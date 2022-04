Požiar v domove dôchodcov

Príčinou požiaru bol skrat v elektroinštalácií. Vďaka rýchlej reakcií zamestnancov Domova dôchodcov sa klientov podarilo včas zachrániť a nikomu sa nič nestalo. Postupne boli odvážaní k svojim rodinným príslušníkom, do športovej haly, alebo iných domovov sociálnych služieb v našom okrese a kraji.

Predbežná škoda na majetku bola vyčíslená na dva, až dva a pol milióna eur. Mesto vyhlásilo zbierku, kde môžu jeho obyvatelia môžu posielať dobrovoľné finančné prostriedky. Predpokladaná uzávera budovy by mala trvať dva roky.

Mesto navštívil aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Ten prisľúbil pomoc ministerstva v hodnote 15 000 €. Podľa môjho názoru je to však veľmi málo. Ako minister práce by mu malo na senioroch bytostne záležať. Mnohí sa zrekonštruovania domova nemusia ani dožiť. Seniori by mali byť piliérom sociálneho systému.

Pri všetkej úcte 15 000 ? Aj na exprese v súťaži sa dá vyhrať viac. Ako člena sociálno -zdravotnej komisie ma táto situácia veľmi mrzí a budem sa obracať na mesto, aby v čo najkratšom čase našlo finančné prostriedky na opravu Mnohí klienti sù imobilní a nemajú už nikoho. Práve oni to potrebujú najviac.