia protestujú, Moldavsko, ktoré je taktiež v hladáčiku Ruska.
Vtedajší občiansky odpor stál život v Československu 137 ľudí. Dnes po 58 rokoch sa na tieto obete zabúda ( na Slovensku ). Nebyť občianskej spoločnosti, dnešná vláda na tieto obete zabúda. Stretáva sa s predstaviteľmi Ruskej Federácie. Veľká časť spoločnosti zabúda na túto udalosť a podporu vyššie popísané konanie RF.
Veľkej časti Slovákov a Sloveniek chýba historická pamäť.
Aj týmto článkom chcem túto udalosť našich dejín pripomenúť.