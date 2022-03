Výstavba nájomných bytov

Reportáž v RTVS o výstavbe nájomných bytov ma podnietila k napísaniu tohto článku. Nájomné byty sú častokrát podmienené voľnými a dostupnými pozemkami pre mesto. V meste Levoča sa za rok a pol postavili dve bytovky, v ktorých sa nachádza 48 bytov. Súčasťou stavby sú aj parkovacie miesta. Nájom sa bude pohybovať od 190 do 300 eur, v závislosti od veľkosti bytu. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/312034#2544

Problém s nájomnými bytmi evidujeme aj v našom meste a to dlhodobý. Mesto eviduje veľký počet žiadateľov o nájomné bývanie a často nedokáže uspokojiť dopyt po nájomnom bývaní. Dôležitou časťou tohto problému sú aj pozemky. Spišská Nová Ves. Mesto Spišská Nová Ves síce pripravuje investície na Červenom Jarku, Malom poli, alebo v lokalite Deväť krokov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súčasná situácia s nájomným bývaním v mestských bytoch je však veľmi zlá. Zariadenie v nich je často v zlom stave. Ako člen sociálno-zdravotnej komisie si uvedomujem spolu s ostatnými členmi tento problém. Verím, že v nasledujúcom období sa v rozpočte mesta, prípadne v spolufinancovaní nájdu zdroje na prerobenie existujúcich bytov do lepšej podoby. Mesto by na to mohlo napríklad využiť svoj mestský podnik služieb, ktorý by tieto byty prerobil a zvýšil by sa tak štandard v mestských nájomných bytoch. Nájomník by tak nemusel so súhlasom mesta na vlastné náklady prerábať zariadenie bytu a stačilo by mu priniesť osobné veci.

Žiadateľ o nájomný byt musí mať dôchodkový vek a musí byť schopný splácať nájom. Z dôchodku, ktorý žiadateľ poberá si nie je častokrát schopný prerobiť mestský byt do dôstojnej podoby. Vo veľa z nich je v zlom stave sociálne zariadenie, podlahy alebo spotrebiče. Ako som spomínal vyššie v nájomných bytoch zvyčajne bývajú starší ľudia, ktorí sú v sociálnom byte v jeseni ich života a zaslúžia si dôstojné bývanie.

Som veľmi rád, že členovia už spomínanej komisie si uvedomujú tento problém a prejavujú úsilie ho riešiť. Ako zdravotne znevýhodnený človek by som možno privítal aj bezbariérový prístup v novo vybudovaných mestských nájomných bytoch. Viac o tom už v ďalšom článku.