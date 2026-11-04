Pohľad na Midterms

America is blue. Čo znamená víťazstvo Demokratov v oboch komorách kongresu ? Je to akýsi polčas medzi prezidentskými voľbami. Samozrejme nevieme, koho vygeneruje Demokratická strana do Prezidentských volieb v 2028. Midterms to však môžu napovedať.
Príčinou výhry Demokratov je iste Trumpovo ego a rozhodnutia zbrklé a pudové. Napríklad vojna v Iráne, podpora Putina, vysoké ceny palív.
Donald Trump ničí stabilitu demokratických inštitúcií. Podporuje antisystém a magnátov ako Zuckerberg Musk a ďalší. V USA sa už dlhšie deje oligarchizácia politiky.