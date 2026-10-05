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5. okt 2026 o 18:59
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Václav Havel 90

Václav Havel by sa dnes dožil 90 rokov

Viktor Pamula
Viktor Pamula Bloger
Václav Havel 90
Václav Havel v Kongrese (Zdroj: Asociated Press)
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„Život v pravde“ je kľúčový filozofický a politický koncept Václava Havla, ktorý definoval v roku 1978 vo svojej slávnej eseji Moc bezmocných. Znamená to odmietnutie ideologickej pretvárky a lži totalitného systému a vedenie života v plnom súlade s vlastným svedomím.

Že je člověk ‚disidentem', se obvykle dozvídá a uvědomuje si to, až když už jím dávno je; toto postavení je důsledkem jeho konkrétních životních postojů, vedených úplně jinými motivy než získat takový či onaký titul.

Dnes 5.10 si pripomíname 90 rokov od narodenia, pre mňa najvýznamnejšej osobnosti československých dejín, Václava Havla. Václav Havel pre mňa symbolizuje nádej a nezlomného ducha v boji proti komunizmu. Niekoľko pobytov vo väzení neznížilo jeho nádej a odhodlanie na zmenu strednej európy a príchod demokracie.

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Pri tomto výročí si spomínam na ťažiskovú etapu Václava Havla. Charta 77 ňou nesporne bola. Jej tvorcovia dali jasne najavo, že nesúhlasia s potláčaním ľudských práv.

Za jej spísanie boli potláčané ľudské práva signatárov i samotných tvorcov.

Aj dnes 50 rokov po sú potláčané ľudské práva a slobody a rôzne izmy sa vracajú.

Nesmieme strácať nádej na zmenu. Pretože : • „Nádej nie je presvedčenie, že niečo dobre dopadne, ale istota, že niečo má zmysel – bez ohľadu na to, ako to dopadne.“

Viktor Pamula

Viktor Pamula
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Som mladý človek a aktivista. Vo svojom živote mám však od narodenia niečo s čím sa nezaobídem. Som na invalidnom vozíku. V tomto blogu by som rád poukázal na problémy, s ktorými sa stretávam. Sú to problémy s bariérami ľudskými ale aj materiálnymi. Zoznam autorových rubrík:  Futbalové postrehySamospráva NezaradenéSúkromné

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