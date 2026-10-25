Život mimo systému.

V posledných dňoch sa v komunálnych kampaniach v Spišskej Novej Vsi veľa hovorilo o kreatívnych centrách pre seniorov, či centrách aktívneho stárnutia. Uvedomujem si, že obyvateľstvo Slovenska, ako aj Spišskej Novej Vsi starne. Už v súčasnosti však existujú v tomto meste kluby dôchodcov. Ich členovia a členky chodia na rôzne výlety, využívajú Nordic walking, jógu, fyzioterapiu, pilates a ďalšie aktivity, ktoré ich spájajú a držia v spoločnosti.
Pred pár dňami som na sociálnej som na sociálnej sieti zachytil zámer vybudovať oddychové a záujmove centrum pre deti so zdravotným znevýhodnením. Chválim tento zámer. Opäť ma však mrzí, že je len pre deti.
Existuje však aj skupina ľudí so zdravotným znevýhodnením od 18-60 rokov. Táto skupina obyvateľov žije akosi mimo systému. Pre nich neexistuje žiadne takéto centrum, alebo spoločensko pracovný priestor, kde by sa vedeli stretnúť, porozprávať sa, tráviť svoj voľný čas.
Pred pár rokmi som mal v úmysle založiť takéto centrum, ktoré by prepojilo zdravých ľudí s ľudmi so špeciálnymi potrebami. Cieľom bolo začleniť nás, osoby so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti, zároveň zotrieť predsudky väčšinovej populácie bez hendikepu. Mal som podporu sociálnej komisie, žiaľ v tom čase o vznik takéhoto centra nebol záujem
Sám mám 29 rokov a vnímam, že práca pre človeka so zdravotným znevýhodnením je v Spišskej Novej Vsi čosi málo dostupné. Mnoho prevádzok má schody, a ak aj má bezbariérový vstup, tak problémom bývajú úzke dvere na toaletu.
Preto som nútený, či chcem, či nechcem, byť "zatvorený" doma. Tento stav má negatívny dopad na psychické zdravie osoby so zdravotným znevýhodnením. Nedokáže využiť svoje schopnosti a zručnosti, ktoré má. Zo svojho života viem, že osoba so zdravotným znevýhodnením potrebuje sociálny kontakt s ľudmi. Bez neho trpí duševne a napokon aj fyzicky.
Verim, že tento článok pomôže k tomu, aby sa aj táto skupina dokázala uplatniť v spoločnosti.