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4. nov 2026 o 10:48
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Pohľad na Midterms

V midterms vyhrala Demokratická strana. Je však otázkou, akú silu bude mať v nastoľovaní tém a politík.

Viktor Pamula
Viktor Pamula Bloger
Pohľad na Midterms
(Zdroj: reuters)
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America is blue. Čo znamená víťazstvo Demokratov v oboch komorách kongresu ? Je to akýsi polčas medzi prezidentskými voľbami. Samozrejme nevieme, koho vygeneruje Demokratická strana do Prezidentských volieb v 2028. Midterms to však môžu napovedať.

Príčinou výhry Demokratov je iste Trumpovo ego a rozhodnutia zbrklé a pudové. Napríklad vojna v Iráne, podpora Putina, vysoké ceny palív.

Donald Trump ničí stabilitu demokratických inštitúcií. Podporuje antisystém a magnátov ako Zuckerberg Musk a ďalší. V USA sa už dlhšie deje oligarchizácia politiky.

Viktor Pamula

Viktor Pamula
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Som mladý človek a aktivista. Vo svojom živote mám však od narodenia niečo s čím sa nezaobídem. Som na invalidnom vozíku. V tomto blogu by som rád poukázal na problémy, s ktorými sa stretávam. Sú to problémy s bariérami ľudskými ale aj materiálnymi. Zoznam autorových rubrík:  Futbalové postrehySamospráva NezaradenéSúkromné

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