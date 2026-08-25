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25. aug 2026 o 13:21
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Vraťme kultúru na futbal

Som futbalovým fanúšikom celý život. Počas neho som navštívil viacero zápasov so skvelou atmosférou. Žiaľ aj také, kde atmosféra pripomínala krčmu plnú vulgarizmov.

Viktor Pamula
Viktor Pamula Bloger
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Najpr však uvediem pozitívne príklady. Nedávno som navštívil zápas Zbrojovky Brno, ktorá postúpila do najvyššej súťaže. Veľmi si cením ústretovú komunikáciu klubu a pomoc pri nákupe lístkov pre ŤZP osoby a doprovod. S otázkami a usmerneniami mi pomohli aj chlapci z podcastu Flinta, ktorí mi dali kontakt na klub.

Takisto si cením ústretovú komunikáciu s mediálnym manažérom klubu Tomášom Šustom, ktorý ma mal na zozname. Za lístky pre ŤZP a doprovod som neplatil nič. Aj to je obraz toho, ako si české kluby ctia fanúšika.

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Po príchode domov sa mi klub ozval, ako som bol so zápasom spokojný a ponúkli mi, možnosť návštevy zápasu, kedykoľvek budem opäť v Brne.

Vo videu nižšie môžete vidieť atmosféru na Zbrojovke.

Atmosféra na zápase Zbrojovky

Podobnú ústretovosť a ochotu som zažil na zápase Žiliny s Trenčínom pred pár rokmi. Takisto som sa cítil prijatý a akceptovaný, rovnako bola cena lístkov nulová.

Komunikácia bola takisto ústretová a priateľská.

Takto by som si to predstavoval všade, všade to bohužiaľ takto nie je

Kultúra v klube FK Spišská Nová Ves

Píše sa mi to ťažko, na domáci klub chodím viac ako 14 rokov. Po poslednom zápase však zvažujem či vôbec na zápasy ísť aj naďalej. Tréner domácich využíva takmer vždy vulgarizmy na svojich hráčov, oponentov i rozhodcov. Aj tzv detský fanklub následne impulzívne reaguje voči protihráčom i rozhodcom.

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To má nwgatívny dopad na návštevnosť rodín s deťmi a skutočných fanúšikov.

Klub ponúka sezónnu vstupenku v takomto znení :

Nová sezóna je za dverami a my pre teba máme sezónku len za 40 €!

Prečo sa to jednoznačne oplatí?
Ušetríš minimálne 12 € na vstupnom počas celej sezóny!
Ako bonus máš na každom domácom zápase pivo a kofolu za 1,50 €
…a k tomu kávičku len za 1 €

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Takýmito krokmi klub podporuje podľa môjho názoru alkoholizmus a neduhy v spoločnosti.

K sezónnej vstupenke nemá fanúšik možnosť zakúpenia si klubového oblečenia, zliav na nákup u partnerov a xy ďalších možných vecí, ktoré by sa dali vymyslieť. Žiaľ, klub takto upadá a aj naďalej bude.

Viktor Pamula

Viktor Pamula
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Som mladý človek a aktivista. Vo svojom živote mám však od narodenia niečo s čím sa nezaobídem. Som na invalidnom vozíku. V tomto blogu by som rád poukázal na problémy, s ktorými sa stretávam. Sú to problémy s bariérami ľudskými ale aj materiálnymi. Zoznam autorových rubrík:  Futbalové postrehySamospráva NezaradenéSúkromné

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