Priblíženie mesta jeho občanom

V Bratislave sa koná diskusia s názvom Opýtaj sa primátora. Primátor mesta sa stretáva s občanmi v rámci mestských častí a diskutuje s nimi na rôzne problémy. Takáto diskusia by sa mohla konať raz mesačne vždy pred mestským zastupiteľstvom. Občania mesta by mohli na nej prezentovať svoje nápady a možnosti, ako zlepšiť ich mestskú časť. Debata by mohla byť vysielaná na facebooku mesta Spišská Nová Ves.

Pred voľbami do mestského zastupiteľstva v roku 2018 sa konala podobná diskusia s kandidátmi na poslancov v miestnej kaviarni. Odvtedy ubehli štyri roky a podobných stretnutí s poslancami je veľmi málo. Nie každý človek má facebook a podstatou práce poslanca je hovoriť s voličmi a počúvať ich potreby.

Ďalšou možnosťou, ako sa priblížiť občanom mesta je vysielanie mestského zastupiteľstva na internetovej stránke mesta, alebo v mestskej televízií Reduta. Občania mesta tak získajú väčší prehľad o dianí v meste a budú môcť tak lepšie zhodnotiť prácu svojich zvolených zástupcov.