Obranná dohoda alebo ruská invázia?

Slovenská vláda ju uplynulý týždeň schválila, traja najvyšší ústavní činitelia sú v podstate ZA a čaká sa na schválenie v parlamente. Rusko sa medzitým chystá na vojenské cvičenie v Bielorusku s cieľom pripraviť sa na “útok zo západu” a hromadí svoje vojenské sily na hraniciach s Ukrajinou, vyvolávajúc pocit ohrozenia susedných štátov. Rusko tiež ukončilo rozhovory s NATO o zmiernení napätia na východnej Ukrajine skôr ako sa začali. Požiadavka na prísľub neprijatia Ukrajiny a Gruzínska a nerozmiestňovania zbraní a jednotiek na území štátov bývalej Varšavskej zmluvy zo strany NATO je vrcholnou drzosťou a aroganciou od Putinovej administratívy. Pýtal sa niekto v Kremli zvrchovaných štátov - Ukrajiny, Poľska, Maďarska či Slovenska na ich názor? Načo, však …? Rusko sa predsa nikdy nepýtalo na názor menších a slabších, rovno poslalo tanky - do Maďarska, do Československa, skoro aj do Poľska a na Ukrajinu. Rusko proste stále sníva o návrate do sovietskej éry a súčasťou jeho sféry vplyvu má byť aj Slovensko. V situácii tejto otvorenej hrozby je obranna dohoda s USA a úzka spolupráca v NATO otázkou prežitia Slovenska.

Na Slovensku sú proti spomínanej obrannej dohode v podstate tri tipy ľudí. Rusofili, rojkovia a špekulanti.

Rusofili

Podľa prieskumov verejnej mienky asi tretina slovenskej populácie nesúhlasí s NATO, EÚ, spomína nostalgicky na socializmus a otvorene sympatizuje s Ruskom. Právom ich teda pre zjednodušenie môžeme označovať rusofilmi. Podobné skupiny obyvateľstva sa nachádzajú aj v iných postsocialistických krajinách, aj keď práve na Slovensku, v Bulharsku a v Maďarsku sú tieto skupiny najsilnejšie. Rusko ako svetová veľmoc veľmi účelne využíva tieto skupiny obyvateľstva a spriaznených politikov (u nás napr. Kotleba či Danko) a prostredníctvom nich s využitím sociálnych sieti šíri svoju propagandu proti EÚ a NATO. Na túto tzv. hybridnú dezinformačnú vojnu opakovane upozorňuje európsky parlament aj spravodajské služby, vrátane slovenskej SIS.

Rojkovia

Ďalšiu skupinu obyvateľstva tvoria ľudia, ktorí v podstave veria v pacifistické ideály a sny o neutralite Slovenska. Bolo by to krásne, keby bol svet bez zbraní … V uplynulých, ani v súčasnom storočí to však reálne nebolo a nebude. Slovensko nikdy nebolo neutrálnou krajinou ako Švajčiarsko. V uplynulom storočí sme boli najprv súčasťou agresora Rakúska - Uhorska v 1. svetovej vojne, potom sme boli spojencom agresora Nemecka v 2. svetovej vojne a v jej závere sme prešli na stranu Sovietskeho zväzu. V studenej vojne sme boli pevnou súčasťou sovietskeho bloku proti západu. Naša geografická poloha na hranici východnej a západnej civilizácie nás predurčuje zaujímať pozície na vojenskej šachovnici Európy.

Špekulanti

V dôsledku 40-tich rokov socialistickej demagógie je v našej krajine silne rozšírený primitívny antiamerikanizmus. Argumenty, že keby Američania dali pokoj Arabom, tak vlastne by neboli teroristi ani utečenci, alebo keby sa Američania do všetkého nemiešali, nastal by všeobecný mier sú síce nezmyslami, ktoré ale úspešne prežívajú v našej verejnosti. Táto demagógia totiž hrubo zamieňa príčiny a dôsledky dejov. Byť proti USA je podobne iracionálne ako byť proti očkovaniu. Ale aj tento postoj, podporený konšpiračnými teóriami o čipovaní a neexistujúcom ochorení, oslovuje skoro polovicu slovenskej populácie.

No a to využívajú špekulanti, ktorí sledujú vlastné záujmy. Ich nekorunovaným kráľom je Robert Fico. Práve jeho vláda totiž pripravovala súčasnú obrannú dohodu s USA, ale jeho vtedajší koaličný partner SNS bol proti. Fico je však v súčasnosti v opozícii a skôr ako ho NAKA zbalí, sa potrebuje vrátiť k moci. Teraz je preto “samozrejme” proti obrannej dohode, ktorú vyjednával a chce petíciu, referendum, predčasné voľby a vlastne čokoľvek, aby sa k moci čím skôr vrátil! Nezabudnime ani na generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý je úplne mimo svojich kompetencií tiež proti obrannej dohode. Zároveň tají zmluvu, ktorú v Moskve podpísal s ruským generálnym prokurátorom nachádzajúcim sa na sankčnom zozname EÚ. To sa snaď ani nedá komentovať …

Väčšina obyvateľov Slovenska však nie sú ani rusofili, ani rojkovia a ani špekulanti. Chcú žiť v slobodnej krajine a vychovávať tu svoje deti. Vedia, že vstup Slovenska do NATO znamenal záruku bezpečnosti našej vlasti. Vedia, že obranná dohoda je štandardnou zmluvou medzi spojencami v NATO, ktorú má s USA uzavretú napríklad aj Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko či pobaltské krajiny. Upravuje podmienky prítomnosti amerických vojakov na našom území, využívanie vojenských letísk a dohodnutých zariadení po dobu 10 rokov a umožňuje čerpať nemalé finančné prostriedky na modernizáciu našej armády. Všetko ostatné je proruská propaganda a tú je potrebné ignorovať. Slovensko nestráca svoju suverinitu, ani nedáva vynútený súhlas na obsadenie cudzou veľmocou ako po invázii sovietskych vojsk v roku 1968.

Autor je predsedom ŠANCE

a bývalým predsedom stálej delegácie NR SR v PZ OBSE