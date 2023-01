Vozíčkar a nakupovanie

Ako každý mladý človek, aj ja si občas zájdem do nákupného centra. Bolo tomu tak aj dnes. Ako možno vidieť z fotografie, som na vozíku. Týmto článkom by som chcel poukázať na možné úpravy regálov a vešiakov s oblečením. Rovnako ako človek na vozíku, ani osoba, ktorá je nevidiaca, nedokáže prejsť uličkou, pretože medzi ňou je po oboch stranách stojan, či polička s oblečením. Rozumiem prevádzkam a ich stratégií, chcú dať poličky a vešiaky na vhodné miesto, kvôli jedinému cieľu, predaj oblečenia, či iného produktu. Z tohto dôvodu je rozmiestnenie tovaru také aké je. Bodlo by ak by sa pri zariaďovaní predajne myslelo aj na vozíčkarov, kočíky, alebo nevidiacich Aj my sme ľudia, chceme sa páčiť sebe, našim polovičkám, rodine, či kamarátom.

Nákup v potravinách je taktiež zložitejší pre osobu s hendikepom. Vozík je nižší, ako tovar v regále. Nedokážeme si teda vziať napríklad rožok a ja osobne mám ostych poprosiť, pretože ľudia na mňa beztak čudne pozerá. Problémom je tiež postavenie vozíka s tovarom pre zásobovanie do cesty a tiež úzke uličky medzi regálmi, sám teda napríklad v Kauflande nemôžem nakupovať, môj vozík je širší, ako ulička medzi regálmi, mám krátke ruky a nedokážem si tovar vziať sám. Tiež naavrhujem zmenu organizácie vykladania tovaru