Futbalové okienko

V zápase sa predstavil aj nový pravý krídelník z Nigérie. Zaujal niekoľkými prienikmi do šestnástky. Domáci však v prvých minútach prišli o Kristiána Slebodníka. Ten si po nešetrnom zákroku hostí zranil koleno. Jeho absencia zatiaľ nie je známa.

Absentoval aj tréner domácich, ktorý inkasoval počas prebiehajúcej sezóny viacero žltých kariét. Na lavičke tak sedel Dávid Farkašovský. Aj napriek týmto stratám chcelo mužstvo zo Spiša po prehre a remíze, znova zabodovať naplno.

Túžbu začalo mužstvo zo Spišskej Novej Vsi napĺňať v 44. minúte. Skóre otvoril Kamil Zekucia. V druhom polčase sa k nemu pridal Marek Janečka, ktorý po štandardnej situácií dorazil loptu za chrbát brankára a upravil tak skóre na 2:0. O pár minút sa k nemu pridal opäť Kamil Zekucia a strelil tak svoj druhý gól v zápase.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Domáci sa najmä v druhom polčase prezentovali koncentrovaným výkonom. Ten završili strelou na 4 :0 .

Líder ligy Lipany taktiež vyhral na domácej pôde. Do konca ročníka ostáva desať kôl. Do druhej ligy postupuje priamo len prvý tím tabuľky. Súbojom, ktorý môže veľa povedať o celkovom umiestnení, bude práve ten s Lipanami a to na domácom ihrisku 20.mája.