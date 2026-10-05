Václav Havel 90

„Život v pravde“ je kľúčový filozofický a politický koncept Václava Havla, ktorý definoval v roku 1978 vo svojej slávnej eseji Moc bezmocných. Znamená to odmietnutie ideologickej pretvárky a lži totalitného systému a vedenie života v plnom súlade s vlastným svedomím.
Že je člověk ‚disidentem', se obvykle dozvídá a uvědomuje si to, až když už jím dávno je; toto postavení je důsledkem jeho konkrétních životních postojů, vedených úplně jinými motivy než získat takový či onaký titul.
Dnes 5.10 si pripomíname 90 rokov od narodenia, pre mňa najvýznamnejšej osobnosti československých dejín, Václava Havla. Václav Havel pre mňa symbolizuje nádej a nezlomného ducha v boji proti komunizmu. Niekoľko pobytov vo väzení neznížilo jeho nádej a odhodlanie na zmenu strednej európy a príchod demokracie.
Pri tomto výročí si spomínam na ťažiskovú etapu Václava Havla. Charta 77 ňou nesporne bola. Jej tvorcovia dali jasne najavo, že nesúhlasia s potláčaním ľudských práv.
Za jej spísanie boli potláčané ľudské práva signatárov i samotných tvorcov.
Aj dnes 50 rokov po sú potláčané ľudské práva a slobody a rôzne izmy sa vracajú.
Nesmieme strácať nádej na zmenu. Pretože : • „Nádej nie je presvedčenie, že niečo dobre dopadne, ale istota, že niečo má zmysel – bez ohľadu na to, ako to dopadne.“