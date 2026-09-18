Šírenie Ruskej propagandy

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Tento prejav predsedu vlády je zásadný. Ak vieme čítať medzi riadkami, tak premier vlastne hovorí, že v prípade napadnutia Slovenska sa Slovensko nebude brániť. Je to čistá ruská propaganda.
Slovenská republika je členom NATO, predseda vlády tvrdí, že odmieta pomôcť inej krajine v prípade jej napadnutia po aktivácií článku 5 Severoatlantickej zmluvy.
Takýmto vyjadrením sa stráca dôveryhodnosť Slovenska u členov NATO. Fico tvrdí, že plníme záväzky NATO. Nie je pravda. Susedné Poľsko dáva na obranné výdavky takmer 5 % HDP, Slovensko ledva 3.
Predseda vlády nevidí a nechce vidieť, odkiaľ prichádza bezpečnostná hrozba. Pýtam sa ako by Slovensko reagovalo, ak by sa útok na fabriku pri Prešove podaril. Koho by z neho predseda vlády obvinil ?