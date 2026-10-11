Quo Vadis Spišská Nová Ves ?

Blížia sa komunálne voľby. Už istý čas sa prechádzam mestom a vidím, že sa odelo do prevažne červeno-bielej. Súčasťou tejto červeno-bielej je však aj farba hnedá.
Príznačné pre túto časť politického spektra je, že ich veľký banner sa nachádza na bývalej budove Zväzu Československo-Sovietskeho priateľstva. Pri bližšom pohľade na kandidátov zistíme, že sa medzi kandidátmi sa nachádza osoba s väzbami na Rusko a Bielorusko. Ide o krajiny, ktoré vraždia ženy, deti, starcov a starenky na Ukrajine.
Veľmi vás prosím, dobre zvážte, komu dáte svoj hlas 24.10.
Použijem ešte citát Václava Havla
"Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří vám slibují, že všechno vyřeší za vás. Takoví lidé chtějí, abyste jen mlčeli, poslouchali a drželi krok. Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří mají diktátorské sklony, příliš často mění názory, nejsou schopni se domluvit s jinými, nabízejí různá dobrodružná, nepromyšlená a neodpovědná řešení a kteří by se nejraději vrátili k centralistickému řízení všech našich společných věcí.“