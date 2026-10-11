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11. okt 2026 o 20:45
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Quo Vadis Spišská Nová Ves ?

v článku nižšie ponúkam voličom a voličkám návod na to, koho voliť

Viktor Pamula
Viktor Pamula Bloger
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Blížia sa komunálne voľby. Už istý čas sa prechádzam mestom a vidím, že sa odelo do prevažne červeno-bielej. Súčasťou tejto červeno-bielej je však aj farba hnedá.

Príznačné pre túto časť politického spektra je, že ich veľký banner sa nachádza na bývalej budove Zväzu Československo-Sovietskeho priateľstva. Pri bližšom pohľade na kandidátov zistíme, že sa medzi kandidátmi sa nachádza osoba s väzbami na Rusko a Bielorusko. Ide o krajiny, ktoré vraždia ženy, deti, starcov a starenky na Ukrajine.

Veľmi vás prosím, dobre zvážte, komu dáte svoj hlas 24.10.

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Použijem ešte citát Václava Havla

"Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří vám slibují, že všechno vyřeší za vás. Takoví lidé chtějí, abyste jen mlčeli, poslouchali a drželi krok. Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří mají diktátorské sklony, příliš často mění názory, nejsou schopni se domluvit s jinými, nabízejí různá dobrodružná, nepromyšlená a neodpovědná řešení a kteří by se nejraději vrátili k centralistickému řízení všech našich společných věcí.“

Viktor Pamula

Viktor Pamula
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Som mladý človek a aktivista. Vo svojom živote mám však od narodenia niečo s čím sa nezaobídem. Som na invalidnom vozíku. V tomto blogu by som rád poukázal na problémy, s ktorými sa stretávam. Sú to problémy s bariérami ľudskými ale aj materiálnymi. Zoznam autorových rubrík:  Futbalové postrehySamospráva NezaradenéSúkromné

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