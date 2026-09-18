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18. sep 2026 o 10:55
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Šírenie Ruskej propagandy

Predseda vlády prišiel so zásadným vyjadrením.

Viktor Pamula
Viktor Pamula Bloger
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Diskusia  (0)

https://www.facebook.com/reel/1959476661406233

Tento prejav predsedu vlády je zásadný. Ak vieme čítať medzi riadkami, tak premier vlastne hovorí, že v prípade napadnutia Slovenska sa Slovensko nebude brániť. Je to čistá ruská propaganda.

Slovenská republika je členom NATO, predseda vlády tvrdí, že odmieta pomôcť inej krajine v prípade jej napadnutia po aktivácií článku 5 Severoatlantickej zmluvy.

Takýmto vyjadrením sa stráca dôveryhodnosť Slovenska u členov NATO. Fico tvrdí, že plníme záväzky NATO. Nie je pravda. Susedné Poľsko dáva na obranné výdavky takmer 5 % HDP, Slovensko ledva 3.

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Predseda vlády nevidí a nechce vidieť, odkiaľ prichádza bezpečnostná hrozba. Pýtam sa ako by Slovensko reagovalo, ak by sa útok na fabriku pri Prešove podaril. Koho by z neho predseda vlády obvinil ?

Viktor Pamula

Viktor Pamula
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Som mladý človek a aktivista. Vo svojom živote mám však od narodenia niečo s čím sa nezaobídem. Som na invalidnom vozíku. V tomto blogu by som rád poukázal na problémy, s ktorými sa stretávam. Sú to problémy s bariérami ľudskými ale aj materiálnymi. Zoznam autorových rubrík:  Futbalové postrehySamospráva NezaradenéSúkromné

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